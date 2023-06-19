《路透社》記者直擊：古巴的秘密軍事基地是中國的監聽站嗎？
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上週，美國媒體報導中國計劃在古巴設置竊聽設施。中國方面予以否認。路透社記者親自前往位於古巴西部的貝胡卡爾鎮，那裡的軍事基地曾是蘇聯核彈頭的藏匿之地。美國參議員盧比歐幾年前就曾指責中國利用這一基地監聽美國。
文：德國之聲中文網（路透社）
古巴西部沉靜的貝胡卡爾鎮（Bejucal）的郊外叢林覆蓋，路的盡頭是一道鐵絲網，上面掛著寫有「軍事禁區，請勿進入」的警示牌。
美國方面長期以來一直懷疑中國在這裡收集情報。《路透社》記者有幸獲得前往貝胡卡爾鎮一探究竟的機會。
6月8日，《華爾街日報》引述匿名消息報導，中國計劃在古巴建置竊聽設施。白宮方面最初的回應是指出該消息「不準確」，但是幾天後又有匿名官員向各大媒體證實，中國至少從2019年開始就在古巴建置軍事和情報設施，以蒐集美國情資。
《路透社》的記者看到在貝胡卡爾鎮的山上架著大量天線，一個看起來與天線相連的生鏽的白色金屬圓頂在茂密的叢林中若隱若現。有一些身份不明的人騎著摩托車對著《路透社》的記者拍照。
美國聯邦通信委員會（FCCC）2022年11月完成的一份文件指出，美國認為這個距離佛羅里達州僅187公里的鮮為人知的古巴軍事基地被用來攔截美國的電子通訊。報告稱，中國利用前蘇聯時期設立的古巴情報設施收集訊號情報。
這份文件由包括美國國土安全部和司法部成員在內的一個委員會負責起草，其中部分內容成為拒絕申請海底光纖通信電纜ARCOS-1連接古巴和美國的理由。
本週一（6月12日），中國外交部發言人汪文斌在新聞例會上再度回應有關中國在古巴經營「間諜中心」的提問時說：「短短兩天時間，美國官方和媒體在所謂中國在古巴修建『間諜設施』問題上散佈了一系列自相矛盾的訊息，再次上演了一出『美國否定美國』的鬧劇。我想說的是，假的真不了，真的假不了。無論美國如何造謠抹黑，都破壞不了中古之間的真誠友誼，也掩蓋不了美國對世界各國進行大規模、無差別竊聽竊密的斑斑劣跡。」
古巴方面說，對其領土的唯一軍事入侵是位於關塔那摩的美軍基地。
上週美國白宮國家安全委員會發言人柯比在接受美國全國廣播公司（MSNBC）採訪時，否認了《華爾街日報》有關中國和古巴秘密建設間諜設施的報導，認為這一報導「不準確」。
白宮國家安全委員會沒有再回復《路透社》的問詢，既沒有證實貝胡卡爾軍事基地為中國作為監聽基地所用，也沒有表示是否仍在關注此事。
《路透社》記者在貝胡卡爾鎮看到當地種植著大量甘蔗和香蕉。當地人在農田裡勞作，騎自行車或者騎馬出行。
61歲的佩雷斯（Arnaldo Perez）從出生開始就住在貝胡卡爾。他說，他也不知道山上哪些天線被誰使用。他說：「我只知道這些和軍隊有關。不過我就是個鄉下人，我管好自己的事就行了。」
古巴這個沉寂的小鎮長期以來一直是一處神秘之地。這裡距離哈瓦那僅30多公里。1962年的古巴導彈危機中被美國偵察機發現這裡是蘇聯核彈頭的藏匿之地。這個鎮子也因此變得為人所知。
古巴導彈危機最終以蘇聯從古巴撤出導彈收場。儘管這場危機持續時間很短，但其仍是美國國家安全史和核子大戰準備史中的一次重要事件，亦通常被認為是冷戰最接近升級為全面核子大戰的一次。
2016年，古巴裔美國佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）率先要求哈瓦那政府移除「位於貝胡卡爾的中國監聽站」。
美國中情局古巴事務前高級分析師阿姆斯特朗（Fulton Armstrong）說，人們對貝胡卡爾的情況知之甚少。他說：「按照今天的科技水準，建一個監聽站（對中國）的意義不大。」他說，北京現在擁有更先進的監聽設備和技術。
但是他也表示，將古巴作為自己的基地，這對北京來說具有象徵性意義，因為中國對美國在台灣海峽和南中國海的間諜活動深感不滿。
美國一位退休軍事官員說，古巴靠近赤道，更方面監測地球同步軍用衛星。
2019年，《路透社》也曾報導稱，中國軍方在阿根廷營運一個太空監測站。
《路透社》記者在貝胡卡爾鎮採訪當地居民時，所有人都說他們沒有看到也沒有聽說近些年來中國在當地有所參與。很多人說，他們認為俄羅斯可以進入鎮上的軍事基地。
俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄美關係的不斷惡化加劇了人們對於俄羅斯總統普丁可能考慮在古巴洛爾德斯（Lourdes）重新開設間諜基地的猜測。這裡在冷戰時期曾是蘇聯的間諜基地。
36歲的農民德斯潘耶（Onelvis Despaigne）住在貝胡卡爾基地附近。他說，如果中國在這裡蒐集情報的消息是真的，他早就會聽說了。
「都是謠言，」他一邊鋤草一邊咧嘴笑著說，「這裡的人什麼都知道。」
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原標題：古巴的秘密軍事基地是中國的監聽站嗎？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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