帶貓主子、汪星人一起逛博物館！希臘宣布開放寵物進入120多處文化遺址

文：博物館吧The Museum Bar

希臘文化部在希臘中央考古委員會（KAS）提議下，最近希臘文化部Lina Mendoni部長宣布，開放寵物在特定條件下跟主人一起參觀120多處的文化遺址和古蹟！

不過，前提是主人需要讓寵物配戴至少一公尺長的牽繩，或者是寵物不落地（像是放在腿上、運輸籠內），一些佔地廣大的遺址若帶大型犬隻，則需要帶防咬嘴套。此外，主人必須要準備必要的物品，像是：寵物健康證明，以及清理寵物大便的工具。

這個政策頒布主要是因為不少的歐洲國家已經針對寵物進出古蹟和考古遺址訂立了相關標準，所以希臘政府希望可以透過這次的嘗試，跟上這些國家的腳步，同時透過提供寵物友善的環境，讓更多飼主願意走進文化景點，遛遛自己家的動物星人。

特別要說的是，這次計畫開放的文化景點並不包含：雅典衛城、克諾索斯、德爾斐、古奧林匹亞遺址等熱門景點的考古遺址和古蹟的內部、古代劇院、寺廟和有馬賽克的紀念場所，但有些考古遺址和古蹟將會在入口的地方提供寵物籠，讓主人可以寄放寵物。

不開放的原因，是考量寵物可能不適合進到人潮眾多和無障礙設施未完善的地方，擔心會因為人群過於擁擠，反而讓寵物感到緊張或壓力大，對寵物身心造成影響。

事實上，希臘不久前就有開放寵物到文化景點的嘗試。

2023年大約在4月4日世界流浪動物日的前後，部分希臘的博物館和美術館就有開放主人帶寵物參觀，例如，希臘國家當代藝術博物館（National Museum of Contemporary Art），開放當日就吸引了許多主人帶著自家寵物前往看展。

一起來看看這些毛茸茸的動物星人參觀文化景點的樣子：

Photo Credit: GettyImages

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：找貓主子、汪星人一起逛古蹟！希臘宣布允許寵物進入考古遺址及古蹟

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航