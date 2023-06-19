受日本時間銀行啟發，這家瑞士新創讓你沒錢也能「用時間換取服務」
我們想讓你知道的是
一位日本家庭主婦在1973年創辦了時間銀行後，今日有一間瑞士新創企業，將15分鐘的付出化為一個「時間幣」，在未來換取其他服務，更進一步將服務提供給企業，也有用戶用冥想技巧換取服裝建議，達到「不花錢也能得到專業服務」的目標。
文：戴羽（創新拿鐵）
每個人一天都有24小時，不管是公司執行長還是基層員工。理論上，這是最公平的事。但我們都知道執行長一個小時賺的錢，遠比基層員工多。一家瑞士新創公司看到這個問題，於是決定要透過「時間銀行」讓大家的時間都有同樣的價值。
創新點：你願意用你的時間，來換取他人的服務嗎？
一位日本家庭主婦，為了幫助他人創辦了時間銀行
時間銀行（Time Bank）的概念最早源自於水島照子（Teruko Mizushima）。水島是一位日本家庭主婦、作家、發明家、社會評論員和活動家。
水島1920年出生於日本京都，結婚後是一位家庭主婦，也是兩個孩子的媽。在1940年代，他想要幫助社區中經濟不好的人，但是自己又不是非常富有。於是，他在空閒的時間為這些人處理一些他們沒空做的事，例如：整理家裡、帶小孩等。
漸漸的，水島了解到時間是比金錢更寶貴的資源，通過時間交易，人們可以互相幫助，建立更強大的社區。於是，她在1973年創造了世界上第一家時間銀行，名為「志願者勞動銀行」（ボランチア労力銀行）。
這家時間銀行的概念非常簡單，就是每個人提供給他人每一個小時的服務，在未來的可以請求他人相同時數的服務。水島的行動啟發了其他人在世界各地創建時間銀行。今天，50多個國家都有時間銀行。
今天要介紹的TimeRepublik，就是一家總部位於瑞士盧加諾，並在紐約市設有辦事處。TimeRepublik在2012年由Gabriele Donati和Karim Varini所創辦。而這兩位創辦人正是被水島的時間銀行啟發，讓他們相信時間銀行可以成為建設社區和創造更可持續經濟的工具。
15分鐘的付出等於一個「時間幣」，未來可以換取其他服務
在TimeRepublik，用戶可以透過提供服務來換取「時間幣」（TimeCoins），一種價值15分鐘時間的虛擬貨幣。用戶可以提供實體服務，例如：遛狗、幫忙做家務，或是線上服務，例如：輔導、專業建議等方式來「賺取」時間幣。然後，他們就可以利用這些時間幣從其他用戶那裡購買服務。
想要加入TimeRepublik的用戶，首先要在它們的網站創建一個帳號，然後登入。然後，用戶在自己的簡介中說明自己能夠提供的服務和大約需要多少時間（就可以換算成需要多少時間幣），就可以開始使用TimeRepublik了。
用戶可以主動搜尋其他用戶的「服務請求」看看有沒有自己能提供的服務，或是靜待需要服務的用戶聯絡。當提供服務的機會來臨時，用戶只要按照對方要求完成服務，就能夠獲得時間幣。為了確保提供服務者有真的「做好做滿」，TimeRepublik目前要求雙方參與者在平台上確認該任務的完成。兩個參與者都可以提供他們的意見和評價，以確認任務的完成情況。
另外，TimeRepublik也會要求參與者提供一些文件來證明這些服務有被確實的完成。例如，在翻譯的服務中就可以提供翻譯成果，設計項目就提供設計文件。至於一些「顧問性」的服務，參與者就可以上傳對話的紀錄，或者是線上會談的影片當作證明。至於實體的服務，參與者則是可以提供服務時的照片或影片。
累積到一定的時間幣後，用戶就可以提出自己需要的「服務請求」，或者透過瀏覽其他用戶的簡介找尋自己有想要的服務。在找到後，就可以花費之前賺到的時間幣來「購買」這些服務。
兩位共同創辦人相信TimeRepublik能夠創造公平的競爭環境，讓每個人不管貧富都有機會參與經濟，因為時間是大家都有的「貨幣」。而透過為身邊的人提供各種服務，將有助於建立更強大的社區並培養歸屬感。
將服務提供給公司，換取實際的「金錢」維持營運
TimeRepublik目前有超過10萬用戶，分佈在約110個國家。為了要持續提供有品質的服務，TimeRepublik還是要有辦法獲利，才能負擔主機、網路、員工等必要的支出。
TimeRepublik第一個獲利的方式是「公司訂閱」。TimeRepublik發現有些公司想要加強員工們彼此的聯繫，並提升他們都公司的歸屬感。TimeRepublik就能為這些公司提供獨立的「時間銀行」服務，讓員工們可以在公司內用時間換取需要的服務。
例如，業務部的成員可能想要運用Excel的「巨集」（Macro）處理一些資料，但是自己又沒有寫程式的能力。那他就可以透過TimeRepublik發出「服務請求」，有空的工程師就可以幫忙處理這個需求，然後賺取一些時間幣。
然後當這位工程師需要人幫忙看一下要給客戶的簡報時，他就可以用這些時間幣去換取業務或行銷團隊的「服務」。這樣大家都可以「自動自發」的互信協助，不是因為主管下指令。而透過這樣互助，員工們就能建立彼此的信任，在往後的合作上將會更順利。
對於想要購買這個服務的公司，TimeRepublik目前的收費是每月100美元，而且能讓公司內100名員工使用。所以平均每月每員工才1美元，一點都不貴。
另外，TimeRepublik也在網站上賣廣告。這些廣告的收入雖然不多，但也可以增加一些收入補貼一下公司的開銷。而對於那些想「買」服務但缺乏時間幣的用戶，TimeRepublik也讓他們直接用錢「購買」時間幣。目前銷售的時間幣單位是100、500、和1000個時間幣。
用冥想技巧換取服裝建議，沒有錢也能得到專業服務
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！