【展覽】李威辰《鐵山誌》：私攝影的個人性，如何在群體之間產生互動？

文：侯蔽

私攝影作為材料

如果要說《鐵山誌》是一檔視覺民族誌（Visual Ethnography）或家族檔案的展覽，筆者更願意說是一檔私攝影（I-Photography）展覽。

「私攝影」並不是要讓外界關注攝影者，而是以「我」與「我的周遭」為主題，探求「我是誰、我周遭的世界為何」，這是私攝影的實質意涵。[1]私攝影並不只談論風格與拍攝手法，是觀察並找出與攝影師的生活，息息相關的態度與文化關係。[2]

Photo Credit: 作者提供 《鐵山誌》李威辰個展展場

聰明的是——李威辰不把私攝影作為風格，是將其當成材料，調閱私人家族檔案並公開這件事本身，就暗示材料本身不再私有。

延續動線成為這檔展覽很重要的步驟，如果沒有這些動線，就無法讓私攝影擁有情感的轉向，而情感性正是材料本身擁有的特質，私攝影展示之後，裡頭的道德會因為李威辰特意操作的詩意被模糊。

既非單純用於詮釋文本或增進觀眾對於作品（不論是家族檔案還是展覽裡的攝影作品）的理解，這不是生產一組藝術概念——它們更像是某種詩意的產物。它們既處在觀眾感知作品的最初時空，也不時指向展場作品背後的綿延思路。這些最初的影像，來自於步伐、隨筆、幾段隨機的口述，甚至是一首詩。[3]

仔細觀看，轉換所顯現的並非是物本身，植物、火焰、洞穴；而是物的物質性，植物的紋理，火焰的波紋，洞穴的雙重性，皆是作為一種生成顯現。至此，觀者對物的知覺（perception）轉變為知覺物（percept），而後者正是構成詩意的元素。[4]

然而這些私攝影被展示之後，造成的道德轉向是非常政治性的。李威辰進行文本創作時，正是將文本視為「被攝體」，私攝影不單單只是創作者隨意拍攝，而是蘊含著創作者的生命態度與哲思，正如李威辰本人所言：「我試圖將自己融入我發現的大歷史當中，《鐵山誌》的影像風格承襲我曾經的脈絡，因此這檔展覽也成為探問我與過去的作品。」

這種說詞是將過去的記憶，形成某種集體無意識，讓無法說話的記憶去幽靈（ghost）化，並使用擅長的技巧（攝影）處理，重返影像敘事，透過私攝影的重組、重寫與重置，應該能夠看見更多沒被揭露的幽靈路徑，卻沒在這次展覽中呈現出來，實屬可惜。

這種跨世代的幽靈擁有保存的潛抑，李威辰這次的行動正是透過文化無意識（情結）對無意識的傳遞動力，繼續構築集體和個人的事件，即便沒有強烈的、特定的文化情結，這種起源的編織行動，依舊發現尚未被定義清楚的自我認同。

將私攝影作為材料，視角勢必關注個人及其相關群體之間的互動，當中包含信念、習俗、信仰——面對萬物萬事觀看，而非紀錄。

Photo Credit: 作者提供 《鐵山誌》李威辰個展展場

私攝影作為檔案

李威辰先以自然、野外的影像作為開場，接續著外公家族的文本：許天奎〈鐵鋒山房唱合集〉、許天德〈植物愛碑文〉及許雲遠〈許氏家族史〉，李威辰以〈許氏家族史〉文本的路線進行拍攝，同時對映許天奎〈鐵鋒山房唱合集〉這本古典漢詩集對話。

有趣的是，檔案研究的工作方式是後設詮釋資料，將檔案丟進分類中，漸漸的有些資料不容易歸納，得再新增分類和關鍵字處理——這種新增的方式剛好成為私攝影的挑釁：不依循邏輯的創作行為，終究得以做成系統性的歸類。

世界所認定的真實，成為一種迎合當代和既有敘事邏輯的封閉。李威辰使用家族檔案為主要對話對象，其反應對話的對象不只權威、體制，幽微的解蔽了歷史與當代情境之下的差異。

《鐵山誌》並不聚焦於歷史，李威辰深刻討論「家族史的追尋」這個行為，為了將帝國的觀看方式摒棄（在2020年已經有中央研究院的李楷楊博士進行演講），攝影行為的本身成為一種尋找。

整檔展覽讓重點放置於家族史追尋的這個行動上，除了避而不談很多事物，當然成為一種途徑帶領觀眾輕鬆進入，可惜的是，這些家族檔案應該得以展演更多幅度的觀看方式。

時代、圖像、文字與詩跨越時空的認識，是不是能整理出另外一條途徑去處理？是否能夠更直接的將祖輩的傳述、複製、堆疊，以其當代認知（或李威辰本人）的方式抽取意識／潛意識記憶，讓檔案自此成為一份不斷再製、微調的重寫本？[5]

這裡要關注的不是檔案作為單純的資料庫，是當中的資料具不服從的性質，它們是碎細、並不可取代的。它關注的不是絕對起源，而是其中曖昧的痕跡。[6]

這種類型的檔案是私人史、情感史，擁有個人記憶，也有隱藏其後的集體記憶，可以將感受集中化，並使人強迫沿著敘事線與之同舞，這種私攝影展覽會造成普世、親密的沈浸閱讀。私攝影正在敲開傳統歷史學的逃逸線。

或許李威辰正是害怕成為檔案作為主流敘述的代言者，所以使用私攝影作為檔案的手法，進行歧出及流動的侵入，這是一個以檔案對付檔案的手法，差異在於李威辰將官方控制檔案的檔案打開，脫離官方敘事，而自由詮釋去影響原有的敘事線，讓自己的影像成為檔案，並且動搖原本的檔案。

李威辰這檔展覽的私攝影，成為將官方原有檔案再次打開的二次檔案，這種作法會有的疑慮是：那麼私攝影是否就只成為動搖官方檔案之後，以檔案對付檔案的再創造？

Photo Credit: 作者提供 外公與李威辰

Photo Credit: 作者提供 1934鐵峰山房唱和集內頁參考

Photo Credit: 作者提供 許天德一家於植物愛碑前合影

Photo Credit: 作者提供 許天德一家於植物愛碑前合影

材料及檔案的捏造

跟著李威辰的動線安排，最後會進入家族檔案的影像轉譯，甚至可以從展間裡頭的擺設談起，那角落的一張老桌子屬於李威辰母親的嫁妝，嫁妝來自母親家庭的物件，對研究外公家族史的李威辰來說，這個桌子成為非常好的中介物，李威辰將與家族有所連結的老舊影像，都放置在這個桌子上。