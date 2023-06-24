【樂評】戴佩妮《被動的觀眾》：回歸舒服純粹的音樂，對只想「耳目求新」的樂壇反將一軍

文：循聲入座

自戴佩妮（Penny）發行第一張專輯後已過了二十個年頭，出道之今已累積十張專輯、三張樂團專輯的佳績，金曲、金音獎更是獲獎無數，內外兼美的她，早已甩開過去被人形容「歌紅人不紅」的陰霾，數十年如一地表現她既優雅又充滿爆發的唱功，也在她所組的樂團——佛跳牆中選擇更為另類的聲音表現方式，多樣的變化讓人難以忘記她的歌聲。

睽違六年，我們再次聽到Penny的個人專輯，經歷風格迥異的佛跳牆樂團曲風，她選擇再次拾起抒情流行樂，透過她極具穿透力的中低音，時而詭譎、時而輕柔、時而哀卻不悲，緩緩道出情感深處的綿綿細語。

綜觀她的樂風，可以聽到幾種特色

第一，我們時常能聽到樂器以小調進行，加上濃厚的混音，但Penny卻能在當中做到適合大小調進行的昂揚與悲哀音色，整體聽來如同即將墜入黑洞，卻總能被她的歌聲即時拯救。

例如，〈被動的觀眾〉、〈背信者〉、〈後果自負〉或過去專輯中的〈我的快樂大於我的悲哀〉等歌曲。這類的歌往往放到現代仍相當的抓耳。

第二種，這首歌的主題偏向輕鬆，在編曲上則呈現既輕柔又富層次性，演唱上Penny的中高音部分則會被特別凸顯出來。例如，〈多虧你呀〉、〈回家路上〉等歌曲。

第三種，是以標準的流行樂編曲，只要是八、九零年代常聽音樂的朋友多少都會感到熟悉，包括簡單和弦、簡單配器，聲音流動緩慢，但這樣的歌十之八九能聽到她漂亮而具衝擊力的高音。例如：〈怕冷〉、〈單身潛逃〉、〈你要的愛〉等歌曲。

當然，在佛跳牆樂團中更能聽到音色上的多變，這可能賴於其他團員的特殊編曲與表現方式。就Penny個人專輯而言，這幾個特色或許可以稍微概括全貌。

接著筆者便從《被動的專輯》專輯角度談談專輯概念，以及筆者認為的專輯脈絡，幫助聽眾在聆聽之前可以做為輔佐。

關於概念

從介紹中看到：「我希望我寫的歌永遠能夠帶給樂迷們一些溫暖，我們彼此可以一起透過音樂找到出口。」

透過專輯，Penny希望藉由音樂傳達自己在過去這段日子的所思所感，將療癒自己的事情變成與觀眾有所連結的媒介，好似訴說人們常常都被動接受著外界給予的衝擊與感官，無從主導，只能旁觀。

希望透過這些歌曲拿回自己的主導權，也因為如此，Penny才刻意放下本當可以拿出來驚艷四方的作品，回歸最為舒服純粹的音樂來詮釋。想來更反將了樂壇求耳目新一軍，不得不佩服。

關於脈絡，有三個部分可以說說

第一，專輯以「生活小事」出發，以「自我思索」為軸、「群體關係」為裡，向內探索自己，並穿插與他人間的關係，從歌詞做簡單分類，自我思索部分有第1、2、3、5、6、9、12首，其他則主要講述群體關係，有趣的是，自第四首以後皆為兩者穿插，好似前三首先是練習與自我相處後，才慢慢練習與他人有所連結。

第二，曲序上可以感受到心情如波浪般起伏，〈隨風所欲〉、〈小失誤〉為輕，接著從〈被動的觀眾〉到〈背信者〉為重，再來兩首〈三四點了還沒睡〉、〈多虧你啊〉為輕，最後〈怕冷〉、〈密室逃脫〉到〈後果自負〉情緒最為沉重。作為收尾，〈我嚮往〉和〈有何不可〉則解開了束縛，以輕鬆的筆法結束故事。

第三，主題參入「角色」這樣的元素，專輯中不難看出Penny刻意加入了「角色」這樣看似第三者、抽離主觀的資訊。一如：〈被動的觀眾〉、〈鬧劇〉、〈背信者〉、〈多虧你啊〉、〈密室逃脫〉等，筆者認為正是透過「旁觀」才能道出「只緣身在此山中」的盲點。

最後，如對歌詞有興趣的朋友，推薦欣賞〈被動的觀眾〉、〈鬧劇〉、〈背信者〉、〈密室逃脫〉及〈後果自負〉五首歌，感受Penny巧妙運用意象與實虛詞轉換的筆法，尤其筆者特愛〈鬧劇〉中的主歌描述以及〈背信者〉中刻意做壞畫面來闡述自我墮落的灑脫與哀鳴。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：專輯簡評│戴佩妮《被動的觀眾》│每個故事背後的觀眾，都是下篇故事的主角。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九