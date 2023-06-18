【樂評】徐佳瑩《給》：多位匠人打造完美成品，聽來輕鬆但製作過程絕不隨便

文：循聲入座

流行樂帶給人們什麼樣的記憶與時代意義？誰又能代表流行樂？也許我們能講出幾位在樂壇上足以代表某個時代的大哥大姊，然而隨著時間的遞進，加上快速流變的科技社會，似乎不到三、五年後浪便覆蓋掉主流，成為所謂新主流的趨勢，如今的主流似乎已不再明顯，百花齊放的音樂各自妖媚吸引著不同的聽眾前去採蜜。但偶而還是懷念，那段擁有群體記憶的樂風。

音樂，是封存時代記憶的最佳時空膠囊，在我們尋找了過去時代或現代到底流行著甚麼時，那些歌聲總能喚起記憶，並為其標註上年代記號。

而就在我們不斷向前又反芻的過程中終於發現，原來它只不過是一段「給予」與「接受」的經歷，這樣的疑問竟透過徐佳瑩、葛大為、陳君豪三位老師們以《給》這張專輯，交出了解答。

瞄準自己過去成長的音樂歷程，結合現代人仍不斷探求的話題，復興了80、90至00年代（1980~2010）人們熟識的歌曲曲風，他們不是第一個做到音樂復古話題的創作群，卻是最能為那個時代做下註解的代表人物。

接下來筆者將就專輯元素、專輯主要題材、各曲特色，來做些簡單的分析，如有不周，還望指教。

專輯元素

專輯介紹中提到「從經典流行樂的母體開始，將產出新音樂的過程完整收錄」這裡先著重把目標放在音樂上，透過翻玩、曲風融合的方式，舉凡City Pop、R&B、HipHop、Disco，甚至台灣經典的那卡西，都在這張專輯裡有著它們的蹤跡。

但這樣的組合仍不足以概括所有，透過文字所譜出的一篇篇故事更是成為橫跨時代的橋樑，包括：自我認同、分手、親情、情緒私話等，這些萬古不變的人性問題、生活選擇，通過葛大為時而意象綿密、時而白話雋永的文筆打入每一位聽眾的心裡，這正是他選擇以「當代的語法，創寫出時代替換不了的人性議題」的精妙之處。

可以說在這樣需要在一定的時代背景下，又貼近現代的專輯脈絡之下，最能發揮葛大擅長的敘事風格。

專輯主要題材

再回到Lala身上，主題依循著Lala的生活經歷，同時也是許多人的共同經驗，其中以感情佔最大宗，包含〈沒有第三者的分手〉、〈在意這件事〉、〈我想到你就再也不怕〉、〈雛形〉等。

也有談述自我認同，也就是描述在歌手道路上的經歷，有〈準明星〉、〈以上皆非〉，當然也放入了各種生活議題，包括關於宿醉的〈二日醉〉，以及有關環境議題的〈離開動物園的獅子〉。看似多樣卻首首貼近生活周遭，總會在生命中的某一刻找到足以救贖自己的歌曲。

來簡單談談各曲特色

〈準明星〉

音樂調性以西方House結合日本City Pop 曲風，講述人人可為明星、人人已為明星的現代觀點，放在LaLa是自信的展現，放在眾人則要反思無止盡的展現自我會不會過猶不及？但本質上仍是以「每個人都值得被喜歡」為題，不管贏得的是討厭還是讚賞。

〈切歌〉

經典 R&B 合唱，阿爆的歌聲總能為歌曲帶來某種充滿能量的靈魂，透過三位女歌手合力詮釋關於感情當斷則斷的灑脫，就像KTV中不該刻意附和自己不合的歌，比喻巧妙又精準。

〈沒有第三者的分手〉

這首是筆者在細看歌詞後大為加分的歌曲，再次回到葛大擅長的感情刻劃，原來最讓人沮喪的，是沒有第三者的介入，我們仍走不到永遠，痛在於無法將痛歸咎於對方，痛在於回憶湧現時竟是如此不勝唏噓，痛在於「我們錯在死不認錯 早該離開 卻無動於衷」，結束的不甘不脆。

〈給〉

以類似電影配樂的氛圍音做基底，敘述專輯主題「給與被給予」，因此歌詞中不斷能看見兩個反義詞碰撞出種種哲學思考。

〈二日醉〉

取自父母輩都聽過的《酒醉的探戈》，結合那卡西與靈魂樂，發現兩者的「慢步調」竟能巧妙轉跳，並同時透過古今語調將醉與醒的過程搖擺的如此慵懶自適。

〈在意這件事〉

如同回到青春時期，放學後的教室角落，以一把吉他，唱出最簡單的一首歌。但說是簡單，闡述的道理卻可能是一輩子的遺憾，歌詞訴說初嘗愛情的自私，因為彼此不懂得體諒，只顧從對方尋得安慰，獲得愛情的樣子，卻忘了看顧對方的心情。

會發現歌詞中不斷以第一人稱視角闡述，最能單方面顯示各種自我解讀，如：「說錯了話 你也習慣我了吧」、「你會開心嗎 你的名字 被我唱成一首歌」等，跳至客觀角度才會發現那都是「很笨」的舉動。

〈以上皆非〉

面對輿論和壓力，作品難產與救贖，這首歌便是在種種矛盾之下迸發而出的，採用HipHop融合搖滾，與〈準明星〉相比更為貼近現實，包括對於得到關注的患得患失、庸庸碌碌獲得他人的愛或恨，這首歌是〈準明星〉後重生的開始，也是LaLa最為私密卻最精采無比的創舉。

〈離開動物園的獅子〉

自由並不是沒有代價的貪取，而是為身為擁有生命個體負責，透過舞曲，並取樣非洲的打擊樂器，經由煩惱、飢餓、快樂中找到獨一無二的自己，視角特殊、寓意深刻。

〈我想到你就再也不怕〉

這首歌可以說是上一首〈離開動物園的獅子〉的延伸，卻用不同角度來審視。在自由之前，我們同時失去了保護，這種保護是「我知道你在這，所以我可以恣意放縱」，而當失去了那樣的依憑，那樣的無能為力卻又像跌入無盡谷底。很喜歡LaLa用幾乎同情且悲痛的聲音，直擊那些正經歷失去依靠人的心裡，療癒現況，也期待振作前行。

〈雛形〉

其實這首歌的議題可從〈在意這件事〉延伸而來，並避免〈沒有第三者的分手〉的事實發生。〈在意這件事〉講述的是感情的過猶不及，〈雛形〉則給了一個將感情留置在中間，若即若離的關係更能思索彼此應該處在位置。這是一個非常喜歡有趣且值得好好拆解分析的情感理路，在這張專輯當中儼然成為一條暗線，在社會、感情、個人意識中悄然流動著。

結語