《閉上眼之前，為自己按個讚》：就算是人生終點，我也要按照自己的方式走向它
我們想讓你知道的是
黛博拉，一位平凡的老師，三十五歲確診罹患大腸癌第四期，醫生宣判無法治癒，活過五年的機率僅有八%。她極力想擺脫的癌症夢魘，變成她心心念念的志業。她被迫中斷教職，但骨子裡的教師魂，讓她轉而透過專欄、部落格、podcast、社群平台提高大眾對於大腸癌的意識。更讓人為之動容的，是她在抗癌過程中所傳遞的「不認輸的希望」。
文：黛博拉．詹姆斯（Deborah James）
我繼續奮戰下去，
是因為我有繼續奮戰的理由。
我在某個星期五前往醫院，我的介入性放射科醫師（interventional radiologist）必須緊急幫我裝引流管，以便淸理膽管——一切都很倉促，沒有時間進行麻醉或服用讓你舒緩一些的藥物。醫師只能直接放引流管，事後他說：
「黛博拉，妳比我們遇過的任何人都更厲害，連縮一下都沒有。」
「該做的事就是要做啊！」
「我知道，但有些大男人眞的對著我哭！」
對我而言，勇敢，是你抗拒做某件事但還是去完成它。有時候，我是有意識地決定面對我害怕的事，我沒有雙手一攤擺爛。我擁抱正確的心態做決定，好比持續回去做化療，即使曾出現過敏反應，恐懼再度發生。但話說回來，我其實沒有選擇。如果不讓醫師做該做的事，我會死掉，我必須咬緊牙關撐過它。任何人若曾面對改變一生的診斷，或不得不面對自己最深的恐懼 ，就會知道一個人可以同時既害怕又勇敢。很多時候，我還是怕得要死，但我同時也能承擔讓我最害怕的事。
若你曾被迫面對自己最深的恐懼 ，
就會知道一個人可以同時既害怕又勇敢。
二○二二年初，我因癌症併發緊急狀況，差點走了。二○二一年末，我結腸炎發作，中斷癌症治療四個月。儘管如此，我和家人共度了美好的聖誕節，準備新年再次開始化療。一月六日要到皇家馬斯登醫院看診前，我感覺不太舒服，但完全不知道情況有多嚴重。驗血顯示我的肝功能異常，進一步檢查發現，在治療中斷期間，膽管旁的腫瘤長大堵住了膽管。所幸可以動手術解決，預定在隔日進行。
那晚六點左右，我開始很不舒服，跑進浴室吐了很多鮮血和血塊。我暈得很厲害，幾乎要昏過去，還是勉力打電話叫了救護車。我幾乎無法進行溝通，只能草草報了名字和地址，沒力氣說明狀況或病情。當時唯一能做的，就只是求助。
老公塞巴斯蒂安回到家發現我的狀況。接線員告訴他救護車至少要半個鐘頭才會到，於是他把我抱起來，放進自家車裡安頓好，然後飛車送往切爾西與西敏醫院（Chelsea and Westminster Hospital）。一路上，我努力不要失去意識。我不斷想著，如果醫療人員不知道我的複雜病史，可能以為我沒救了，於是勉強打電話給我的介入性放射科醫師尼可斯．佛提迪斯（Nicos Fotiadis），他已幫我動過多次手術，我告訴他自己將被送到哪家醫院。所幸他在待命中，表示他會前往那裡看顧我。
一到達，他們趕忙送我去急救，有幾個小時我的生死難料，但急救人員奇蹟似地讓我穩定下來。肝衰竭導致我的門靜脈（portal vein）——從胰臟和腸胃通到肝臟的主要血管——破裂，食道靜脈曲張出血。兩者都必須處置，才有存活的機會。當晚，尼可斯幫我進行門靜脈手術——我從頭到尾都淸醒著，因為身體太衰弱，無法全身麻醉。隔天早上，食道靜脈曲張止血了。接下來幾天，我發生藥物過敏，但很快就找到我那虛弱身體可以承受的替代藥物。這次病危的元凶——膽管阻塞——也處理完畢。我在住院的十天期間，根本不知道是否有出院的一天。
經過這次病危，我再次陷入茫然，不知如何自處。我無法信任我的身體——挨過可怕治療或罹患絕症的人，對這種感覺應該不陌生。我害怕做了會讓症狀惡化的事，擔憂是先前做了什麼導致這次病危。我開始質疑自己：「如果吃了這個，會不會影響病情？」「如果做運動，會不會讓自己太累？」我對自己的每個舉動心存懷疑，結果就是害怕到足不出戶。我陷在負面思維和恐懼迴圈中無法脫身。對我而言，打破循環的唯一方式，就是認知到有這個循環存在，然後繼續向前。在這次創傷經驗後，我強迫自己出門去散步——這是我跨出去的第一小步。
過了一陣子，我才從那次經歷明白自己有多接近死亡，但比起剛確診時，我從負面情緒中復原的速度變快了。這很難以言喻，我就在某天早上醒來，感覺開朗了一點。我想著，今天又是全新的一天，「我有太多事想做，現在死掉還太早。我想寫完這本書，要工作，要跟家人好好相聚。我不要他們記住這樣的我，我要再去法國南部一次。我有很多期待要去做的事。現在就死掉實在太討厭了。」
說來有趣，這類自我對話慢慢改變了我的觀點，我開始想著：「拜託，黛博拉，我們再試試看吧！」我並沒有突然就變健康，但我現在認為那是一種勇敢——有時候，最困難的挑戰是學習再次活著，尤其當一切都告訴我，我面對的是難以跨越的關卡。但只要有一％的生機，就表示還有東西可以努力抓住。一總比○來得好。
只要有一％的生機，就表示還有東西可以
努力抓住。一總比○來得好。
然而，挑戰接踵而來。我的癌症惡化到肝臟基本上已停止運作，接下來四個月我只能待在醫院。期間，我一再跌落谷底，不知道多少次告訴自己：「我不知道還能怎麼辦，也不知道怎麼有人能做到。我的身體已無力回天。」二○二二年五月，醫師無法再為我做任何事。我虛弱的身體無法應付挽救肝功能的治療，我和家人做了心碎的決定，回到爸媽家中接受安寧照護。雖然一直都知道這一天遲早會到來，但淸楚看見人生的盡頭，還是一記很大的打擊。即使如此，我仍然堅持：就算是人生終點，我也要按照自己的方式走向它。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。