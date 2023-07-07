《世界之用》：我並不急著寫東西；我想在幾天時間裡，讓「抵達奎達」這件事成為我的主業
我們想讓你知道的是
布維耶的《世界之用》以細緻而富有「即時感」的微觀筆觸、風俗考察與旅行哲學交錯互生的幽默底氣、文采亮麗絢色卻不致流於賣弄的精準合度，寫盡了聲響、氣味、光影、儀俗、面容，滿滿都是驛旅之心的純粹能量，成就一部叩問旅行終極本質的不朽逸品，啟發了數十年來成千上萬的浪遊者與背包客。
文：尼可拉・布維耶（Nicolas Bouvier）
關於薩奇酒吧
奎達
黎明時分，看到一個標牌，上面寫著「此處為柏油路」。我們以為終於熬過來了，誰知道過了努什基以後，一道山口擋在前面，全是積了厚厚塵土的坡道，必須一公尺一公尺打著楔子才能征服，逼得我們不得不服用興奮劑。中午時分，我們通過了奎達路障。白楊樹和荊棘圍繞的甜瓜田取代了沙漠。泥土路變成真正的公路，然後變成林蔭道，兩旁的巨大尤加利樹枝葉搖曳，樹影婆娑。
環顧周遭，這座城市為數不多的景物元素寬鬆地散布著：一片片的清涼樹蔭，集結成隊的灰色水牛，幾扇由衛兵和青銅大砲守護的維多利亞式大門，還有沙質地面的小街巷；包著頭巾、儀表堂皇的老漢騎著上足了油、安靜無聲的漂亮自行車，沿著小巷飄移。這是個輕盈如夢的鬆散城市，充滿閒情逸致、難以估量的小貨品、飽含汁液的水果。我們的到來同樣輕盈——兩個人加起來只剩下一百公斤。我們互相擰捏，以免睡著；隨著興奮劑藥效褪去，某種黑夜在白晝中逐漸蔓延。
以泥灰刷得潔白亮麗、造形古怪得像結婚蛋糕，這間圍繞著一棵百年老桑樹建成的小旅館「車站美景」對我們再適合也不過。膚色深得像一尊神像的老闆總是頭戴一頂阿斯特拉坎帽，坐在小中庭入口的壓花黃銅登記台後方。登記台上擺了一個看起來不太堅固的鬧鐘，每天早上雞還沒啼，它就會把我們吵醒。小小的房間附設了一間從前印度特有的簡陋盥洗室，裡面只有一個水龍頭和潮濕地板上的一個洞，洗澡時得拿小木桶接水直接沖，面對著一張壯觀的坐便椅，便椅扶手磨得發亮，發出柔柔的光澤。
旅館也有一個頂樓露台，入住當晚，我們在那裡就桌而坐，借酒淹沒沙漠的風塵。我們真的來到城市了，這天晚上，我們終於可以享受鋪得好好的睡床。一杯杯威士忌宛如滿含同情的波浪，沖激我們的身心，魯特沙漠施加的巫術彷彿被一一祛除。不時聽到桑葚掉進中庭的聲音，中庭裡，兩名客人盤腿坐在各自的床鋪上，偶爾隔著蚊帳，用謹慎的口吻交談幾句。一種疲憊不堪的幸福感令我們靜默無語。枝葉在四面八方沙沙作響，這裡的世界處處都是樹。在我們的酒杯之間，一疊「奎達郵局局長轉交」的信件等著讓快樂席捲我們。
「桌子給你用，」提耶里說。「我到浴室裡畫畫。」
可是我並不急著寫東西；我想在幾天時間裡讓「抵達奎達」這件事成為我的主業。
由於一位非常有名的聖徒從喀布爾南下到此講道，旅館裡頭上下亂成一團。走廊和房間嗡嗡迴盪著虔誠信徒的說話聲。breakfast一結束，餐廳馬上就變成祈禱堂，毛拉坐在一堆英國畫報和匆匆撤收的果醬碟中間接見信眾。身穿隆重裝束的信徒排著長長的隊伍，連續等候數個小時，為的是親吻他的雙手，獲得他的降福、醫治、忠告，或者問他某個對穆斯林而言極為重要的神學「難題」。笑聲，打火機的咔嚓聲，連續背誦《可蘭經》蘇拉的聲音，汽水瓶「啵」一聲打開的撩人聲音（雖然我們已經灌了一肚子茶水，聽到這種聲音還是覺得口渴），各種聲響不絕於耳。走過大漠以後，這種社交的喧囂令我暈眩。必須斟酌著重拾都市生活。
「車站美景」大門對面，一個氣色很好的乞丐墊著一份展開的報紙，躺在一棵法國梧桐的陰影中；每天早上，他都會把報紙換成新的。全職睡覺絕不是一份簡單的工作；雖然這位街頭鄰居已經在睡眠這行打滾很久，他仍然在努力摸索那種絕大多數人一輩子都找不到的理想姿勢。隨著氣溫與蒼蠅攻勢的變化，他嘗試各種不同版本的睡姿，依次營造哺乳、跳高、屠殺、做愛等意象。清醒的時候，他是個彬彬有禮的人，沒有伊朗乞丐經常流露的那種飽受折磨而又以先知自許的神態。這個地方看不到太多貧困，比較常見的是一種讓人生顯得比灰燼更細緻、更輕盈的簡樸。
大門右側，一間水果店前面，有一個全身光溜溜的年輕男孩，他的腳被人用繩子栓在一個鎖進牆壁的鐵環上。他拉扯著繩子哼哼唱唱，在泥土地上畫一些圖形，啃著玉米吃，或抽店老闆事先點好直接塞進他嘴裡的菸。「不不，他不是被人處罰，」旅館老闆告訴我。「他是個瘋子，如果把他放掉，他會逃跑，然後他就會挨餓；所以我們今天把他放在這裡，明天把他放在那裡，這樣他就不會跑丟了。這種作法蠻合理的吧？」
魯特沙漠帶給我們的疲勞遲遲無法消除。我們到哪裡都會睡著。理髮的時候睡，倚在郵局窗口辦事的時候睡，坐在那種在這裡被當作計程車的黃色無頂出租馬車上搖搖晃晃的時候也睡；在小小的「水晶電影院」裡，坐在條紋座椅中，膝蓋上擺著茶盤，享受著鄰座客人搧的風，這時就算銀幕上那個因為放映機不優而顯得暗沉但卻更完美的伊莉莎白．泰勒（Elizabeth Taylor）正在初嘗愛情的神奇滋味，我們依然照睡不誤。可是到了夜裡，就換成輾轉難眠了；用床單蒙住眼睛，耳朵裡充斥著以二檔開車時引擎的可怕鳴唱，我們彷彿再度穿越大漠，直到天明。
我們疲勞不堪，在已經曬得很烈的陽光中猛打哈欠，踩著有氣無力的小步伐出發探索這個城市。
一九三五年五月三十一日，一場地震把這個城市夷為平地，造成三分之一的居民死亡。不過樹木安然無恙，而在這裡，只要有水有陰影，就可以是個地方。奎達人以非常簡約的方式重建了城市。沒有地基，不鋪礫石。只有填塞稻草的柴泥土牆，以及木材、草蓆、鐵桶、褪色地毯的優美組合。在俾路支人城區，店鋪蓋得又狹小又單薄，一個壯漢恐怕就可以把它扛起來搬走。就連真納路——城內的大動脈、最「現代化」的街道——也彷彿在兩旁的單層房舍和亮漆木造立面之間飄盪。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢