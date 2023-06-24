《潮浪群雄2：那些做電影的人》後記：一次漫畫與電影風格相呼應的天作之合

文：褚明仁（資深電影人、電影《少年吔，安啦！》《悲情城市》《油麻菜籽》數位修復發行統籌、現任年代國際（香港）公司執行長）

一次漫畫與電影風格相呼應的天作之合

沒想到一格漫畫，也能勾出心中遺忘已久的成長記憶與思緒。

小莊，就是有這種能耐……

去年六月，正為數位修復版《少年吔，安啦！》全台重映宣傳，忙著將我對這部電影的偏執愛戀，轉化成更多邪典元素時，有天順手翻起出版社寄來的《潮浪群雄1》，企圖放鬆一下思緒，然而才翻幾頁，眼睛就被一張定格於1970年代末，台北市西門町電影街（武昌街二段）的畫面吸引住，憶起人生中，第一次發現電影不只是電影的那一天。

畫面上是電影街徒步區的人潮、戲院看板是葛雷哥萊．畢克（Gregory Peck）主演的電影《麥克阿瑟》（MacArthur）、戲院招牌露出半個「新」字……小莊既寫實又極富漫趣筆觸的這一幕，像魔幻一樣，喚起我國三那年春節，在西門町日新大戲院與電影碰撞出新火花的記憶。

1978年大年初一，和國中同學約好衝去看全台首映的《星際大戰》（StarWars）。誰知尚未走近台北真善美戲院門口，遠遠望去已是萬頭鑽動，根本擠不進去買票。悵然失望的國中小毛頭七嘴八舌討論，是要改看別部電影？還是到小馬子多的萬年大樓小美冰淇淋坐坐？無奈大過年的西門町，走到哪都是人擠人，最後大夥還是各自鳥獸散。

可我還不想那麼早就敗興回家，逛到日新大戲院，發現下一場的《麥克阿瑟》仍有票（題材太硬、太不應景吧？），索性買了一張，即便要等上一小時才開演也無所謂，反正青春年少，就是有時間耗。

Photo Credit: 大辣出版

我沿著日新戲院一樓大廳的樓梯往上走，牆面上掛著一幀幀好萊塢明星的黑白沙龍照：伊莉莎白．泰勒（Elizabeth Taylor）、馬龍．白蘭度（Marlon Brando）、奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn）、洛赫遜（Rock Hudson），巨星們的丰采伴我拾級而上，老派的大戲院，就是有這種儀式感。

踏上二樓大廳，迎面而來的是一大片氣派的馬賽克壁畫（日後才知是台灣工藝之父顏水龍大師之作《旭日東昇》），這一天壁畫前多擺了張小桌，上面堆著一疊疊大廉售的過期《世界電影雜誌》（1966年創刊，創辦人／史金龍），任君挑三本，只賣十元。

就在等待下一場《麥克阿瑟》開演的一小時不到空檔，原本無聊地翻著這份雜誌，竟被一篇篇頭頭是道的電影介紹、評論所吸引，最後掏出二十元，一口氣挑了六本回家慢慢啃。講到此，朦朧的回憶畫面中，桌上那堆疊的雜誌，似乎輝映著顏水龍壁畫《旭日東昇》的光芒。那一刻，讓我對電影的認識，開啟新的一扇窗。

扯這麼多，無非是要說明小莊作品能勾起無限回憶，引人入勝之處。正職為廣告片導演、斜槓身分是漫畫家，小莊畫過的《80年代事件簿》1 & 2系列、《天橋上的魔術師——圖像版》等漫畫，皆以台灣庶民共同記憶出發，流露濃濃的時代情懷。其風格與精神，在國內漫畫家中，是最貼近以自然寫實為基調的「台灣新電影」。

尤其小莊繪製每格漫畫環境背景的費心考據，如1970、80年代的西門町、不復再見的中華商場等場景，皆是耗心耗力重建原貌於紙上，加上人物的樣貌設定，更是揚棄過往漫畫的美形路線，有如「台灣新電影」選用非明星級演員或非職業演員的素人路線。小莊這套描繪1980年代「台灣新電影」浪潮的系列作品《潮浪群雄》，可謂一次漫畫與電影風格相呼應的天作之合。

書中所出現台灣曾有過的景觀場景，或許可由過往的影像紀錄來參考重繪，然而像小野、吳念真一起共事的中影製片部辦公室，這類「台灣新電影」極為重要的發生現場，則是小莊去尋訪曾經歷過的當事人，憑著記憶用說、用畫，提供給小莊還原內部場景參考。

更難得的是，對於當年成群而來的天才，小莊是如何憑其記憶與想像，傳神地揣摩出這些潮浪群雄的舉止神態？本書最令我嘆服的一幕，是Scene 12第86頁，楊德昌導演在他濟南路二段的家裡，與眾人分享他構思中的《海灘的一天》創作概念。

Photo Credit: 大辣出版

小莊用了六格畫面來表現，只見楊導又是結巴、又是抓頭的神韻，完全和他生前一模一樣，熟識楊導的朋友看到這一頁，懷念之餘必當會心一笑，所謂躍然紙上，就是如此。1983年《海灘的一天》上映後，當時擔任政大電影社社長的我，邀請楊導來校演講，那次我拍到的楊導演講四連拍神情，兩相比較，足以佐證小莊的功力。

Photo Credit: 大辣出版

本書後半最重要一章，是《兒子的大玩偶》遭黑函打壓的「削蘋果事件」，出書前我正忙於《油麻菜籽》數位修復重映，得有機會和萬仁導演深聊這段「台灣新電影」初期的抗爭始末，對照小莊的生動描繪，猶如紙上電影重現。回顧這一年多來，我因投入《少年吔，安啦！》、《悲情城市》、《油麻菜籽》數位修復與發行，重新爬梳「台灣新電影」四十年，看到票房口碑皆獲年輕世代共鳴，證明當年這群造浪者的堅持，終能拍出歷久彌新的經典。

Photo Credit: 大辣出版

敬向當年不願妥協的那些做電影的人。

敬向這群不願走回頭路，勇敢追夢的傻子們。

當時哪怕看來瘋癲嗔癡，熱血澎湃的能量爆發，

如今，依然生猛前衛，光芒耀眼！

書籍介紹

本文摘錄自《潮浪群雄2：那些做電影的人》，大辣出版