百萬羅興亞難民的人道風暴：「我有時會咬自己，看看還有沒有感覺，也試過自殺」
我們想讓你知道的是
關於羅興亞人，很多故事都沉重不堪。緬甸軍方針對若開邦羅興亞人最近一次，也是迄今為止規模最大的一次，發動暴力行動是在2017年，當時迫使超過70萬難民在數月內逃亡到世界上最大位於孟加拉的難民營，如今則有一百萬人在這個難民營內生活。
今（2023）年5月，氣旋摩卡侵襲緬甸和孟加拉，天災之下的羅興亞難民因為災難新聞再度受到關注，但新聞過後，苦難並未隨之消失。6月20日世界難民日，讓我們一同關注難民，並以行動支持他們。
百萬羅興亞難民的人道風暴
無國界醫生澳洲倡議統籌傑根（Arunn Jegan）說：「超過30萬名孟加拉居民被疏散到避難所； 然而，所有呼籲孟加拉地方當局為羅興亞人提供同樣支持的提議都遭到拒絕。（難民營）嚴格的行動限制讓他們受困臨時遮蔽處，只能聽天由命。」
今年五月，當颶風「摩卡」即將登陸孟加拉和緬甸時，當地的人道組織忐忑不安，不僅因為摩卡是最高警戒級別的五級颶風，而且預計它將直接穿過世界上最大難民營—科克斯巴扎爾營地（Cox's Bazar）—這個收容一百萬羅興亞難民的營地。雖然營地內仍有八人喪生，數百個臨時遮蔽所被毀，但所幸影響比原先擔心的小。
關於羅興亞人，很多故事都沉重不堪。緬甸軍方針對若開邦羅興亞人最近一次，也是迄今為止規模最大的一次，發動暴力行動是在2017年，當時迫使超過70萬難民在數月內逃亡到世界上最大位於孟加拉的難民營，如今則有一百萬人在這個難民營內生活。
營區內，人們只能棲身於狹小擁擠的空間，有些人甚至無法取得足夠的每日用水。惡劣的環境成為了疥瘡的溫床，根據今年5月份孟加拉衛生部門進行的一項調查結果顯示，孟加拉的羅興亞難民營中有近40％的人患有疥瘡，在某些營地中的比例甚至高達70％。
無國界醫生助產士蘇衍霈說：「難民營的環境及衛生情況比我想像中惡劣。一間間用竹子搭建的簡陋棲身處，擠在一個狹小環境內。屋內沒有基本生活設備，夏季非常悶熱難受。伴隨附近污水的惡臭，羅興亞人一家多口日夜都生存在這種環境；還有區內流行病爆發、安全及難民情緒問題。」
三位難民的見證
- 塔葉芭．比岡
塔葉芭．比岡（Tayeba Begum）是六個孩子的母親（其中有一對五歲大的雙胞胎）。在2017年時，她只帶著衣物就逃離了緬甸。一直到2022年，她自己和兩個雙胞胎在難民營中的生活。儘管渴望回家，但她認為在不知道自己的權利能否受到保障的情況下，回到緬甸仍然十分困難。
「我們從緬甸的家裡逃走的時候，我的兩個雙胞胎女兒─安琪思（Ankis）和芭哈兒（Bahar），都還只是六個月大的嬰兒。我帶著她們逃跑時，除了身上穿的衣服，什麼都沒帶。」殺害行動開始後，我們無法再待在緬甸，我們必須自救。軍方殘忍地殺害羅興亞人並燒光他們的房子。
甚至在我們2017年離開之前的兩年，年輕人就會被抓走和虐待。當時我兒子因為害怕而逃到了印度，他到現在還在那裡。
我帶著嬰兒逃跑時，得頂著大雨穿越叢林、走過泥濘滿地的路才能到達孟加拉。這是趟艱辛的旅程，尤其是帶著孩子的時候。抵達邊境後大家隨處休息，但是沒有遮風擋雨的地方。因此在大雨時，我們只能坐在樹下或灌木叢中，等待援助。
為了生存，我們找到什麼就吃什麼，我的女兒們身體變得很虛弱。每次我餵她們吃什麼他們就吐什麼。我們到達孟加拉時根本找不到藥物，她們因此受苦了很長一段時間。我們到達科克斯巴扎爾幾天後，就有用竹子和布料為我們搭建的避難所，現在我們則住在難民營中。我的雙胞胎女兒現在已經5歲大了，這幾年來我們都活在沮喪之中。
雖然有了避難所，但除此之外，我們沒什麼東西能給孩子。我們的生活得仰賴糧食援助，除了得擔心她們衣食是否溫飽，還要擔心她們的教育。
因為沒有錢，我無法提供她們需要的東西。有時我自己也會少吃一點，把省下來的食物拿去賣錢，買些東西給孩子們。
我們過著吃不飽的生活，否則我沒辦法買任何東西給孩子。有時我會收到在印度的兒子捎來的消息，他兩三個月會打一次電話給我，但我沒有手機所以每次都要借別人的手機和他說話。
我已經好多年都沒見到他了。我非常想念他以及我在緬甸的家。我渴望著和平。如果有朝一日能平靜地在緬甸生活，我們一定會回去。如果能獲得正義和公民身分，我們怎麼會不想回去 ? 緬甸不也是我們的故鄉？但如果無法確保我們的權利，怎麼回得去？家園都被摧毀了，回去住哪兒？要是我們的孩子會被抓走、殺死，我們怎麼回得去？
你可以讓我們繼續待在這裡或是將我們轉移到其他國家，我們都不會拒絕。但在能獲得公平正義前，我不會回去緬甸。
- 法魯克
羅興亞難民法魯克（Faruk，化名）居住在科克斯巴扎爾難民營內，他出生在孟加拉，並在難民營地的範圍內度過了他至今為止的一生。過去七、八年中，他一直因難以獲得妻子和孩子們需要的醫療服務而苦苦掙扎，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行期間，他的生活變得更加複雜。他向無國界醫生在營區內的團隊表達了他的沮喪和恐懼。
羅興亞難民法魯克居住在科克斯巴扎爾難民營內，他說：「沒有人想做難民，在這裡生活不容易。像在一個沒有牆的監獄，每天重複著糟糕的生活。沒有特別批准不能離開難民營範圍，只有醫療或緊急狀況等特殊需求才能外出。」他還說：「我有時會咬自己，看看還有沒有感覺，也試過自殺。」
- 穆罕默德和奧斯曼
穆罕默德和他六歲的兒子奧斯曼2017年底抵達孟加拉。穆罕默德說：「我的叔叔和兩個堂兄弟在我面前被槍殺了。」穆罕默德還描述了他如何看著自己的父母被毆打。暴力的創傷，加上難民的處境，已對他造成傷害。「我在這裡很不舒服。我的大腦失控了。」他還描述了精神疾病在身體上的：「我曾經很胖。現在我一天比一天瘦，想著發生了什麼事。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！