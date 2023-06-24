2023/06/24,
音樂

台灣流行音樂的「中國腔現象」考察（上）：台灣歌手為何「舌頭變捲」？

台灣流行音樂的「中國腔現象」考察（上）：台灣歌手為何「舌頭變捲」？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

仔細考察這些具「中國腔現象」的台灣流行音樂（或甚至是透過各種方式進入台灣的中國流行音樂本身），大多還是情歌、搞笑歌曲。這些音樂的社會身分或國族身分大多是相對模糊的，甚至可以說是一種「去中國化的中國腔」。

文：劉又銘

美國的兩岸與中國研究學者任雪麗（Shelley Rigger），在《從MIT到中國製造》一書中曾提及，周杰倫的「中國風創作」，是一種「『安全的』中國性」。因為它既國際化又中國化，既有中國元素又全球化，因此被中共吸納成為官方主旋律的一部分，從此於中國市場大量暢銷。

事實上，周杰倫的中國風開端〈雙節棍〉一曲，始於2001年。在這之後，無論是為了賺錢（市場）、避免麻煩（政治審查），或真心認同（認同轉移）。去中國討生活的台灣音樂人，開始了用詞中國式、曲調中國風，以及「舌頭變捲」的腔調中國化狀況。

這種台灣流行音樂音樂產業受中國影響，因此「中國化」的情形，被台灣評論人稱之為「台灣流行音樂的『中國腔現象』」或「台灣流行音樂產業的『中國因素』」。

無論是台灣音樂人至中國發展，考量中國市場而有所改變；或是單純在中國待久了「入境隨俗」。這種「舌頭變捲」的中國腔狀況，過去一直沒有在台灣本島發生。但到了2015年前後，「中國腔現象」卻也開始出現在台灣本土獨立音樂圈中。

到2017年，「草東沒有派對」專輯《醜奴兒》受到台灣金曲獎多項肯定時，更被視為「中國腔台灣獨立音樂」風潮的高峰，因此引發一波台灣音樂中國化、被中國市場壓垮、台灣流行文化最後堡壘屈服於中國軟實力之下的評論

本文旨在分析台灣流行音樂近年來的「中國腔現象」及其源流，探討這種台灣流行音樂的「中國腔現象」究竟指的是什麼？中國流行音樂工業對台灣流行音樂，乃至於台灣聽眾究竟有什麼影響？我們又該如何解讀台灣流行音樂的中國腔現象，以及台灣獨立音樂的中國腔現象？

最後，本文則試圖回答，這種中國腔現象，是否能被解釋成一種「中國因素」的後果；而這樣的後果是否真正造成了某種改變台灣人國族認同的政治影響。

一、流行音樂與「中國腔現象」

流行音樂主題通常偏向生活與情愛，傳播的內容也不帶明顯的「政治」訊息。是台灣這個凡是容易以「『去政治化』來迴避『泛政治化』」威權轉型社會，經常忽略的政治研究主題。

政大傳播學院流行音樂研究學者黃俊銘就認為，雖然流行音樂聆聽的經驗都是個人化的，但流行音樂作為一種人與社會的中介，經常將個人的慾望連結到社會文化的脈動與國族的召喚。所以將流行音樂放在權力、制度與技術等多重網絡中進行觀察，才能了解流行音樂的政治性與社會性。

在這裡，我們根據西方音樂社會學，將本文的主題「台灣流行音樂」，定義為「商業化、並且在台灣生產製作，或由台灣樂手演唱奏的流行音樂」；同理，「中國流行音樂」則也是以生產地點與樂手身分，作為定義的標準。

在這裡，相對於「主流流行音樂」而言，本文又再區分出非主流的「獨立音樂」（Independent 〔Indie〕 music）。因為獨立音樂或稱硬地音樂（Indie music / Indie），廣義上是指，有別於主流商業唱片廠牌所製作的音樂。狹義上，則是指「製作過程中，包含創作、錄音、出版，全都由音樂家或樂團獨力完成」。

早期在台灣，我們會將獨立音樂稱為「地下音樂」，獨立樂團稱為「地下樂團」。現在，我們將獨立樂團與獨立音樂也置放在流行音樂的框架內；但因為對流行音樂工業而言，它有更草根、手作（craft），以及更多個人風格與意識於其中，因此本文將獨立音樂從一般流行音樂中分割，作出更進一步討論「台灣獨立音樂的中國腔現象」。

除了有關流行音樂、台灣與中國流行音樂的定義外，在討論「中國腔現象」以前，可能還需要先定義究竟「何謂中國腔」？因為直覺的中國腔大多是以「兒化音」的有無，也就是「舌頭變捲」與否，來描述「中國腔」與「台灣腔」的差異。

但若光是從「口音」來看，台灣普通話與中國普通話的差異除了「缺少兒化音」外，其實還有「語助詞多」與「連音化」的特色。所以光只有兒化音的「捲舌變多」，其實不足以說明感受強烈的差異性從何而來。

但若是以「唱腔」的概念，來定義中國腔時，我們或許可以更精準去了解中國腔與台灣腔的差別。唱腔，指的是音樂中人聲歌唱的部分，因為音樂的曲種、曲調、語言的發音方式而有不同。

中國戲曲中，崑曲與京劇唱腔不同；西方戲曲中，歌劇與音樂劇唱腔也不同。中研院台灣史學者陳培豐在《歌唱台灣》一書中，也曾提及台語歌唱腔的演進與差異。因為台語歌在二戰前，主要以「歌仔調唱腔」（花腔、喉腔共鳴）為主；但在二戰後，則是以「日式演歌唱腔」（哭腔、鼻腔共鳴〔鼻音〕）為主。

所以若是狹義的定義「中國腔」時，就是除了「口音」兒化音以外，不同於台灣流行音樂慣常使用的「唱腔」（不同的共鳴腔與濁音使用）；而廣義的定義「中國腔現象」時，就是除了口音、唱腔外，中國風的樂器音色編曲、歌詞的中國文化元素與文學典故。綜合上述這些台灣流行音樂的「中國化」傾向，我們稱之為「中國腔現象」。

二、中國流行音樂工業崛起下的中國因素

1990年代，是台灣唱片工業的全盛時期，彼時中國剛經歷改革開放，中國流行音樂只是台灣流行音樂的追隨者，甚至有所謂「2300萬人決定13億人音樂品味」的說法。2000年後，台灣流行音樂人迎合中國廣大市場，開始有中國風的創作與舌頭變捲的狀況（中國腔現象出現）。


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