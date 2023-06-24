讀《紅樓夢》如果只把寶釵、黛玉理解為情敵關係，那未免太過淺層了

我們想讓你知道的是
《紅樓夢》並非邪惡女配對上白蓮花女主的三流言情小說，寶釵和黛玉在一開始固然有衝突，但隨著年歲漸長，誤會、隔閡漸消，加上對於彼此才華、性情的欣賞，亦是真心關懷對方，以下節錄幾段黛玉和寶釵相處的情節便知——黛玉和寶釵的友情真的太香啦！！
文：希文樂見
讀《紅樓夢》如果只把寶釵、黛玉的情感理解為情敵關係，寶釵城府深沉，暗中奪人所愛，而黛玉多愁善感，喜歡爭風吃醋，那未免將人物情感理解得太過淺層了。
《紅樓夢》並非邪惡女配對上白蓮花女主的三流言情小說。寶釵和黛玉在一開始固然有衝突，但隨著年歲漸長，誤會、隔閡漸消，加上對於彼此才華、性情的欣賞，亦是真心關懷對方，以下節錄幾段黛玉和寶釵相處的情節便知。
寶釵提醒黛玉失言
回園至分路之處，寶釵便叫黛玉道：「顰兒，跟我來，有一句話問你。」黛玉便笑著跟了來至蘅蕪院中。進了房，寶釵便坐下，笑道：「你還不給我跪下？我要審你呢。」黛玉不解何故，因笑道：「你瞧，寶丫頭瘋了！審我什麼？」寶釵冷笑道：「好個千金小姐！好個不出屋門的女孩兒！滿嘴裡說的是什麼？你只實說罷。」黛玉不解，只管發笑，心裡也不免疑惑，口裡只說：「我何曾說什麼？你不過要捏我的錯兒罷咧。你倒說出來我聽聽。」寶釵笑道：「你還裝憨兒呢。昨兒行酒令兒，你說的是什麼？我竟不知是那裡來的。」黛玉一想，方想起昨兒失於檢點，把那牡丹亭西廂記說了兩句，不覺紅了臉，便上來摟著寶釵，笑道：「好姐姐！原是我不知道，隨口說的。你教給我，再不說了！」(第四十二回〈蘅蕪君蘭言解疑癖，瀟湘子雅謔補餘音〉)
行酒時說出戲文，於今日的眼光來看，寶釵的提醒未免小題大作，但放在禮教森嚴的封建社會來看，一位大家閨秀當眾說出來的確不太符合禮數，和今日在家族宴會上不小心說出黃色笑話差不多。
寶釵的私下提醒是拿黛玉當真正的朋友才願意「多管閒事」。黛玉對於寶釵的提醒，非但沒有生氣，反而十分感激，也可見黛玉並非一昧如傳聞中孤高自許，目無塵下。
互相吐露心事，理解對方難處
寶釵道：「這麼說，我也是和你一樣。」黛玉道：「你如何比我？你又有母親，又有哥哥；這裡又有買賣地土，家裡又仍舊有房有地。你不過親戚的情分，白住在這裡，一應大小事情又不沾他們一文半個，要走就走了。我是一無所有，吃穿用度，一草一木，皆是和他們家的姑娘一樣，那起小人豈有不多嫌的？」寶釵笑道：「將來也不過多費得一副嫁粧罷了，如今也愁不到那裡。」
黛玉聽了，不覺紅了臉，笑道：「人家把你當個正經人，纔把心裡煩難告訴你聽，你反拿我取笑兒！」寶釵笑道：「雖是取笑兒，卻也是真話。你放心，我在這裡一日，我與你消遣一日。你有什麼委屈煩難，只管告訴我，我能解的，自然替你解。我雖有個哥哥，你也是知道的；只有個母親，比你略強些。咱們也算同病相憐。你也是個明白人，何必作『司馬牛之歎』？你纔說的也是，『多一事不如省一事』。我明日家去，和媽媽說了，只怕燕窩我們家裡還有，與你送幾兩，每日叫丫頭們就熬了，又便宜，又不驚師動眾的。」黛玉忙笑道：「東西是小，難得你多情如此！」寶釵道：「這有什麼放在嘴裡的？只愁我人人跟前，失於應候罷了。這會子只怕你煩了，我且去了。」黛玉道：「晚上再來和我說句話兒。」寶釵答應著便去了。不在話下。(第四十五回〈金蘭契互剖金蘭語，風雨夕悶製風雨詞〉)
寶釵和黛玉在此處互剖心事。黛玉坦露了在賈府畢竟是寄人籬下，難免需要看人臉色的不安，而寶釵向來不是會隨意展露心事的人，卻也說出了「只有個母親，比你略強些。咱們也算同病相憐」，在以男性主導的封建社會中，兩人皆無可靠的男性長輩可以為她們的終身大事做主，是她們的難處，所以才能「同病相憐」。
寶釵能夠體諒黛玉的處境，況且明白自尊心高又敏感的黛玉，在賈府可能會不好意思提出要求，所以才說有什麼困難都可以找她，知道黛玉體弱多病，亦主動提出要送燕窩調養身體。
寶黛友誼的珍貴之處
當然上述情節也可以說是因為寶釵處事圓滑，很會做人，但我認為，能夠用不讓對方難堪的方式善意提點對方，又能夠同理對方的難處，足見寶釵是個體貼的朋友，如果不是真心在乎對方，亦不需要花那麼多心力在自我揭露，和為對方著想身上。而黛玉對寶釵的關懷與提醒亦是真的感激，從她後來跟寶玉談起這件事亦可看出，足見黛玉性格中單純可愛，毫無心機的地方：
黛玉笑道：「誰知他竟真是個好人，我素日只當他藏奸。」因把說錯了酒令，寶釵怎樣說他，連送燕窩病中所談之事，細細的告訴寶玉。寶玉方知原故，因笑道：「我說呢！正納悶『是幾時孟光接了梁鴻案』，原來是從『小孩兒家口沒遮攔』上就接了案了。」(第四十九回〈琉璃世界白雪紅梅，脂粉香娃割腥啖膻〉)
相較於令人生死相許的癡情虐戀，友情帶給人的情感並沒有那麼炙熱，但也正因為如此，恰到好處的溫暖關懷，就像一盞清新柔和的熱茶，飲之滿口生香，令人心懷感激，念念不忘。
小結
黛玉和寶釵的友情真的太香啦，總覺得她們兩個聯合起來，才情美貌相當，性格互補又能互相照顧，乾脆叫寶玉退下好了。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：誰說寶釵和黛玉只是情敵關係?盤點《紅樓夢》中動人的女性友誼
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。