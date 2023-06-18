【樂評】徐佳瑩《給》：多位匠人打造完美成品，聽來輕鬆但製作過程絕不隨便
我們想讓你知道的是
我們不斷向前又反芻的過程中終於發現，原來它只不過是一段「給予」與「接受」的經歷，這樣的疑問竟透過徐佳瑩、葛大為、陳君豪三位老師們以《給》這張專輯，交出了解答。瞄準自己過去成長的音樂歷程，結合現代人仍不斷探求的話題，復興了80、90至00年代（1980~2010）人們熟識的歌曲曲風，他們不是第一個做到音樂復古話題的創作群，卻是最能為那個時代做下註解的代表人物。
文：循聲入座
流行樂帶給人們什麼樣的記憶與時代意義？誰又能代表流行樂？也許我們能講出幾位在樂壇上足以代表某個時代的大哥大姊，然而隨著時間的遞進，加上快速流變的科技社會，似乎不到三、五年後浪便覆蓋掉主流，成為所謂新主流的趨勢，如今的主流似乎已不再明顯，百花齊放的音樂各自妖媚吸引著不同的聽眾前去採蜜。但偶而還是懷念，那段擁有群體記憶的樂風。
音樂，是封存時代記憶的最佳時空膠囊，在我們尋找了過去時代或現代到底流行著甚麼時，那些歌聲總能喚起記憶，並為其標註上年代記號。
而就在我們不斷向前又反芻的過程中終於發現，原來它只不過是一段「給予」與「接受」的經歷，這樣的疑問竟透過徐佳瑩、葛大為、陳君豪三位老師們以《給》這張專輯，交出了解答。
瞄準自己過去成長的音樂歷程，結合現代人仍不斷探求的話題，復興了80、90至00年代（1980~2010）人們熟識的歌曲曲風，他們不是第一個做到音樂復古話題的創作群，卻是最能為那個時代做下註解的代表人物。
接下來筆者將就專輯元素、專輯主要題材、各曲特色，來做些簡單的分析，如有不周，還望指教。
專輯元素
專輯介紹中提到「從經典流行樂的母體開始，將產出新音樂的過程完整收錄」這裡先著重把目標放在音樂上，透過翻玩、曲風融合的方式，舉凡City Pop、R&B、HipHop、Disco，甚至台灣經典的那卡西，都在這張專輯裡有著它們的蹤跡。
但這樣的組合仍不足以概括所有，透過文字所譜出的一篇篇故事更是成為橫跨時代的橋樑，包括：自我認同、分手、親情、情緒私話等，這些萬古不變的人性問題、生活選擇，通過葛大為時而意象綿密、時而白話雋永的文筆打入每一位聽眾的心裡，這正是他選擇以「當代的語法，創寫出時代替換不了的人性議題」的精妙之處。
可以說在這樣需要在一定的時代背景下，又貼近現代的專輯脈絡之下，最能發揮葛大擅長的敘事風格。
專輯主要題材
再回到Lala身上，主題依循著Lala的生活經歷，同時也是許多人的共同經驗，其中以感情佔最大宗，包含〈沒有第三者的分手〉、〈在意這件事〉、〈我想到你就再也不怕〉、〈雛形〉等。
也有談述自我認同，也就是描述在歌手道路上的經歷，有〈準明星〉、〈以上皆非〉，當然也放入了各種生活議題，包括關於宿醉的〈二日醉〉，以及有關環境議題的〈離開動物園的獅子〉。看似多樣卻首首貼近生活周遭，總會在生命中的某一刻找到足以救贖自己的歌曲。
來簡單談談各曲特色
- 〈準明星〉
音樂調性以西方House結合日本City Pop 曲風，講述人人可為明星、人人已為明星的現代觀點，放在LaLa是自信的展現，放在眾人則要反思無止盡的展現自我會不會過猶不及？但本質上仍是以「每個人都值得被喜歡」為題，不管贏得的是討厭還是讚賞。
- 〈切歌〉
經典 R&B 合唱，阿爆的歌聲總能為歌曲帶來某種充滿能量的靈魂，透過三位女歌手合力詮釋關於感情當斷則斷的灑脫，就像KTV中不該刻意附和自己不合的歌，比喻巧妙又精準。
- 〈沒有第三者的分手〉
這首是筆者在細看歌詞後大為加分的歌曲，再次回到葛大擅長的感情刻劃，原來最讓人沮喪的，是沒有第三者的介入，我們仍走不到永遠，痛在於無法將痛歸咎於對方，痛在於回憶湧現時竟是如此不勝唏噓，痛在於「我們錯在死不認錯 早該離開 卻無動於衷」，結束的不甘不脆。
- 〈給〉
以類似電影配樂的氛圍音做基底，敘述專輯主題「給與被給予」，因此歌詞中不斷能看見兩個反義詞碰撞出種種哲學思考。
- 〈二日醉〉
取自父母輩都聽過的《酒醉的探戈》，結合那卡西與靈魂樂，發現兩者的「慢步調」竟能巧妙轉跳，並同時透過古今語調將醉與醒的過程搖擺的如此慵懶自適。
- 〈在意這件事〉
如同回到青春時期，放學後的教室角落，以一把吉他，唱出最簡單的一首歌。但說是簡單，闡述的道理卻可能是一輩子的遺憾，歌詞訴說初嘗愛情的自私，因為彼此不懂得體諒，只顧從對方尋得安慰，獲得愛情的樣子，卻忘了看顧對方的心情。
會發現歌詞中不斷以第一人稱視角闡述，最能單方面顯示各種自我解讀，如：「說錯了話 你也習慣我了吧」、「你會開心嗎 你的名字 被我唱成一首歌」等，跳至客觀角度才會發現那都是「很笨」的舉動。
- 〈以上皆非〉
面對輿論和壓力，作品難產與救贖，這首歌便是在種種矛盾之下迸發而出的，採用HipHop融合搖滾，與〈準明星〉相比更為貼近現實，包括對於得到關注的患得患失、庸庸碌碌獲得他人的愛或恨，這首歌是〈準明星〉後重生的開始，也是LaLa最為私密卻最精采無比的創舉。
- 〈離開動物園的獅子〉
自由並不是沒有代價的貪取，而是為身為擁有生命個體負責，透過舞曲，並取樣非洲的打擊樂器，經由煩惱、飢餓、快樂中找到獨一無二的自己，視角特殊、寓意深刻。
- 〈我想到你就再也不怕〉
這首歌可以說是上一首〈離開動物園的獅子〉的延伸，卻用不同角度來審視。在自由之前，我們同時失去了保護，這種保護是「我知道你在這，所以我可以恣意放縱」，而當失去了那樣的依憑，那樣的無能為力卻又像跌入無盡谷底。很喜歡LaLa用幾乎同情且悲痛的聲音，直擊那些正經歷失去依靠人的心裡，療癒現況，也期待振作前行。
- 〈雛形〉
其實這首歌的議題可從〈在意這件事〉延伸而來，並避免〈沒有第三者的分手〉的事實發生。〈在意這件事〉講述的是感情的過猶不及，〈雛形〉則給了一個將感情留置在中間，若即若離的關係更能思索彼此應該處在位置。這是一個非常喜歡有趣且值得好好拆解分析的情感理路，在這張專輯當中儼然成為一條暗線，在社會、感情、個人意識中悄然流動著。
結語
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）