讀《紅樓夢》如果只把寶釵、黛玉理解為情敵關係，那未免太過淺層了

文：希文樂見

讀《紅樓夢》如果只把寶釵、黛玉的情感理解為情敵關係，寶釵城府深沉，暗中奪人所愛，而黛玉多愁善感，喜歡爭風吃醋，那未免將人物情感理解得太過淺層了。

《紅樓夢》並非邪惡女配對上白蓮花女主的三流言情小說。寶釵和黛玉在一開始固然有衝突，但隨著年歲漸長，誤會、隔閡漸消，加上對於彼此才華、性情的欣賞，亦是真心關懷對方，以下節錄幾段黛玉和寶釵相處的情節便知。

寶釵提醒黛玉失言

回園至分路之處，寶釵便叫黛玉道：「顰兒，跟我來，有一句話問你。」黛玉便笑著跟了來至蘅蕪院中。進了房，寶釵便坐下，笑道：「你還不給我跪下？我要審你呢。」黛玉不解何故，因笑道：「你瞧，寶丫頭瘋了！審我什麼？」寶釵冷笑道：「好個千金小姐！好個不出屋門的女孩兒！滿嘴裡說的是什麼？你只實說罷。」黛玉不解，只管發笑，心裡也不免疑惑，口裡只說：「我何曾說什麼？你不過要捏我的錯兒罷咧。你倒說出來我聽聽。」寶釵笑道：「你還裝憨兒呢。昨兒行酒令兒，你說的是什麼？我竟不知是那裡來的。」黛玉一想，方想起昨兒失於檢點，把那牡丹亭西廂記說了兩句，不覺紅了臉，便上來摟著寶釵，笑道：「好姐姐！原是我不知道，隨口說的。你教給我，再不說了！」(第四十二回〈蘅蕪君蘭言解疑癖，瀟湘子雅謔補餘音〉)

行酒時說出戲文，於今日的眼光來看，寶釵的提醒未免小題大作，但放在禮教森嚴的封建社會來看，一位大家閨秀當眾說出來的確不太符合禮數，和今日在家族宴會上不小心說出黃色笑話差不多。

寶釵的私下提醒是拿黛玉當真正的朋友才願意「多管閒事」。黛玉對於寶釵的提醒，非但沒有生氣，反而十分感激，也可見黛玉並非一昧如傳聞中孤高自許，目無塵下。

互相吐露心事，理解對方難處

寶釵道：「這麼說，我也是和你一樣。」黛玉道：「你如何比我？你又有母親，又有哥哥；這裡又有買賣地土，家裡又仍舊有房有地。你不過親戚的情分，白住在這裡，一應大小事情又不沾他們一文半個，要走就走了。我是一無所有，吃穿用度，一草一木，皆是和他們家的姑娘一樣，那起小人豈有不多嫌的？」寶釵笑道：「將來也不過多費得一副嫁粧罷了，如今也愁不到那裡。」

黛玉聽了，不覺紅了臉，笑道：「人家把你當個正經人，纔把心裡煩難告訴你聽，你反拿我取笑兒！」寶釵笑道：「雖是取笑兒，卻也是真話。你放心，我在這裡一日，我與你消遣一日。你有什麼委屈煩難，只管告訴我，我能解的，自然替你解。我雖有個哥哥，你也是知道的；只有個母親，比你略強些。咱們也算同病相憐。你也是個明白人，何必作『司馬牛之歎』？你纔說的也是，『多一事不如省一事』。我明日家去，和媽媽說了，只怕燕窩我們家裡還有，與你送幾兩，每日叫丫頭們就熬了，又便宜，又不驚師動眾的。」黛玉忙笑道：「東西是小，難得你多情如此！」寶釵道：「這有什麼放在嘴裡的？只愁我人人跟前，失於應候罷了。這會子只怕你煩了，我且去了。」黛玉道：「晚上再來和我說句話兒。」寶釵答應著便去了。不在話下。(第四十五回〈金蘭契互剖金蘭語，風雨夕悶製風雨詞〉)

寶釵和黛玉在此處互剖心事。黛玉坦露了在賈府畢竟是寄人籬下，難免需要看人臉色的不安，而寶釵向來不是會隨意展露心事的人，卻也說出了「只有個母親，比你略強些。咱們也算同病相憐」，在以男性主導的封建社會中，兩人皆無可靠的男性長輩可以為她們的終身大事做主，是她們的難處，所以才能「同病相憐」。

寶釵能夠體諒黛玉的處境，況且明白自尊心高又敏感的黛玉，在賈府可能會不好意思提出要求，所以才說有什麼困難都可以找她，知道黛玉體弱多病，亦主動提出要送燕窩調養身體。

寶黛友誼的珍貴之處

當然上述情節也可以說是因為寶釵處事圓滑，很會做人，但我認為，能夠用不讓對方難堪的方式善意提點對方，又能夠同理對方的難處，足見寶釵是個體貼的朋友，如果不是真心在乎對方，亦不需要花那麼多心力在自我揭露，和為對方著想身上。而黛玉對寶釵的關懷與提醒亦是真的感激，從她後來跟寶玉談起這件事亦可看出，足見黛玉性格中單純可愛，毫無心機的地方：

黛玉笑道：「誰知他竟真是個好人，我素日只當他藏奸。」因把說錯了酒令，寶釵怎樣說他，連送燕窩病中所談之事，細細的告訴寶玉。寶玉方知原故，因笑道：「我說呢！正納悶『是幾時孟光接了梁鴻案』，原來是從『小孩兒家口沒遮攔』上就接了案了。」(第四十九回〈琉璃世界白雪紅梅，脂粉香娃割腥啖膻〉)

相較於令人生死相許的癡情虐戀，友情帶給人的情感並沒有那麼炙熱，但也正因為如此，恰到好處的溫暖關懷，就像一盞清新柔和的熱茶，飲之滿口生香，令人心懷感激，念念不忘。

小結

黛玉和寶釵的友情真的太香啦，總覺得她們兩個聯合起來，才情美貌相當，性格互補又能互相照顧，乾脆叫寶玉退下好了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：誰說寶釵和黛玉只是情敵關係?盤點《紅樓夢》中動人的女性友誼

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九