夏日減脂五大迷思：不能吃碳水、少量多餐、多做有氧，這些觀念正確嗎？
我們想讓你知道的是
早些年曾經流行過雨衣慢跑減肥法、保鮮膜減肥法，透過不透氣的材質包裹住肌膚，使身體開始排汗，這樣的方法有效嗎？有些人會認為，多做有氧運動可以加快脂肪的燃燒，達到更佳的減重效果，但其實增加肌肉量提高基礎代謝率會是更佳的解決辦法。
你最近也想減肥嗎？以下盤點夏日減脂五大迷思，你做對了嗎？
迷思1. 局部瘦身
許多人會以為想要消除頑固的腰間肉，只要狂做核心訓練就能讓馬甲線再現，坊間也不乏課程教大家五分鐘瘦大腿、瘦手臂。的確多活動特定部位可以達到緊實與肌肉增長的效果，但減脂是全身性的，需要透過飲食和運動達到熱量赤字才能有效消滅脂肪。而每個部位的脂肪分解速度不一樣，基因才能決定先瘦哪裡。
迷思2. 減肥不能吃碳水
吃仙女餐減肥已經是個過時的觀念，現在大部分人都知道長時間攝取不足的卡路里會讓基礎代謝率下降，進而更容易復胖，但卻還是有許多人在減脂時非常懼怕碳水和醣類，以為完全不碰澱粉就能加快減脂速率，讓減肥這條路更加輕鬆。
但攝取碳水並不會讓你更容易變胖，會變胖的原因是因為「攝取過量」，事實上也有研究指出，若身體長期缺乏碳水化合物，會使人更容易疲倦和煩躁、便秘等。因此想藉由低碳飲食、生酮飲食法減肥的人，可以先向專業營養師諮詢再來進行。
迷思3. 少量多餐更助於減重
研究顯示，少量多餐和正常飲食，在攝取的總卡路里不變的情況下，其實對於人體新陳代謝沒有顯著的差異，反而會因為不斷進食，使胰島素持續波動而不利於升糖素分泌以協助脂肪分解。而間歇性斷食要怎麼執行，或是想瞭解更多減脂飲食法，可以參考之前寫過的文章，建議可以直接向專業人士諮詢。
總而言之，找到自己喜歡並且能堅持下去的方法，都會是適合自己的方法。
迷思4. 減脂要多做有氧運動
有些人會認為，多做有氧運動可以加快脂肪的燃燒，達到更佳的減重效果，事實上，有氧運動雖能燃燒卡路里，但要吃回來也十分容易，可能晚餐多吃半碗飯就把慢跑一小時消耗的熱量補回來了。
增加肌肉量提高基礎代謝率會是更佳的解決辦法，且有研究指出，有氧運動相較於重量訓練，在減少脂肪的同時也會流失較多的肌肉。若真的想加入有氧訓練，可以在重訓結束後加上15－30分鐘以內的有氧，避免肌肉流失的同時也可以強化心肺。
迷思5. 流越多汗代表運動效果越好
早些年曾經流行過雨衣慢跑減肥法、保鮮膜減肥法，透過不透氣的材質包裹住肌膚，使身體開始排汗，並誤以為這跟運動時流汗的原理相同。的確在流了許多汗過後，體重機上的數字是會立即減少的，但那只是身體排出的水分，只要結束後喝一些水就會立即恢復原狀。脂肪的減少和體內水分是沒有直接關係的，健身房中沒有流汗不代表訓練效果不佳，在戶外流很多汗也不見得消耗了更多脂肪。
減肥始終需要飲食和運動雙管齊下，除了可以最大化減脂效率外也是較為健康的做法，運動後肆無忌憚地亂吃或是只節食不運動都不是現代醫學所推崇的，減脂前先幫自己的觀念做健檢，相信這個夏天可以瘦得更輕鬆。
本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
原標：減肥前必看！盤點夏日減脂五大迷思，你做對了嗎？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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