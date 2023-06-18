與「法國悖論」漸行漸遠，經典產區波爾多紅酒為何連自己人也不挺？
我們想讓你知道的是
根據法國知名線上葡萄酒平台於2022年底做的市調，波爾多依舊是法國人最愛的產區，但另一項由法國農漁產品局公布的數據則顯示，忠實愛好者在1980年代佔總人口數50％，現在卻跌到只剩11％，年輕人更不到10％。事實上，2018年波爾多旅遊局長曾公開批評波爾多有些餐廳的酒單上，居然沒有任何一款在地出產的葡萄酒，完全不合情理......
文：張一喬（Camille Chang）
享有盛名的世界葡萄酒之都近期正面臨一連串的考驗。「法國悖論」風潮的發源地究竟發生了什麼事？且讓我們一同探究。
兔年小年夜的晚上，我走在台北繁華的信義區街頭，發現每幾個擦肩而過的行人當中，總有一個提著酒類專賣店專用的那種長型提袋。當然，裡面也有可能是清酒或威士忌，但是紅酒的機率或許更高一些；畢竟過年闔家團圓，圍爐喝點紅酒特別應景。難怪一年之中的這個時節，「提袋率」總是特別高。
而且，紅酒一直以來還給人「有益健康」的印象。從1990年代開始廣為流傳的「法國悖論」（French Paradox，也就是法國人雖然從奶油、乳酪與紅肉當中攝取了大量的膽固醇和飽和脂肪，心血管疾病的發病率卻相對較低，正是因為法國人愛喝紅酒的緣故），不僅在當時帶動了法國紅酒銷量的成長，也使得「紅酒養生」的觀念深植人心。
儘管後來陸續有研究指出，這個看上去有違常理的現象，其實與法國人的飲食習慣無關，而是對當時當地醫療統計數據解讀錯誤的結果；並且若想靠著喝紅酒來延年益壽，有很大機率會先因為飲酒過量而健康堪虞；但多年來紅酒多酚和白黎蘆醇等成分的抗氧化、抗衰老功效，在全球普羅大眾心目中，早已是根深蒂固。
反觀法國悖論的發源地，紅酒品飲文化甚至是整個產業的發展與存續，卻正面臨極大的變革與挑戰。去年12月初，也就是在今年1月法國勞工為抗議退休年金制度的改革走上街頭之前，波爾多的酒農便已在當地串連抗爭，要求政府伸出援手，為生產過剩、價格暴跌而無以為繼，甚至已遭荒廢的葡萄園的拔除和轉作，提供上億歐元的補助。
波爾多「完美風暴」
這並不是本世紀法國葡萄酒業第一次面對同樣的困境。打從千禧年起，法蘭西就有多個產區，開始出現酒農周轉不靈的問題，然而到了2004年，竟正式轉為重大的產業危機，只不過當時是以隆格多克胡西雍（Languedoc-Roussillon）所受衝擊最為嚴重。
如今，風暴的主角反過來變成了波爾多，與長期以來被視為地區餐酒（原Vin de Pays，也就是目前的IGP等級）大本營的隆格多克相比，波爾多無論是聲量還是代表性都不可同日而語。「產業門面」暨最大AOC/AOP（法定產區最高等級）產區的淪陷，自然引發了更多的關注。
事情會發展到如此境地，並非無跡可尋。1980年代，法國內外對波爾多葡萄酒需求暴增（美國酒評家Robert Parker便是在那時崛起，法國悖論在其中也有軋上一角），讓產區的耕作面積在踏入21世紀之時翻了將近一倍，孰料隨即就在國際市場上遭逢激烈競爭。
過度擴張隱藏的結構性問題圖窮匕見，銷量與產量開始一路下修；盛名之累帶來的投機炒作、酒價飆漲引發的「民怨」、聖愛美濃（Saint-Émilion）分級制度爭議不斷的歹戲拖棚以及用藥污染問題（2014年當地位於葡萄園附近的某小學師生，曾發生集體農藥中毒事件）等傷及形象的事件，令情況雪上加霜；而近三年接踵而來的疫情與經濟不景氣、通膨與成本攀升，則成了最後一根稻草。
對許多關心產業動態的圈內人和酒迷來說，延燒已然超過十年的Bordeaux Bashing，或許是個有點過氣的話題，資本雄厚的列級酒莊照樣屹立不搖，但對「一般」（無級數或品牌加持，尤其是散裝酒）的波爾多酒農而言，卻是實際存在的生存威脅。在針對這最新一波危機的檢討與反思當中，波爾多紅酒漸失民心的事實，又再度浮上檯面。
與法國悖論漸行漸遠的法蘭西
當然，不是所有法國人都對波爾多有意見。
根據法國知名線上葡萄酒投資與酒窖管理平台Cavissima於去年底做的市調，波爾多依舊是法國人最愛的產區，連帶紅酒也是法國人最愛喝的酒種。
然而另一項由法國農漁產品局（FranceAgriMer）於年初公布的數據則顯示，這種忠實愛好者（固定消費族群）在1980年代佔該國總人口數的比例為50％，現在卻跌到只剩11％，而且主要為60歲以上的熟齡人士，年輕人僅不到10％。基本盤顧客的日益流失，對紅酒佔整體產量85％、境內銷量佔55％的波爾多來說，早就是一種警訊。
這種世代差異並非單一國家所專屬，於全球其他成熟市場也時有所聞，箇中原因自然不盡相同。
法國青壯世代為什麼對紅酒興趣缺缺？除了酒駕重罰、葡萄酒廣告法（Loi Évin）的箝制等遠因，逐漸降低了葡萄酒的飲用頻率和消耗量，以及現代社會忙碌的生活模式，多多少少限縮了葡萄酒文化的分享和傳承，其實更重要的是，當代人對風味及口感的偏好加之崇尚的飲食型態（比如原味少油、少吃紅肉），較之以往已有了極大的改變。
2018年，波爾多旅遊局長Nicolas Martin（現已卸任）曾在自己的Twitter帳號，公開批評波爾多有些餐廳的酒單上，居然沒有任何一款在地出產的葡萄酒（當地公會的「建議」是至少要佔一半）。在這樣一個觀光大城與葡萄酒之都，餐廳自己都奉行Bordeaux Bashing，完全不合情理。
知名侍酒師Pascaline Lepeltier（2018年法國最佳侍酒師冠軍）在接受《法國葡萄酒評論》（La Revue du Vin de France，簡稱RVF）的專訪時，曾針對有關當代餐酒搭配風潮的提問表示：「自然酒與新興的料理風格很搭……桶味比較重的波爾多或酒體架構比較扎實的酒款，跟時下風行的新式料理，的確比較不容易搭配。」
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選