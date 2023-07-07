《我說，所以我存在》：對人類而言，語言及其所有面向，正如同水之於魚
我們想讓你知道的是
作者庫布拉是流利的多語者，她以土耳其語字詞表達的鄉愁無法完整複製到德語的經驗，精準地陳述了語言的限制和力量。除了以移民二代、多語者、伊斯蘭教信仰的多重標籤，即框架外的異己者視角來探討政治立場的形塑之外，她同時大量引用學術、實務與日常經驗來說明，人們在使用語言表達意見時會因語言限制而出現盲點，甚至因為忽略字詞的可能差異或是預設前提偏頗了論點。
文：庫布拉．古慕塞（Kübra Gümüşay）
我們語言的規則是這樣的：九十九位女歌手
和一位男歌手加在一起是一百位男歌手。
九十九個女人不見了，
再也找不到了，消失在男性抽屜裡。
——露易絲．普希（Luise F. Pusch）
研究其他語言有助於我們開啟自身語言界線的視野。不過，基本上不需要走這條彎路。即使不以旁觀者的角度看，你也能察覺這種不足，也能遭遇自身語言的侷限性。想像一下以下情況：一對父子開車出門，路上出了車禍。兩人都受了重傷，父親在送醫途中死亡，兒子必須馬上接受手術。其中一名外科醫生看到他時，臉色發白地說：「我不能幫他開刀，他是我兒子！」
這個人是誰？科學教育學家安娜貝爾．普洛斯勒（Annabell Preussler）以這個例子來說明一個因為我們的語言使用，而根植在我們腦中的既定印象。答案是：這個人是他的母親。
為什麼這個故事一開始會如此令人困惑？因為只要一提到外科醫生，我們就會聯想到男人，而不是女人。我們之所以如此是因為，德語不只有特定性別的代名詞，還有屬性（genus），這是一種異於英語的語法性別。在英語中，「teacher」可以指女老師或男老師；雖然在德語中有女老師（Lehrerin）和男老師（Lehrer）的單字，但是它還有「統稱陽性」（generic masculine）的傳統，也就是說，男老師這個職稱的名詞可以包含男性和女性。
語言學家彼得．艾森柏格（Peter Einsenberg）認為，這種統稱既非特指男性也非特指女性，而是泛指所有教書的人，重點只在於這項工作本身。然而，男性的立場被普遍中性化，使男性形式成為標準。如果不是指男性也不是指女性，那為什麼不乾脆採用女性的形式？這正是身為德國女性主義語言學創始人之一的露易絲．普希的倡議。如果老師這個職稱是女老師，那麼是否同樣能泛指所有教書的人呢？
這場聯想實驗顯示出「統稱陽性」的不足之處。對女人而言，如果人們使用這個詞彙時只是可能將她們概括進去，而不是同時想到她們，那麼這樣是不夠的。社會學家達格瑪． 史塔柏格（Dagmar Stahlberg）、莎賓娜．史徹斯尼（Sabine Sczesny）和芙莉德里克．布朗（Friederike Braun）用以下的實驗展示了性別敏感的語言對我們思維產生的影響：
她們將五十個女人和四十六個男人分成三組，每個人都會得到一份問卷。問卷的內容完全相同，唯一的差別在於性別稱謂。第一組被問的問題是：最喜歡的小說「主角」（hero）。第二組的問題是：最喜歡的小說角色（character）。第三組的問題則是：最喜歡的小說男／女主角（hero [in] es）。亦即三組問卷分別採用陽性、性別中性和陽性／陰性的不同形式。
在第二組性別中性和第三組陽性／陰性形式的組別中，女主角出現的頻率最高。而在採用陽性形式的第一組中，女主角出現的次數就明顯少得多，雖然這個陽性形式包含陰陽兩個性別。許多有關陽性語言形式使用的類似研究也得出相同結論：當我們使用這些形式時，我們不太會聯想到女人。
那麼這個問題該如何解決呢？數十年來對此已經有諸多爭議及討論。我們應該使用括號，如同「hero(in)」（這樣將表達兩個性別的「或是」結合為一個字）？或是要使用斜線（「hero/heroine」，「hero/ine」）？那麼這些組合字又該如何發音？哪些之後會被廣泛使用？儘管如此，問題依然存在：這些提議是否只是治標不治本？也許我們需要一個新的、明顯非中性的陽性字尾，如此一來，老師就能「真正」泛指所有教書的人？如此一來，男人就不再是標準？或者，我們是否應該使用一種完全捨棄將人依性別歸類的語言？例如史瓦希利語、烏茲別克語、亞美尼亞語、芬蘭語和土耳其語。
我和兒子主要說土耳其語。不同於德語裡有「他」、「她」或「它」， 土耳其語只使用「ｏ」。當他使用德語的情況越多，我發現自己在他使用「錯誤」性別時，糾正他的次數就越多。當然，我只糾正他在語言使用上的錯誤。但是從另一個角度來看，我又為什麼要在他認識一個人更為重要的特質之前，就先教育他將人歸類為男或女呢？
可以確定的是，為了能夠表達，為了能夠成為我們，為了能夠去看其他人是誰，我們必須研究這個抓住我們現實的語言建築。
我的語言界線，就是我世界的界線。
——魯德維希．維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）
某次我和一個多元團體共進晚餐，期間我談到語言如何排擠人的議題。同桌許多人同意我的看法，也紛紛講述了自己的經驗，直到一個在此之前一直沉默不語的女人發言。她說她很驚訝我和在場其他人對語言中的不公義如此感興趣，她從來沒想過自己被「統稱陽性」排擠，也從來不覺得因為語言受限。相反地，她被教導要正面看待世界，畢竟誰知道她這輩子還會發生什麼事？最糟的狀況下，她還是會一直有個溫暖的家，有足夠的衣服穿，也有足夠的食物吃。
我有些不知所措地聽著她說話。我心想，也許有人從未撞牆過，他們從未狠狠摔入無力、失控、羞辱、寂寞或無語之中，也許這樣的人無法想像真的有一道貫穿我們社會的高牆。也許這樣的人走在牆邊，卻察覺不到牆的存在，渾然不知對許多其他人而言（他們最糟的狀況會非常不同），牆是真實存在的。
美國作家大衛．福斯特．華萊士（David Foster Wallace）講過一則著名的魚兒寓言，我認為它完美詮釋了語言與其力量：
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮