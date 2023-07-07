王德威《可畏的想像力》：在誇張的聲色之下，閻連科真正要寫的是欲望的盲動，死亡的無所不在
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閻連科的創作之所以可觀，來自他對自身所經歷的共和國歷史，提供了一個新的想像——和反省——的角度。傳統革命歷史敘事打造了一群群出生入死、不食人間煙火的工農兵英雄，閻連科卻要將他們請下神壇，重新體驗人生。
文：王德威（David Der-wei Wang）
革命時代的愛與死——閻連科的小說
閻連科（一九五八─）是當代中國小說界最重要的作家之一，深受國際文壇重視，先後獲得花蹤文學獎（二○一三）、卡夫卡文學獎（Franz Kafka Prize，二○一四）、紅樓夢文學獎（二○一六）及紐曼華語文學獎（Newman Literary Prize，二○二一）肯定。他出身河南西部伏牛山區的農村。那裡雖然是中原腹地，但窮山惡水，民生艱困。如他的自傳式文字所述，少年時代的閻連科很吃了些苦頭，到了二十歲上下，他選擇從軍，離開家鄉——這幾乎是當地子弟最好的出路。但故鄉的人事景物日後不斷回到閻連科的筆下，成為創作的重要資源，而軍中的所見所聞，也一樣讓他有了不得不寫的衝動。
與同輩作家如莫言、張煒、韓少功等相比，閻連科出道雖早，但並未得風氣之先。八○年代的「尋根」、「先鋒」運動一片紅火之際，他謹守分寸，寫著半改良式的現實主義小說。他幾乎是以老家農民般的固執態度，只問耕耘，不問收穫。他雖然也開闢了一個又一個主題，像「東京九流」、「和平軍人」等系列，成績畢竟有限。然而九○年代中期以後，閻連科彷彿開了竅，風格突然多變起來。他寫家鄉父老卑屈的「創業史」、文化大革命的怪現狀，或是新時期的狂想曲，無不讓我們驚奇他的行文奇詭，感慨深切。經過多年磨練，他的創作有了後來居上之勢。
閻連科的創作之所以可觀，來自他對自身所經歷的共和國歷史，提供了一個新的想像——和反省——的角度。傳統革命歷史敘事打造了一群群出生入死、不食人間煙火的工農兵英雄，閻連科卻要將他們請下神壇，重新體驗人生。他筆下的農村既沒有豔陽天下的山鄉巨變，也不在金光大道上往前躍進。那是一個封閉絕望的所在，生者含怨，死者不甘。他以軍人生活為主題的「和平軍人」系列則在思考沒有戰爭的年代裡，英雄還有什麼用武之地？
閻連科不僅要讓他的農民和軍人血肉化，還更要情慾化。在後革命、後社會主義時代，他有意重返歷史現場，審視那巨大的傷痛所在——無論那傷痛的本源是時空的斷裂，肉身的苦難，還是死亡的永劫回歸。他的世界鬼影幢幢，冤氣瀰漫。不可思議的是，閻連科看出這傷痛中潛藏的一股原欲力量。這欲望混混沌沌，兀自以信仰、以革命、以性愛、以好生惡死等形式找尋出口，卻百難排遣。死亡成為欲望終結，或失落，的最後歸宿。
論者每每強調閻連科作品中強烈的土地情結和生命意識。的確，從《日光流年》以來，他渲染身體的堅韌力量，由犧牲到再生，已經有神話的意義。《堅硬如水》、《為人民服務》寫革命語言的誘惑與革命身體的狂歡，極盡露骨之能事；而《受活》則不妨是一場又一場身體變形、扭曲的嘉年華會。就此閻連科的作品充滿激情與涕笑，堪稱有聲有色。
但在誇張的聲色之下，閻連科真正要寫的是欲望的盲動，死亡的無所不在。他所描寫的土地，其實是以萬物為芻狗的「無物之陣」，他所鋪陳的嘉年華氣氛，就是「死亡之舞」（dans macabre）的門面。閻連科摩挲枯骨，狎暱亡靈，情不自禁之處，竟然產生了非非之想。究其極，愛慾與死亡成為他辯證革命歷史的底線。出現在閻連科作品裡大量的屍戀（necrophilia）場景和隱喻，不是偶然。
人民共和國的大敘事向來強調生生不息、奮鬥不已的「雄渾」（sublime）願景。閻連科的革命歷史故事卻寫出了一種纏綿淒厲的風格，在在引人側目。他的受歡迎和他的被查禁適足以說明一個以革命為號召的社會在過去，在現在，所潛藏的「歷史的不安」。
語言與色情的政治
《堅硬如水》的出版，代表文革記憶和文革敘事的重要突破。小說的背景是文化大革命的程崗鎮——宋代理學大儒程頤、程顥的故里。復員軍人高愛軍回鄉鬧革命，和當地婦女夏紅梅一見鍾情。兩人不顧已婚身分，陷入熱戀，同時他們的革命大業也堂堂展開。
高、夏的奪權鬥爭無所不用其極，但兩人的真情也一樣驚天動地。他們的性愛關係花樣百出，無不和革命的成果相互輝映。小說高潮，高愛軍為了一遂相思之苦，竟然挖通了一條地道，好與夏紅梅夜夜幽會。他們有了名副其實的地下情。
對一代中國人而言，文革的殘酷和荒謬是如此一言難盡，怎樣不斷的追記、訴說這場浩劫就成為後之來者的道義負擔。閻連科選擇的方式不是傷痕文學的涕淚交零，也不是先鋒作家的虛無犬儒。他將文革看作是一場血淚啼笑交錯的鬧劇，任何人置身其中都要原形畢露，醜態百出。高愛軍和夏紅梅所以出人頭地，因為他們不僅令人可怕，而且可笑。閻連科借用了三○年代「革命加戀愛」的小說公式，大寫這兩個造反派的鬥爭史加羅曼史。但他筆下的革命和暴力難分難捨；戀愛和宣淫無非是一體兩面。
《堅硬如水》以鬧劇手法連接革命、暴力、與性，在大陸小說傳統中也許前所少見，但五○年代台灣的姜貴（一九○八─一九八○）其實已經作過示範。我曾經討論姜貴如何承襲了晚清小說嬉笑怒罵的風格，將二、三○年代中國社會政治風暴作色情化的處理。在《旋風》和《重陽》這樣的作品裡，姜貴將意識形態的狂熱與性慾的扭曲相提並論。他的人物不分左右陣營，都陷在縱慾的詭圈裡，從通姦亂倫到戀物癖、性倒錯、虐待狂，不知伊於胡底。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
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