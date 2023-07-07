《我說，所以我存在》：對人類而言，語言及其所有面向，正如同水之於魚

文：庫布拉．古慕塞（Kübra Gümüşay）

我們語言的規則是這樣的：九十九位女歌手

和一位男歌手加在一起是一百位男歌手。

九十九個女人不見了，

再也找不到了，消失在男性抽屜裡。 ——露易絲．普希（Luise F. Pusch）

研究其他語言有助於我們開啟自身語言界線的視野。不過，基本上不需要走這條彎路。即使不以旁觀者的角度看，你也能察覺這種不足，也能遭遇自身語言的侷限性。想像一下以下情況：一對父子開車出門，路上出了車禍。兩人都受了重傷，父親在送醫途中死亡，兒子必須馬上接受手術。其中一名外科醫生看到他時，臉色發白地說：「我不能幫他開刀，他是我兒子！」

這個人是誰？科學教育學家安娜貝爾．普洛斯勒（Annabell Preussler）以這個例子來說明一個因為我們的語言使用，而根植在我們腦中的既定印象。答案是：這個人是他的母親。

為什麼這個故事一開始會如此令人困惑？因為只要一提到外科醫生，我們就會聯想到男人，而不是女人。我們之所以如此是因為，德語不只有特定性別的代名詞，還有屬性（genus），這是一種異於英語的語法性別。在英語中，「teacher」可以指女老師或男老師；雖然在德語中有女老師（Lehrerin）和男老師（Lehrer）的單字，但是它還有「統稱陽性」（generic masculine）的傳統，也就是說，男老師這個職稱的名詞可以包含男性和女性。

語言學家彼得．艾森柏格（Peter Einsenberg）認為，這種統稱既非特指男性也非特指女性，而是泛指所有教書的人，重點只在於這項工作本身。然而，男性的立場被普遍中性化，使男性形式成為標準。如果不是指男性也不是指女性，那為什麼不乾脆採用女性的形式？這正是身為德國女性主義語言學創始人之一的露易絲．普希的倡議。如果老師這個職稱是女老師，那麼是否同樣能泛指所有教書的人呢？

這場聯想實驗顯示出「統稱陽性」的不足之處。對女人而言，如果人們使用這個詞彙時只是可能將她們概括進去，而不是同時想到她們，那麼這樣是不夠的。社會學家達格瑪． 史塔柏格（Dagmar Stahlberg）、莎賓娜．史徹斯尼（Sabine Sczesny）和芙莉德里克．布朗（Friederike Braun）用以下的實驗展示了性別敏感的語言對我們思維產生的影響：

她們將五十個女人和四十六個男人分成三組，每個人都會得到一份問卷。問卷的內容完全相同，唯一的差別在於性別稱謂。第一組被問的問題是：最喜歡的小說「主角」（hero）。第二組的問題是：最喜歡的小說角色（character）。第三組的問題則是：最喜歡的小說男／女主角（hero [in] es）。亦即三組問卷分別採用陽性、性別中性和陽性／陰性的不同形式。

在第二組性別中性和第三組陽性／陰性形式的組別中，女主角出現的頻率最高。而在採用陽性形式的第一組中，女主角出現的次數就明顯少得多，雖然這個陽性形式包含陰陽兩個性別。許多有關陽性語言形式使用的類似研究也得出相同結論：當我們使用這些形式時，我們不太會聯想到女人。

那麼這個問題該如何解決呢？數十年來對此已經有諸多爭議及討論。我們應該使用括號，如同「hero(in)」（這樣將表達兩個性別的「或是」結合為一個字）？或是要使用斜線（「hero/heroine」，「hero/ine」）？那麼這些組合字又該如何發音？哪些之後會被廣泛使用？儘管如此，問題依然存在：這些提議是否只是治標不治本？也許我們需要一個新的、明顯非中性的陽性字尾，如此一來，老師就能「真正」泛指所有教書的人？如此一來，男人就不再是標準？或者，我們是否應該使用一種完全捨棄將人依性別歸類的語言？例如史瓦希利語、烏茲別克語、亞美尼亞語、芬蘭語和土耳其語。

我和兒子主要說土耳其語。不同於德語裡有「他」、「她」或「它」， 土耳其語只使用「ｏ」。當他使用德語的情況越多，我發現自己在他使用「錯誤」性別時，糾正他的次數就越多。當然，我只糾正他在語言使用上的錯誤。但是從另一個角度來看，我又為什麼要在他認識一個人更為重要的特質之前，就先教育他將人歸類為男或女呢？

可以確定的是，為了能夠表達，為了能夠成為我們，為了能夠去看其他人是誰，我們必須研究這個抓住我們現實的語言建築。

我的語言界線，就是我世界的界線。 ——魯德維希．維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）

某次我和一個多元團體共進晚餐，期間我談到語言如何排擠人的議題。同桌許多人同意我的看法，也紛紛講述了自己的經驗，直到一個在此之前一直沉默不語的女人發言。她說她很驚訝我和在場其他人對語言中的不公義如此感興趣，她從來沒想過自己被「統稱陽性」排擠，也從來不覺得因為語言受限。相反地，她被教導要正面看待世界，畢竟誰知道她這輩子還會發生什麼事？最糟的狀況下，她還是會一直有個溫暖的家，有足夠的衣服穿，也有足夠的食物吃。

我有些不知所措地聽著她說話。我心想，也許有人從未撞牆過，他們從未狠狠摔入無力、失控、羞辱、寂寞或無語之中，也許這樣的人無法想像真的有一道貫穿我們社會的高牆。也許這樣的人走在牆邊，卻察覺不到牆的存在，渾然不知對許多其他人而言（他們最糟的狀況會非常不同），牆是真實存在的。

美國作家大衛．福斯特．華萊士（David Foster Wallace）講過一則著名的魚兒寓言，我認為它完美詮釋了語言與其力量：