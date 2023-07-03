為什麼在職場上，懶惰的人活得更好？
我們想讓你知道的是
真正想要偷懶的人，都是很有前瞻性的人，知道要學習些什麼事情才能增加工作的效率。不是就埋著頭苦幹，想要用增加上班時間，來換取老闆的信任。
文：孫忠邦
剛進入職場的時候，很多人都想要認真的工作，因為面對不可預知的未來，除了努力工作之外好像沒有什麼別的方法。所以你可能都不會想到偷懶這件事情，但是偷懶這件事情其實是一體兩面的，你可能因為每天都很勤勞的上班，然後腦袋都沒有在思考，於是你每天加班到12點，然後覺得自己很認真，覺得自己付出了這麼多的努力，老闆應該要看見我的認真。但事實上，老闆不但沒有看到，還會覺得你工作沒有效率。
因為我一開始工作就已經決定不要加班，所以我就盡量讓自己很有效率，盡量不要自己的工作帶回家，在上班時間就能夠把它完成。因為我做事的效率不斷提高，所以事情也會越做越多。有時候會覺得很疲累，不太想要做那些煩人的事情，於是就開始想要偷懶。
但是我後來發現，偷懶其實也有他的技巧存在，因為你偷懶不能被別人發現，這裡指的不是你都沒有工作在外面遊蕩，然後被主管發現你在外面打混摸魚。偷懶的意思是說，平常再怎麼混都沒有關係，但是主管問你問題的時候，你要能夠回答的出來，而且還回答的比別人好，這樣子你才有偷懶的資格，不然你也只是會被開除或被罵而已。
要做到這一點，你必須要常常問自己問題，來模擬如果你遇到主管的時候，主管會問一些什麼樣的問題。如果平常就有做這樣的準備，你在主管心目中不但不是個偷懶的人，反而是因為你很聰明很認真，大多數時候都在研究困難的事情，所以那些簡單的事情你就比較不參與。
久了之後，你在主管面前就會變成一個厲害的存在，因為他平常也不會隨便來問你，你在主管的心目中就是會去研究一些高深東西的人。說真的，在職場中，平常上班的時候會去讀書的人真的非常的少，這種才是真正厲害的人才。如果你很會做一般的事物，其實這種工作所有的人都會做，如果把你取代成另外一個人，對老闆一點影響也都沒有，頂多是要花一點時間來交接而已。
所以我們應該把重心放在：真正能夠幫公司賺錢的事情上面，你要知道公司真正獲利的是什麼樣的業務，那對這個業務你就要花多一點時間了解，於是在老闆面前你就變成一個不可或缺的存在，這時候雜事就不會輪到你的頭上了。
雖然偷懶是負面的詞彙，但是應該有聽過科技始終來至於人性這句話吧。人類會進步就是因為想要偷懶，所以我們可以利用人類的這個天性，來讓自己進步。因為我已經預見未來如果沒有學習這樣的技能，一定會讓我的事情越來越多，工作越來越重。
真正想要偷懶的人，都是很有前瞻性的人，知道要學習些什麼事情才能增加工作的效率。不是就埋著頭苦幹，想要用增加上班時間，來換取老闆的信任。事實上這樣是做不到的，因為別人做一件事的價值可能比你多10倍以上，那你也不可能花10倍以上的時間在跟別人拼。
總之又回到要提升自己的硬實力，雖然這個是老生常談，但就我的經驗，這就是一個可以讓你偷懶的方式。當你能回答別人回答不出來的問題時，你就能夠產生你的價值，展現你的不可取代性。當你是個不可取代的人時，你只要動動嘴巴來解決這件事情，你的價值就已經存在了。你不用像其他人一樣拼命工作來自我表現，只要你能夠解決關鍵核心的問題，平常你都不做事其實也沒有關係。
依照我的經驗，我去做一些比較低價值的事物的時候，可能主管會說：這件事情你不用做沒有關係，你不管是休息還是怎麼樣都好，專心做真正有價值的事情就好。所以之後我才會了解到，老闆真正要請的是人才，而不是隨便的人都好。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。