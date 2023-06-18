【專訪】《他馬克老闆》導演瞿友寧：喜劇要做的就是讓大家笑，難在挑戰觀眾的尊嚴

文：Stella Tsai

細數過往二十多年，台灣偶像劇大起大落，風風火火的時候，大街小巷總能唱著同一首歌、瘋迷著男女主角，熱潮也延燒海外，造就了無數偶像與神話。

在這之中，瞿友寧的名字始終在榜上；從2003年《薔薇之戀》開始，他年年都有經典，《惡作劇之吻》、《美味關係》、《桃花小妹》，到2011年《我可能不會愛你》帶動了偶像劇的新風貌，又在2017年以植劇場《花甲男孩轉大人》帶著觀眾的目光轉回本土。他的作品不只撩動觀眾心弦，回頭來看，更是帶動市場多元題材的舵手。

而瞿友寧就愛電影。早在20出頭就多次獲得優良電影劇本獎，近30年的影視經歷，也從未有一刻放下電影過，每隔幾年就有一部新嘗試，也多次擔任監製、給予需要資源的導演協助，從2020年《刻在你心底的名字》、《無聲》、《瀑布》到去（2022）年的《哈勇家》，他相信市場需要多元類型的電影，更相信電影在台灣的潛力無窮，「我能幫就幫」是他始終掛在嘴上的口頭禪。

Photo Credit: 氧氣電影提供 少年時發現電影的魔力，瞿友寧最終也成為創造影視的魔術師

電影到電視劇 始終著迷的影視魅力

小時候的瞿友寧愛看武俠與愛情片，若說生活帶他早熟，電影就給了他感性。單親家庭長大的他，從小跟著母親在工廠工作，國中就開始打工，往後的寒暑假總泡在工作裡，看臉色、觀察人，成為他生存之必需。

電影成為逃避現實的出口，「在那個純然安靜、全黑的空間裡，大銀幕的投射是與你的直接對話，中間沒有別人。你的情感與電影是完全連結在一起的」。

即便已投入影視數十載，此刻說起電影，瞿友寧的聲音與眼神依舊溢滿愛。一開始他想當演員，嚮往瓊瑤片裡的男主角；直到他發現，電影背後還有一個更神奇的人，一個真正在騙他眼淚、讓他深信銀幕中是真實的重要魔術師——導演。

新發現開啟了他下半生的尋覓，考進世新電影就以導演為目標，大二就曾跟著楊德昌導演拍攝《牯嶺街少年殺人事件》，甚至接連三年獲得優良劇本，一畢業就加入王小棣老師的工作室寫劇本。

意外發現的天賦與順遂的起頭，沒有意識到自己的急躁，1997年第一部電影《假面超人》（Falling Up Walking Down）找來一票超強電影工作者加持，卻發現經驗尚淺的自己，無法統籌整組高能量的平衡，儘管入選釜山影展New Currents單元，卻在台灣票房慘敗，虧了一大筆錢。

氣餒歸氣餒，務實的性格並不允許瞿友寧閒下來，隨即又接了大量的紀錄片，全台跑透透拍攝、剪輯也自己來，最累的時候，竟然按著鍵盤就睡著了，這樣的日子他一過就是五年。

期間他拍攝了公視罕病兒童紀錄片《星星的秘密》，練就了一身與陌生人快速溝通與建立關係的能力，儘管累到不行，他至今依舊感謝這段經歷，「我就像張無忌被打入山谷，不小心吃到血蛙，卻渾然不知自己練就什麼超強神功那般」，他笑說。

後來的瞿友寧大家都認識了，從紀錄片累積而來的觀察力、對現實人生的體會，轉化成處理劇本與演員的能力。他執導的電視劇不僅深入人心，更總能在現實的苦中給一點甜，讓電視機後的觀眾哭哭笑笑，忘卻現實的煩憂，甚至解開心中的結。瞿友寧也在此刻發現，自己的作品有能力讓觀眾喜歡，甚至在喜歡之餘，還能微調觀眾面對人生難題的態度。

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喜劇是一場群體戰，難在挑戰觀眾的尊嚴

2018年瞿友寧將火紅的電視劇改編成電影《花甲大人轉男孩》，原班人馬搬上大銀幕，看似是影視IP的延伸，但他其實想得很遠。「過去台灣電影有這麼多喜劇的選擇，從早期香港商業電影到後來豬哥亮大哥，票房都非常高；這幾年喜劇漸漸少了，我們真的要放棄這塊觀眾群嗎？市場要健全，就不能沒有喜劇。」他堅定地說。

喜劇的創造本身就是一場巨大的挑戰，「讓別人笑，是在挑戰他的尊嚴」，瞿友寧分析，人類很奇妙，有時候講笑話對方沒有笑，未必是因為不好笑，而是他的尊嚴告訴自己「我笑點很高，沒這麼容易發笑」，然而喜劇要做的事，就是讓大家笑出來，不至於被自己的尊嚴卡住。

這件事太難了，他知道光靠自己的力量無法達成，喜劇是一場群體戰，要找來一群好笑的人來促成最後的化學反應。今（2023）年即將上映的新片《他馬克老闆》就是這樣的集合體，除了有當年《花甲》的聯合編劇，原著圖文創作者《我是馬克》本身就是以一系列好笑的上班族血淚日常短篇走紅的插畫家。

他找來一群本身就具備好笑條件的演員，像是天然純樸的盧廣仲、挑戰喜感娘炮的黃鐙輝、並運用過去給人正經形象的的鄭人碩來製造喜劇的反差感等，甚至在近期的行銷前哨戰就接連推出一系列荒謬又時尚的短片，一點一滴鋪陳觀眾對電影的期待值。

「每個孩子都不一樣，但生了就要好好養」，他將自己多年影視經驗與對觀眾的理解，連結到前導的行銷短片，製造一場從前導宣傳就開始預熱的馬拉松式觀賞體感，務必讓觀眾在最終坐進電影院觀影的瞬間，感受到最完整的熱度，讓電影的能量發揮到最大值，不負這場長達五年發展與製作的群體戰。

身兼導演、監製，瞿友寧投身影視近30年，始終不變的是那股綿延悠遠又源源不絕的熱愛；當年那位驚覺電影背後真正的魔術師的少年，已經長成心目中的那個人。

如今的瞿友寧不僅善於運用自己擁有的功力、也懂得找出他人的長才，彼此互助互補，讓加入影視這場群體戰的每一個人都能發揮自己的優點，持續為觀眾提供多元的作品，一起為螢幕裡的人生忘情笑涕，忘卻真實人生的煩憂。

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