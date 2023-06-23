【專訪】衛武營藝術總監簡文彬：車子開進自動洗車機會變乾淨；人走進衛武營，會開始喜歡藝術
我們想讓你知道的是
衛武營藝術總監簡文彬曾親眼目睹歐洲人對於聽歌劇、看畫展是日常一隅，更訝異藝術竟被賦予社交功能，隨處可見一小群人在劇院包場，中場休息就在一旁小酌談天說地。反觀台灣的民眾，多半認為表演藝術晦澀難懂，或覺得票價不斐卻被關在室內靜坐；而天秤另一端的藝術資深愛好者，有些則散發出生人勿近的姿態，認為不懂藝術就不要來欣賞......
文：詹致中
誰說一個指揮家，家中一定要有Hi-Fi音響，吃飯得配古典音樂？他也可以很隨興地躺在沙發上追劇，或沉迷在推理小說懸宕奇詭的情節，演出結束卸下指揮工作後，擁有和一般人相似的日常生活樣貌。
現任衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬，外型黝黑壯碩，蓄著招牌造型鬍，左耳還戴著一顆鑲鑽耳環，喜愛日本推理作家東野圭吾、宮部美幸的作品，更透露剛啃完瑞典犯罪懸疑小說《催眠》，以及正在追的《人選之人—造浪者》，跳脫常人對指揮家的刻板形象。
在簡文彬的家中，你也看不到任何一件樂器，原因是「幾十年前在歐洲念書，曾買了一台直立式鋼琴，但去德國萊茵歌劇院工作後，家裡從此沒樂器」，因為上班隨時可以練琴，所以也沒有在家擺設鋼琴的必要了。
興趣與工作都無法離開音樂
對很多人而言音樂是嗜好，在簡文彬心中則是無法分割的靈魂。一歲時的抓周儀式，他便在一堆眼花撩亂的物品中拿起鈴鼓把玩，或許因為這樣，這輩子就與音樂結下不解之緣。
而從小即顯露音樂天分的他，在福星國小音樂班就讀時，就發現自己的視奏能力超乎常人，初次看譜即能開始彈奏，「可能是我手眼神經的傳遞特別好吧」，他提到當時也沒有想太多，看同學每天練琴七、八小時，而他只花一小時就能跑去玩耍，還因此被誤會太驕傲，對此感到無奈。
簡文彬的國小時期就這樣一路主修鋼琴、副修小提琴，直到南門國中音樂班時，師從鋼琴家魏樂富，進而啟發他研讀總譜，像指揮般想像各種樂音交織的豐富層次。進入國立藝專就讀後，簡文彬每週六下午會到指揮家陳秋盛家中接受指導，還曾多次近距離看老師在北市交排練，想出國深造指揮的想法逐漸萌芽茁壯。
藝術貼近生活，而非供在神壇
退伍後，簡文彬也如願進入奧地利維也納音樂學院。歐洲擁有最完整學習指揮的系統，但啟蒙他並非在技術，「而是讓我不再把音樂神聖化」！
親眼目睹歐洲人對於聽歌劇、看畫展是日常一隅，這對台灣土生的囡仔無疑是種文化衝擊。更訝異藝術竟被賦予社交功能，而非供於廟堂之上。隨處可見一小群人在劇院包場，中場休息就在一旁小酌談天說地。
反觀台灣的民眾，多半認為表演藝術晦澀難懂，或覺得票價不斐卻被關在室內靜坐；而天秤另一端的藝術資深愛好者，有些則散發出生人勿近的姿態，認為不懂藝術就不要來欣賞。
讓衛武營成為眾人的藝術中心
簡文彬訴說自己最大的目標，就是讓衛武營成為「眾人的藝術中心」。目前走進劇院買票看表演的消費者，遠少於造訪衛武營的人潮。從開幕到現在，今年預計累積的造訪人次將達到一千萬人，「但我們希望把這些人，全部轉化成進來看表演的觀眾」。
距離藝術最遠的民眾，是衛武營最想靠近的族群，也是最難取悅的客人。簡文彬有點頭痛地表示，一種米養百樣人、需求有千樣姿態，盡可能提供多元的展演活動讓大家選擇。
每年衛武營有一天全館免費開放，讓人能遊逛在四大廳院欣賞表演；每月也有一次邀請專業的舞蹈家，教民眾感受身體韻律。「我還在公共空間擺了一台鋼琴，隨時想要彈，就能上去彈」。
面對親子族群，也有邀請老師來說故事、玩繪本、親子劇場甚至親子一起DIY，讓孩子從小就能夠享受到多元的藝文體驗。此外，衛武營也不忘弱勢的視、聽障族群，提供口述影像與手語解說等友善服務，讓每一個人都能感受現場演出的震撼。
去（2022）年，衛武營擴大成立新學習推廣部門，把原本分散的推廣任務重新集結，深廣並重，讓藝文推廣計畫持續推進。為了吸引各種不同族群，衛武營積極發想各樣企劃，如「衛武營小時光」，找來流行樂手、落語家、脫口秀演員、喜劇YouTuber到劇院演出，「這場合完全是年輕人的天下，甚至有二十歲以下的青少年。」
但簡文彬也觀察到極端的藝術資深愛好者，看了幾分鐘就受不了離開。他坦言藝術非常主觀，一千人坐在封閉的空間，每人欣賞演出都會產生不同反應，「所以我特別想強調包容性，如資深戲迷對於資淺戲迷尊重，或群體欣賞藝術的劇場禮儀。」
簡文彬也心念著把藝術帶出衛武營，讓表演在戶外遍地開花。如「波麗露在高雄」讓獨立舞者們與左營高中舞蹈班，在高雄38個行政區輪番起舞，在人潮聚集之處，如廟口、車站、碼頭……等地，打破演出者與觀眾之間的屏障，以人們日常生活場域、人文地景等公共空間為舞台婆娑起舞，迎面感受現代舞的魅力。
好的管理者就像交響樂團指揮
今（2023）年9月，簡文彬接手衛武營藝術總監一職將滿5周年，一路見證團隊從最初只有幾位籌備人員，成長至上百人規模。「昨天才統計正職員工就有214人，還不包括實習生與外部合作單位。」
管理學大師彼得杜拉克曾譬喻，管理者就像交響樂團的指揮，同時身兼兩種身分的簡文彬不諱言，舞台上的指揮經驗，的確可以躍遷到舞台下，兩者都關注團隊的協調性，差異在於樂團人數頂多一百人出頭，而企業組織人數沒上限，管理者很難事必躬親，直接溝通，需要懂得授權、尊重專業。
即便肩負藝術總監大任，簡文彬也不願放棄指揮，重要演出仍親自披掛上陣。「要成為一個好的指揮，最基本的素養，就是對得起自己在做的事」！
簡文彬以略帶嚴肅地口吻說著，曾看過大師級指揮不用心準備，上台三分鐘後，交響樂團就決定自行詮釋，讓台上指揮只能尷尬追趕。「只準備70分就膽敢站上指揮台，那簡直是浪費大家的生命。」
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！