2023/07/24,
理財

拒當窮忙月光族！掌握五方法，月薪三萬也能存到錢

拒當窮忙月光族！掌握五方法，月薪三萬也能存到錢
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

隨著開始工作2年過去了，怎麼好像身上都沒有錢，而且財務壓力好像變大了，錢開始不太夠花，小琪開始有點擔心會不會影響到未來？難道自己變成傳說中的月光族嗎？到底是賺太少還是花太多？還是有其他問題？

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

身上怎麼好像常常沒有錢，可是又不知道問題出在哪？

小琪畢業後已經工作了兩年，她剛出社會時，還不知道要做什麼工作比較好，能收入高一點嗎？還是要比較有發展空間？還是要找有興趣的？自己的能力夠格嗎？剛好媽媽的朋友介紹了一份行政工作，小琪想說那先做做看好了，以後發展之後再說，於是她先在一間台北外的傳統產業公司裡做行政人員。

在畢業前，好多問題都沒有想過，聽人說退休、買房的問題都還很遙遠，以後總會有辦法的，而且大家不是都說要活在當下嗎？但隨著開始工作兩年過去了，怎麼好像身上都沒有錢，而且財務壓力好像變大了，錢開始不太夠花，小琪開始有點擔心會不會影響到未來？難道自己變成網路傳說中的月光族嗎？

到底是賺太少還是花太多？還是有其他問題？

我們可以先從小琪的收入、支出、儲蓄、金流的問題來入手，去思考在不同階段可能面對的問題。

小琪的年收入：

項目

每月收入

年度收入

薪資收入

30,000

年終及三節

60,000

年度總收入

420,000
  • 以行政工作來說，小琪的收入及未來發展性比較受限，需要考慮是否發展技能、增進能力。若需要培養能力，要往哪個方向發展？又需要培養多久時間？
  • 除了培養能力外，是否需要撥出時間兼職提高收入來源，降低支出上的壓力？
  • 小琪固定月收入跟年終獎金會有發放時間的落差，需要注意金流的運用。

小琪的年支出：

項目

每月支出

年度支出

飲食

8,000

治裝、化妝

50,000

水電費

900

房租

4,200

通訊費

499

交通、車輛保養

1,000

2,000

進修、書籍

500

運動休閒娛樂

1,000

50,000

醫療保健

5,000

雜支

1,000

紅白包、交際

2,000

6,000

公益

6,000

電子產品提撥費

20,000

所得稅

0

燃料使用費

450

勞健保

1,198

保費

31,426

加總

20,297

170,876

個人年度支出：414,440（每月支出 x 12 + 年度支出）
  • 小琪尚有信用卡未償餘額22,321元，餘六期，每期支出3,720元，需要考慮消費上因為分期的關係，遞延消費支出容易產生過度消費，侵蝕可以存下來的積蓄。
  • 小琪目前存款只有5,330元，並不足以支應其他意外變故，也沒有投資的承擔能力。
  • 可以排序如果要減少支出，哪些項目會是自己可以優先減少的，評估完後可以少支出多少錢。
  • 在支出幾乎等於收入的情況下，無法累積儲蓄。這會影響未來任何目標的達成，如果不及早改善儲蓄率的問題，未來只好對各種目標如買房、退休等妥協。

我們怎麼好好使用薪水，不變成月光族呢？

不變成月光族有個很重要的關鍵，那就是「儲蓄」，因為我們支出的價值觀基本上會維持，所以當儲蓄沒有辦法累積的狀況下，未來只要沒有收入，都可以評估出儲蓄可以供我們支出使用時間。甚至在收支打平沒有儲蓄的情況下，最終可能面臨降低消費、目標妥協、不敢退休等處境。

財務規劃有五種調整方式：

  1. 提高收入
  2. 減少支出
  3. 目標延後
  4. 目標減少
  5. 開始投資

我們需要清楚自己的財務目標及財務現況，才有辦法制定自己的調整策略。因為每一個人的價值觀都不一樣，若使用了不適合的調整策略，不一定能夠執行得好。例如要小琪換工作，直接找一個月薪8萬的工作，這就不見得是適合的調整。

那我們可以如何去嘗試制定調整項目呢？如果以大家比較好執行的方式，可以先在收入支出上做金流管理，將自己的財務做預算的編製，小琪的狀況編制如下：

定方財務顧問-小琪金流圖
Photo Credit: 定方財務顧問

我們將小琪的收入支出用金流的方式呈現，就會發現幾個問題點：

1. 小琪月生活開銷以A帳戶分配的話，發現每月常態開銷是20,297元；年度支出開銷以B帳戶分配的話，每月至少又存進14,240元才足夠年度使用（年度支出加總170,876元）。小琪每月收入30,000元無法承擔這兩個帳戶預算，需要加計年終獎金存入B帳戶才夠支出使用。因此還需要留意年終獎金不能夠隨意消費。

2. 需要注意因為尚有信用卡分期，是否要先兼職？減少支出？以避免因為使用分期支出後，會讓自己更習慣遞延支出，導致消費習慣惡化。

3. 小琪原本的存款只夠每月生活帳戶預備，並沒有儲備緊急預備金、也沒有為其他目標準備，需要考慮財務規劃的5種調整方式來制定策略，不然會一直存不下錢。

4. 小琪目前的財務狀況不適合投資，因為如果開始投資，隨時可能因為金流不足或意外而被迫賣出或贖回。

5. 運用金流圖的方式，可以知道什麼時候要支出多少錢、什麼時候錢要進來、不同階段的錢夠不夠用、錢不夠用的問題點是出在哪些消費。這些問題都思考過後，我們才有標準決定自己想做的財務調整策略，也才能衍伸思考各種調整對自己的影響。

我們都希望每個人都將錢運用在自己想要的生活上，但是很容易忽略了機會跟時間成本，例如做了一項消費的代價自己可不可以接受？有沒有足夠的時間讓我調整跟累積？這不是一件容易的事，但我們可以開始用一些可執行的「收入支出表」及「金流管理圖」，來幫助自己釐清問題、制定策略，不再當一個月光族。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此
原標題：拒當月光族！掌握5方法月薪3萬也能存到錢！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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