為什麼在職場上，懶惰的人活得更好？

文：孫忠邦

剛進入職場的時候，很多人都想要認真的工作，因為面對不可預知的未來，除了努力工作之外好像沒有什麼別的方法。所以你可能都不會想到偷懶這件事情，但是偷懶這件事情其實是一體兩面的，你可能因為每天都很勤勞的上班，然後腦袋都沒有在思考，於是你每天加班到12點，然後覺得自己很認真，覺得自己付出了這麼多的努力，老闆應該要看見我的認真。但事實上，老闆不但沒有看到，還會覺得你工作沒有效率。

因為我一開始工作就已經決定不要加班，所以我就盡量讓自己很有效率，盡量不要自己的工作帶回家，在上班時間就能夠把它完成。因為我做事的效率不斷提高，所以事情也會越做越多。有時候會覺得很疲累，不太想要做那些煩人的事情，於是就開始想要偷懶。

但是我後來發現，偷懶其實也有他的技巧存在，因為你偷懶不能被別人發現，這裡指的不是你都沒有工作在外面遊蕩，然後被主管發現你在外面打混摸魚。偷懶的意思是說，平常再怎麼混都沒有關係，但是主管問你問題的時候，你要能夠回答的出來，而且還回答的比別人好，這樣子你才有偷懶的資格，不然你也只是會被開除或被罵而已。

要做到這一點，你必須要常常問自己問題，來模擬如果你遇到主管的時候，主管會問一些什麼樣的問題。如果平常就有做這樣的準備，你在主管心目中不但不是個偷懶的人，反而是因為你很聰明很認真，大多數時候都在研究困難的事情，所以那些簡單的事情你就比較不參與。

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久了之後，你在主管面前就會變成一個厲害的存在，因為他平常也不會隨便來問你，你在主管的心目中就是會去研究一些高深東西的人。說真的，在職場中，平常上班的時候會去讀書的人真的非常的少，這種才是真正厲害的人才。如果你很會做一般的事物，其實這種工作所有的人都會做，如果把你取代成另外一個人，對老闆一點影響也都沒有，頂多是要花一點時間來交接而已。

所以我們應該把重心放在：真正能夠幫公司賺錢的事情上面，你要知道公司真正獲利的是什麼樣的業務，那對這個業務你就要花多一點時間了解，於是在老闆面前你就變成一個不可或缺的存在，這時候雜事就不會輪到你的頭上了。

雖然偷懶是負面的詞彙，但是應該有聽過科技始終來至於人性這句話吧。人類會進步就是因為想要偷懶，所以我們可以利用人類的這個天性，來讓自己進步。因為我已經預見未來如果沒有學習這樣的技能，一定會讓我的事情越來越多，工作越來越重。

真正想要偷懶的人，都是很有前瞻性的人，知道要學習些什麼事情才能增加工作的效率。不是就埋著頭苦幹，想要用增加上班時間，來換取老闆的信任。事實上這樣是做不到的，因為別人做一件事的價值可能比你多10倍以上，那你也不可能花10倍以上的時間在跟別人拼。

總之又回到要提升自己的硬實力，雖然這個是老生常談，但就我的經驗，這就是一個可以讓你偷懶的方式。當你能回答別人回答不出來的問題時，你就能夠產生你的價值，展現你的不可取代性。當你是個不可取代的人時，你只要動動嘴巴來解決這件事情，你的價值就已經存在了。你不用像其他人一樣拼命工作來自我表現，只要你能夠解決關鍵核心的問題，平常你都不做事其實也沒有關係。

依照我的經驗，我去做一些比較低價值的事物的時候，可能主管會說：這件事情你不用做沒有關係，你不管是休息還是怎麼樣都好，專心做真正有價值的事情就好。所以之後我才會了解到，老闆真正要請的是人才，而不是隨便的人都好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航