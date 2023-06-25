【散文】馮國瑄《黑霧微光》：外婆在樹上，一陣風吹來，把她的身體吹得搖搖晃晃
我們想讓你知道的是
外公說，他在外婆房間發現一捆童軍繩，他感到不祥，拿去扔掉。後來外婆又買一捆，趁清明節全家人去掃墓，她藉病留在家休息，等到所有人出門後，她帶著那捆繩子出門。據說鄰居在路上有遇到她，問她要去哪裡？外婆停下腳步，與鄰居寒暄一陣。那個老鄰居說外婆當時臉在笑，可是眼睛失神失神，她是外婆最後說話的人。
文：馮國瑄
有個鄰居的女婿是警察，他回來時大家會七手八腳把撲克牌、六合彩收起來，等到下班一臉疲憊的警察女婿走了，大家又把東西擺出來。警察女婿都知道這些事情，其實也不會說什麼，但大家還是會給他一個面子。當時的人，性情很忠厚。
外婆也加入了這場遊戲，把儲蓄拿去簽六合彩。當時流行「觀明牌」，他們會包車前往某間深山靈廟「觀」香爐灰浮出的數字，小心翼翼抄回家簽牌；或者他們會相約去某間廟的香客大樓投宿一晚，隔天早上分享昨夜的夢境，他們相信神明會在夢中賜明牌，眾人七嘴八舌分析夢境出現的數字，把結果拿去包牌。
最荒唐的一次，他們一起玩六合彩的朋友死了，他們捻香時，一群人圍著靈堂的香爐努力找出蛛絲馬跡，拜託仙去當神的亡者，看在情面上，助他們一臂之力。後來他們假借要瞻仰遺容，鑽進靈帳裡，蹲在地上「觀」腳尾飯的浮字。
因為六合彩，外婆發了一筆小財，有過優渥的日子。每天睡到中午才醒，喝一杯牛奶墊肚，才懶懶坐在梳妝台前化妝。快七十歲的歐巴桑，化妝一點不馬虎，粉底、腮紅、口紅，畫得嚴嚴整整，容光煥發。然後也為我穿上漂亮的衣服，招一輛計程車往熱鬧的花蓮市區吃日本料理。
外婆總是點華麗的車輪花壽司給我，她自己吃一份生魚片，我們坐在安靜的吧檯邊享用餐點。料理師傅空閒時會過來用日語跟外婆聊天，外婆輕輕笑著，講著我聽不懂的日語，外婆那個樣子好迷人。師傅拿出藏在櫃台後面的啤酒，豪情地舉向外婆，外婆笑吟吟舉起小盞清酒盅，回敬於他。外婆只讓我喝果汁，她有時候興致好，也會邀我：「跟阿嬤乾杯。」輕輕敲擊我的玻璃杯，發出哐啷哐啷清涼聲響。
我眼中美麗的外婆，維持著表面的優雅，但她心裡不快樂。自從我媽媽過世後，她一直沉浸在過去的時光裡。她靠著藥物，讓自己的神智活在過去。描得黑黑的眼線，藏著一雙失神的眼睛。她每天強打著精神出門一趟，剩下的時間，她都窩在自己的房間。外婆習慣在西藥房買感冒藥液，一買就是一打，沒幾天就喝光。裝在細長褐瓶裡的藥液，喝起來像是碳酸飲料，甜甜的，像維他露P。外婆說喝這個可以提神，但我想她是上癮了。
外婆房間掛著一幅媽媽的黑白遺照，外婆每天守在遺照下面，與遺照的黑白臉孔相對，她的心事只有她自己知道。我很難忘記，媽媽出殯那天，阿姨先帶我回外婆家，外婆坐在昏暗的房間，一群女眷圍著嚎啕大哭的她，她整個人像是冰塊一樣融掉。阿姨要我上前勸外婆不要再哭，但我怕得用指甲抓著門框，不敢過去。阿姨見我害怕，輕嘆口氣，抱起我下樓。後來幾年，我們其他人都淡忘這件往事，只有外婆沒有離開過房間，依然坐在那裡，遺照裡媽媽黑色的目光，注視著她。
外婆家有一座大露臺，面對廣闊的太平洋，夏天晚上我們會在露臺點蚊香、吃水果乘涼。我喜歡站在露台看海，晴天時海是藍色的，下大雨時海是淺灰色的，到了夜晚，海是黑色。我們乘涼時，外婆唸了不少媽媽年輕時的舊事，她還問我，在學校會不會被同學欺負，嘲笑我沒有媽媽？
其實根本沒發生過這樣的事，但是我天生喜歡諂媚，喜歡順著別人的話，我跟外婆說：「有啊，他們會笑我。」外婆聽了不再說話，害我有點尷尬，擔心自己說錯話。
「阿嬤教你，」外婆說：「以後如果有人笑你，你就這樣，」她伸出一顆大拳頭，往空中狠狠揮下去，「你就揍他！他就不敢了！知不知道！」我目瞪口呆。回想起來，外婆還真不是溫馴的婦女，居然會相信拳頭暴力可以解決事情。
當時我正在發育，外婆說要幫我記錄身高，她叫我站在露臺的牆邊，要幫我留下紀錄，但是找不到畫記的筆，調皮的外婆就用嘴唇上的口紅。她親了牆一下。後來幾年，每次回去，外婆不忘幫我量身高，而且每次都用口紅印當記號。那面牆留下了她的唇印。
後來幾年，六合彩讓外婆賠得精光，厄運接連而來，她中風了，躺在床上快半年才能下床活動，她的憂鬱症更嚴重了。外公說，他在外婆房間發現一捆童軍繩，他感到不祥，拿去扔掉。後來外婆又買一捆，趁清明節全家人去掃墓，她藉病留在家休息，等到所有人出門後，她帶著那捆繩子出門。
據說鄰居在路上有遇到她，問她要去哪裡？外婆停下腳步，與鄰居寒暄一陣。那個老鄰居說外婆當時臉在笑，可是眼睛失神失神，她是外婆最後說話的人。
傍晚，他們終於在小樹林找到外婆，外婆在樹上，一陣風吹來，把她的身體吹得搖搖晃晃。那天是清明節，是國小放春假的第一天，是四月一號愚人節。我接到這個噩耗，震驚得說不出話，以為是愚人節笑話。
回外婆家，他們要我在帳棚外就跪下來，一路爬進去。外公站在家裡，把我扶起來。客廳搭著黃色的靈帳，佛號聲混著冰櫃的馬達聲音，阿姨說，外婆很平靜。我想說不是自殺嗎？但我也只能跟著點頭：「很平靜。」大家一起說謊，讓我們集體掩蓋最悲傷的部分。
外婆的朋友們來捻香，圍著她的香爐，還在期待會不會浮出數字。
兩個外公一起守在靈堂前。一個負責處理雜務，一個負責接待親友。我問外婆的男友，以後還會在嗎？他淡然一笑，說他以後不住這裡了，他要回家。我才知道原來他有自己的家庭妻小。
我步上樓梯，走進外婆二樓房間。躺在她的床上，媽媽的遺照已經被撤掉了。她們揣測，外婆自殺，該不會就是我媽的亡魂把外婆牽走了吧？她們將媽媽的遺照燒掉，化成灰燼揚入風中。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！