《向獨裁者說不》：諾貝爾和平獎得主瑞薩談社群媒體，拉普勒新聞網如何以新科技「造浪」
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2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站拉普勒新聞網（Rappler）創辦人瑞薩指出，菲律賓各種機構的建制都體質不良，貪汙更是國內大肆流行的病灶，因此他們透過新科技開發情緒儀表，以捕捉到這個社會感到無比挫敗的時代精神。
文：瑪麗亞．瑞薩（Maria Ressa）
第六章 創造出改變的波瀾
《拉普勒》（Rappler）創立後的頭幾年可說費盡心力快速做出各種改變，不過我們真正想要實驗的是：在解決國家的治理問題時，若使用全社會一體的手段（whole-of-society approach）會有什麼結果？此外，我們打算根據實驗結果修改我們的工作流程──而在進行這一切的同時，我們的調查記者也一直努力在向當權者問責。
在剛起步的一年半內，《拉普勒》就成為菲律賓排名前三的新聞網站。在我們創立的前三年內，我們的觸及數及收益就從100%成長到300%。這些成功背後有一些關鍵因素。其中一個因素是，在其他媒體開始改變之前，我們的調查報導就開始以影像為主要焦點，當時距離臉書和Youtube讓影片變得隨處可見的年代還有好長一段時間。另一個關鍵因素是，我們利用社會網路分析來理解訊息是如何從《拉普勒》網站流動到大眾眼前，另外當然也包括反向流動的過程。最後，我們透過情緒來聯繫大家的參與熱度，這讓我們可以看見一篇報導是如何透過情緒從我們的社會中擴散出去。
事實上，在臉書引進表情符號（emoji）的將近四年前，我們就已經推出情緒儀表（mood meter）和情緒風向標（mood navigator）的功能。
社會地圖學（social cartography）分析社會網路對人類行為所造成的衝擊。透過這樣的概念，在這樣一個快速變動的資訊生態系中，我們開始用社群媒體來預測可能出現的突現行為。我很確定我們無論做什麼，都可以用上這項資訊：無論是推動我們網站的發展、幫助打擊政治上的貪汙，還是透過由下往上的模式打造更多以公民為基礎的建制。
新科技讓記者擁有新力量。我們不害怕新聞產業要面對的巨大變動，反而決定嘗試利用這個變動來解決一些長年的問題；一旦解決了，我們就有辦法不只是進行單純的新聞報導，而是進行群眾外包及社群建立的工作。媒體擁有很大的威力，但我們能否利用新科技，來精確測試這個威力的強度？在菲律賓這樣的國家，各種機構的建制都體質不良，貪汙更是國內大肆流行的病灶，我們用情緒儀表捕捉到這個社會感到無比挫敗的時代精神。所以，我們可不可以用某種方式來使用這些正確的報導及資訊，促使人們在真實世界採取行動？比如去投票、幫助一個慘遭洪水肆虐的村莊，抑或是舉報出貪汙的惡行？有研究指出，我們有80%到95%的決定都不是基於理性的想法，而是感性的感受。
我把這種情況想像成一座冰山：浮在海面上的冰山頂部是你可以讀到、看到的報導（有可以測量的績效度量），可是每篇報導都乘載著情緒，而這些情緒會在社會網路中傳遞──如今，這股情緒力量在社群媒體上傳遞的強度已是實體世界的四倍。隨著時間過去，我們的理論也持續獲得驗證：理性和感性的綜合結果可以改變人類的行為。如果我們可以把這些網路的流動方式記錄下來，就能大致理解伴隨報導而來的情緒在社會中傳遞並改變人類行為的方式及原因。
至於報導是如何挑起讀者情緒，以及這些情緒在社會中如何傳遞，我們用來評測的工具就是情緒儀表。要讓人們針對報導表達感受的最立即、最簡單的方法，就是讓他們選按自己的情緒。如果我們在每篇報導內建一個讓讀者可以選按的情緒儀表，再加總所有讀者針對情緒的投票數，就能透過情緒風向標去計算，並排列出網站上的前十大新聞，另外還會顯示出當天讀者反映出的整體情緒為何。隨著時間過去，讀者的狀態會呈現出明顯趨勢，我們也能更深入理解我們的受眾。而且我們理解的不只是他們的感受，還包括他們最在意的議題種類。
我們針對冰山頂部去測量三個數值──不重複使用者、單頁點閱率，還有在網站上花費的時間──不過我在處理這些資訊時非常小心，絕對不會讓我們的記者看到所有數據。畢竟要是他們看到了，會不會因此不再做那些重要的報導，反而只去做流量高的題材呢？這種情況會導致記者不再想做有品質的新聞，反而只想追著點閱率跑。我們也希望可以培養出一種彼此合作的文化，而追逐線上流量可能會導致惡性競爭。
可是我們確實還是會針對情緒儀表做出年度報導：「各種情緒交織的一年」（The Year in Moods）。我們就是因此得知，在大宣傳戰於2016年開始之前，「快樂」在我們的使用者之中連續五年壓倒性地成為大家普遍擁有的情緒。然而隨著時間過去，虛假訊息網路開始利用臉書和Youtube的貪婪，而我們會即時看見人們的行為如何產生改變，其中許多資訊作戰攻擊靠著人工操作強制拉高「憤怒」的票數，並藉此創造出一個新常態。
每日的情緒風向標也幫助我們理解，社會是如何過濾我們每日做出的新聞報導。情緒風向標也會揭露這個國家的既得利益，比如有些政治人物或公司會不停重複選按同一種心情。我們會追蹤這些試圖操弄輿論的紀錄，有時還公諸於世。總之我們開始追蹤網站上的各種趨勢，而且一追蹤就是好幾個月。
《拉普勒》進行的第一次選舉報導是2013年5月13日的期中選舉。如果檢視網站在那個月的心情紀錄，你會發現主要的情緒從「快樂」變成「憤怒」和「煩惱」──不過那次是因為我們在民調封關後的報導選舉結果過程中出現一些小疏失。而在那個月底出現的憤怒高峰則是因為敵對電視網公司的藝人針對一位記者開了有關強暴的笑話，還對那個記者進行了肥胖羞辱。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。