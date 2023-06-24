2023第一季台日韓熱播劇《模仿犯》《重啟人生》《黑暗榮耀2》大數據分析
我們想讓你知道的是
從社群聲量對2023第一季的台日韓熱播劇——模仿犯、重返人生及黑暗榮耀進行分析，這三部劇的討論焦點分別為何？臉書和Instagram上的發文更能引發觀眾共鳴互動？貼文內容對社群擴散又有什麼影響呢？
文：游孟欣
2023年第一季台灣網友高度討論的影視劇集，剛好台日韓各有一部代表作，分別是《模仿犯》、《重啟人生》及《黑暗榮耀》。
重啟人生以簡單的日常場景搭配穿越劇情，主角每次轉生帶動的微小改變，引發觀眾思考生活的意義，被譽為「充滿療癒感」的一部作品；黑暗榮耀以高張的劇情，帶動韓國校園霸凌議題討論，高人氣演員更是熱議焦點；而以推理懸疑為主軸的翻拍台劇模仿犯，透過融入台灣歷史，將影劇在地化，上架單週便衝破Netflix排行榜第一名。
從社群聲量對模仿犯、重返人生及黑暗榮耀等三部2023台日韓第一季熱播劇進行分析，《黑暗榮耀2》延續第一季熱度，穩佔臉書、Instagram聲量冠軍，除了戲劇本身，演員新聞也成為一大討論點。而QSearch也發現，雖就整體而言，臉書能產生大量討論度，但以貼文平均來看，Instagram更能引發觀眾共鳴互動。
（討論渠道以臉書、Instagram及YouTube為主。）
黑暗榮耀2聲量較第一季成長200%
模仿犯上映當月成功創造聲量，較宣傳期暴增50倍
在臉書聲量分析中，由黑暗榮耀2取得冠軍，模仿犯緊追在後，重啟人生則位居第三名。
- 《黑暗榮耀》第二季，播出單月臉書累積相關貼文數便達6,226則，累積影響力分數更達390,301，相較第一季上升200%。此外上映後一個禮拜內，影劇類相關前50大粉專中，便有近百篇熱烈討論黑暗榮耀2的文章。
- 《模仿犯》宣傳期總長將近一年，粉專開設9個月後，透過前導片及演員宣傳，此劇才開始被大量討論，臉書貼文數及影響力分數呈直線上升趨勢，三月臉書總影響力分數達25,339，四月總影響力分數更高達134,801，為宣傳前九個月平均的50倍。
- 《重啟人生》臉書聲量自開播到完結的三個月間，前兩個月的累積影響力分數都約落在4,000左右，三月時隨劇情推進來到聲量最高，相較前兩個月平均上升600%，達23,470，為節目播出期間討論度最高的月份。然而隨著劇情完結，聲量也跟著下降，在四月份僅剩三月份的60%。
從整體來看，黑暗榮耀2熱播期間聲量分別是模仿犯、重啟人生的3、10倍。黑暗榮耀第一季的高討論度，使第二季一開播就引發大量關注；模仿犯透過完整宣傳期及金馬演員加持，在上映前成功炒起話題；重啟人生則在播映過程中維持穩定聲量，透過劇情反轉及精細的世界觀設定，在結局曝光後創造出一波討論。
由下圖可以明顯看出，黑暗榮耀2聲量明顯高於其他二者。
《黑暗榮耀》相關臉書貼文中，以認愛消息及梗圖最受歡迎主題
Instagram則透過劇情模仿等圖文、短影音，創造高互動率
黑暗榮耀2播出後一個月內，總計有7692篇討論文章/影片。
當中，臉書為議題討論度最高之媒介，從下圖可以發現，雖然臉書在累積文章數及留言數為三渠道之冠，但貼文平均留言數與其他二渠道無明顯差異。
近一步觀察貼文愛心數/讚數，當中以Instagram最高，平均每篇貼文有超過三千個愛心數，為臉書貼文的七倍，YouTube影片的六倍，由此可見，在三渠道中，以Instagram為互動率最高的媒介。
從數據分析結果，我們看出黑暗榮耀2以臉書聲量最高，Instagram互動率最高。接下來，QSearch將針對臉書及Instagram熱門相關貼文進行內容分析。
下圖可以看到臉書貼文來源，以韓劇評論、追星粉絲專頁為大宗。而熱門貼文主題則包括梗圖、明星採訪片段及「認愛」消息，討論焦點集中在對演員的討論，或是從劇情或演員延伸出的梗圖或笑點，以劇情為出發點的討論較少。
Instagram貼文來源，則以Netflix為大宗，其他新聞媒體為輔。熱門貼文中，Netfix官方貼文以有趣口吻及迷因圖成功吸睛，佔了前十名中的五個席位，可見官方宣傳頗有成效。在內容上，除了梗圖及認愛消息與臉書一樣為受歡迎的內容，劇情模仿短影音及影評，亦登上熱門貼文前十名。
推測Instagram互動率較高原因為：使用者按讚習慣的不同。相較臉書，Instagram使用者更傾向快速獲得資訊，在單一頁面停留的時間也較短，因此能夠讓人快速抓到重點並產生共鳴的貼文在Instagram上更為吃香。影劇類貼文剛好符合這樣的特性，可以透過劇照、演員照片作為吸睛元素，再以圖文、短影音進行包裝，進而達到高點讚率。
Netflix抽獎貼文帶動Instagram貼文互動率
演員成功提升《模仿犯》在Instagram的討論聲量
模仿犯播出後一個月內，總計有2538篇討論文章/影片。當中，臉書為議題討論度最高之媒介，而Instagram貼文平均留言數最多，為臉書三倍，YouTube四倍。
近一步探討原因，推測是Netflix發布的抽獎貼文拉高Instagram整體貼文平均留言數。而在貼文愛心數/讚數比較上，以Instagram貼文平均愛心數最高，為臉書貼文的六倍，YouTube的十倍。推測是該劇演員在Instagram上發文較活躍，吸引劇迷及粉絲按讚。
進一步觀察臉書及Instagram熱門貼文，可以發現貼文來源以「劇組演員」及「新聞媒體」為主。吳慷仁可以說是《模仿犯》最佳代言人，在臉書十篇熱門貼文中佔據五篇，Instagram熱門貼文中，則可以看見同劇演員柯佳嬿、林心如及范少勳皆榜上有名。
雖然黑暗榮耀2及模仿犯皆由Netflix上映，但Netflix在模仿犯開播一個月內，發布之宣傳貼文只有11篇，相較黑暗榮耀的22篇貼文短少一半，在貼文形式上以劇照、演員採訪及劇中片段剪輯為主，較少梗圖等互動性強之貼文。
民眾對於《重啟人生》劇情有感！熱門貼文以觀後感、影評為主
重啟人生播出期間，總計有694篇討論文章/影片，在平均留言數上，依舊是Instagram最高。針對各渠道進行聲量比較，發現與黑暗榮耀及模仿犯相同，臉書為議題討論度最高之媒介。而在貼文愛心數/讚數比較上，重啟人生以Instagram貼文平均愛心數最高，平均每篇貼文有530個愛心。
觀察臉書及Instagram熱門貼文，可以發現貼文來源以「日劇評論」及「日本文化分享」粉絲專頁為主。KKTV作為《重啟人生》上映之串流平台，雖然在臉書中靠著海量戰術，以45篇貼文躋身熱門來源第一名，但在熱門貼文中僅上榜一篇，在Instagram上更是榜上無名。臉書及Instagram熱門貼文內容以#觀後感為主。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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