葉倫認為與中國脫鉤將是場災難，這種想法不僅目光短淺，更具有危險的誤導性

在最近美國國會聽證會上，財政部長珍妮特・葉倫（Janet Yellen）表示，與中國脫鉤將是災難性的。她的結論是基於短期經濟成本和利益進行分析，忽視了脫鉤首先是一種政治策略這一關鍵因素。她未能指出這一重要方面，忽視了脫鉤可能帶來對美國的潛在長期利益。

她在這個觀點上並不孤單。除了拜登（Joe Biden）政府外，華盛頓大多數所謂的「中國專家」也反對脫鉤。但是這種觀點是錯誤和誤導性的。

她把脫鉤的支持者描繪成他們不希望中國人民繁榮。雖然她在這裡的意圖是佔據道德制高點，但這種斷言完全是錯誤的。事實上，支持脫鉤的人明白，中國人民的福祉並不取決於與中國共產黨保持緊密經濟聯繫。

在1980年代初，即激進的共產主義獨裁者毛澤東去世幾年後，中國共產黨渴望啟動中國破敗的經濟，並尋求美國和其他自由市場經濟的幫助。由美國領導的民主國家熱切地幫助中國發展，希望中國變得富裕和更加自由。40年後，中國經濟已經成為以購買力平價計算的世界第一大經濟體，但中國人民並不自由：他們的整個生活被中國共產黨嚴密控制。

然而，40年的開放使中國人民看到了我們在自由世界中的生活方式，促使他們質疑為什麼中國不能採納普世人權和法治。這給中國共產黨帶來了巨大的頭痛。

中國共產黨面臨著一個根本性的困境：從政治上講，它希望關閉中國，以防止民主世界對中國人民的影響；從經濟上講，它需要中國開放，以便進入民主國家的高利潤市場。

為了解決這個兩難，中國共產黨有以下幾個選擇：第一，接受尊重人權和法治的普世價值觀，但這意味著放棄中國共產黨的權力壟斷，而中國共產黨發誓不惜一切代價保護權力壟斷；第二，關閉中國，但中國共產黨承受不起這樣做，因為封閉的獨裁政權將變成統治和被統治階級之間的零和鬥爭。