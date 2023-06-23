《向獨裁者說不》：面對獨裁者更懂得善用科技，這世界更需要保護記者

文：瑪麗亞．瑞薩（Maria Ressa）

第十二章 為什麼法西斯主義節節勝利

2014年，伊美黛．馬可仕才剛暗示會有一個馬可仕家族的人重回總統大位，跟小馬可仕有關的臉書專頁就大量增加。當時在人氣很高的臉書專頁「菲律賓嘻哈電台」（Pinoy Rap Radio）上有篇貼文指出，小馬克仕表示沒有證據可以證明馬可仕家族竊取了國家財產，而且他母親「贏了每一場（指控她的）貪汙官司」。這兩項發言都是謊言。

然而，那則臉書貼文在《拉普勒》於2018年11月15日發現並進行事實查核前，就已經被分享過33萬1000次、獲得超過3萬8000則留言，還被按下總共36萬9000次的表情按鈕。這則貼文在未受查核的情況下傳播了四年，因此創造出了一個其中成員都已相信這個謊言的同溫層。相對之下，事實查核貼文的觸及率非常可憐：3500百次分享及2100則留言。

這就是為什麼宣傳組織網路能夠有效改寫歷史：謊言的傳播規模，比隨後的事實查核大多了，而等到謊言的假面具被拆穿，已經相信的人通常拒絕改變自己的觀點。這種社群媒體對使用者行為造成的衝擊，在世界上的其他地方也都出現了。

小馬可仕跟杜特蒂的假訊息及宣傳組織網路聯手，使用同樣題材來達成共同目標。到了2018年，小馬可仕及杜特蒂的組織網路已經占據了菲律賓臉書資訊生態系的中心位置，並把所有新聞組織推擠到邊緣。不過這些組織網路的說詞有很多都被事實查核者確認並非事實，甚至在2018，他們有一些專頁和社團還因「協同性造假行為」而遭到臉書下架。

在那一年成長最迅速的其中一個臉書專頁是「每日哨兵」。在該專頁遭到臉書下架之前，《拉普勒》揭露了這個專頁跟俄羅斯虛假訊息之間的關係（不令人意外的是，對《拉普勒》攻勢最猛烈的也是這個專頁）。2020年，臉書也下架了來自中國的資訊作戰相關組織，他們負責美化小馬可仕的形象，並攻擊我和其他記者。不過小馬可仕的組織網路還是持續成長，他們製造及擴散內容的規模遠遠超過菲律賓的主流媒體。

等到小馬可仕宣布他將於2021年參選總統時，他的組織網路已經稱霸社群媒體。或許這就是為什麼他一開始就花這麼多錢在臉書上打廣告，同時他也因此拒絕接受他認為會對自己提出刁難問題的辯論會和記者採訪。畢竟他不需要贏過任何人，他早已擁有一批受到他控制的群眾。而且正如他所說：現在已經沒必要討論35年前的問題啦。

在他展開競選活動的20分鐘演說當中，他沒有提出任何政治宣言、沒有說明任何方法或理由，此外當然也沒有提及在他父親掌權時遭殺害的數千人、失去工作的好幾百萬人、國家欠下的數萬億披索債務，以及隨之而來的各種貪污醜聞。不過他確實反覆描繪出一個閃閃發亮的未來，並保證會讓菲律賓再次偉大。

到了這個時候，全球資訊生態系的問題已經很明顯了。面對這個將全世界鬧得天翻地覆的科技，我幾乎把2020年的所有時間都花在嘗試找出對抗方法。我開始意識到，世界上的其他地方可以再次參考《拉普勒》在菲律賓的經驗，並利用這個經驗去理解他們自身的政治脈絡及處境，然後才能知道該如何反擊。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站拉普勒新聞網（Rappler）創辦人瑞薩（Maria Ressa）出席2022世界民主運動大會。

我希望其他人可以複製我們做出反擊，並持續開創新局的三要素：科技、新聞報導，以及社群。

首先，我們必須向造成這一切的科技問責。一開始必須由政府採取行動，因為對社群媒體公司來說，將公眾給予的壓力及強烈抗議置之不理，也不會有什麼問題。除了立法之外，唯一能跟科技對抗的就是科技。我們已經在《拉普勒》推動的一件事就是打造並推出「燈塔」（Lighthouse），這是一個由許多記者共同建立的科技平台，目的是維護以事實為基礎的公共論述。

第二個要素是保護並發展調查報導。我協助帶領的一個全球性倡議活動是「公益媒體國際基金」（International Fund for Public Interest Media），這個活動的目的是希望為全世界新聞媒體組織廣告收益下滑的問題提供立即性的短中期解法。如果你是一個對民主有信心的政府，那就把錢放在能反映出你的價值觀的地方──嗯，基本上的概念就是，為了替新聞報導產業找到新的資金來源，我們希望讓「政府開發援助」（Ocial Development Assistance）的基金增加百分之零點三。

除了尋找資金之外，新聞報導產業也需要受到保護，而且首先得從法律層面開始，因為不該有任何人或公司能有恃無恐地脫罪。跟艾瑪、高爾菲歐恩及柯文頓律師團隊的合作讓我意識到，法律對全世界記者提供的保護有多麼不足，導致有好幾年間，律師在處理這個問題時就像在玩一場打地鼠遊戲。此外，就跟民主國家的「政府開發援助」基金一樣，我們需要一起有系統地修改國際法。根本性的邏輯是這樣的：如果我們沒有事實，那法律就沒有意義，民主也就不復存在。

存在於法律之外的，是源自舊世界的險惡：除了發生在現實生活中的騷擾及暴力，還有厭女及仇恨言論。獨裁者比任何人都更懂得如何使用科技，他們會利用科技監視記者和人權運動者，但不用為此面對任何刑責。而且他們還會透過彼此學習來將獨裁者的統治手段調整得更完善，甚至保護彼此不受西方那些過時的反制手段所困擾。比如，只要俄羅斯和中國這類國家趕來幫忙，經濟制裁手段就會失去威力，白羅斯、緬甸、委內瑞拉、土耳其和許多其他國家都是很好的例子。信奉民主價值的國家需要提出新的範式，因為那些不追求自由開明的國家正在合力削弱像是聯合國和聯合國教科文組織這類國際組織的力量。