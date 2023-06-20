不能就這麼算了：如果為了公平，那就應該公平
我們想讓你知道的是
Metoo的現象並不是訴諸司法，卻是大眾輿論，然而，至少最低程度我們也該做到「公平」，至少要對等對待任何一方，該留下空間讓被指控方有說話空間，同等對待他的答辯。畢竟初衷不正是在「公平」嗎？因為，資訊匱乏情境下的判斷，永遠都是魯莽的。
文：曾友俞
台灣開始了Metoo運動的趨勢，這十分符合台灣歷來西風東漸的模式（不過在我國是從政治圈開始，這點是個差異），而這個運動鼓舞了許多被害人發聲，其中多可見有「不能就這麼算了」，而這句話，甚至整段發聲我認為都能歸結於以兩個字為名的價值：
「公平。」
至於什麼是公平，我並不認為是一個多麼複雜的概念，所謂公平就是用同一個標準去審視而已。對於不同的人、事、物，都應該用同一個標準去審視，那就可以稱作：「公平的。」
不論是在社會上的不同黨派、組織、團體之間用同一個標準審視，或是在一個事件中的加害人與被害人用同一個標準審視，我認為都是公平價值的實踐。
所以，當我們用某個密度檢視「某個」團體時，我們就該用某個密度檢視「所有」團體；當我們用某個密度檢視「加害人」時，我們也該用某個密度檢視「所有人」，而這也包括「被害人」。
先從較為廣泛的社會層面來說，若社會整體只以特定密度檢驗特定團體而不是所有，那麼這就不是公正的，而這社會整體的組成是無論於自身是否全無瑕疵，而是只要作為社會的一員我們就有發言適格，並不會因為某個團體有類似問題就發言失格。因此，要真正實踐公平的方式，是將所有團體作同等的對待，以同樣的密度檢視，也對於同等的過錯給予同樣的譴責。
在個別事件的層面中，可以從刑事訴訟的「無罪推定原則」開始，這是因於司法作為國家權力施展對於人民權利保障之故，所以對於被告的有罪認定必須要達到極高程度的確信，即超越合理懷疑（beyond reasonable doubt）的門檻。（白話說就是90%的確定程度）
當然，Metoo的現象並不是訴諸司法，卻是大眾輿論，並沒有必要拉到這麼高的確信程度才能達到對於錯行的認定與制裁，然而，至少最低程度我們也該做到「公平」，至少要對等對待任何一方。
尤其借鑑於美國的先起，我們也該知道在這運動中也有著錯誤指控，讓無辜者因此被取消（cancel）。這讓我想到之前讀Alan Dershowitz的《Cancel Culture: The Latest Attack on Free Speech and Due Process》對於這類事件提出的論述，甚至個人經驗與抱屈。較為普及的則有強尼戴普（Johnny Depp）vs.安柏赫德（Amber Heard）的世紀案件。
我們必須知道，被害人將言論發布公開進入公領域後，這段言論將會是對於事件的描述，那事件的存否就成為待證事實，同時，這段言論也會是對於自身作為被害人的宣稱。
假設，某人真的受害，這是私領域的被害人概念，但當此人發表對自身作為被害人的宣稱於眾，那就是進入公領域進而成為「被害人」，那麼上述對於事件的描述，將同時是對於自身身分的宣稱，就必須要被檢驗，畢竟，此類言論對於言論他方而言，是一種指控。
即便在刑事司法上有釋字第789號，對於性侵害犯罪防治法第17條第1款認為合憲的結論，但也提供了相當程度對於被告權利的補償。
這號大法官解釋簡而言之，即被害人因性侵害致創傷無法陳述者可免受訴訟詰問，被害人於警詢的陳述得以作為證據，但被告因此所致之詰問權受損，必須強化被告對其他證人的對質詰問權，而必須有確實的補強證，據而不得以被害人陳述作為唯一證據以認定犯罪事實的有無。（先前著作研究參考<論釋字第 789 號：來自性別視角的省思>）
回到Metoo的主軸，我們必須了解到任何的一個「發聲」都是一種「指控」，而任何的指控作為陳述都必須要是「可驗證的」，也就是陳述作為命題必須具有這等性質（這概念類似波普說的可證偽性）。
這裡並不是呼籲要嚴苛檢視被害人字字句句，試圖在雞蛋裡頭挑出骨頭，刁難所有可能出現的瑕疵，因為這樣的行為具有造成對真的被害人的第二次傷害。
但是，至少我們應該留下空間，讓被指控方有說話空間；至少我們也該同等對待他的答辯；至少，以我們對待一方的立場去對待他方。畢竟初衷不正是在「公平」嗎？
那麼如果我們並不要求一個完美的指控，我們就不該要求一個完美的答辯，即便各方所述都無法取信於我們，我們也從來沒有義務要在資訊不足的前提下做出任何判斷。
因為，資訊匱乏情境下的判斷，永遠都是魯莽的。
對照前述引用大法官釋憲內容亦可得知，對於相對劣勢的後手、被告、被指控方來說，給予一定程度的補償，也正是司法（justice）公平正義所做出的判斷，這也是在串接文初所指Metoo運動的核心與這等司法判斷並無違背的例證。
在其他領域上尤其是政黨政治，我們已經見識過不少先手為強式的攻訐，事後證明實際並非如此，卻經常是終於空穴來風，但起先為了達成的其他目的已經完成，事後的虛實已經不再重要。
然而，我從來不認為這是健康的公民社會該具有的體質，至少這種現象該帶給我們的教訓是審慎於任何資訊真偽，而這我也認為是媒體識讀的基本。
對於性犯罪因於行為的敏感性質，我們當然必須要更細心，正因為我們不想造成那些被害人的傷害更多。然而，正是出於同樣對於「人」的關心，出於不想造成任何多餘的傷害，我們也應該注意於不要讓自己創造出新的被害人。
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