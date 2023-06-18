被控殺害四子女服刑20年後，基因研究如何為「全世界最殘酷的母親」平反？
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這個家族基因研究，震驚了澳洲科學界，「在一個家中連續4個幼兒窒息猝死」，其實並非「極不可能發生的巧合、其中必有犯罪行為」，而是「倒楣到了極點的滿手遺傳爛牌」的必然結果，以及衰上加衰的「冤獄」。
被稱為「全世界最殘酷的母親」、「全世界最可惡的女人」、「全世界最兇惡的連續殺人犯」的澳洲女性Kathleen Folbigg，20年前因為涉嫌在1989-1999十年間，連續殺害自己的四名幼年子女（死亡時年齡分別為19天、8個月、10個月、18個月），在2003年時被判處25年徒刑，服刑20年後，於2023年6月5日獲得特赦出獄。
獲得特赦的原因不是什麼「獄中表現良好」、「有教化可能」，而是「科學」。
當年在訴訟時，Folbigg女士堅稱自己無罪，嬰兒都是原因不明窒息猝死。但是檢察官並不採信，因為「在一個家庭中，連續四個幼兒自然死亡的機率也太低了！」，加上Folbigg的日記中也寫到「對孩子們罪惡感，深深困擾著我」，這些狀況證據讓檢察官說服了陪審團，做出有罪判決。而這本日記，是她的丈夫主動提供給檢方，因為他也認為妻子是殺害子女的兇手。
但是，幼兒的遺體並沒有被勒死、悶死、或是平時遭到虐待的痕跡。也就是說，沒有「直接證據」就定了罪。
她被定罪的時間，也就是「人類基因組」計畫即將完成的不久前。在接下來的20年，對於基因與疾病的研究，有了飛快的進展。
2012年科學家發現了一個遺傳性心臟病，它來自於一個導致蛋白質「攜鈣素」（Calmodulin）失效的突變。心臟要能「正確的跳動」，與鈣離子的調節有關，當攜鈣素失去機能時，心肌無法協同動作，導致心臟停止而死亡。之後幾年陸續在幼兒身上發現這種突變而死亡的案例。2019年進行了一項大規模的調查，74名有這個基因變亦的幼童中，有27％在六歲前因心臟病死亡。
這種基因突變發生的機率是每3500萬人中有一人。
Folbigg女士的律師注意到這個研究，比對四名幼兒的醫療記錄：長男有先天性的呼吸困難、次男有癲癇發作、長女與次女都有呼吸道感染紀錄，這些都有可能引起窒息。
2020年終於有科學家對Folbigg一家的基因組進行研究，結果發現，兩個女孩都有攜鈣素的重大基因缺陷。
兩個男生沒有這個問題，但是兩人都有另外一個叫做BSN的基因突變，會導致可能致死的嚴重癲癇。在老鼠身上的實驗顯示，有這個基因突變的老鼠，有半數會在六個月內死亡。
這個家族基因研究，震驚了澳洲科學界，「在一個家中連續四個幼兒窒息猝死」，其實並非「極不可能發生的巧合、其中必有犯罪行為」，而是「倒楣到了極點的滿手遺傳爛牌」的必然結果，以及衰上加衰的「冤獄」。
Kathleen Folbigg（左）始終堅持無罪：
2021年，由澳洲科學院院長John Shine發動請願，認為Folbigg女士是無辜的，應該立刻釋放。有90位科學家參與連署，包括兩位澳洲諾貝爾醫學獎得主Elizabeth Blackburn以及Peter Doherty。
2023年6月5日，新南威爾斯州長宣布無條件特赦了Folbigg女士，在歷經20年的監獄生活後，再度呼吸到自由的空氣，此時她已經55歲。
但這個特赦只是讓她重獲自由，罪名尚未消失，這必須繼續進行訴訟，直到上訴法院判決為止，這可能還要一年以上的時間。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。