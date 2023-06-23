【樂評】熊仔《PRO》：透過每一字句的flow和韻腳，撐起台灣嘻哈圈其中一隻重要的象腳
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熊仔的全新專輯，又成就了他另一個巔峰，從製作上眾星雲集，到自身音樂表現上仍展現他獨有的風采，而細至歌詞每首歌的串連與最後的收束都是那麼工整與對杖，只能說身為「處女座」的熊仔，在堅持與要求精準上，真的如同星座學家對於該星座的既定刻板解釋，縱使本人聽了可能不太愉快就是了。
文：循聲入座
嘻哈音樂從前並非筆者所愛，甚至對它一知半解到有些排拒，但當看過《大嘻哈時代》並被熊仔在節目上表演那首單曲〈88bars〉震懾過後，徹底愛上這樣的流行藝術。因此熊仔這位饒舌歌手，對筆者來說真是一位引路老師，帶領弟子進入這處處充滿驚奇的嘻哈領域。
說完對熊仔的崇敬，帶到他最新發行的專輯不免讓人感到心疼、擔心不已，但卻慢慢被這張專輯後來的走向反倒治癒了自己。先說說整張專輯聽完後自己認為的。
專輯脈絡
首先是專輯中穿插了四首skit，其實就和A-Lin新專輯中，也有類似的短音檔，做為轉換情緒，進入下一段主題的功能。透過這四首skit，可以感覺出這是一段從展現高度自信，卻漸漸走向自我懷疑，中間得到了對於專業、對於夢想、對於音樂的探求解答。
最終母親點出專業不分職業貴賤，當你不會因為成為工作而磨盡熱情，仍能從中找到讓自己快樂方法時，那才會是專業和業餘玩樂最大的不同。
這是一張關於從年少轉中年包含夢想、事業、熱情是否隨時間磨滅的思想詩集，透過熊仔每一字句把握著flow和韻腳，撐起台灣嘻哈圈其中一隻重要的象腳。
各曲簡評
- 〈自信〉
如實記錄過去生病的過程，就如同歌詞：「最可怕的是你開始適應。」因此當自我察覺到這一切不對勁時，才能真正擺脫封閉的情緒。
- 〈星座學家〉
透過理科直男與占星女友間的有趣衝突，上演一場是「命定」還是「迷信」的課題爭論，但背後卻隱藏著對貫徹專業的鼓勵因子。
- 〈哪個胖子〉
透過日常生活切入人對於審美觀的執著，從胖子努力改變生活習慣來突破僵局，正反映自己不畏束縛，勇往直前的態度。
- 〈啞巴吃黃蓮〉
是首反思夢想成為工作，產生職業倦怠的經過，正與後面一首曾博恩的skit形成一問一答，時時鼓勵自己「I'm professional.」
- 〈風頭上〉、〈哥〉、〈流動〉
三首都是展現雄仔超專業水平的歌，透過與其他饒舌歌手的合作feat.，幾乎可以說涵蓋了整個饒舌界的藝術風采。
- 〈能火〉
幾乎可以代表熊仔所有心態的歌，尤其那句：「歌不做今年主流的 做那種會千古留著 不是那種變主流的 我是來改變主流的」。不但一甩專輯前幾首有些低迷，直接自信展現，回歸王者霸氣。
- 〈才子〉
正呼應了前面一首羅大佑的skit，音樂是一種生命，唯有決不放棄才能回應被稱為才子的自己，歌詞雖然戲謔，卻饒富深意。
- 〈鬧鈴與愛歌〉
夢想成為工作，就像當愛歌設成鬧鈴，當生活只專注在流量的養成，曾經的文思泉湧，如今成了搭車兩小時只擠出三個字的窘迫，其實這一切只是被「適應」給取代，只是把那些不新奇的東西沾染上喜愛的事物罷了，或許換個角度，你只是有足夠的目光看到事情的一體兩面，現在該慶幸的是，每天能夠被自己的愛歌叫醒。
結語
熊仔的全新專輯，又成就了他另一個巔峰，從製作上眾星雲集，到自身音樂表現上仍展現他獨有的風采，而細至歌詞每首歌的串連與最後的收束都是那麼工整與對杖，只能說身為「處女座」的熊仔，在堅持與要求精準上，真的如同星座學家對於該星座的既定刻板解釋，縱使本人聽了可能不太愉快就是了。
- 推薦聆聽：〈能火〉、〈才子〉、〈鬧鈴與愛歌〉
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：專輯簡評│熊仔《PRO》│夢想職業化後，日復一日、年復一年，生活像一張磨砂紙，磨去了我們的熱誠與熱愛，下一步又將往何處？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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