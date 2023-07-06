《只是投資失利，又不是世界末日》：當你感到不安時，就已經開始虧損了

文：金炯俊

在感到不安時，就開始虧損了

當我回顧整個投資過程，我發現從開始投資的那刻起，似乎就已經開始虧損了。從我投資的虛擬貨幣獲益小於零起，我就開始不安。當然我完全可以預料到會有一定程度的虧損，因為虛擬貨幣的價格光是一天就上上下下好幾次，所以隨時都可能是虧損，隨時也都可能是獲益。儘管虛擬貨幣的周轉率和變動性比股票更大，但過了好幾天，跌落的價格似乎沒有要恢復的跡象。即使我茫然地期待著它總有一天上漲後就能賺回本金，但跌落得相當悽慘的價格依然無情地粉碎我的期待，我的不安因此逐漸擴大。

當時的虛擬貨幣市場變得一團亂，就算政府或專家警告說將會有泡沫，許多像我這樣想搭上這股泡沫賺取獲益的人還是加入了「幣圈」，甚至連握有龐大資本的企業和機關也加入了，這就像是一片以充滿慾望的資金構成的大海。在這大海中光是細微的變動也會掀起兇猛的海浪翻騰，我能做的只有仰賴看似即將粉碎的小船，拚命堅持下去而已。即使如此，我還是在這不明朗又未知的狀態中盡全力守護曾屬於我的東西。

每次價格下跌時，腦中就會持續響起不安的警報聲，為了關閉那警報聲，我能做的只有不斷確認自己的投資金是否完好。我難以放下緊握著的手機，視線停留在走勢圖的時間越久，不安就持續越大。只要我還保持清醒，就會無數次地密切關注價格的變動，連睡到一半醒來時也帶著決戰的心情確認走勢圖。

其實能迎擊不安的方法就是直接面對我一直想否認的現實、不再逃避。但我上網搜尋關於虛擬貨幣的新聞和報導時，只是希望能從知名部落客和財經專家口中聽到正面消息，讓我擺脫不安。我努力忽略會加增不安的悲觀消息，光是持續搜尋能增加挽回希望的內容，哪怕只是一點點也好。不過說穿了，這只是選擇我想看的資訊，無法幫助我做出合理的判斷。

我的生活在不安感持續之下開始變調。我傾注所有心力在應付虧損的危機上，導致缺乏心力在維持日常生活方面。首先，我無法注意家人的需求，在陪伴他們的時候也無法專注。儘管無法拒絕女兒的要求而陪她一起玩，但我的心已經被跌到谷底的走勢圖綁架了。

上班的時候也是一樣，雖然還是會叫醒不安的自己去上班，但工作都做不上手。一起開會的時候，好像只有我一個人飛到了別的星球，同事說我當時「彷彿飄在空中」。另一方面，我變得極度敏感。為了應付不知何時會找上門的潛藏危機，我總是神經兮兮，以致於連瑣碎的事情都會讓我抓狂。

人在不安中會變得僵硬，就像緊張時肌肉會緊繃、不容易活動那樣，想法一旦僵硬，就無法有彈性地處理各種狀況。這種認知僵化基本上是為了控制不安的狀況而啟動的自我防禦，因此不安的人表面上看起來語氣尖銳、具攻擊性，但他們的行為其實是在拚命掙扎，以免自己受傷。

想像一下戰爭的情景，我方在持續幾個月的戰爭中損失慘重，在補給斷絕的情況下，已經沒有力氣繼續堅持。由於不知道敵人何時進攻，因此一旦發生意料外的變數，我方可能會蒙受更大的損失，所以要徹底控制，以免發生其他變數。

為了達到這個目的必須不斷監視人員的動靜，確認是否發生變數。不過，要是在沒有戰爭的地方持續出現這種控制，就會出現其他的問題。安裝在我手機裡的虛擬交易所裡面正發生一場孤獨的戰爭，但現實生活卻完全不是這樣。可是我卻因不安而錯把根本不危險的地方當成危險的地方，連無法控制的東西也想要控制，於是狀況就只會越來越糟。

我想過當時我為什麼會感到不安，儘管當時虧損還沒成真，但我卻覺得我正在失去某種東西，那並不是錢，而是日常生活。我失去了對生活的控制，無法再按照以前的生活方式過日子。面對已經改變的我，我非常害怕又不安。不安是一種警報，叫我在失去更多之前趕快停止，也想告訴我「不要讓自己的生活陷入危險中」。

為了擺脫不安，我們要中斷不在我們控制範圍內的危險投資。如果我只是投入我能承擔的金額，應該就不會不安。不安會以這種方式限制我們生活中的改變。這就是名為不安的情緒滲透著我們生活的方式。

書籍介紹

本文摘錄自《只是投資失利，又不是世界末日，心理學家因投資失敗 而在跳海前所領悟到「重設人生」終結虧損的法》，蘋果屋出版

作者：金炯俊

譯者：葛瑞絲

一本「投資前必須讀、萬一投資失敗後更一定要看」的「終結虧損心理學」！

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明明自己是勸別人不要自殺的心理諮詢師，

一場投資失敗，連自己都差點去跳海自殺……

給那些因為買賣股票、虛擬貨幣等投資失敗的人最真心的忠告！

‧你因為聽信大富豪而投資虛擬貨幣，最後被套牢無疾而終嗎？‧前一陣子股票熱潮你大量進場，卻在股災之後全部化為烏有嗎？一時間，所有的悔恨、憤怒、自責和恐懼等情緒蜂擁而至，直到你無法負荷……小心！再這樣下去，損失的不只是金錢，更可能失去健康、心靈、家庭甚至是生命。

作者以其自身經驗，說明在大環境低迷的年代，當人生中當遭遇難以承受的重大金錢損失時，我們該如何度過低潮、避免造成更大的損失，讓「虧損」這個課題化為生命的養分，進而成為追求幸福真諦的契機。

Photo Credit: 蘋果屋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航