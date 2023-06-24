【樂評】戴佩妮《被動的觀眾》：回歸舒服純粹的音樂，對只想「耳目求新」的樂壇反將一軍
我們想讓你知道的是
透過《被動的專輯》專輯，戴佩妮希望藉由音樂傳達自己在過去這段日子的所思所感，將療癒自己的事情變成與觀眾有所連結的媒介，好似訴說人們常常都被動接受著外界給予的衝擊與感官，無從主導，只能旁觀。
文：循聲入座
自戴佩妮（Penny）發行第一張專輯後已過了二十個年頭，出道之今已累積十張專輯、三張樂團專輯的佳績，金曲、金音獎更是獲獎無數，內外兼美的她，早已甩開過去被人形容「歌紅人不紅」的陰霾，數十年如一地表現她既優雅又充滿爆發的唱功，也在她所組的樂團——佛跳牆中選擇更為另類的聲音表現方式，多樣的變化讓人難以忘記她的歌聲。
睽違六年，我們再次聽到Penny的個人專輯，經歷風格迥異的佛跳牆樂團曲風，她選擇再次拾起抒情流行樂，透過她極具穿透力的中低音，時而詭譎、時而輕柔、時而哀卻不悲，緩緩道出情感深處的綿綿細語。
綜觀她的樂風，可以聽到幾種特色
第一，我們時常能聽到樂器以小調進行，加上濃厚的混音，但Penny卻能在當中做到適合大小調進行的昂揚與悲哀音色，整體聽來如同即將墜入黑洞，卻總能被她的歌聲即時拯救。
例如，〈被動的觀眾〉、〈背信者〉、〈後果自負〉或過去專輯中的〈我的快樂大於我的悲哀〉等歌曲。這類的歌往往放到現代仍相當的抓耳。
第二種，這首歌的主題偏向輕鬆，在編曲上則呈現既輕柔又富層次性，演唱上Penny的中高音部分則會被特別凸顯出來。例如，〈多虧你呀〉、〈回家路上〉等歌曲。
第三種，是以標準的流行樂編曲，只要是八、九零年代常聽音樂的朋友多少都會感到熟悉，包括簡單和弦、簡單配器，聲音流動緩慢，但這樣的歌十之八九能聽到她漂亮而具衝擊力的高音。例如：〈怕冷〉、〈單身潛逃〉、〈你要的愛〉等歌曲。
當然，在佛跳牆樂團中更能聽到音色上的多變，這可能賴於其他團員的特殊編曲與表現方式。就Penny個人專輯而言，這幾個特色或許可以稍微概括全貌。
接著筆者便從《被動的專輯》專輯角度談談專輯概念，以及筆者認為的專輯脈絡，幫助聽眾在聆聽之前可以做為輔佐。
關於概念
從介紹中看到：「我希望我寫的歌永遠能夠帶給樂迷們一些溫暖，我們彼此可以一起透過音樂找到出口。」
透過專輯，Penny希望藉由音樂傳達自己在過去這段日子的所思所感，將療癒自己的事情變成與觀眾有所連結的媒介，好似訴說人們常常都被動接受著外界給予的衝擊與感官，無從主導，只能旁觀。
希望透過這些歌曲拿回自己的主導權，也因為如此，Penny才刻意放下本當可以拿出來驚艷四方的作品，回歸最為舒服純粹的音樂來詮釋。想來更反將了樂壇求耳目新一軍，不得不佩服。
關於脈絡，有三個部分可以說說
第一，專輯以「生活小事」出發，以「自我思索」為軸、「群體關係」為裡，向內探索自己，並穿插與他人間的關係，從歌詞做簡單分類，自我思索部分有第1、2、3、5、6、9、12首，其他則主要講述群體關係，有趣的是，自第四首以後皆為兩者穿插，好似前三首先是練習與自我相處後，才慢慢練習與他人有所連結。
第二，曲序上可以感受到心情如波浪般起伏，〈隨風所欲〉、〈小失誤〉為輕，接著從〈被動的觀眾〉到〈背信者〉為重，再來兩首〈三四點了還沒睡〉、〈多虧你啊〉為輕，最後〈怕冷〉、〈密室逃脫〉到〈後果自負〉情緒最為沉重。作為收尾，〈我嚮往〉和〈有何不可〉則解開了束縛，以輕鬆的筆法結束故事。
第三，主題參入「角色」這樣的元素，專輯中不難看出Penny刻意加入了「角色」這樣看似第三者、抽離主觀的資訊。一如：〈被動的觀眾〉、〈鬧劇〉、〈背信者〉、〈多虧你啊〉、〈密室逃脫〉等，筆者認為正是透過「旁觀」才能道出「只緣身在此山中」的盲點。
最後，如對歌詞有興趣的朋友，推薦欣賞〈被動的觀眾〉、〈鬧劇〉、〈背信者〉、〈密室逃脫〉及〈後果自負〉五首歌，感受Penny巧妙運用意象與實虛詞轉換的筆法，尤其筆者特愛〈鬧劇〉中的主歌描述以及〈背信者〉中刻意做壞畫面來闡述自我墮落的灑脫與哀鳴。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：專輯簡評│戴佩妮《被動的觀眾》│每個故事背後的觀眾，都是下篇故事的主角。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
Tags：
新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。