與「法國悖論」漸行漸遠，經典產區波爾多紅酒為何連自己人也不挺？

文：張一喬（Camille Chang）

享有盛名的世界葡萄酒之都近期正面臨一連串的考驗。「法國悖論」風潮的發源地究竟發生了什麼事？且讓我們一同探究。

兔年小年夜的晚上，我走在台北繁華的信義區街頭，發現每幾個擦肩而過的行人當中，總有一個提著酒類專賣店專用的那種長型提袋。當然，裡面也有可能是清酒或威士忌，但是紅酒的機率或許更高一些；畢竟過年闔家團圓，圍爐喝點紅酒特別應景。難怪一年之中的這個時節，「提袋率」總是特別高。

而且，紅酒一直以來還給人「有益健康」的印象。從1990年代開始廣為流傳的「法國悖論」（French Paradox，也就是法國人雖然從奶油、乳酪與紅肉當中攝取了大量的膽固醇和飽和脂肪，心血管疾病的發病率卻相對較低，正是因為法國人愛喝紅酒的緣故），不僅在當時帶動了法國紅酒銷量的成長，也使得「紅酒養生」的觀念深植人心。

儘管後來陸續有研究指出，這個看上去有違常理的現象，其實與法國人的飲食習慣無關，而是對當時當地醫療統計數據解讀錯誤的結果；並且若想靠著喝紅酒來延年益壽，有很大機率會先因為飲酒過量而健康堪虞；但多年來紅酒多酚和白黎蘆醇等成分的抗氧化、抗衰老功效，在全球普羅大眾心目中，早已是根深蒂固。

反觀法國悖論的發源地，紅酒品飲文化甚至是整個產業的發展與存續，卻正面臨極大的變革與挑戰。去年12月初，也就是在今年1月法國勞工為抗議退休年金制度的改革走上街頭之前，波爾多的酒農便已在當地串連抗爭，要求政府伸出援手，為生產過剩、價格暴跌而無以為繼，甚至已遭荒廢的葡萄園的拔除和轉作，提供上億歐元的補助。

波爾多「完美風暴」

這並不是本世紀法國葡萄酒業第一次面對同樣的困境。打從千禧年起，法蘭西就有多個產區，開始出現酒農周轉不靈的問題，然而到了2004年，竟正式轉為重大的產業危機，只不過當時是以隆格多克胡西雍（Languedoc-Roussillon）所受衝擊最為嚴重。

如今，風暴的主角反過來變成了波爾多，與長期以來被視為地區餐酒（原Vin de Pays，也就是目前的IGP等級）大本營的隆格多克相比，波爾多無論是聲量還是代表性都不可同日而語。「產業門面」暨最大AOC/AOP（法定產區最高等級）產區的淪陷，自然引發了更多的關注。

事情會發展到如此境地，並非無跡可尋。1980年代，法國內外對波爾多葡萄酒需求暴增（美國酒評家Robert Parker便是在那時崛起，法國悖論在其中也有軋上一角），讓產區的耕作面積在踏入21世紀之時翻了將近一倍，孰料隨即就在國際市場上遭逢激烈競爭。

過度擴張隱藏的結構性問題圖窮匕見，銷量與產量開始一路下修；盛名之累帶來的投機炒作、酒價飆漲引發的「民怨」、聖愛美濃（Saint-Émilion）分級制度爭議不斷的歹戲拖棚以及用藥污染問題（2014年當地位於葡萄園附近的某小學師生，曾發生集體農藥中毒事件）等傷及形象的事件，令情況雪上加霜；而近三年接踵而來的疫情與經濟不景氣、通膨與成本攀升，則成了最後一根稻草。

對許多關心產業動態的圈內人和酒迷來說，延燒已然超過十年的Bordeaux Bashing，或許是個有點過氣的話題，資本雄厚的列級酒莊照樣屹立不搖，但對「一般」（無級數或品牌加持，尤其是散裝酒）的波爾多酒農而言，卻是實際存在的生存威脅。在針對這最新一波危機的檢討與反思當中，波爾多紅酒漸失民心的事實，又再度浮上檯面。

Photo Credit: Camille Chang

與法國悖論漸行漸遠的法蘭西

當然，不是所有法國人都對波爾多有意見。

根據法國知名線上葡萄酒投資與酒窖管理平台Cavissima於去年底做的市調，波爾多依舊是法國人最愛的產區，連帶紅酒也是法國人最愛喝的酒種。

然而另一項由法國農漁產品局（FranceAgriMer）於年初公布的數據則顯示，這種忠實愛好者（固定消費族群）在1980年代佔該國總人口數的比例為50％，現在卻跌到只剩11％，而且主要為60歲以上的熟齡人士，年輕人僅不到10％。基本盤顧客的日益流失，對紅酒佔整體產量85％、境內銷量佔55％的波爾多來說，早就是一種警訊。

這種世代差異並非單一國家所專屬，於全球其他成熟市場也時有所聞，箇中原因自然不盡相同。

法國青壯世代為什麼對紅酒興趣缺缺？除了酒駕重罰、葡萄酒廣告法（Loi Évin）的箝制等遠因，逐漸降低了葡萄酒的飲用頻率和消耗量，以及現代社會忙碌的生活模式，多多少少限縮了葡萄酒文化的分享和傳承，其實更重要的是，當代人對風味及口感的偏好加之崇尚的飲食型態（比如原味少油、少吃紅肉），較之以往已有了極大的改變。

2018年，波爾多旅遊局長Nicolas Martin（現已卸任）曾在自己的Twitter帳號，公開批評波爾多有些餐廳的酒單上，居然沒有任何一款在地出產的葡萄酒（當地公會的「建議」是至少要佔一半）。在這樣一個觀光大城與葡萄酒之都，餐廳自己都奉行Bordeaux Bashing，完全不合情理。

知名侍酒師Pascaline Lepeltier（2018年法國最佳侍酒師冠軍）在接受《法國葡萄酒評論》（La Revue du Vin de France，簡稱RVF）的專訪時，曾針對有關當代餐酒搭配風潮的提問表示：「自然酒與新興的料理風格很搭……桶味比較重的波爾多或酒體架構比較扎實的酒款，跟時下風行的新式料理，的確比較不容易搭配。」