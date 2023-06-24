《潮浪群雄2：那些做電影的人》後記：一次漫畫與電影風格相呼應的天作之合
我們想讓你知道的是
1983年的西門町，漢中街116號，中影6樓辦公室，浪潮正悄悄成形……《光陰的故事》與《小畢的故事》接力為台灣電影注入了一股活力。第二集講述台灣新電影突破困境，即將起飛，當時距離解嚴還有四年，社會上有股渴望改變的氛圍，電影彷彿提前解放了。
文：褚明仁（資深電影人、電影《少年吔，安啦！》《悲情城市》《油麻菜籽》數位修復發行統籌、現任年代國際（香港）公司執行長）
一次漫畫與電影風格相呼應的天作之合
沒想到一格漫畫，也能勾出心中遺忘已久的成長記憶與思緒。
小莊，就是有這種能耐……
去年六月，正為數位修復版《少年吔，安啦！》全台重映宣傳，忙著將我對這部電影的偏執愛戀，轉化成更多邪典元素時，有天順手翻起出版社寄來的《潮浪群雄1》，企圖放鬆一下思緒，然而才翻幾頁，眼睛就被一張定格於1970年代末，台北市西門町電影街（武昌街二段）的畫面吸引住，憶起人生中，第一次發現電影不只是電影的那一天。
畫面上是電影街徒步區的人潮、戲院看板是葛雷哥萊．畢克（Gregory Peck）主演的電影《麥克阿瑟》（MacArthur）、戲院招牌露出半個「新」字……小莊既寫實又極富漫趣筆觸的這一幕，像魔幻一樣，喚起我國三那年春節，在西門町日新大戲院與電影碰撞出新火花的記憶。
1978年大年初一，和國中同學約好衝去看全台首映的《星際大戰》（StarWars）。誰知尚未走近台北真善美戲院門口，遠遠望去已是萬頭鑽動，根本擠不進去買票。悵然失望的國中小毛頭七嘴八舌討論，是要改看別部電影？還是到小馬子多的萬年大樓小美冰淇淋坐坐？無奈大過年的西門町，走到哪都是人擠人，最後大夥還是各自鳥獸散。
可我還不想那麼早就敗興回家，逛到日新大戲院，發現下一場的《麥克阿瑟》仍有票（題材太硬、太不應景吧？），索性買了一張，即便要等上一小時才開演也無所謂，反正青春年少，就是有時間耗。
我沿著日新戲院一樓大廳的樓梯往上走，牆面上掛著一幀幀好萊塢明星的黑白沙龍照：伊莉莎白．泰勒（Elizabeth Taylor）、馬龍．白蘭度（Marlon Brando）、奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn）、洛赫遜（Rock Hudson），巨星們的丰采伴我拾級而上，老派的大戲院，就是有這種儀式感。
踏上二樓大廳，迎面而來的是一大片氣派的馬賽克壁畫（日後才知是台灣工藝之父顏水龍大師之作《旭日東昇》），這一天壁畫前多擺了張小桌，上面堆著一疊疊大廉售的過期《世界電影雜誌》（1966年創刊，創辦人／史金龍），任君挑三本，只賣十元。
就在等待下一場《麥克阿瑟》開演的一小時不到空檔，原本無聊地翻著這份雜誌，竟被一篇篇頭頭是道的電影介紹、評論所吸引，最後掏出二十元，一口氣挑了六本回家慢慢啃。講到此，朦朧的回憶畫面中，桌上那堆疊的雜誌，似乎輝映著顏水龍壁畫《旭日東昇》的光芒。那一刻，讓我對電影的認識，開啟新的一扇窗。
扯這麼多，無非是要說明小莊作品能勾起無限回憶，引人入勝之處。正職為廣告片導演、斜槓身分是漫畫家，小莊畫過的《80年代事件簿》1 & 2系列、《天橋上的魔術師——圖像版》等漫畫，皆以台灣庶民共同記憶出發，流露濃濃的時代情懷。其風格與精神，在國內漫畫家中，是最貼近以自然寫實為基調的「台灣新電影」。
尤其小莊繪製每格漫畫環境背景的費心考據，如1970、80年代的西門町、不復再見的中華商場等場景，皆是耗心耗力重建原貌於紙上，加上人物的樣貌設定，更是揚棄過往漫畫的美形路線，有如「台灣新電影」選用非明星級演員或非職業演員的素人路線。小莊這套描繪1980年代「台灣新電影」浪潮的系列作品《潮浪群雄》，可謂一次漫畫與電影風格相呼應的天作之合。
書中所出現台灣曾有過的景觀場景，或許可由過往的影像紀錄來參考重繪，然而像小野、吳念真一起共事的中影製片部辦公室，這類「台灣新電影」極為重要的發生現場，則是小莊去尋訪曾經歷過的當事人，憑著記憶用說、用畫，提供給小莊還原內部場景參考。
更難得的是，對於當年成群而來的天才，小莊是如何憑其記憶與想像，傳神地揣摩出這些潮浪群雄的舉止神態？本書最令我嘆服的一幕，是Scene 12第86頁，楊德昌導演在他濟南路二段的家裡，與眾人分享他構思中的《海灘的一天》創作概念。
小莊用了六格畫面來表現，只見楊導又是結巴、又是抓頭的神韻，完全和他生前一模一樣，熟識楊導的朋友看到這一頁，懷念之餘必當會心一笑，所謂躍然紙上，就是如此。1983年《海灘的一天》上映後，當時擔任政大電影社社長的我，邀請楊導來校演講，那次我拍到的楊導演講四連拍神情，兩相比較，足以佐證小莊的功力。
本書後半最重要一章，是《兒子的大玩偶》遭黑函打壓的「削蘋果事件」，出書前我正忙於《油麻菜籽》數位修復重映，得有機會和萬仁導演深聊這段「台灣新電影」初期的抗爭始末，對照小莊的生動描繪，猶如紙上電影重現。回顧這一年多來，我因投入《少年吔，安啦！》、《悲情城市》、《油麻菜籽》數位修復與發行，重新爬梳「台灣新電影」四十年，看到票房口碑皆獲年輕世代共鳴，證明當年這群造浪者的堅持，終能拍出歷久彌新的經典。
敬向當年不願妥協的那些做電影的人。
敬向這群不願走回頭路，勇敢追夢的傻子們。
當時哪怕看來瘋癲嗔癡，熱血澎湃的能量爆發，
如今，依然生猛前衛，光芒耀眼！
書籍介紹
本文摘錄自《潮浪群雄2：那些做電影的人》，大辣出版
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！