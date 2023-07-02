《老家人：范毅舜攝影文集》：在那個年代，飢餓是足以致命的生存考驗
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1991年4月，時報出版推出了范毅舜的《老家人》攝影文集。2023年5月新版《老家人》讓我們再一次有機會去凝視、去感受，在同一個文化傳承中的天地人及他們的真實樣貌。全書自萬千影像中精選148張影像，精裝呈現。
文：范毅舜
第五章 餓
餓非常難挨，那種可以把人餓得眼神呆滯，混身乏力，站不起來的經驗，對於那群年紀在十七歲以上的老家人們仍是記憶猶新。而這種經驗帶給人的影響，到今天仍是具體可見。因為屬於那個年齡層的人，今天很少有所謂肥胖體型。
這些曾經餓壞過的人，每與我談起這經驗時，總是既害羞又忍不住地笑聲連連。現在談論這事的人都不用擔心下頓飯到那去吃，否則這些經驗，可是一點也不好笑。
全福大哥就記得，小時候大夥在「人民公社」吃食堂，恰好趕上了所謂「吃四兩」時期，不管大人，小孩，一天每人只有四兩食物可吃。這點份量雖然餓不死，卻活生生地難受。在吃食堂時，不論大人，小孩，都是認牌給飯，用飯時，先在看板上找到自己的名牌，然後一手交牌，一手領飯。工作人員收起這牌，待下頓飯時，再將「名牌」掛回原處。全福大哥笑著說，他的牌子常被那餓壞的舅老爺偷去領食物，反正人家認牌不認人，等輪到他這小鬼頭去時，找不到自己的名牌，只餓得兩眼直冒金星。
有時人們瞧這小子頗可愛又可憐，就暗中多給一個用蕃薯做的窩窩頭，那窩窩頭因為摻了太多水，其實就是一團濃稠狀的液體。每回當他伸出雙手去接時，都被這如稀飯般滾燙食物，燙個半死。我的大表哥邊笑邊比當時他那副可笑模樣。他抱起心愛的小祖宗寶貝說：「這小子，打一落地，就不知道什麼是餓，有時候爹娘下田回來晚了，等在農舍前的小娃兒就又哭又號的嚷肚子餓。」然而，現在孩子們喊餓，還真是有求必應。
全文大嫂仍記得那段挨餓日子裡，由於缺乏食物，什麼活都不能幹地成天坐在門口，往往坐著、坐著，眼皮就睜不開地睡著了。偶而實在餓急了就失神地又哭又號，為此總招來也在飢餓狀態下，而煩透的大人一頓打。
全霞大姊的經驗就更有意思了。她靦覥地笑著對我敘述這經驗時，總讓我覺得似乎在聽一個不可思議的荒謬劇。她記得小時候，因為食物不夠，大人們就把稻草、玉米、高梁的莖葉，或是玉米心磨成粉，摻著其他食物做成窩窩頭吃。「人在那時候，真恨不得最好喪失味覺。」大表姊興緻頗高地繼續形容如何拿起窩窩頭，咬一口，就那麼來回的在嘴裡咀嚼，能嚼多久就嚼多久地嚥不下去。
為了填補那空虛的胃，最後在嚼得不能再嚼時，眼一閉，咕嚕一聲地把那堆草料吞了下去。人畢竟不像牛這樣專吃草動物，有四個偉大的胃，可逐步分解這些纖維質草料。每一回，這群孩子在上大號時，都是場血淋淋的戰鬥，因為那消化不了的草料，會結成硬塊的拉不出來，總要大人伸手幫忙掏出來。
在我聽過所有對飢餓形容，最瞠目結舌的，莫過於一位知青的說法；讀書人講話較有文學性，他悠悠地說：「長久沒食物吃，他竟覺得自己的胃在消化它自己。」
飢餓是足以致命的生存考驗
「餓」對於成長中的孩子們而言，是記憶較深刻的一部份，因為除了吃，他們還沒有其他的事好擔心。
而對那些撫養他們的大人們而言，除了餓的感受，還得想辦法找尋食物來養活自己和家人。為此大人們談論這事時，一點也笑不出來，內容也更殘酷深刻了。
有些長輩說，在那個年代，有人真餓得把皮衣、皮鞋、皮帶放進熱水煮軟了吃。而長輩對餓的記憶不僅限於「吃四兩」的時期，還包括了「解放」前後那段歲月。老家小村，由於戰事連連，日本人前腿剛走，土匪、游擊隊又來，共產黨不甘寂寞地也來插一腳，連年不太平，原來有數百戶人家的小村，在最後沒糧吃時，逃荒去了一半。
我有位遠房舅舅彼時年紀尚小，老家人就用他從北村有糧的人家，換來一袋活命的玉米。那家人後來嫌這小孩肚子大的營養不良，又給送了回來。至於那已下肚的糧食，就不用還了。若不是被逼得走頭無路，要讓這些亙古以來依地而活的農民放棄家園，遠走他鄉，絕不可能。
為此，在解放後，或更早在日本人離開後，大部份的老家人，又打外地陸續遷了回來，農民以為當家做主人的時代來臨，每個人都認真拚命地去為「祖國」賣命。沒想到日後一連串整人，整得死去活來的政策下，那比解放前還慘的飢餓時代又來了。保守的統計，在一九六〇到一九六三年之間，全國餓死的人就有兩千萬人。日後在資料得以公開後顯示：所謂的「天災」造成糧食欠收，遠不如「人禍」來得大。而這是在所謂帝國主義、封建主義、官僚資本家被掃除殆盡的社會主義天堂裡發生的。
為了活下去，老家人用各種方法去找可以入口的食物。
「偷」是其中一種；我的二舅媽，曾為了偷已繳到公家的糧，黑夜裡一個人過河到公家的糧廠偷食物，然後頭頂著活命的糧食，再涉水回來。
厚著臉皮去討也是一種，我的姥姥很少記恨人，但今天她絕不與村中的一個老頭說話。姥姥仍記得有時家裡一點糧也沒有，實在想不出辦法時，這老婦人就背著兒孫們獨自出門，不怕危險地上大隊要糧去。這看糧的老頭每回總以鄙夷的口氣對姥姥說：「怎麼又是妳這老太婆來要東西？」就算現在日子好過多了，姥姥仍忘不了當年那個仗勢欺人的小人嘴臉。
拚命的找是我所能知的最後方法，因為「搶」對於老實的鄉下人仍絕對不敢。我母親總記得她小時候，家鄉有許多野菜，但在那段度荒時期，人們為了活命，把整株野菜連根拔起，種子也不放過的吃了下去，以致今天偶而見得著一些零星的雜草外，老家的植物景觀竟是相當單調。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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