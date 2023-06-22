粽子熱量圖鑑：北部粽戰南部粽，誰的熱量高？網路排行八大熱門餡料，你愛包什麼？
我們想讓你知道的是
下週就是端午連假了，粽子有沒有買好買起來啊？究竟潮州粽、北部粽、南部粽、豆沙粽吃一顆，熱量進帳多少？挑選粽子時有什麼訣竅要注意呢？
端午來吃粽，各式粽子熱量圖鑑
下週就是端午連假了，粽子有沒有買好買起來啊？今天好食課Lexie 張宜臻營養師整理各種粽子熱量，包你一飽眼福。
粽子類別：
- 潮州粽：包法與一般粽子不同，是長條型，鹹的潮州粽特色在於會將豬肉以醬油醃過後包入，而醬汁也會加入米中，使得潮州粽的味道通常比較重，一顆約240克重的潮州鮮肉粽熱量約600大卡。
- 北部粽：餡料包含鹹蛋黃、五花肉、香菇蝦米等，會先將餡料炒熟再去包裹蒸，一顆220克的北部粽熱量約575大卡。
- 南部粽：南部粽主要會包豬肉、栗子，並且是直接用水煮熟，口感會較黏糊，一顆220克的南部粽熱量約510大卡。
- 豆沙粽：蜜紅豆餡料常加入許多精緻糖，一顆100克的豆沙粽熱量約295大卡。
- 阿粨：原住民美食，也稱作阿拜，與端午節並無相關，通常會以小米為主，包入芋頭粉、高粱粉等，並以假酸漿葉包覆，一顆重量180克的阿粨熱量約275大卡。
- 客家粿粽：也稱為粄粽，份量通常小小一顆約80-100克，是使用糯米糰製作，所以外表較看不出米粒感，內餡通常為香菇、蘿蔔乾、肉等鹹食。
- 鹼粽：將鹼水拌於糯米中製成，過去為了避免鹼粽黏於粽葉，並賦予其咀嚼口感性，會於成分中添加硼砂，但因硼砂後續發現對於身體有害，所以將其列為非法食品添加物，目前廠商多以三偏磷酸鈉（合法添加物）做取代，一顆沒加蜂蜜的鹼粽115克約150大卡。
- 水果冰粽：冰涼透心，一顆50克的水果粽熱量約110大卡。
- 中部粽：重量1公噸，於海邊會看到許多，熱量一個0大卡，但小心消化不良。
沾料／醬類：
- 蜂蜜：一湯匙15克，熱量47大卡。
- 花生粉：一湯匙7克，熱量36大卡。
- 海山醬：一湯匙15克，熱量17大卡。
- 甜辣醬：一湯匙15克，熱量17大卡。
- 醬油膏：一湯匙15克，熱量15大卡。
網路排行八大熱門餡料，你都包什麼？
端午包粽，你都包什麼料？根據網路溫度計最新統計，好食課楊婷貽Christina營養師列出網友心中排名前八的粽子餡料與熱量，快來瞧瞧自己「粽」意的料有沒有在榜上。
網友排行前八粽子靈魂餡料：
- No.1 花生／花生粉：花生10粒約13克，熱量65大卡，花生粉則是一湯匙7克，熱量36大卡。
- No.2 蛋黃：市售鹹蛋黃通常是鴨蛋黃，一粒約12克就有64大卡，雙蛋黃粽子可見熱量不容小覷。
- No.3 香菇：粽子沒香菇就少一味，一朵30克的香菇熱量約12大卡。
- No.4 豬肉：蠻多人喜歡脂肪滿滿的五花肉，油脂與飯融合簡直絕配，但一兩（37.5克）的五花肉也要140大卡，是這裡頭熱量最高的食材。
- No.5 栗子：你的粽子會包栗子嗎？一顆約7克，熱量18大卡。
- No.6 菜脯／蘿蔔乾：相信這應該是許多長輩心中的NO.1，一湯匙菜脯熱量約20大卡，但要注意鈉含量，一湯匙約就有近600毫克的鈉，相當於吃進一湯匙醬油。
- No.7 干貝：干貝一顆熱量約7大卡。
- No.8 豆沙：紅豆餡一湯匙熱量約55大卡，相信應該不會有人甜鹹混雜。
你問我No.9跟No.10是什麼？分別是蝦米跟香菜喔～
端午三大迷思！營養師一次破解給你聽
講到端午節，你第一個會想到什麼呢？吃粽子、賽龍舟、喝雄黃酒、立蛋，這些都是端午節特有的文化習俗，但這些習俗中竟也存在著許多的迷思！今天好食課Titan林世航營養師便來破解端午三大迷思給你聽。
- 吃粽脹氣是因糯米難消化？
糯米其實消化速度很快。糯米富含支鏈澱粉，相較於直鏈澱粉，支鏈接觸澱粉分解酵素的面積比較多，所以會較快被消化掉，血糖也因此容易飆升，所以有血糖控制問題者需要格外注意。
如果糯米消化快，那為何會脹氣？一來是因為消化過快，導致腸道一時有大量醣類給細菌發酵產氣，所以才容易脹氣；二來是粽子通常份量大，又富含油脂，容易延長食物停留於腸胃的時間，也就導致有腹脹感。
- 端午喝雄黃酒辟邪除蟲？
當心邪還沒除先升天。雄黃是一種富含硫及砷的礦石，加熱會產生三氧化二砷，也就是砒霜，飲用後容易有上吐下瀉，嚴重甚至會影響神經細胞，導致器官壞死！所以端午節千萬不要像古人飲用雄黃酒。
- 端午正午才可立蛋？
1年365天皆可。過去流傳說因端午正午太陽直射北半球，蛋會同時受到地心引力及太陽那邊引力牽扯所以較好立蛋，其實這些引力對於蛋的影響不大，重點在於雞蛋本身的摩擦力與重心。
端午買粽停看聽！注意這五點安心吃粽
臨近端午節了，家家戶戶買粽子的買粽子，決定要自己包的也已開始準備購買餡料，但不論是買粽子還是買餡料，顧好食安才能安心過端午。好食課Sally何采璇 營養師 列出過往常有的粽子食安危害，教你買粽小技巧。
- 鹹蛋黃常見問題：苯甲酸（防腐劑）、蘇丹紅（增色用）
部分鹹蛋黃因為鹹度不夠，保存不易，就容易添加防腐劑保存，而為了增加鹹蛋黃色澤，過去也有過添加著色劑、蘇丹紅的問題
挑選技巧：
- 選擇信譽良好的店家，並最好能追溯源頭蛋商，購買較有保障
- 避免購買顏色過於鮮艷、亮橘的蛋
- 鹼粽常見問題：硼砂
過去為了讓粽子增添口感，並且防止粽子太過沾黏於粽葉上，會於製備過程中加入硼砂，但食用後會至體內會形成硼酸，容易導致消化不良、腹瀉、嘔吐問題，並有致癌風險，所以目前國內已經禁用，轉而以三偏磷酸鈉取代硼砂，作用相同，但食用上安全也合法。
挑選技巧：
- 選擇檢驗合格店家
- 購買使用三偏磷酸鈉者：衛生局都會免費發放三偏磷酸鈉供民眾自己DIY製作鹼粽，直接購買鹼粽時也可詢問店家成分
- 蝦米常見問題：二氧化硫，幫助維持蝦子色澤，讓賣相佳
挑選技巧：
- 選擇自然淡橘色
- 選擇形體完整、少碎屑者
- 無化學異味
- 如果怕有二氧化硫殘留，可先用溫水浸泡
- 花生常見問題：黃麴毒素
台灣夏天潮濕悶熱，東西儲存不當就容易有細菌滋生或發黴問題，其中花生最常見的便是黃麴毒素問題。
挑選技巧：
- 選購完整落花生
- 避開花生殼或內部莢膜已發黑者
- 選擇完善包裝，無潮濕者
- 粽葉常見問題：漂白劑
粽葉過去也有被驗出過二氧化硫等漂白劑問題，所以買粽葉來包時也要多加留意。
挑選技巧：
- 挑選帶竹葉清香，無明顯嗆鼻味者
最後也記得，購買粽子或餡料時，也要注意商家環境衛生，如果是已煮熟的粽子是否有長時間曝曬於陽光下的問題，也注意粽子煮熟後不要於室溫下放超過2小時，避免仙人掌桿菌等細菌滋生造成食物中毒。
本文經好食課授權刊登，原文刊載於此：出處1、出處2、出處3、出處4
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。