《犯罪手法系列SP－A代表砒霜》：以砒霜的惡名昭彰，阿嘉莎・克莉絲蒂的用法已經很低調了

文：凱瑟琳・哈卡普（Kathryn Harkup）

A代表砒霜——《殺人不難》

王之毒藥，也是毒藥之王。——佚名

「砒霜」這個名稱幾乎就是毒藥的同義詞，可說是投毒犯罪的黃金標準。砒霜這種砷化合物擁有漫長又精采的謀殺與暗殺史，從古希臘時代延續至今。人們經常認為砒霜是克莉絲蒂最常用的毒藥，但其實只有四部長篇小說與四部短篇小說中的八個人物被這種聲名狼藉的元素結束生命，其中幾位甚至連症狀都沒什麼著墨就「下台一鞠躬」。阿嘉莎女爵的寫作生涯中有三百多個角色被賜死，前述這些人只占很小的比例。事實上，以砒霜的惡名昭彰，她的用法已經很低調了。然而，她確實有很多本書提到砒霜或砷，而且往往是短暫帶過，仍然展現出她對於這種毒藥的深刻知識。

一九三九年的小說《殺人不難》特別寫到砒霜毒殺案和詳細症狀，並討論如何用砒霜下手。這部小說有很典型的「阿嘉莎．克莉絲蒂設定」：英國的一個寧靜村子發生了連環謀殺案。退休警探陸加．菲茨威廉接下破案任務。菲茨威廉在搭乘火車前往倫敦的旅途中，遇到年長的列薇娜．平克頓小姐，因而捲入這個事件。平克頓小姐告訴他，自己正要前往蘇格蘭場舉報所住村莊發生的三起可疑死亡事件：艾蜜．吉布司把帽漆（是的，帽漆就是塗在帽子上改變顏色的漆）誤當咳嗽藥水喝下而喪命；湯米．皮爾思擦窗時墜落摔死；哈里．卡特晚上出門喝酒，從橋上跌落河裡淹死。他們是失足，還是被人推下去的？平克頓小姐深信這些並非意外，還向菲茨威廉保證說亨伯比醫生會是下一個受害者。

起初菲茨威廉並不在意這位老太太的說詞，但是後來在報紙看到平克頓小姐與亨伯比醫生的訃聞，他決定一探究竟。他前往平克頓小姐的村莊，一一調查當地最近發生的多起死亡事件。這些事件看起來像意外事故，或是自然原因造成的，但是從當地葬儀業者面臨前所未有的忙碌情況來看，要麼這座村莊很不幸，要麼就是有更可怕的事情正在發生。菲茨威廉最關切的是霍頓少校的妻子，也就是霍頓太太的死亡，她因久病在前一年離世。她先前由於急性胃炎住院一段時間，雖然症狀可以用自然原因解釋，但也可能是砷中毒……

砷的故事

砷（As）是地殼中含量排第二十名的元素，在自然界中以化合物的形式存在多過元素形式。人類最早在十三世紀就分離出砷，並且發現砷是灰色的類金屬。砷的英文arsenic來自波斯文的zarnikh，意思是「黃色的雌黃」，雌黃（orpiment）是砷與硫組成的化合物，顏色很鮮豔。後來，zarnikh被翻譯成希臘文的arsenikon，與另一個希臘文字arsenikos（意思是「雄性」、「強壯」）有關，最後才演變成arsenic。當人們稱砷為毒藥時，通常是指砒霜（即三氧化二砷〔As2O3〕），或者其他致命的砷化合物。比起三氧化二砷，純元素形式的砷毒性小得多，因為人體較不易吸收砷元素。

至少從克麗奧佩特拉的時代起，砷化合物的毒性已經為人所知。當這位埃及女王決定結束自己生命時，想要把痛苦降到最低程度，還希望死後能保有姣好面容。據說她在奴隸身上試驗各種毒藥，然後觀察結果。她試驗的其中一種毒藥就是砒霜，但這顯然是不怎麼舒服的死法，所以她選擇了毒蛇（雖然毒蛇並非不會造成痛苦，而且她的遺體仍然需要化妝修飾）。

到了更晚近的文藝復興時代，砷中毒在歐洲是常見的謀殺方法，特別受到波吉亞家族的喜愛。據說波吉亞家族的人會把砒霜撒在屠宰豬隻的內臟上，然後任其腐爛，待產生一團爛泥後，再風乾製成粉末，他們稱之為「坎特雷拉」（Cantarella），這是一種白色固體物質，可以加進食物或飲料裡。倘若砒霜沒能殺死受害者，腐敗內臟的毒素也可能讓他們一命嗚呼。使用砒霜有雙重好處。首先，砒霜沒什麼味道，讓潛在的受害者不會警覺到遭人下毒。其次，砷中毒的症狀與食物中毒、霍亂或痢疾極為相似，而後面三種情況在漫長歷史中的許多時期都很常見。

十六至十七世紀期間，下毒被視為義大利特有的技藝，部分是因為波吉亞家族，還有托法娜（〔Toffana〕她是專業的投毒者，還把自己製造的致命化妝品外瓶畫上聖人像）與十人委員會（〔Council of Ten〕威尼斯的政治組織）。十人委員會靠著剷除潛在敵人來維持本身的勢力，甚至大肆徵集下毒高手，並且為了邪惡目的維持可觀的毒藥存量。

到了十七世紀，以砒霜下毒蔚為流行，還傳到法國宮廷。貴族成員與勒瓦森夫人（La Voisin）勾結，她是臭名遠揚的投毒者，也被指控參與黑彌撒。大規模調查於焉展開，法國社會的許多知名人士都被牽連其中，為此還成立了特殊的「火刑法庭」（Chambre Ardente），該法庭得名於十二位法官認定為有罪者，將遭火刑處決。火刑法庭一向祕密舉行，而且只對國王報告，避免造成尷尬局面或者可能引發的反對聲浪。「人命待價而沽，而且不值錢，」其中一位法官加布里埃爾．尼古拉斯．德拉雷尼（Nicolas Gabrielde la Reynie）寫道，「毒藥是多數家族矛盾的唯一解方。」砒霜當然是首選毒藥，隨著使用得愈來愈普及而被稱為「繼承粉末」。

十七世紀以前，不少權貴顯要開始聘用專門的品嚐員，對於誰能為他們準備飲食如此謹慎其實並不難理解。然而，有許多故事提到如何繞開這些品嚐員的謀殺手法。在手套和馬靴裡下藥，透過皮膚接觸使人喪命，這種傳說可能被誇大了，但有測試顯示，有毒的襯衫至少在理論上是施用砒霜的可行方式。把衣服下擺泡在砒霜溶液裡，然後晾乾，除了衣料有點僵硬以外，其餘看不出什麼明顯破綻。當裸露的肌膚接觸到衣物，可能因此將過量的砒霜吸收進人體而致命，尤其是砒霜溶液若添加了令皮膚起泡潰爛的成分，還能使毒藥經由破皮傷口更快進入血流之中。