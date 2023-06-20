侯友宜宣稱遵循憲法卻不承認一中，患了蔡英文同樣的「空心論述病」

日前台灣前總統馬英九訪中國大陸，倡議處理兩岸關係應回歸《中華民國憲法》及增修條文、《兩岸人民關係條例》，重申「憲法一中」、「九二共識」、「一中各表」及兩岸人民同屬中華民族、中國人，頗受泛藍政治聯盟普遍肯定。

國民黨總統候選人侯友宜，也提出堅守及實踐《中華民國憲法》及其增修條文、《兩岸人民關係條例》，主張回歸以憲法治理國家及兩岸關係的定位，明定兩岸定位是「台灣地區」與「大陸地區」。然而，侯因迴避「憲法一中」、「九二共識」，引發黨內及泛藍政治聯盟質疑，被質疑悖離黨政綱揭櫫願景及目標。

侯對上述「通關秘語」仍持「不可說秘密」，此是否助於既穩定泛藍政治聯盟、國民黨深藍選民，也助於拉攏中間選民，獲取選票極大化目標嗎？從其支持度曾獲第一現則倒退第三，甚至不時傳出「換侯」聲浪，可見一斑。賴清德已戰略清晰表述否認「九二共識」，柯文哲也從負面表述對「九二共識」立場，侯友宜應回歸至政綱堅持「九二共識」軌道，促進集體動員。

首先，從民進黨取得執政的選戰策略及兩岸路線檢視，無論是陳水扁、蔡英文獲取總統大位，皆是採取「中間路線」。不僅迴避1991年通過《公投台獨黨綱》，該黨綱主張以公民投票建立「台灣共和國」；也跳脫2007年通過《正常國家決議文》，此決議文聲稱公投制新憲、以台灣名義參與聯合國。

民進黨在總統大選中，不斷倡議1999年通過《台灣前途決議文》，宣稱依據憲法中華民國為台澎金馬國號，提出目前有效統治權及管轄權限縮在此區域，與中國大陸缺乏歷史社會連帶及主權、領土重疊。

民進黨深知《公投台獨黨綱》所揭櫫獨立建國願景，雖是黨終極目標及核心價值、純粹意識型態堅持，但這只侷限在少數傳統激進獨派選民；具體運作則是宣稱《台灣前途決議文》，為民進黨執政後兩岸政策之最高指導原則。

蔡英文能贏得選戰，即是公開宣示依據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務，最終擴大中間選民及泛綠選民認同，達成選票極大化目標。但蔡英文雖宣稱立基憲法及關係條例，但未明示「憲法一中」、「一國兩區」定位，致難解開政治僵局。