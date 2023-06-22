粽子熱量圖鑑：北部粽戰南部粽，誰的熱量高？網路排行八大熱門餡料，你愛包什麼？

端午來吃粽，各式粽子熱量圖鑑

下週就是端午連假了，粽子有沒有買好買起來啊？今天好食課Lexie 張宜臻營養師整理各種粽子熱量，包你一飽眼福。

粽子類別：

潮州粽：包法與一般粽子不同，是長條型，鹹的潮州粽特色在於會將豬肉以醬油醃過後包入，而醬汁也會加入米中，使得潮州粽的味道通常比較重，一顆約240克重的潮州鮮肉粽熱量約600大卡。

北部粽：餡料包含鹹蛋黃、五花肉、香菇蝦米等，會先將餡料炒熟再去包裹蒸，一顆220克的北部粽熱量約575大卡。

南部粽：南部粽主要會包豬肉、栗子，並且是直接用水煮熟，口感會較黏糊，一顆220克的南部粽熱量約510大卡。

豆沙粽：蜜紅豆餡料常加入許多精緻糖，一顆100克的豆沙粽熱量約295大卡。

阿粨：原住民美食，也稱作阿拜，與端午節並無相關，通常會以小米為主，包入芋頭粉、高粱粉等，並以假酸漿葉包覆，一顆重量180克的阿粨熱量約275大卡。

客家粿粽：也稱為粄粽，份量通常小小一顆約80-100克，是使用糯米糰製作，所以外表較看不出米粒感，內餡通常為香菇、蘿蔔乾、肉等鹹食。

鹼粽：將鹼水拌於糯米中製成，過去為了避免鹼粽黏於粽葉，並賦予其咀嚼口感性，會於成分中添加硼砂，但因硼砂後續發現對於身體有害，所以將其列為非法食品添加物，目前廠商多以三偏磷酸鈉（合法添加物）做取代，一顆沒加蜂蜜的鹼粽115克約150大卡。

水果冰粽：冰涼透心，一顆50克的水果粽熱量約110大卡。

中部粽：重量1公噸，於海邊會看到許多，熱量一個0大卡，但小心消化不良。

沾料／醬類：

蜂蜜：一湯匙15克，熱量47大卡。

花生粉：一湯匙7克，熱量36大卡。

海山醬：一湯匙15克，熱量17大卡。

甜辣醬：一湯匙15克，熱量17大卡。

醬油膏：一湯匙15克，熱量15大卡。

Photo Credit: 好食課

網路排行八大熱門餡料，你都包什麼？

端午包粽，你都包什麼料？根據網路溫度計最新統計，好食課楊婷貽Christina營養師列出網友心中排名前八的粽子餡料與熱量，快來瞧瞧自己「粽」意的料有沒有在榜上。

網友排行前八粽子靈魂餡料：

No.1 花生／花生粉：花生10粒約13克，熱量65大卡，花生粉則是一湯匙7克，熱量36大卡。

No.2 蛋黃：市售鹹蛋黃通常是鴨蛋黃，一粒約12克就有64大卡，雙蛋黃粽子可見熱量不容小覷。

No.3 香菇：粽子沒香菇就少一味，一朵30克的香菇熱量約12大卡。

No.4 豬肉：蠻多人喜歡脂肪滿滿的五花肉，油脂與飯融合簡直絕配，但一兩（37.5克）的五花肉也要140大卡，是這裡頭熱量最高的食材。

No.5 栗子：你的粽子會包栗子嗎？一顆約7克，熱量18大卡。

No.6 菜脯／蘿蔔乾：相信這應該是許多長輩心中的NO.1，一湯匙菜脯熱量約20大卡，但要注意鈉含量，一湯匙約就有近600毫克的鈉，相當於吃進一湯匙醬油。

No.7 干貝：干貝一顆熱量約7大卡。

No.8 豆沙：紅豆餡一湯匙熱量約55大卡，相信應該不會有人甜鹹混雜。

你問我No.9跟No.10是什麼？分別是蝦米跟香菜喔～

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端午三大迷思！營養師一次破解給你聽

講到端午節，你第一個會想到什麼呢？吃粽子、賽龍舟、喝雄黃酒、立蛋，這些都是端午節特有的文化習俗，但這些習俗中竟也存在著許多的迷思！今天好食課Titan林世航營養師便來破解端午三大迷思給你聽。

吃粽脹氣是因糯米難消化？

糯米其實消化速度很快。糯米富含支鏈澱粉，相較於直鏈澱粉，支鏈接觸澱粉分解酵素的面積比較多，所以會較快被消化掉，血糖也因此容易飆升，所以有血糖控制問題者需要格外注意。

如果糯米消化快，那為何會脹氣？一來是因為消化過快，導致腸道一時有大量醣類給細菌發酵產氣，所以才容易脹氣；二來是粽子通常份量大，又富含油脂，容易延長食物停留於腸胃的時間，也就導致有腹脹感。

端午喝雄黃酒辟邪除蟲？

當心邪還沒除先升天。雄黃是一種富含硫及砷的礦石，加熱會產生三氧化二砷，也就是砒霜，飲用後容易有上吐下瀉，嚴重甚至會影響神經細胞，導致器官壞死！所以端午節千萬不要像古人飲用雄黃酒。

端午正午才可立蛋？

1年365天皆可。過去流傳說因端午正午太陽直射北半球，蛋會同時受到地心引力及太陽那邊引力牽扯所以較好立蛋，其實這些引力對於蛋的影響不大，重點在於雞蛋本身的摩擦力與重心。

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端午買粽停看聽！注意這五點安心吃粽

臨近端午節了，家家戶戶買粽子的買粽子，決定要自己包的也已開始準備購買餡料，但不論是買粽子還是買餡料，顧好食安才能安心過端午。好食課Sally何采璇 營養師 列出過往常有的粽子食安危害，教你買粽小技巧。

鹹蛋黃常見問題：苯甲酸（防腐劑）、蘇丹紅（增色用）

部分鹹蛋黃因為鹹度不夠，保存不易，就容易添加防腐劑保存，而為了增加鹹蛋黃色澤，過去也有過添加著色劑、蘇丹紅的問題

挑選技巧：

選擇信譽良好的店家，並最好能追溯源頭蛋商，購買較有保障 避免購買顏色過於鮮艷、亮橘的蛋

鹼粽常見問題：硼砂

過去為了讓粽子增添口感，並且防止粽子太過沾黏於粽葉上，會於製備過程中加入硼砂，但食用後會至體內會形成硼酸，容易導致消化不良、腹瀉、嘔吐問題，並有致癌風險，所以目前國內已經禁用，轉而以三偏磷酸鈉取代硼砂，作用相同，但食用上安全也合法。

挑選技巧：

選擇檢驗合格店家 購買使用三偏磷酸鈉者：衛生局都會免費發放三偏磷酸鈉供民眾自己DIY製作鹼粽，直接購買鹼粽時也可詢問店家成分

蝦米常見問題：二氧化硫，幫助維持蝦子色澤，讓賣相佳

挑選技巧：

選擇自然淡橘色 選擇形體完整、少碎屑者 無化學異味 如果怕有二氧化硫殘留，可先用溫水浸泡

花生常見問題：黃麴毒素

台灣夏天潮濕悶熱，東西儲存不當就容易有細菌滋生或發黴問題，其中花生最常見的便是黃麴毒素問題。

挑選技巧：

選購完整落花生 避開花生殼或內部莢膜已發黑者 選擇完善包裝，無潮濕者

粽葉常見問題：漂白劑

粽葉過去也有被驗出過二氧化硫等漂白劑問題，所以買粽葉來包時也要多加留意。

挑選技巧：

挑選帶竹葉清香，無明顯嗆鼻味者

Photo Credit: 好食課

最後也記得，購買粽子或餡料時，也要注意商家環境衛生，如果是已煮熟的粽子是否有長時間曝曬於陽光下的問題，也注意粽子煮熟後不要於室溫下放超過2小時，避免仙人掌桿菌等細菌滋生造成食物中毒。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此：出處1、出處2、出處3、出處4

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航