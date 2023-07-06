《焦慮星人自救指南》：為什麼你比別人容易焦慮？焦慮型人格與原生家庭創傷

文：唐婧

為什麼你比別人容易焦慮： 焦慮型人格與原生家庭創傷

課前提要

透過上一階段的課程，我們找到了焦慮產生的深層心理成因——心理創傷，並且用恢復控制感的辦法幫助自己緩解創傷所引發的焦慮。在這節課裡，我們將陪伴大家更深入地探索焦慮產生的人格基礎——焦慮型人格，找到原生家庭和成長歷程在我們身上留下的印記和影響，繼而在後續的課程和練習中，能夠針對性地處理這些問題，幫助大家走出陰影和擺脫束縛，更深層地緩解焦慮。

通常來說，我們都以為焦慮的產生主要源於外部壓力。但仔細觀察你會發現，不同的人在面對同樣壓力事件的時候，所感受到的焦慮程度是不同的。比如小時候考試，有些孩子總容易緊張、生病、肚子疼；而另一些孩子則相反，吃得香、睡得熟，幾乎不受影響。又比如，平時生活中遇到衝突，有些人會耿耿於懷，翻來覆去地想，久久無法消化負面情緒；而另一些人則心態樂觀，處理完就沒事了，並不放在心上。那麼，是什麼造成了我們在面對壓力時不同的心理感受呢？這就要歸因於我們的人格基礎了。

根據我在臨床心理諮詢工作中的觀察，絕大部分來訪者的深焦慮狀態都與其自身的人格特點（你可以把它理解為「性格特點」）密切相關，也就是說，他們本身就屬於「焦慮型人格」。同樣的壓力事件，對於心理健康狀態較好的人而言，不會造成持續的破壞性困擾，但對於「焦慮型人格」的人而言，就會產生很大的心理壓力，並且久久難以排解。這一點我們會透過具體的例子來進一步解釋。

那麼，「焦慮型人格」有哪些特點呢？「焦慮型人格」的人往往情感細膩豐富，內心敏感多疑，說話和做事顧慮多，常常糾結於「對不對」和「該不該」，在生活中小心翼翼，擔心比較多。在人群中傾向於忍讓，常常悄無聲息地受傷又默默平復自己，把委屈都藏在心底，裝作一切都好。常在意別人對自己的評價，不願給別人添麻煩，很少有勇氣激烈地表達自己的需求和想法，屬於生活得很累又容易受傷的類型。

那「焦慮型人格」又是怎麼形成的呢？透過大量的心理案例，我們不難發現，「焦慮型人格」的形成與我們的原生家庭氛圍及個人成長經歷密不可分。常見的有：童年與父母分離，成長環境動盪，因為長期寄人籬下，缺乏安全感，所以生活得小心翼翼，會察言觀色，焦慮感比較強。此外，原生家庭中的父母（或撫養者），對孩子有過於嚴格的要求和控制，或者實施指責、否定、打擊式的教養方式，或者忽略孩子、情感交流匱乏等。這些都會造成孩子內心的壓抑和創傷，孩子養成謹小慎微、討好、容易內疚和自責的性格，這樣的孩子在成年後往往也呈現出深陷焦慮的狀態。

在這裡補充解釋一下：所謂「原生家庭」，是指我們從小長大的家庭環境，不一定是你親生父母所在的家庭。如果你是爺爺奶奶撫養長大的，或者你是親戚撫養長大的，又或者你是被收養的，那這個（或者這幾個）撫養你長大的家庭就是你的原生家庭，不管你的親生父母有沒有在其中。與「原生家庭」對應的另一個概念是「核心家庭」。

所謂「核心家庭」，是指由你和伴侶組成的家庭。比如，你現在和你的妻子或丈夫組成的這個家庭，就是你的「核心家庭」。而對於你的孩子而言，你的「核心家庭」則是他的「原生家庭」。

舉兩個例子來幫助大家理解這個概念。

我的來訪者H女士是典型的「焦慮型人格」：

她從小父母離異，由叔叔嬸嬸撫養長大。寄人籬下的十多年裡，她常被兩個表姐欺負，嬸嬸對她也不好，常無故找碴，對她非打即罵。因為沒有父母的庇護，她只能忍氣吞聲、察言觀色，儘量躲著家中的是非，即使受了委屈也不敢反抗，只能默默壓抑在心裡，為此，她從中學時代就開始焦慮、失眠。

長大後，她離開叔叔家去外地工作，也有了自己的家庭，但內心仍然充滿焦慮。特別是有了孩子以後，焦慮感更為強烈。總是擔心孩子的種種，在幼兒園會不會被別的孩子欺負？會不會被老師打罵？有沒有吃飽？在玩耍中有沒有受傷？這些都是生活中的小事，她卻糾結不安，徹夜難眠。

來訪者K先生也是「焦慮型人格」：

父親從小對他要求很高，希望他長大一定要出人頭地。所以，小時候他學習一直很刻苦，成績總是名列前茅。他記得有一次自己被關在家裡念書，聽見窗外小朋友們在院子裡玩，他也想玩，於是不知不覺走神了，呆呆看著窗外。正巧這時父親經過看見了這一幕，大發雷霆，還取下腰間的皮帶狠狠抽了他一頓。從此以後，他再也不敢懈怠。而這樣的經歷，在他的童年裡數不勝數。

長大以後，他成了一個容易焦慮的人，在工作中小心翼翼，害怕出錯，主管或者客戶稍有不滿意，他就焦慮得整夜睡不著。在人際關係中他也感覺壓力很大，總希望在人前展示出自己完美的一面，不敢讓別人失望。在家中他也處處謹慎，生怕父母對自己不滿意……久而久之，焦慮越來越嚴重，後來出現心慌氣短、身體發麻等「驚恐發作」症狀。

上兩位來訪者與其原生家庭經歷，在「焦慮型人格」的人群中不勝枚舉。除此以外，「焦慮型人格」的人往往因為謹慎和壓抑的性格，不善於傾訴自己的負面情緒，在人前極力偽裝，把所有壓力都憋在心裡。久而久之，壓抑在內心的負面情緒和心理能量找不到爆發的出口，就從身體層面失控地爆發出來，出現了種種焦慮症狀。