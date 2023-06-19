受日本時間銀行啟發，這家瑞士新創讓你沒錢也能「用時間換取服務」

文：戴羽（創新拿鐵）

每個人一天都有24小時，不管是公司執行長還是基層員工。理論上，這是最公平的事。但我們都知道執行長一個小時賺的錢，遠比基層員工多。一家瑞士新創公司看到這個問題，於是決定要透過「時間銀行」讓大家的時間都有同樣的價值。

創新點：你願意用你的時間，來換取他人的服務嗎？

一位日本家庭主婦，為了幫助他人創辦了時間銀行

時間銀行（Time Bank）的概念最早源自於水島照子（Teruko Mizushima）。水島是一位日本家庭主婦、作家、發明家、社會評論員和活動家。

水島1920年出生於日本京都，結婚後是一位家庭主婦，也是兩個孩子的媽。在1940年代，他想要幫助社區中經濟不好的人，但是自己又不是非常富有。於是，他在空閒的時間為這些人處理一些他們沒空做的事，例如：整理家裡、帶小孩等。

漸漸的，水島了解到時間是比金錢更寶貴的資源，通過時間交易，人們可以互相幫助，建立更強大的社區。於是，她在1973年創造了世界上第一家時間銀行，名為「志願者勞動銀行」（ボランチア労力銀行）。

這家時間銀行的概念非常簡單，就是每個人提供給他人每一個小時的服務，在未來的可以請求他人相同時數的服務。水島的行動啟發了其他人在世界各地創建時間銀行。今天，50多個國家都有時間銀行。

今天要介紹的TimeRepublik，就是一家總部位於瑞士盧加諾，並在紐約市設有辦事處。TimeRepublik在2012年由Gabriele Donati和Karim Varini所創辦。而這兩位創辦人正是被水島的時間銀行啟發，讓他們相信時間銀行可以成為建設社區和創造更可持續經濟的工具。

15分鐘的付出等於一個「時間幣」，未來可以換取其他服務

在TimeRepublik，用戶可以透過提供服務來換取「時間幣」（TimeCoins），一種價值15分鐘時間的虛擬貨幣。用戶可以提供實體服務，例如：遛狗、幫忙做家務，或是線上服務，例如：輔導、專業建議等方式來「賺取」時間幣。然後，他們就可以利用這些時間幣從其他用戶那裡購買服務。

想要加入TimeRepublik的用戶，首先要在它們的網站創建一個帳號，然後登入。然後，用戶在自己的簡介中說明自己能夠提供的服務和大約需要多少時間（就可以換算成需要多少時間幣），就可以開始使用TimeRepublik了。

Photo Credit: TimeRepublik TimeRepublik創辦人Gabriele Donati和Karim Varini

用戶可以主動搜尋其他用戶的「服務請求」看看有沒有自己能提供的服務，或是靜待需要服務的用戶聯絡。當提供服務的機會來臨時，用戶只要按照對方要求完成服務，就能夠獲得時間幣。為了確保提供服務者有真的「做好做滿」，TimeRepublik目前要求雙方參與者在平台上確認該任務的完成。兩個參與者都可以提供他們的意見和評價，以確認任務的完成情況。

另外，TimeRepublik也會要求參與者提供一些文件來證明這些服務有被確實的完成。例如，在翻譯的服務中就可以提供翻譯成果，設計項目就提供設計文件。至於一些「顧問性」的服務，參與者就可以上傳對話的紀錄，或者是線上會談的影片當作證明。至於實體的服務，參與者則是可以提供服務時的照片或影片。

累積到一定的時間幣後，用戶就可以提出自己需要的「服務請求」，或者透過瀏覽其他用戶的簡介找尋自己有想要的服務。在找到後，就可以花費之前賺到的時間幣來「購買」這些服務。

兩位共同創辦人相信TimeRepublik能夠創造公平的競爭環境，讓每個人不管貧富都有機會參與經濟，因為時間是大家都有的「貨幣」。而透過為身邊的人提供各種服務，將有助於建立更強大的社區並培養歸屬感。

將服務提供給公司，換取實際的「金錢」維持營運

TimeRepublik目前有超過10萬用戶，分佈在約110個國家。為了要持續提供有品質的服務，TimeRepublik還是要有辦法獲利，才能負擔主機、網路、員工等必要的支出。

TimeRepublik第一個獲利的方式是「公司訂閱」。TimeRepublik發現有些公司想要加強員工們彼此的聯繫，並提升他們都公司的歸屬感。TimeRepublik就能為這些公司提供獨立的「時間銀行」服務，讓員工們可以在公司內用時間換取需要的服務。

Photo Credit: TimeRepublik TimeRepublik官網

例如，業務部的成員可能想要運用Excel的「巨集」（Macro）處理一些資料，但是自己又沒有寫程式的能力。那他就可以透過TimeRepublik發出「服務請求」，有空的工程師就可以幫忙處理這個需求，然後賺取一些時間幣。

然後當這位工程師需要人幫忙看一下要給客戶的簡報時，他就可以用這些時間幣去換取業務或行銷團隊的「服務」。這樣大家都可以「自動自發」的互信協助，不是因為主管下指令。而透過這樣互助，員工們就能建立彼此的信任，在往後的合作上將會更順利。

對於想要購買這個服務的公司，TimeRepublik目前的收費是每月100美元，而且能讓公司內100名員工使用。所以平均每月每員工才1美元，一點都不貴。

另外，TimeRepublik也在網站上賣廣告。這些廣告的收入雖然不多，但也可以增加一些收入補貼一下公司的開銷。而對於那些想「買」服務但缺乏時間幣的用戶，TimeRepublik也讓他們直接用錢「購買」時間幣。目前銷售的時間幣單位是100、500、和1000個時間幣。

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