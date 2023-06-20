【專訪】2023新點子實驗場藝術家李慈湄、李奧森：emo是換一種聆聽與敘事方式，打開觀眾的想像
我們想讓你知道的是
「大家都知道勞工被資本家壓榨，口號或文字可以表達得很直接；但是在創作中、在劇場、甚至用聲音述說這些事情，我們能不能對這個陳述有更多感受和新的理解？甚至感受到這個現象和自己的連結。這也是我對於藝術創作所抱持的期待」，李慈湄說。這種時候，換一種聆聽的方式、換一種敘事的管道，會不會更能打開觀眾的想像？於是，emo了，然後呢？
文：詹和臻
新點子實驗場的前階段——「新點子實驗場R&D」計畫，每年透過公開徵選、創作陪伴、階段性呈現到最終完整製作，一路支持創作者自由實驗、反覆辯證，探索作品的可能性。
要從R&D計畫實際走上新點子實驗場的舞台，必須在階段性呈現時獲得評審的肯定，而今年入選的藝術家李慈湄、李奧森，分別細火慢燉出《聽起來像聲音？—石-頭-S-tone》、《切割、破裂、凝聚、碾碎、警察》兩個作品。
當聲音符號化：解放我們被支配的耳朵
李慈湄創作的《聽起來像聲音？—石-頭-S-tone》，是他在2019年以聲音工作者的身分開始研究台灣的各種洞穴，思索不同的媒介在傳達訊息上的差別，「我當時就有閱讀一些聲音方面的媒介理論，想要回到人類在視覺的文字發明之前，以聲音來了解生存的環境，或是作為接收訊息的主要管道。我發現，在洞穴裡比較接近這樣的狀態」。
李慈湄過去參與社會運動的經驗，讓他大量地訴說各種被支配的現象，並延伸探討——人是如何被支配的？又有沒有辦法被解放？「聲音在聽覺上，有一些本質上與文字不同的部分。現在當我聽到一個聲音，會很快地在某個符號系統中尋找它的意義，之後可能就不會再仔細聽這個聲音了，這跟我們很原始的聆聽狀態很不同」。他曾經相信聲音是很解放的，後來才驚覺，我們的耳朵早已被符號支配。
他在研究的過程中接觸到礦工業，並以此作為這次創作的田野。在聚焦命題的過程，提出「當你在閱讀的時候，你還能聽到聲音嗎？」概念。
他解釋：「我們在表達、傳達、論述的時候，『語言』是我們最有效的、最普遍的溝通方式，如果想要用聲音去傳達，聲音就會成為要表達的論述框架下的一些輔佐，能讓論述更有力。」
接著，他拋出核心問題：「但是，聲音只能做這樣子的表達嗎？」依循這個思考脈絡，進一步探索聽覺／勞動身體／技術／感官之間的關係。
執行任務／執行暴力？警察的矛盾狀態
而李奧森的《切割、破裂、凝聚、碾碎、警察》以警察為田野，看到阿拉伯之春、黑人的命也是命、香港反送中等抗爭，他發現：「警察暴力（Police Violence）是一個全球現象，大部分的文化社會分子，不管在什麼社會都能關注到這樣的狀況，你無法迴避當代社會的暴力性。」
他將演出定調為「編舞加辯論」，呈現警察工作的矛盾，「警察夾雜在當代社會，就是大家批判性很高、知識水平也很高的情況下，他在執行國家任務的時候，會產生的矛盾。同時我們會去做一些理解警察工作的安排，但是同時也會讓觀眾質疑自己同理化的過程」。
在與警察的訪談中，他發現警察的匿名性極高，「比如說，我跟刑警或是霹靂小組隊長對談，他們很能掌握所有對話細節——他可以透露什麼？他不能透露什麼」？
另外，他也觀察到警察遊走在群體感、孤立感之間，「在跟警察互動的時候，會感覺到他們自己有一種群體感，他們也認為社會對他們抱持敵意」。像是被社會孤立，但是他們回到警察群體之中，這些個體到底是不是處於孤立的狀態？這種矛盾，也是李奧森想透過作品探索的。
新點子實驗場：打破年齡與時間限制，放手創作
談到促使他們投件新點子實驗場R&D計畫的誘因，李慈湄不假思索地說：「我覺得是沒有年齡限制，因為我入行的時候，可能都已經超過許多計畫的年齡限制。」
他過了30歲才全心投入藝術創作，新點子實驗場給予的資源，讓他能無後顧之憂地實驗新點子，「實驗對我來說，它一定是要處理某個你有所領略的問題；新不一定是實驗，從新點子要進到實驗，可能要花兩、三年」。
而李奧森也提出相似的看法：「我的作品其實需要時間去醞釀，新點子讓我最喜歡的地方，是我可以有這個時間，跟其他創作者一起工作，依附在這個機構裡面，代表所有跟我合作的藝術家有個保障，他在這段實驗裡面，有一個經濟的支持，讓我們可以去嘗試。」
除此之外，李奧森點出場地給予這次創作的幫助，「因為警察是非常有系統性的東西，我們在音樂廳的排練室有很固定的日常流程，我習慣這裡的空間狀態，這對要創造一個集體感、凝聚感，是一個滿潛意識但非常必要的狀態」。也因為警察文化有極高的遮蔽性，在討論空間設計時，製造出一個觀看視角被遮蔽的狀態，象徵著警察系統與一般民眾之間的阻礙。
製作在劇場呈現的作品，對李慈湄來說是一種挑戰，「聲音是被聆聽的，觀眾的聆聽情境會影響他聽到聲音的感受與解讀」。表演者唸劇本時，不再被侷限於語言的框架，而是唸得像聲音、充滿音樂性。如何讓聲音產生巨大的空間感？如何讓聲音超脫人類可以感受到的短暫時間感，聲音放到身體上能有什麼可能性？他說，新點子實驗場的環境，能讓他們能放心去做各種嘗試。
emo是，換一種聆聽與敘事方式
而今年新點子實驗場的主題為「emo」，李慈湄談起這個源於八〇年代音樂類型「emotional hardcore」的詞，並認為emo的發展背景，與自己的作品有所相似之處。
搖滾音樂象徵著反叛精神，但當時的音樂人發現，即使反對體制仍無法改變現實，無以為繼之下，一股亟需宣洩的憤慨依舊存在，因而將音樂的敘事內容轉為關注私人情感，催生了emo浪潮。一段時間後，大家卻又發現此類型敘事無法描述更多問題，潮流便從emo轉向post rock，敘事結構再次發生轉向。
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AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
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活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網