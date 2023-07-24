拒當窮忙月光族！掌握五方法，月薪三萬也能存到錢
我們想讓你知道的是
隨著開始工作2年過去了，怎麼好像身上都沒有錢，而且財務壓力好像變大了，錢開始不太夠花，小琪開始有點擔心會不會影響到未來？難道自己變成傳說中的月光族嗎？到底是賺太少還是花太多？還是有其他問題？
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
身上怎麼好像常常沒有錢，可是又不知道問題出在哪？
小琪畢業後已經工作了兩年，她剛出社會時，還不知道要做什麼工作比較好，能收入高一點嗎？還是要比較有發展空間？還是要找有興趣的？自己的能力夠格嗎？剛好媽媽的朋友介紹了一份行政工作，小琪想說那先做做看好了，以後發展之後再說，於是她先在一間台北外的傳統產業公司裡做行政人員。
在畢業前，好多問題都沒有想過，聽人說退休、買房的問題都還很遙遠，以後總會有辦法的，而且大家不是都說要活在當下嗎？但隨著開始工作兩年過去了，怎麼好像身上都沒有錢，而且財務壓力好像變大了，錢開始不太夠花，小琪開始有點擔心會不會影響到未來？難道自己變成網路傳說中的月光族嗎？
到底是賺太少還是花太多？還是有其他問題？
我們可以先從小琪的收入、支出、儲蓄、金流的問題來入手，去思考在不同階段可能面對的問題。
小琪的年收入：
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項目
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每月收入
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年度收入
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薪資收入
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30,000
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年終及三節
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60,000
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年度總收入
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420,000
- 以行政工作來說，小琪的收入及未來發展性比較受限，需要考慮是否發展技能、增進能力。若需要培養能力，要往哪個方向發展？又需要培養多久時間？
- 除了培養能力外，是否需要撥出時間兼職提高收入來源，降低支出上的壓力？
- 小琪固定月收入跟年終獎金會有發放時間的落差，需要注意金流的運用。
小琪的年支出：
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項目
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每月支出
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年度支出
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飲食
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8,000
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治裝、化妝
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50,000
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水電費
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900
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房租
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4,200
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通訊費
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499
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交通、車輛保養
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1,000
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2,000
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進修、書籍
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500
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運動休閒娛樂
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1,000
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50,000
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醫療保健
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5,000
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雜支
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1,000
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紅白包、交際
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2,000
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6,000
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公益
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6,000
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電子產品提撥費
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20,000
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所得稅
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0
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燃料使用費
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450
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勞健保
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1,198
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保費
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31,426
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加總
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20,297
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170,876
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個人年度支出：414,440（每月支出 x 12 + 年度支出）
- 小琪尚有信用卡未償餘額22,321元，餘六期，每期支出3,720元，需要考慮消費上因為分期的關係，遞延消費支出容易產生過度消費，侵蝕可以存下來的積蓄。
- 小琪目前存款只有5,330元，並不足以支應其他意外變故，也沒有投資的承擔能力。
- 可以排序如果要減少支出，哪些項目會是自己可以優先減少的，評估完後可以少支出多少錢。
- 在支出幾乎等於收入的情況下，無法累積儲蓄。這會影響未來任何目標的達成，如果不及早改善儲蓄率的問題，未來只好對各種目標如買房、退休等妥協。
我們怎麼好好使用薪水，不變成月光族呢？
不變成月光族有個很重要的關鍵，那就是「儲蓄」，因為我們支出的價值觀基本上會維持，所以當儲蓄沒有辦法累積的狀況下，未來只要沒有收入，都可以評估出儲蓄可以供我們支出使用時間。甚至在收支打平沒有儲蓄的情況下，最終可能面臨降低消費、目標妥協、不敢退休等處境。
財務規劃有五種調整方式：
- 提高收入
- 減少支出
- 目標延後
- 目標減少
- 開始投資
我們需要清楚自己的財務目標及財務現況，才有辦法制定自己的調整策略。因為每一個人的價值觀都不一樣，若使用了不適合的調整策略，不一定能夠執行得好。例如要小琪換工作，直接找一個月薪8萬的工作，這就不見得是適合的調整。
那我們可以如何去嘗試制定調整項目呢？如果以大家比較好執行的方式，可以先在收入支出上做金流管理，將自己的財務做預算的編製，小琪的狀況編制如下：
我們將小琪的收入支出用金流的方式呈現，就會發現幾個問題點：
1. 小琪月生活開銷以A帳戶分配的話，發現每月常態開銷是20,297元；年度支出開銷以B帳戶分配的話，每月至少又存進14,240元才足夠年度使用（年度支出加總170,876元）。小琪每月收入30,000元無法承擔這兩個帳戶預算，需要加計年終獎金存入B帳戶才夠支出使用。因此還需要留意年終獎金不能夠隨意消費。
2. 需要注意因為尚有信用卡分期，是否要先兼職？減少支出？以避免因為使用分期支出後，會讓自己更習慣遞延支出，導致消費習慣惡化。
3. 小琪原本的存款只夠每月生活帳戶預備，並沒有儲備緊急預備金、也沒有為其他目標準備，需要考慮財務規劃的5種調整方式來制定策略，不然會一直存不下錢。
4. 小琪目前的財務狀況不適合投資，因為如果開始投資，隨時可能因為金流不足或意外而被迫賣出或贖回。
5. 運用金流圖的方式，可以知道什麼時候要支出多少錢、什麼時候錢要進來、不同階段的錢夠不夠用、錢不夠用的問題點是出在哪些消費。這些問題都思考過後，我們才有標準決定自己想做的財務調整策略，也才能衍伸思考各種調整對自己的影響。
我們都希望每個人都將錢運用在自己想要的生活上，但是很容易忽略了機會跟時間成本，例如做了一項消費的代價自己可不可以接受？有沒有足夠的時間讓我調整跟累積？這不是一件容易的事，但我們可以開始用一些可執行的「收入支出表」及「金流管理圖」，來幫助自己釐清問題、制定策略，不再當一個月光族。
本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此
原標題：拒當月光族！掌握5方法月薪3萬也能存到錢！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。