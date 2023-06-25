【展覽】李威辰《鐵山誌》：私攝影的個人性，如何在群體之間產生互動？
我們想讓你知道的是
「私攝影」並不是要讓外界關注攝影者，而是以「我」與「我的周遭」為主題，探求「我是誰、我周遭的世界為何」，這是私攝影的實質意涵。私攝影並不只談論風格與拍攝手法，是觀察並找出與攝影師的生活，息息相關的態度與文化關係。
文：侯蔽
私攝影作為材料
如果要說《鐵山誌》是一檔視覺民族誌（Visual Ethnography）或家族檔案的展覽，筆者更願意說是一檔私攝影（I-Photography）展覽。
「私攝影」並不是要讓外界關注攝影者，而是以「我」與「我的周遭」為主題，探求「我是誰、我周遭的世界為何」，這是私攝影的實質意涵。[1]私攝影並不只談論風格與拍攝手法，是觀察並找出與攝影師的生活，息息相關的態度與文化關係。[2]
聰明的是——李威辰不把私攝影作為風格，是將其當成材料，調閱私人家族檔案並公開這件事本身，就暗示材料本身不再私有。
延續動線成為這檔展覽很重要的步驟，如果沒有這些動線，就無法讓私攝影擁有情感的轉向，而情感性正是材料本身擁有的特質，私攝影展示之後，裡頭的道德會因為李威辰特意操作的詩意被模糊。
既非單純用於詮釋文本或增進觀眾對於作品（不論是家族檔案還是展覽裡的攝影作品）的理解，這不是生產一組藝術概念——它們更像是某種詩意的產物。它們既處在觀眾感知作品的最初時空，也不時指向展場作品背後的綿延思路。這些最初的影像，來自於步伐、隨筆、幾段隨機的口述，甚至是一首詩。[3]
仔細觀看，轉換所顯現的並非是物本身，植物、火焰、洞穴；而是物的物質性，植物的紋理，火焰的波紋，洞穴的雙重性，皆是作為一種生成顯現。至此，觀者對物的知覺（perception）轉變為知覺物（percept），而後者正是構成詩意的元素。[4]
然而這些私攝影被展示之後，造成的道德轉向是非常政治性的。李威辰進行文本創作時，正是將文本視為「被攝體」，私攝影不單單只是創作者隨意拍攝，而是蘊含著創作者的生命態度與哲思，正如李威辰本人所言：「我試圖將自己融入我發現的大歷史當中，《鐵山誌》的影像風格承襲我曾經的脈絡，因此這檔展覽也成為探問我與過去的作品。」
這種說詞是將過去的記憶，形成某種集體無意識，讓無法說話的記憶去幽靈（ghost）化，並使用擅長的技巧（攝影）處理，重返影像敘事，透過私攝影的重組、重寫與重置，應該能夠看見更多沒被揭露的幽靈路徑，卻沒在這次展覽中呈現出來，實屬可惜。
這種跨世代的幽靈擁有保存的潛抑，李威辰這次的行動正是透過文化無意識（情結）對無意識的傳遞動力，繼續構築集體和個人的事件，即便沒有強烈的、特定的文化情結，這種起源的編織行動，依舊發現尚未被定義清楚的自我認同。
將私攝影作為材料，視角勢必關注個人及其相關群體之間的互動，當中包含信念、習俗、信仰——面對萬物萬事觀看，而非紀錄。
私攝影作為檔案
李威辰先以自然、野外的影像作為開場，接續著外公家族的文本：許天奎〈鐵鋒山房唱合集〉、許天德〈植物愛碑文〉及許雲遠〈許氏家族史〉，李威辰以〈許氏家族史〉文本的路線進行拍攝，同時對映許天奎〈鐵鋒山房唱合集〉這本古典漢詩集對話。
有趣的是，檔案研究的工作方式是後設詮釋資料，將檔案丟進分類中，漸漸的有些資料不容易歸納，得再新增分類和關鍵字處理——這種新增的方式剛好成為私攝影的挑釁：不依循邏輯的創作行為，終究得以做成系統性的歸類。
世界所認定的真實，成為一種迎合當代和既有敘事邏輯的封閉。李威辰使用家族檔案為主要對話對象，其反應對話的對象不只權威、體制，幽微的解蔽了歷史與當代情境之下的差異。
《鐵山誌》並不聚焦於歷史，李威辰深刻討論「家族史的追尋」這個行為，為了將帝國的觀看方式摒棄（在2020年已經有中央研究院的李楷楊博士進行演講），攝影行為的本身成為一種尋找。
整檔展覽讓重點放置於家族史追尋的這個行動上，除了避而不談很多事物，當然成為一種途徑帶領觀眾輕鬆進入，可惜的是，這些家族檔案應該得以展演更多幅度的觀看方式。
時代、圖像、文字與詩跨越時空的認識，是不是能整理出另外一條途徑去處理？是否能夠更直接的將祖輩的傳述、複製、堆疊，以其當代認知（或李威辰本人）的方式抽取意識／潛意識記憶，讓檔案自此成為一份不斷再製、微調的重寫本？[5]
這裡要關注的不是檔案作為單純的資料庫，是當中的資料具不服從的性質，它們是碎細、並不可取代的。它關注的不是絕對起源，而是其中曖昧的痕跡。[6]
這種類型的檔案是私人史、情感史，擁有個人記憶，也有隱藏其後的集體記憶，可以將感受集中化，並使人強迫沿著敘事線與之同舞，這種私攝影展覽會造成普世、親密的沈浸閱讀。私攝影正在敲開傳統歷史學的逃逸線。
或許李威辰正是害怕成為檔案作為主流敘述的代言者，所以使用私攝影作為檔案的手法，進行歧出及流動的侵入，這是一個以檔案對付檔案的手法，差異在於李威辰將官方控制檔案的檔案打開，脫離官方敘事，而自由詮釋去影響原有的敘事線，讓自己的影像成為檔案，並且動搖原本的檔案。
李威辰這檔展覽的私攝影，成為將官方原有檔案再次打開的二次檔案，這種作法會有的疑慮是：那麼私攝影是否就只成為動搖官方檔案之後，以檔案對付檔案的再創造？
材料及檔案的捏造
跟著李威辰的動線安排，最後會進入家族檔案的影像轉譯，甚至可以從展間裡頭的擺設談起，那角落的一張老桌子屬於李威辰母親的嫁妝，嫁妝來自母親家庭的物件，對研究外公家族史的李威辰來說，這個桌子成為非常好的中介物，李威辰將與家族有所連結的老舊影像，都放置在這個桌子上。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！