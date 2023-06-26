將「家長滿意度問卷」應用於非營利幼兒園，可能導致教育價值觀的偏差

6月是畢業的季節，但筆者身邊在非營利幼兒園工作的朋友們，卻顯得焦慮。這種焦慮並非來自於畢業的氣氛，而是源自於非營利幼兒園制度上設計所產生的一種壓力：「非營利幼兒園家長滿意度問卷」。

在非營利幼兒園的系統當中，整體的績效考評是跟老師個人的考評有所連動，如果該園的整體績效考評未達90分，會影響到非營利幼兒園老師的績效獎金，還有個人年終考核的成績，其中年終考核又關乎下一年度是否晉級。

雖然「非營利幼兒園家長滿意度問卷」並不是非營利幼兒園績效考評的全部，但也占據了一小部分的成績，而其影響也不是僅出現在員工的福利待遇，更多是在整個教育生態上的微妙變化。

滿意度至上的負面效果

一般的民間營利企業，是以獲取利潤為經營宗旨，服務客戶讓客戶滿意這是商業的生存守則。但這樣的概念置入非營利的經營系統當中，卻可能產生一些負面的效果。

當把商業生存守則應用於非營利幼兒園，可能導致價值觀的偏差。一般而言，非營利組織的目標通常是提供公益性服務，關注社會的福祉和發展，而非僅僅謀取經濟利益。然而，現行的制度卻將家長滿意度問卷納入評估標準，這會讓非營利幼兒園過度強調滿意度指標，而忽視其教育本質的履行。教育是一種改變人的行為，既然涉及改變「人」，就不可能獲得百分百的「滿意」，教育單位為了要追求滿意度，就會連帶影響對教師的專業作為，產生不良的影響。

非營利的教保人員們，為了追求高分數和績效獎金，會被迫把更多的時間和資源投入於表面上的成績提升，而忽略了對幼兒個體差異和需求的關注。教育原本應該是一個引導學生成長和發展的過程，而不僅僅是一個追求數字目標的競爭場所。這種制度可能限制了教師的創造力和專業發展，更可能反過來，導致教育品質的下降。

反思問卷題目與真實狀況的差距

如果再細看目前非營利幼兒園家長滿意度問卷的內容，也會令幼教人員感到相當疑惑，例如：「幼兒園老師對我與我的孩子態度友善」、「幼兒園老師關懷孩子」。筆者疑問，這兩個項目有什麼不同呢？而對家長與孩子態度比較不友善，是否就代表是一個不好的老師？另外還有一些項目也非常值得討論：

「當我的孩子有問題或需要時，幼兒園老師能提供適當的輔導與協助」

實況是，當幼教老師要跟家長說明孩子發展有些問題時，常常換來的是家長的白眼與申訴，反控訴老師說：「老師你才有問題」。又或者家長會擴大「任何」的問題跟需求都要老師協助。

「幼兒園老師平時提供足夠訊息幫助我瞭解孩子的生活與學習情形」

所謂的「足夠」，真的是因人而異，有些家長認為一天要有5張以上的照片，有的還會計較孩子的臉不夠大、為什麼沒有站在中間，拍得醜也可能被要求重拍，也有希望按三餐回報孩子生活狀況的家長，像是吃喝多少、如廁狀況、有無踢被等。

「我的孩子進入幼兒園後有成長與進步」

所謂的成長進步也不容易判定，一些家長會認為進來之後沒有學會加減乘除、不會ㄅㄆㄇABC就不是進步，即使孩子目前才中小班；而影響幼兒發展進步的原因也很多，幼兒教育當然以促進發展為目標，可是幼兒本身的發展，並並非單單靠學校教育就可能進步。一些放任型的家庭，回家之後沒有持續跟幼兒互動，往往一放長假回來，幼兒整個退回原點的情況也是大有人在。

「幼兒園老師能與我溝通孩子在園的學習及保育觀念」

在這一條的標準上，筆者最常遇到的反應是：家長根本沒有想要跟學校溝通學習與保育觀念，甚至會主導幼兒園的教學方式與保育方法。每每遇到這種類型的家庭，幼兒園都會被申訴是落後、退步的地方，家長自然也不會給予5分的滿分評價。

這些問卷以滿意度的方式來呈現，卻可能與教育要提供的本質有所衝突，至少值得我們思考的是：所謂家長口中的不滿意，就代表這間園所一定是不好的嗎？或者是，家長口中滿意的園所，就一定是好的園所嗎？而你的滿意，和我的滿意是否一樣呢？當我滿意，可是你卻不滿意的時候怎麼辦呢？

教育品質不應只依賴表面的滿意度

綜合而言，非營利幼兒園的家長滿意度問卷在評估和考核教師表現方面存在一些限制和負面效果。當然從政府政策立場來看，監督考評一定是必要的，但是教育機構在本質上不同於單純行政機關或商業組織，過度強調滿意度指標可能導致教育價值觀的偏差，連動教師專業發展和教學行為，最終可能影響幼兒教育的品質。

因此，筆者認為，在社會倡議提高幼教品質的此刻，我們需要意識到幼兒發展與幼教的品質，不是只依賴這些表面的滿意度，而是更關乎教學、課程、互動等的重要內涵。我們更應該著眼於解決這些問題，建立更全面和有效的考核系統。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀