TNL+ 2023/06/19,
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中國學者又掀起「琉球主權未定論」，但翻開歷史就知道論證錯漏百出

中國學者又掀起「琉球主權未定論」，但翻開歷史就知道論證錯漏百出
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

法律有其時效性。說日本在1870年代的侵略是非法的，這和「用清朝的法律審明朝的官」沒有任何分別。如果按張海鵬等人的這種理論，那麼中國現在這麼大的領土，至少有一半都是侵略得來的，「非法的，違反國際法的」，這樣豈非搞笑？

日前，沖繩縣知事玉成丹尼先是和中國駐日本大使會面，再訪問北京。中國國家主席習近平在一次活動中說出「琉球」兩個字更令中國網友遐想翩翩。那個2013年在《人民日報》上聯名發表文章〈論馬關條約與釣魚島問題〉，宣稱「懸而未決的琉球問題可以再議」的學者張海鵬，十年後又發表〈應當提出琉球地位再議問題了〉。這一系列事件，引發中國輿論場的狂歡，真的認為「琉球問題可以再議」。

然而，在國際法上，日本對沖繩群島，即琉球的主權毫無爭議。張海鵬等人的論證錯漏百出。

第一，雖然正如張等人強調，琉球在歷史上，直到近代還都是一個主權獨立的國家，是日本通過兩次琉球處分「撤藩」，兼併了琉球。

然而，這個過程並不是張等人所說「是非法的，違反國際法的。」

原因很簡單，在日本兼併琉球的1870年代，侵略是一種「合法行為」。當時國際上是一個弱肉強食的叢林社會，所有國家，包括中國在內，都是這樣擴張（或者被侵略的）。絕無什麼「侵略」是違反國際法行為這種理論。

正如二十世紀初期國際上最通用的奧本海（L. F. L. Oppenheim）《國際法》中所言，領土的獲得有幾種方式，「征服」就是其中一種。「侵略獲得領土是非法的」這個概念，實際上只是在二十世紀前半葉慢慢發展起來的概念，直到諸如非戰公約、聯合國憲章等文件，在二戰之後才真正確立。

法律有其時效性。說日本在1870年代的侵略是非法的，這和「用清朝的法律審明朝的官」沒有任何分別。如果按張等人的這種理論，那麼中國現在這麼大的領土，至少有一半都是侵略得來的，「非法的，違反國際法的」，這樣豈非搞笑？

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