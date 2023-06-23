【專訪】衛武營藝術總監簡文彬：車子開進自動洗車機會變乾淨；人走進衛武營，會開始喜歡藝術

文：詹致中

誰說一個指揮家，家中一定要有Hi-Fi音響，吃飯得配古典音樂？他也可以很隨興地躺在沙發上追劇，或沉迷在推理小說懸宕奇詭的情節，演出結束卸下指揮工作後，擁有和一般人相似的日常生活樣貌。

現任衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬，外型黝黑壯碩，蓄著招牌造型鬍，左耳還戴著一顆鑲鑽耳環，喜愛日本推理作家東野圭吾、宮部美幸的作品，更透露剛啃完瑞典犯罪懸疑小說《催眠》，以及正在追的《人選之人—造浪者》，跳脫常人對指揮家的刻板形象。

在簡文彬的家中，你也看不到任何一件樂器，原因是「幾十年前在歐洲念書，曾買了一台直立式鋼琴，但去德國萊茵歌劇院工作後，家裡從此沒樂器」，因為上班隨時可以練琴，所以也沒有在家擺設鋼琴的必要了。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 簡文彬2019年彩排知名歌劇《杜蘭朵》

興趣與工作都無法離開音樂

對很多人而言音樂是嗜好，在簡文彬心中則是無法分割的靈魂。一歲時的抓周儀式，他便在一堆眼花撩亂的物品中拿起鈴鼓把玩，或許因為這樣，這輩子就與音樂結下不解之緣。

而從小即顯露音樂天分的他，在福星國小音樂班就讀時，就發現自己的視奏能力超乎常人，初次看譜即能開始彈奏，「可能是我手眼神經的傳遞特別好吧」，他提到當時也沒有想太多，看同學每天練琴七、八小時，而他只花一小時就能跑去玩耍，還因此被誤會太驕傲，對此感到無奈。

簡文彬的國小時期就這樣一路主修鋼琴、副修小提琴，直到南門國中音樂班時，師從鋼琴家魏樂富，進而啟發他研讀總譜，像指揮般想像各種樂音交織的豐富層次。進入國立藝專就讀後，簡文彬每週六下午會到指揮家陳秋盛家中接受指導，還曾多次近距離看老師在北市交排練，想出國深造指揮的想法逐漸萌芽茁壯。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 衛武營國家藝術文化中心，造型由荷蘭建築師法蘭韾侯班（Francine Houben）設計，以衛武營榕樹群為靈感

藝術貼近生活，而非供在神壇​

退伍後，簡文彬也如願進入奧地利維也納音樂學院。歐洲擁有最完整學習指揮的系統，但啟蒙他並非在技術，「而是讓我不再把音樂神聖化」！

親眼目睹歐洲人對於聽歌劇、看畫展是日常一隅，這對台灣土生的囡仔無疑是種文化衝擊。更訝異藝術竟被賦予社交功能，而非供於廟堂之上。隨處可見一小群人在劇院包場，中場休息就在一旁小酌談天說地。

反觀台灣的民眾，多半認為表演藝術晦澀難懂，或覺得票價不斐卻被關在室內靜坐；而天秤另一端的藝術資深愛好者，有些則散發出生人勿近的姿態，認為不懂藝術就不要來欣賞。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 衛武營四大廳院之一：音樂廳

讓衛武營成為眾人的藝術中心

簡文彬訴說自己最大的目標，就是讓衛武營成為「眾人的藝術中心」。目前走進劇院買票看表演的消費者，遠少於造訪衛武營的人潮。從開幕到現在，今年預計累積的造訪人次將達到一千萬人，「但我們希望把這些人，全部轉化成進來看表演的觀眾」。

距離藝術最遠的民眾，是衛武營最想靠近的族群，也是最難取悅的客人。簡文彬有點頭痛地表示，一種米養百樣人、需求有千樣姿態，盡可能提供多元的展演活動讓大家選擇。

每年衛武營有一天全館免費開放，讓人能遊逛在四大廳院欣賞表演；每月也有一次邀請專業的舞蹈家，教民眾感受身體韻律。「我還在公共空間擺了一台鋼琴，隨時想要彈，就能上去彈」。

面對親子族群，也有邀請老師來說故事、玩繪本、親子劇場甚至親子一起DIY，讓孩子從小就能夠享受到多元的藝文體驗。此外，衛武營也不忘弱勢的視、聽障族群，提供口述影像與手語解說等友善服務，讓每一個人都能感受現場演出的震撼。

去（2022）年，衛武營擴大成立新學習推廣部門，把原本分散的推廣任務重新集結，深廣並重，讓藝文推廣計畫持續推進。為了吸引各種不同族群，衛武營積極發想各樣企劃，如「衛武營小時光」，找來流行樂手、落語家、脫口秀演員、喜劇YouTuber到劇院演出，「這場合完全是年輕人的天下，甚至有二十歲以下的青少年。」

但簡文彬也觀察到極端的藝術資深愛好者，看了幾分鐘就受不了離開。他坦言藝術非常主觀，一千人坐在封閉的空間，每人欣賞演出都會產生不同反應，「所以我特別想強調包容性，如資深戲迷對於資淺戲迷尊重，或群體欣賞藝術的劇場禮儀。」

簡文彬也心念著把藝術帶出衛武營，讓表演在戶外遍地開花。如「波麗露在高雄」讓獨立舞者們與左營高中舞蹈班，在高雄38個行政區輪番起舞，在人潮聚集之處，如廟口、車站、碼頭……等地，打破演出者與觀眾之間的屏障，以人們日常生活場域、人文地景等公共空間為舞台婆娑起舞，迎面感受現代舞的魅力。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 衛武營榕樹廣場公共鋼琴於2019年啟用

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 「大眼睛大耳朵場館友善計畫」視障朋友們，透過口述影像設備欣賞節目

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 【衛武營小時光】2023年邀請Youtuber那那大師

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 《波麗露在高雄》彌陀彌壽宮演出

好的管理者就像交響樂團指揮

今（2023）年9月，簡文彬接手衛武營藝術總監一職將滿5周年，一路見證團隊從最初只有幾位籌備人員，成長至上百人規模。「昨天才統計正職員工就有214人，還不包括實習生與外部合作單位。」

管理學大師彼得杜拉克曾譬喻，管理者就像交響樂團的指揮，同時身兼兩種身分的簡文彬不諱言，舞台上的指揮經驗，的確可以躍遷到舞台下，兩者都關注團隊的協調性，差異在於樂團人數頂多一百人出頭，而企業組織人數沒上限，管理者很難事必躬親，直接溝通，需要懂得授權、尊重專業。

即便肩負藝術總監大任，簡文彬也不願放棄指揮，重要演出仍親自披掛上陣。「要成為一個好的指揮，最基本的素養，就是對得起自己在做的事」！

簡文彬以略帶嚴肅地口吻說著，曾看過大師級指揮不用心準備，上台三分鐘後，交響樂團就決定自行詮釋，讓台上指揮只能尷尬追趕。「只準備70分就膽敢站上指揮台，那簡直是浪費大家的生命。」