台灣流行音樂的「中國腔現象」考察（下）：用「遠方的質樸」來接「台灣的地氣」？

文：劉又銘

四、台灣獨立音樂的中國腔現象

台灣老牌獨立音樂網站街聲（Street Voice）的「Blow吹音樂」平台，曾於2018年刊出一篇執行主編阿哼（2018）名為〈從老王樂隊到草東沒有派對，談談台灣獨立樂團的「中國腔」現象〉的評論文章。主要就在討論2016年前後開始，台灣一些知名獨立音樂的中國腔現象。

該文點出，無論是「中國風」或「中國腔」，當我們用這類詞彙對上述台灣獨立樂團進行評論時，通常就不具善意；而且是防禦性的把對「中國軟實力影響台灣」的恐懼感，在這些樂團身上貼某種負面標籤。所以這些台灣獨立樂團面對類似「為何你們唱歌有中國腔」這種問題時，也會選擇防禦性的回答。例如老王樂隊主唱就說「因為自己戴牙套，所以刻意咬字清楚，是因為怕人聽不懂」。

該文也描述台灣知名樂評人馬世芳的說法認為，台灣獨立樂團的中國腔，是一種對中國北方獨立樂隊風格的橫向移植。從曲風、音樂形式、唱腔，他們從萬能青年旅店、宋冬野的音樂取得靈感與模仿的模板。

這就像「聽英搖長大的美國人唱英國腔的歌；如果我們對美國人用英國腔唱歌沒有意見，那為什麼會對中國腔有意見？中國搖滾與民謠輸入後，確實有比較多台灣樂團開始講究歌詞寫作了，多多交流並非壞事，『不需要過度地自大，也不需要過度地自卑』。」

反思馬世芳「聽英搖長大的美國人唱英國腔的歌；如果我們對美國人用英國腔唱歌沒有意見，那為什麼會對中國腔有意見」的說法，美國的印度裔人類學家Arjun Appadurai就認為，什麼人、在什麼地方、聽什麼音樂，其實都是一種審議後（deliberation）的行動。作為一個聽眾的聆聽選擇，也都有個人生命經驗與歌曲社會軌跡的影響。

所以在兩岸特殊的政治關係中，台灣聽眾偏好選擇中國腔的台灣獨立音樂，或甚至中國獨立音樂時，這在邏輯上很難跟「美國聽眾選擇英國腔的英式搖滾」相提並論。去政治化的來說這種選擇只有文化意涵、沒有政治影響或選擇的意義，實在有點不切實際。

不要說「ABC腔」或「演歌腔」都沒有人檢討，只有人去檢討中國腔好了；當有關「中國腔」的討論，都可以變成是「內地腔」或「大陸腔」時，任何去政治化的討論「中國腔」，都是錯誤的方向。

在2018年，台灣知名獨立音樂廠牌小白兔唱片所發行的《小白兔通訊》中，發行人葉宛青的其中一則〈訪談後記〉，給了台灣獨立音樂的中國腔現象，一個完整又略帶詩意的定義。

葉宛青認為，1980後世代基於嚐鮮的心態，接觸了萬能青年旅店、宋冬野，因此開始默默擁抱起另一種「精心製作的激情」與「文謅謅的情境書寫」，再將這些歌詞貼合旋律來掏心挖肺的嘶吼。其中，不允許直覺進行的音樂結構，必須繃出某種「陡峭的戲劇感」。這就是台灣獨立音樂圈自己對「中國腔」下的定義。比起來，這不像是鸚鵡學舌的腔調模仿，更像是整套音樂文化，從唱腔、語言到曲式的「橫向移植」。

對這些台灣獨立樂團而言，選擇「橫向移植」中國獨立樂團的音樂文化，創作出具「中國腔現象」的台灣獨立音樂，可能是因為某些他們想像中本來存在的「美好的、生猛的、貼近土地的」，因為台灣流行音樂工業的分工或是社會環境變遷，因此被丟棄了。

所以他們必須要靠來自中國的「遠方烏托邦」，來尋回這些失落的美好。類似於台灣民歌時代，透過想像的、遙遠的、不曾存在的、夢中的烏托邦來達成自我認同的國族建構（我的故鄉在遠方、為什麼流浪遠方、流浪）。

以色列人類學者Nimrod Baranovitch曾經談過，1980年代為了對抗鄧麗君以降港台音樂的「入侵」，所帶動的情歌風潮，崔健等音樂人引領的北方搖滾，颳起了一陣貼近土地的「西北方」，要對抗港台（東南）文化的「靡靡之音」。這種所謂陽剛質樸的北方氣質，從崔健到2010年代後的萬青，也被台灣獨立樂團拿來用「遠方的質樸」來接「台灣的地氣」，以中國搖滾的文化與唱腔，來呈現台灣「厭世代」對社會不公義與各種壓迫的批判與反抗。

但當我們進一步去思考，為何這些台灣獨立樂團選擇橫向移植中國獨立音樂的風格與文化，形成一個類似、甚至繼承中國獨立音樂的「模組化反抗語言」，而非其他地方的獨立音樂時，就可以發現，針砭時事、批判精神，這些東西本身，通常都是從最貼近自己的土地與社會來尋求靈感。

而對這些中國腔的台灣獨立樂團而言，最貼近他們「精神原鄉」的，卻是中國的獨立搖滾。（這點與戒嚴時代的台灣搖滾青年的精神原鄉是美國不一樣，因為雙方文化語言落差更大；甚至當時的台灣人，在冷戰框架下，也沒有選擇其他文化的餘地）

這裡，或許我們看到了一個有趣的現象是，原來黨國資本主義心心念念要靠中國流行音樂工業達成的中國因素影響力（影響台灣人的政治偏好或國族認同），在台灣流行音樂的影響上成效不彰；但在獨立音樂這種它們沒有下重本的地方，卻因為中國獨立音樂本身的軟實力，因此構成了一整個世代中國因素在台灣獨立音樂的影響力。

這種影響力，甚至能夠影響一群樂團的文化學習與精神資源。照Appadurai的說法，相較於普羅台灣大眾對中國腔台灣流行音樂的姑妄聽之；這些台灣獨立樂團對中國獨立音樂的喜好與挪用，絕對都是經過審議的。而且你甚至很難切割這種文化選擇與偏好，所展現的批判精神與意識形態認同，一定會影響到他們的政治認同與選擇。