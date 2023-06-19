葉倫認為與中國脫鉤將是場災難，這種想法不僅目光短淺，更具有危險的誤導性
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脫鉤將對美國和其他民主國家產生短期經濟影響。然而，如果我們未能要求中國共產黨做出改變，中國不斷增長的經濟將使其相對於民主陣營更加強大。中國帶來的長期後果和損害，將遠遠超過我們通過與中國大規模脫鉤而可能經歷的暫時困難。
在最近美國國會聽證會上，財政部長珍妮特・葉倫（Janet Yellen）表示，與中國脫鉤將是災難性的。她的結論是基於短期經濟成本和利益進行分析，忽視了脫鉤首先是一種政治策略這一關鍵因素。她未能指出這一重要方面，忽視了脫鉤可能帶來對美國的潛在長期利益。
她在這個觀點上並不孤單。除了拜登（Joe Biden）政府外，華盛頓大多數所謂的「中國專家」也反對脫鉤。但是這種觀點是錯誤和誤導性的。
她把脫鉤的支持者描繪成他們不希望中國人民繁榮。雖然她在這裡的意圖是佔據道德制高點，但這種斷言完全是錯誤的。事實上，支持脫鉤的人明白，中國人民的福祉並不取決於與中國共產黨保持緊密經濟聯繫。
在1980年代初，即激進的共產主義獨裁者毛澤東去世幾年後，中國共產黨渴望啟動中國破敗的經濟，並尋求美國和其他自由市場經濟的幫助。由美國領導的民主國家熱切地幫助中國發展，希望中國變得富裕和更加自由。40年後，中國經濟已經成為以購買力平價計算的世界第一大經濟體，但中國人民並不自由：他們的整個生活被中國共產黨嚴密控制。
然而，40年的開放使中國人民看到了我們在自由世界中的生活方式，促使他們質疑為什麼中國不能採納普世人權和法治。這給中國共產黨帶來了巨大的頭痛。
中國共產黨面臨著一個根本性的困境：從政治上講，它希望關閉中國，以防止民主世界對中國人民的影響；從經濟上講，它需要中國開放，以便進入民主國家的高利潤市場。
為了解決這個兩難，中國共產黨有以下幾個選擇：第一，接受尊重人權和法治的普世價值觀，但這意味著放棄中國共產黨的權力壟斷，而中國共產黨發誓不惜一切代價保護權力壟斷；第二，關閉中國，但中國共產黨承受不起這樣做，因為封閉的獨裁政權將變成統治和被統治階級之間的零和鬥爭。
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雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
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AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
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AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
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活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網