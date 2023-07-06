《焦慮星人自救指南》：為什麼你比別人容易焦慮？焦慮型人格與原生家庭創傷
我們想讓你知道的是
這本書是獻給焦慮星人的禮物，它可以是你陷入焦慮時的「急救箱」，跟隨書中的引導，你可以在短時間內找到自己想法中的盲點，發現事情沒有想像的那麼糟。這本書也是你探索原生家庭創傷的「陪伴者」，唯有釐清與原生家庭的關係、擺脫束縛，才有力量重建自我。
文：唐婧
為什麼你比別人容易焦慮： 焦慮型人格與原生家庭創傷
課前提要
透過上一階段的課程，我們找到了焦慮產生的深層心理成因——心理創傷，並且用恢復控制感的辦法幫助自己緩解創傷所引發的焦慮。在這節課裡，我們將陪伴大家更深入地探索焦慮產生的人格基礎——焦慮型人格，找到原生家庭和成長歷程在我們身上留下的印記和影響，繼而在後續的課程和練習中，能夠針對性地處理這些問題，幫助大家走出陰影和擺脫束縛，更深層地緩解焦慮。
通常來說，我們都以為焦慮的產生主要源於外部壓力。但仔細觀察你會發現，不同的人在面對同樣壓力事件的時候，所感受到的焦慮程度是不同的。比如小時候考試，有些孩子總容易緊張、生病、肚子疼；而另一些孩子則相反，吃得香、睡得熟，幾乎不受影響。又比如，平時生活中遇到衝突，有些人會耿耿於懷，翻來覆去地想，久久無法消化負面情緒；而另一些人則心態樂觀，處理完就沒事了，並不放在心上。那麼，是什麼造成了我們在面對壓力時不同的心理感受呢？這就要歸因於我們的人格基礎了。
根據我在臨床心理諮詢工作中的觀察，絕大部分來訪者的深焦慮狀態都與其自身的人格特點（你可以把它理解為「性格特點」）密切相關，也就是說，他們本身就屬於「焦慮型人格」。同樣的壓力事件，對於心理健康狀態較好的人而言，不會造成持續的破壞性困擾，但對於「焦慮型人格」的人而言，就會產生很大的心理壓力，並且久久難以排解。這一點我們會透過具體的例子來進一步解釋。
那麼，「焦慮型人格」有哪些特點呢？「焦慮型人格」的人往往情感細膩豐富，內心敏感多疑，說話和做事顧慮多，常常糾結於「對不對」和「該不該」，在生活中小心翼翼，擔心比較多。在人群中傾向於忍讓，常常悄無聲息地受傷又默默平復自己，把委屈都藏在心底，裝作一切都好。常在意別人對自己的評價，不願給別人添麻煩，很少有勇氣激烈地表達自己的需求和想法，屬於生活得很累又容易受傷的類型。
那「焦慮型人格」又是怎麼形成的呢？透過大量的心理案例，我們不難發現，「焦慮型人格」的形成與我們的原生家庭氛圍及個人成長經歷密不可分。常見的有：童年與父母分離，成長環境動盪，因為長期寄人籬下，缺乏安全感，所以生活得小心翼翼，會察言觀色，焦慮感比較強。此外，原生家庭中的父母（或撫養者），對孩子有過於嚴格的要求和控制，或者實施指責、否定、打擊式的教養方式，或者忽略孩子、情感交流匱乏等。這些都會造成孩子內心的壓抑和創傷，孩子養成謹小慎微、討好、容易內疚和自責的性格，這樣的孩子在成年後往往也呈現出深陷焦慮的狀態。
在這裡補充解釋一下：所謂「原生家庭」，是指我們從小長大的家庭環境，不一定是你親生父母所在的家庭。如果你是爺爺奶奶撫養長大的，或者你是親戚撫養長大的，又或者你是被收養的，那這個（或者這幾個）撫養你長大的家庭就是你的原生家庭，不管你的親生父母有沒有在其中。與「原生家庭」對應的另一個概念是「核心家庭」。
所謂「核心家庭」，是指由你和伴侶組成的家庭。比如，你現在和你的妻子或丈夫組成的這個家庭，就是你的「核心家庭」。而對於你的孩子而言，你的「核心家庭」則是他的「原生家庭」。
舉兩個例子來幫助大家理解這個概念。
我的來訪者H女士是典型的「焦慮型人格」：
她從小父母離異，由叔叔嬸嬸撫養長大。寄人籬下的十多年裡，她常被兩個表姐欺負，嬸嬸對她也不好，常無故找碴，對她非打即罵。因為沒有父母的庇護，她只能忍氣吞聲、察言觀色，儘量躲著家中的是非，即使受了委屈也不敢反抗，只能默默壓抑在心裡，為此，她從中學時代就開始焦慮、失眠。
長大後，她離開叔叔家去外地工作，也有了自己的家庭，但內心仍然充滿焦慮。特別是有了孩子以後，焦慮感更為強烈。總是擔心孩子的種種，在幼兒園會不會被別的孩子欺負？會不會被老師打罵？有沒有吃飽？在玩耍中有沒有受傷？這些都是生活中的小事，她卻糾結不安，徹夜難眠。
來訪者K先生也是「焦慮型人格」：
父親從小對他要求很高，希望他長大一定要出人頭地。所以，小時候他學習一直很刻苦，成績總是名列前茅。他記得有一次自己被關在家裡念書，聽見窗外小朋友們在院子裡玩，他也想玩，於是不知不覺走神了，呆呆看著窗外。正巧這時父親經過看見了這一幕，大發雷霆，還取下腰間的皮帶狠狠抽了他一頓。從此以後，他再也不敢懈怠。而這樣的經歷，在他的童年裡數不勝數。
長大以後，他成了一個容易焦慮的人，在工作中小心翼翼，害怕出錯，主管或者客戶稍有不滿意，他就焦慮得整夜睡不著。在人際關係中他也感覺壓力很大，總希望在人前展示出自己完美的一面，不敢讓別人失望。在家中他也處處謹慎，生怕父母對自己不滿意……久而久之，焦慮越來越嚴重，後來出現心慌氣短、身體發麻等「驚恐發作」症狀。
上兩位來訪者與其原生家庭經歷，在「焦慮型人格」的人群中不勝枚舉。除此以外，「焦慮型人格」的人往往因為謹慎和壓抑的性格，不善於傾訴自己的負面情緒，在人前極力偽裝，把所有壓力都憋在心裡。久而久之，壓抑在內心的負面情緒和心理能量找不到爆發的出口，就從身體層面失控地爆發出來，出現了種種焦慮症狀。
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
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