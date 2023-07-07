王德威《可畏的想像力》：在誇張的聲色之下，閻連科真正要寫的是欲望的盲動，死亡的無所不在

文：王德威（David Der-wei Wang）

革命時代的愛與死——閻連科的小說

閻連科（一九五八─）是當代中國小說界最重要的作家之一，深受國際文壇重視，先後獲得花蹤文學獎（二○一三）、卡夫卡文學獎（Franz Kafka Prize，二○一四）、紅樓夢文學獎（二○一六）及紐曼華語文學獎（Newman Literary Prize，二○二一）肯定。他出身河南西部伏牛山區的農村。那裡雖然是中原腹地，但窮山惡水，民生艱困。如他的自傳式文字所述，少年時代的閻連科很吃了些苦頭，到了二十歲上下，他選擇從軍，離開家鄉——這幾乎是當地子弟最好的出路。但故鄉的人事景物日後不斷回到閻連科的筆下，成為創作的重要資源，而軍中的所見所聞，也一樣讓他有了不得不寫的衝動。

與同輩作家如莫言、張煒、韓少功等相比，閻連科出道雖早，但並未得風氣之先。八○年代的「尋根」、「先鋒」運動一片紅火之際，他謹守分寸，寫著半改良式的現實主義小說。他幾乎是以老家農民般的固執態度，只問耕耘，不問收穫。他雖然也開闢了一個又一個主題，像「東京九流」、「和平軍人」等系列，成績畢竟有限。然而九○年代中期以後，閻連科彷彿開了竅，風格突然多變起來。他寫家鄉父老卑屈的「創業史」、文化大革命的怪現狀，或是新時期的狂想曲，無不讓我們驚奇他的行文奇詭，感慨深切。經過多年磨練，他的創作有了後來居上之勢。

閻連科的創作之所以可觀，來自他對自身所經歷的共和國歷史，提供了一個新的想像——和反省——的角度。傳統革命歷史敘事打造了一群群出生入死、不食人間煙火的工農兵英雄，閻連科卻要將他們請下神壇，重新體驗人生。他筆下的農村既沒有豔陽天下的山鄉巨變，也不在金光大道上往前躍進。那是一個封閉絕望的所在，生者含怨，死者不甘。他以軍人生活為主題的「和平軍人」系列則在思考沒有戰爭的年代裡，英雄還有什麼用武之地？

閻連科不僅要讓他的農民和軍人血肉化，還更要情慾化。在後革命、後社會主義時代，他有意重返歷史現場，審視那巨大的傷痛所在——無論那傷痛的本源是時空的斷裂，肉身的苦難，還是死亡的永劫回歸。他的世界鬼影幢幢，冤氣瀰漫。不可思議的是，閻連科看出這傷痛中潛藏的一股原欲力量。這欲望混混沌沌，兀自以信仰、以革命、以性愛、以好生惡死等形式找尋出口，卻百難排遣。死亡成為欲望終結，或失落，的最後歸宿。

論者每每強調閻連科作品中強烈的土地情結和生命意識。的確，從《日光流年》以來，他渲染身體的堅韌力量，由犧牲到再生，已經有神話的意義。《堅硬如水》、《為人民服務》寫革命語言的誘惑與革命身體的狂歡，極盡露骨之能事；而《受活》則不妨是一場又一場身體變形、扭曲的嘉年華會。就此閻連科的作品充滿激情與涕笑，堪稱有聲有色。

但在誇張的聲色之下，閻連科真正要寫的是欲望的盲動，死亡的無所不在。他所描寫的土地，其實是以萬物為芻狗的「無物之陣」，他所鋪陳的嘉年華氣氛，就是「死亡之舞」（dans macabre）的門面。閻連科摩挲枯骨，狎暱亡靈，情不自禁之處，竟然產生了非非之想。究其極，愛慾與死亡成為他辯證革命歷史的底線。出現在閻連科作品裡大量的屍戀（necrophilia）場景和隱喻，不是偶然。

人民共和國的大敘事向來強調生生不息、奮鬥不已的「雄渾」（sublime）願景。閻連科的革命歷史故事卻寫出了一種纏綿淒厲的風格，在在引人側目。他的受歡迎和他的被查禁適足以說明一個以革命為號召的社會在過去，在現在，所潛藏的「歷史的不安」。

語言與色情的政治

《堅硬如水》的出版，代表文革記憶和文革敘事的重要突破。小說的背景是文化大革命的程崗鎮——宋代理學大儒程頤、程顥的故里。復員軍人高愛軍回鄉鬧革命，和當地婦女夏紅梅一見鍾情。兩人不顧已婚身分，陷入熱戀，同時他們的革命大業也堂堂展開。

高、夏的奪權鬥爭無所不用其極，但兩人的真情也一樣驚天動地。他們的性愛關係花樣百出，無不和革命的成果相互輝映。小說高潮，高愛軍為了一遂相思之苦，竟然挖通了一條地道，好與夏紅梅夜夜幽會。他們有了名副其實的地下情。

對一代中國人而言，文革的殘酷和荒謬是如此一言難盡，怎樣不斷的追記、訴說這場浩劫就成為後之來者的道義負擔。閻連科選擇的方式不是傷痕文學的涕淚交零，也不是先鋒作家的虛無犬儒。他將文革看作是一場血淚啼笑交錯的鬧劇，任何人置身其中都要原形畢露，醜態百出。高愛軍和夏紅梅所以出人頭地，因為他們不僅令人可怕，而且可笑。閻連科借用了三○年代「革命加戀愛」的小說公式，大寫這兩個造反派的鬥爭史加羅曼史。但他筆下的革命和暴力難分難捨；戀愛和宣淫無非是一體兩面。

《堅硬如水》以鬧劇手法連接革命、暴力、與性，在大陸小說傳統中也許前所少見，但五○年代台灣的姜貴（一九○八─一九八○）其實已經作過示範。我曾經討論姜貴如何承襲了晚清小說嬉笑怒罵的風格，將二、三○年代中國社會政治風暴作色情化的處理。在《旋風》和《重陽》這樣的作品裡，姜貴將意識形態的狂熱與性慾的扭曲相提並論。他的人物不分左右陣營，都陷在縱慾的詭圈裡，從通姦亂倫到戀物癖、性倒錯、虐待狂，不知伊於胡底。