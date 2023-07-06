2023/07/06,
健康

夏日減脂五大迷思：不能吃碳水、少量多餐、多做有氧，這些觀念正確嗎？

夏日減脂五大迷思：不能吃碳水、少量多餐、多做有氧，這些觀念正確嗎？
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我們想讓你知道的是

早些年曾經流行過雨衣慢跑減肥法、保鮮膜減肥法，透過不透氣的材質包裹住肌膚，使身體開始排汗，這樣的方法有效嗎？有些人會認為，多做有氧運動可以加快脂肪的燃燒，達到更佳的減重效果，但其實增加肌肉量提高基礎代謝率會是更佳的解決辦法。

你最近也想減肥嗎？以下盤點夏日減脂五大迷思，你做對了嗎？

迷思1. 局部瘦身

許多人會以為想要消除頑固的腰間肉，只要狂做核心訓練就能讓馬甲線再現，坊間也不乏課程教大家五分鐘瘦大腿、瘦手臂。的確多活動特定部位可以達到緊實與肌肉增長的效果，但減脂是全身性的，需要透過飲食和運動達到熱量赤字才能有效消滅脂肪。而每個部位的脂肪分解速度不一樣，基因才能決定先瘦哪裡。

迷思2. 減肥不能吃碳水

吃仙女餐減肥已經是個過時的觀念，現在大部分人都知道長時間攝取不足的卡路里會讓基礎代謝率下降，進而更容易復胖，但卻還是有許多人在減脂時非常懼怕碳水和醣類，以為完全不碰澱粉就能加快減脂速率，讓減肥這條路更加輕鬆。

但攝取碳水並不會讓你更容易變胖，會變胖的原因是因為「攝取過量」，事實上也有研究指出，若身體長期缺乏碳水化合物，會使人更容易疲倦和煩躁、便秘等。因此想藉由低碳飲食、生酮飲食法減肥的人，可以先向專業營養師諮詢再來進行。

迷思3. 少量多餐更助於減重

研究顯示，少量多餐和正常飲食，在攝取的總卡路里不變的情況下，其實對於人體新陳代謝沒有顯著的差異，反而會因為不斷進食，使胰島素持續波動而不利於升糖素分泌以協助脂肪分解。而間歇性斷食要怎麼執行，或是想瞭解更多減脂飲食法，可以參考之前寫過的文章，建議可以直接向專業人士諮詢。

總而言之，找到自己喜歡並且能堅持下去的方法，都會是適合自己的方法。

迷思4. 減脂要多做有氧運動

有些人會認為，多做有氧運動可以加快脂肪的燃燒，達到更佳的減重效果，事實上，有氧運動雖能燃燒卡路里，但要吃回來也十分容易，可能晚餐多吃半碗飯就把慢跑一小時消耗的熱量補回來了。

增加肌肉量提高基礎代謝率會是更佳的解決辦法，且有研究指出，有氧運動相較於重量訓練，在減少脂肪的同時也會流失較多的肌肉。若真的想加入有氧訓練，可以在重訓結束後加上15－30分鐘以內的有氧，避免肌肉流失的同時也可以強化心肺。

迷思5. 流越多汗代表運動效果越好

早些年曾經流行過雨衣慢跑減肥法、保鮮膜減肥法，透過不透氣的材質包裹住肌膚，使身體開始排汗，並誤以為這跟運動時流汗的原理相同。的確在流了許多汗過後，體重機上的數字是會立即減少的，但那只是身體排出的水分，只要結束後喝一些水就會立即恢復原狀。脂肪的減少和體內水分是沒有直接關係的，健身房中沒有流汗不代表訓練效果不佳，在戶外流很多汗也不見得消耗了更多脂肪。

減肥始終需要飲食和運動雙管齊下，除了可以最大化減脂效率外也是較為健康的做法，運動後肆無忌憚地亂吃或是只節食不運動都不是現代醫學所推崇的，減脂前先幫自己的觀念做健檢，相信這個夏天可以瘦得更輕鬆。

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
原標：減肥前必看！盤點夏日減脂五大迷思，你做對了嗎？

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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