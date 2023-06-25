台灣流行音樂的「中國腔現象」考察（下）：用「遠方的質樸」來接「台灣的地氣」？
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文：劉又銘
四、台灣獨立音樂的中國腔現象
台灣老牌獨立音樂網站街聲（Street Voice）的「Blow吹音樂」平台，曾於2018年刊出一篇執行主編阿哼（2018）名為〈從老王樂隊到草東沒有派對，談談台灣獨立樂團的「中國腔」現象〉的評論文章。主要就在討論2016年前後開始，台灣一些知名獨立音樂的中國腔現象。
該文點出，無論是「中國風」或「中國腔」，當我們用這類詞彙對上述台灣獨立樂團進行評論時，通常就不具善意；而且是防禦性的把對「中國軟實力影響台灣」的恐懼感，在這些樂團身上貼某種負面標籤。所以這些台灣獨立樂團面對類似「為何你們唱歌有中國腔」這種問題時，也會選擇防禦性的回答。例如老王樂隊主唱就說「因為自己戴牙套，所以刻意咬字清楚，是因為怕人聽不懂」。
該文也描述台灣知名樂評人馬世芳的說法認為，台灣獨立樂團的中國腔，是一種對中國北方獨立樂隊風格的橫向移植。從曲風、音樂形式、唱腔，他們從萬能青年旅店、宋冬野的音樂取得靈感與模仿的模板。
這就像「聽英搖長大的美國人唱英國腔的歌；如果我們對美國人用英國腔唱歌沒有意見，那為什麼會對中國腔有意見？中國搖滾與民謠輸入後，確實有比較多台灣樂團開始講究歌詞寫作了，多多交流並非壞事，『不需要過度地自大，也不需要過度地自卑』。」
反思馬世芳「聽英搖長大的美國人唱英國腔的歌；如果我們對美國人用英國腔唱歌沒有意見，那為什麼會對中國腔有意見」的說法，美國的印度裔人類學家Arjun Appadurai就認為，什麼人、在什麼地方、聽什麼音樂，其實都是一種審議後（deliberation）的行動。作為一個聽眾的聆聽選擇，也都有個人生命經驗與歌曲社會軌跡的影響。
所以在兩岸特殊的政治關係中，台灣聽眾偏好選擇中國腔的台灣獨立音樂，或甚至中國獨立音樂時，這在邏輯上很難跟「美國聽眾選擇英國腔的英式搖滾」相提並論。去政治化的來說這種選擇只有文化意涵、沒有政治影響或選擇的意義，實在有點不切實際。
不要說「ABC腔」或「演歌腔」都沒有人檢討，只有人去檢討中國腔好了；當有關「中國腔」的討論，都可以變成是「內地腔」或「大陸腔」時，任何去政治化的討論「中國腔」，都是錯誤的方向。
在2018年，台灣知名獨立音樂廠牌小白兔唱片所發行的《小白兔通訊》中，發行人葉宛青的其中一則〈訪談後記〉，給了台灣獨立音樂的中國腔現象，一個完整又略帶詩意的定義。
葉宛青認為，1980後世代基於嚐鮮的心態，接觸了萬能青年旅店、宋冬野，因此開始默默擁抱起另一種「精心製作的激情」與「文謅謅的情境書寫」，再將這些歌詞貼合旋律來掏心挖肺的嘶吼。其中，不允許直覺進行的音樂結構，必須繃出某種「陡峭的戲劇感」。這就是台灣獨立音樂圈自己對「中國腔」下的定義。比起來，這不像是鸚鵡學舌的腔調模仿，更像是整套音樂文化，從唱腔、語言到曲式的「橫向移植」。
對這些台灣獨立樂團而言，選擇「橫向移植」中國獨立樂團的音樂文化，創作出具「中國腔現象」的台灣獨立音樂，可能是因為某些他們想像中本來存在的「美好的、生猛的、貼近土地的」，因為台灣流行音樂工業的分工或是社會環境變遷，因此被丟棄了。
所以他們必須要靠來自中國的「遠方烏托邦」，來尋回這些失落的美好。類似於台灣民歌時代，透過想像的、遙遠的、不曾存在的、夢中的烏托邦來達成自我認同的國族建構（我的故鄉在遠方、為什麼流浪遠方、流浪）。
以色列人類學者Nimrod Baranovitch曾經談過，1980年代為了對抗鄧麗君以降港台音樂的「入侵」，所帶動的情歌風潮，崔健等音樂人引領的北方搖滾，颳起了一陣貼近土地的「西北方」，要對抗港台（東南）文化的「靡靡之音」。這種所謂陽剛質樸的北方氣質，從崔健到2010年代後的萬青，也被台灣獨立樂團拿來用「遠方的質樸」來接「台灣的地氣」，以中國搖滾的文化與唱腔，來呈現台灣「厭世代」對社會不公義與各種壓迫的批判與反抗。
但當我們進一步去思考，為何這些台灣獨立樂團選擇橫向移植中國獨立音樂的風格與文化，形成一個類似、甚至繼承中國獨立音樂的「模組化反抗語言」，而非其他地方的獨立音樂時，就可以發現，針砭時事、批判精神，這些東西本身，通常都是從最貼近自己的土地與社會來尋求靈感。
而對這些中國腔的台灣獨立樂團而言，最貼近他們「精神原鄉」的，卻是中國的獨立搖滾。（這點與戒嚴時代的台灣搖滾青年的精神原鄉是美國不一樣，因為雙方文化語言落差更大；甚至當時的台灣人，在冷戰框架下，也沒有選擇其他文化的餘地）
這裡，或許我們看到了一個有趣的現象是，原來黨國資本主義心心念念要靠中國流行音樂工業達成的中國因素影響力（影響台灣人的政治偏好或國族認同），在台灣流行音樂的影響上成效不彰；但在獨立音樂這種它們沒有下重本的地方，卻因為中國獨立音樂本身的軟實力，因此構成了一整個世代中國因素在台灣獨立音樂的影響力。
這種影響力，甚至能夠影響一群樂團的文化學習與精神資源。照Appadurai的說法，相較於普羅台灣大眾對中國腔台灣流行音樂的姑妄聽之；這些台灣獨立樂團對中國獨立音樂的喜好與挪用，絕對都是經過審議的。而且你甚至很難切割這種文化選擇與偏好，所展現的批判精神與意識形態認同，一定會影響到他們的政治認同與選擇。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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