《女性的世界史》：從國際比較來看台灣社會的性別秩序變遷
我們想讓你知道的是
《女性的世界史》網羅多位學者專家，結合歷史學與性別研究的跨領域視野，以形形色色的女性人物為「經」、包羅萬象的世界史知識為「緯」，編織出一幅從女性視角出發、具有鮮明性別意識的歷史圖像，可說是一部理解性別變遷與歷史發展的最佳學習指南！
文：三成美保、姬岡壽子、小濱正子
15-2 性自由與家庭的多樣化
性規範與婚姻的變貌
從1960至1970年代以降，隨著以先進各國為中心展開的「性革命」，圍繞性與家庭的狀況產生了很大的變化。性行為的年輕化、對「處女性質」的拘泥減少、不以結婚為前提性關係的容許、同居增加、結婚率低落、乃至於出生率降低、離婚增加等，都是共通的特徵。這種變化的背景是，以反戰運動、學運、搖滾樂等為象徵的青年文化崛起、口服避孕藥的登場、女性主義的擴散、以教會為代表的宗教權威衰弱等。
婚姻制度本身雖然沒有消失，但近代社會中認為愛、性、結婚、生殖密不可分，特別是對女性的性嚴密管理，這種堅不可破的性規範與結婚觀，已經產生了大幅的變貌。其中之一的現象，就是在歐美各國出生的非婚生子女，所占比例愈來愈高，瑞典和法國等國，甚至已經超過了50% ❶（不過在日本和韓國等亞洲先進國家，這個比例依然很低）。
墮胎與生殖權（Reproductive Rights）
就性的變化而言，和口服避孕藥同等重要的是墮胎合法化。和日本及舊共產圈相異，歐美各國到1960至1970為止，對墮胎都有嚴格的限制，因此獲得墮胎權，就成為第二波女性主義最重要的課題之一。然而在1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後實質上允許墮胎的美國，墮胎支持者與反對者的對立仍在持續❷。因此，「生殖權利」（Reproductive Rights）這個語彙，在先進國大多意味著避孕與墮胎的自由，但在人口政策問題明顯可見的發展中國家，則被當作更廣泛、指「不應透過國家和宗教強制干預性與生殖、由女性自行決定之權利」的意義來使用。
家庭樣貌的變化
性規範與婚姻的變化，讓非婚、離婚的單親家庭，以及帶著小孩再婚的複合家庭增加等現象，讓家庭的型態變得多樣化起來。近年來特別廣受議論的，是同性婚姻，與應用生殖輔助技術的生育。承認男女同志等同性伴侶與異性伴侶具有同等婚姻權的國家，雖然以歐洲為中心日益增加❸，但認為結婚應該只限於男女結合、大表反對的人依然很多。然而試管嬰兒（體外受精）等生殖技術的發達，為無法懷孕者提供了由第三者供應精子、卵子、受精卵進行懷孕，以及代理生產等新的選項；但另一方面，這樣的做法也產生了親子關係混亂、以及商業性代理孕母之類讓生殖本身市場化的新問題。（荻野）
❶世界各國的非婚生子女比例
非婚生子女，指的是在母親沒有結婚（未婚，或是離婚、喪偶後沒有再婚）的情況下生下的孩子。在歐美，非婚生子女的出生很多，因此和是否有婚姻無關、給予同樣法律保護及權利，被認為是相當重要的事。
❷羅訴韋德案與墮胎論爭
美國聯邦最高法院在1973年羅訴韋德案的判決中，判定女性在與醫師商量後，在懷孕初期有選擇墮胎的權利，這是受憲法保障的「隱私權」。這是追求墮胎權的女性主義運動一大勝利，但同時也引發了認為墮胎是「罪」、殺害胎兒等於「殺人」的人們激烈反彈。之後，美國就分成「支持墮胎選擇權」（pro-choice）與「反墮胎」（pro-life）兩派，持續展開對立與論爭。不只如此，墮胎的是非也成了總統選舉的爭論點，反對派殺害墮胎醫師等暴力行為也不斷出現。右圖是探討這種圍繞著墮胎爭議、而產生嚴重對立的研究專書之一。
❸同性婚姻
從法律認可同性之間婚姻的國家，以比利時、荷蘭、瑞典、丹麥、西班牙、法國、英國等歐洲各國為首，包括加拿大和美國部分的州、中南美各國、南非、紐西蘭、越南等，數量正急速增加之中。另外也有國家或地域，認可同性婚姻為準婚姻等級的「民事結合」（civil union）或是「伴侶權」（partnership）。在日本，同性戀者的存在近年來逐漸變得可視化，但社會的歧視情緒依然很強，而關於同性婚姻的正式討論也尚未起步。
15-3 改革開放政策下的中國
改革開放政策與「婦女回家」
中國自1978年起脫離社會主義革命路線，開始改革開放政策，尋求在市場經濟下的近代化與經濟發展。他們裁撤了僱傭許多剩餘勞動力、生產效率低落的國營企業，育有孩子女性遭解雇的情況也陸續發生。在這種狀況下，以日本Ｍ型就業為模範，讓女性進行「階段性就業」，以及讓女性回歸家中的「婦女回家」都被提出來議論，但在婦女聯合會等組織反對下被迫撤回，並制定了守護女性權利「婦女權益保障法」（1992）。
在勞動市場趨向自由化的過程中，整體工資雖然上升，但職業、性別、正規與非正規雇用（農村出身者基本上屬於後者）等造成的落差，卻益發擴大。女性企業家光鮮亮麗的活躍雖然轟傳一時，但從事低薪不安定工作的女性也很多❶。
「一胎化政策」的展開
自1950年代中期起，以計畫生育為首，中國開始謀求生育控制的普及；1960年代大致維持一家六胎的特殊出生率，在1970年代開始劇降，到了1979年成為二點七五人。但是1980年代，因為戰後嬰兒潮世代進入生殖年齡，所以自1979年起，開始進行以「一對夫婦只能生一個孩子」為原則的強力生產管制❷。
這項「一胎化政策」在實行之初，特別是在農村地帶引起了強烈的反彈，並導致虐待女嬰、出生性別不均衡等嚴峻問題；為此，在很多情況下，此政策會獲得「農村如果第一胎生下女兒，則可以生第二胎」之類的修正。另一方面，在社會變得富裕之前，就已經邁入少子高齡化，老人撫養的問題愈來愈大，因此第二胎全面解禁等緩和政策也被提出來檢討，但在中國，女性生殖能力由國家來控制這點，仍為定局。
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