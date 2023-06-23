《向獨裁者說不》：面對獨裁者更懂得善用科技，這世界更需要保護記者
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諾貝爾和平獎得主瑪麗亞．瑞薩指出，獨裁者比任何人都更懂得如何使用科技，他們會利用科技監視記者和人權運動者，但不用為此面對任何刑責。也是菲律賓《拉普勒》新聞網創辦人的瑞薩倡議，全球必須合力保護前線記者，而建立更大的行動社群是其中的方式。
文：瑪麗亞．瑞薩（Maria Ressa）
第十二章 為什麼法西斯主義節節勝利
2014年，伊美黛．馬可仕才剛暗示會有一個馬可仕家族的人重回總統大位，跟小馬可仕有關的臉書專頁就大量增加。當時在人氣很高的臉書專頁「菲律賓嘻哈電台」（Pinoy Rap Radio）上有篇貼文指出，小馬克仕表示沒有證據可以證明馬可仕家族竊取了國家財產，而且他母親「贏了每一場（指控她的）貪汙官司」。這兩項發言都是謊言。
然而，那則臉書貼文在《拉普勒》於2018年11月15日發現並進行事實查核前，就已經被分享過33萬1000次、獲得超過3萬8000則留言，還被按下總共36萬9000次的表情按鈕。這則貼文在未受查核的情況下傳播了四年，因此創造出了一個其中成員都已相信這個謊言的同溫層。相對之下，事實查核貼文的觸及率非常可憐：3500百次分享及2100則留言。
編按：《拉普勒》（Rappler）為諾貝爾和平獎得主瑞薩在2012年成立的新聞網站。
這就是為什麼宣傳組織網路能夠有效改寫歷史：謊言的傳播規模，比隨後的事實查核大多了，而等到謊言的假面具被拆穿，已經相信的人通常拒絕改變自己的觀點。這種社群媒體對使用者行為造成的衝擊，在世界上的其他地方也都出現了。
小馬可仕跟杜特蒂的假訊息及宣傳組織網路聯手，使用同樣題材來達成共同目標。到了2018年，小馬可仕及杜特蒂的組織網路已經占據了菲律賓臉書資訊生態系的中心位置，並把所有新聞組織推擠到邊緣。不過這些組織網路的說詞有很多都被事實查核者確認並非事實，甚至在2018，他們有一些專頁和社團還因「協同性造假行為」而遭到臉書下架。
在那一年成長最迅速的其中一個臉書專頁是「每日哨兵」。在該專頁遭到臉書下架之前，《拉普勒》揭露了這個專頁跟俄羅斯虛假訊息之間的關係（不令人意外的是，對《拉普勒》攻勢最猛烈的也是這個專頁）。2020年，臉書也下架了來自中國的資訊作戰相關組織，他們負責美化小馬可仕的形象，並攻擊我和其他記者。不過小馬可仕的組織網路還是持續成長，他們製造及擴散內容的規模遠遠超過菲律賓的主流媒體。
等到小馬可仕宣布他將於2021年參選總統時，他的組織網路已經稱霸社群媒體。或許這就是為什麼他一開始就花這麼多錢在臉書上打廣告，同時他也因此拒絕接受他認為會對自己提出刁難問題的辯論會和記者採訪。畢竟他不需要贏過任何人，他早已擁有一批受到他控制的群眾。而且正如他所說：現在已經沒必要討論35年前的問題啦。
在他展開競選活動的20分鐘演說當中，他沒有提出任何政治宣言、沒有說明任何方法或理由，此外當然也沒有提及在他父親掌權時遭殺害的數千人、失去工作的好幾百萬人、國家欠下的數萬億披索債務，以及隨之而來的各種貪污醜聞。不過他確實反覆描繪出一個閃閃發亮的未來，並保證會讓菲律賓再次偉大。
到了這個時候，全球資訊生態系的問題已經很明顯了。面對這個將全世界鬧得天翻地覆的科技，我幾乎把2020年的所有時間都花在嘗試找出對抗方法。我開始意識到，世界上的其他地方可以再次參考《拉普勒》在菲律賓的經驗，並利用這個經驗去理解他們自身的政治脈絡及處境，然後才能知道該如何反擊。
我希望其他人可以複製我們做出反擊，並持續開創新局的三要素：科技、新聞報導，以及社群。
首先，我們必須向造成這一切的科技問責。一開始必須由政府採取行動，因為對社群媒體公司來說，將公眾給予的壓力及強烈抗議置之不理，也不會有什麼問題。除了立法之外，唯一能跟科技對抗的就是科技。我們已經在《拉普勒》推動的一件事就是打造並推出「燈塔」（Lighthouse），這是一個由許多記者共同建立的科技平台，目的是維護以事實為基礎的公共論述。
第二個要素是保護並發展調查報導。我協助帶領的一個全球性倡議活動是「公益媒體國際基金」（International Fund for Public Interest Media），這個活動的目的是希望為全世界新聞媒體組織廣告收益下滑的問題提供立即性的短中期解法。如果你是一個對民主有信心的政府，那就把錢放在能反映出你的價值觀的地方──嗯，基本上的概念就是，為了替新聞報導產業找到新的資金來源，我們希望讓「政府開發援助」（Ocial Development Assistance）的基金增加百分之零點三。
除了尋找資金之外，新聞報導產業也需要受到保護，而且首先得從法律層面開始，因為不該有任何人或公司能有恃無恐地脫罪。跟艾瑪、高爾菲歐恩及柯文頓律師團隊的合作讓我意識到，法律對全世界記者提供的保護有多麼不足，導致有好幾年間，律師在處理這個問題時就像在玩一場打地鼠遊戲。此外，就跟民主國家的「政府開發援助」基金一樣，我們需要一起有系統地修改國際法。根本性的邏輯是這樣的：如果我們沒有事實，那法律就沒有意義，民主也就不復存在。
存在於法律之外的，是源自舊世界的險惡：除了發生在現實生活中的騷擾及暴力，還有厭女及仇恨言論。獨裁者比任何人都更懂得如何使用科技，他們會利用科技監視記者和人權運動者，但不用為此面對任何刑責。而且他們還會透過彼此學習來將獨裁者的統治手段調整得更完善，甚至保護彼此不受西方那些過時的反制手段所困擾。比如，只要俄羅斯和中國這類國家趕來幫忙，經濟制裁手段就會失去威力，白羅斯、緬甸、委內瑞拉、土耳其和許多其他國家都是很好的例子。信奉民主價值的國家需要提出新的範式，因為那些不追求自由開明的國家正在合力削弱像是聯合國和聯合國教科文組織這類國際組織的力量。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
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8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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