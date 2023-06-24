2023第一季台日韓熱播劇《模仿犯》《重啟人生》《黑暗榮耀2》大數據分析

文：游孟欣

2023年第一季台灣網友高度討論的影視劇集，剛好台日韓各有一部代表作，分別是《模仿犯》、《重啟人生》及《黑暗榮耀》。

重啟人生以簡單的日常場景搭配穿越劇情，主角每次轉生帶動的微小改變，引發觀眾思考生活的意義，被譽為「充滿療癒感」的一部作品；黑暗榮耀以高張的劇情，帶動韓國校園霸凌議題討論，高人氣演員更是熱議焦點；而以推理懸疑為主軸的翻拍台劇模仿犯，透過融入台灣歷史，將影劇在地化，上架單週便衝破Netflix排行榜第一名。

從社群聲量對模仿犯、重返人生及黑暗榮耀等三部2023台日韓第一季熱播劇進行分析，《黑暗榮耀2》延續第一季熱度，穩佔臉書、Instagram聲量冠軍，除了戲劇本身，演員新聞也成為一大討論點。而QSearch也發現，雖就整體而言，臉書能產生大量討論度，但以貼文平均來看，Instagram更能引發觀眾共鳴互動。

（討論渠道以臉書、Instagram及YouTube為主。）

黑暗榮耀2聲量較第一季成長200%

模仿犯上映當月成功創造聲量，較宣傳期暴增50倍

在臉書聲量分析中，由黑暗榮耀2取得冠軍，模仿犯緊追在後，重啟人生則位居第三名。

《黑暗榮耀》第二季，播出單月臉書累積相關貼文數便達6,226則，累積影響力分數更達390,301，相較第一季上升200%。此外上映後一個禮拜內，影劇類相關前50大粉專中，便有近百篇熱烈討論黑暗榮耀2的文章。

《模仿犯》宣傳期總長將近一年，粉專開設9個月後，透過前導片及演員宣傳，此劇才開始被大量討論，臉書貼文數及影響力分數呈直線上升趨勢，三月臉書總影響力分數達25,339，四月總影響力分數更高達134,801，為宣傳前九個月平均的50倍。

《重啟人生》臉書聲量自開播到完結的三個月間，前兩個月的累積影響力分數都約落在4,000左右，三月時隨劇情推進來到聲量最高，相較前兩個月平均上升600%，達23,470，為節目播出期間討論度最高的月份。然而隨著劇情完結，聲量也跟著下降，在四月份僅剩三月份的60%。

從整體來看，黑暗榮耀2熱播期間聲量分別是模仿犯、重啟人生的3、10倍。黑暗榮耀第一季的高討論度，使第二季一開播就引發大量關注；模仿犯透過完整宣傳期及金馬演員加持，在上映前成功炒起話題；重啟人生則在播映過程中維持穩定聲量，透過劇情反轉及精細的世界觀設定，在結局曝光後創造出一波討論。

由下圖可以明顯看出，黑暗榮耀2聲量明顯高於其他二者。

Photo Credit: QSearch 重啟人生、黑暗榮耀及模仿犯影響力分數

《黑暗榮耀》相關臉書貼文中，以認愛消息及梗圖最受歡迎主題

Instagram則透過劇情模仿等圖文、短影音，創造高互動率

黑暗榮耀2播出後一個月內，總計有7692篇討論文章/影片。

當中，臉書為議題討論度最高之媒介，從下圖可以發現，雖然臉書在累積文章數及留言數為三渠道之冠，但貼文平均留言數與其他二渠道無明顯差異。

近一步觀察貼文愛心數/讚數，當中以Instagram最高，平均每篇貼文有超過三千個愛心數，為臉書貼文的七倍，YouTube影片的六倍，由此可見，在三渠道中，以Instagram為互動率最高的媒介。

Photo Credit: QSearch 黑暗榮耀各渠道聲量分析

從數據分析結果，我們看出黑暗榮耀2以臉書聲量最高，Instagram互動率最高。接下來，QSearch將針對臉書及Instagram熱門相關貼文進行內容分析。

下圖可以看到臉書貼文來源，以韓劇評論、追星粉絲專頁為大宗。而熱門貼文主題則包括梗圖、明星採訪片段及「認愛」消息，討論焦點集中在對演員的討論，或是從劇情或演員延伸出的梗圖或笑點，以劇情為出發點的討論較少。

Photo Credit: QSearch 黑暗榮耀2臉書熱門貼文及來源

Instagram貼文來源，則以Netflix為大宗，其他新聞媒體為輔。熱門貼文中，Netfix官方貼文以有趣口吻及迷因圖成功吸睛，佔了前十名中的五個席位，可見官方宣傳頗有成效。在內容上，除了梗圖及認愛消息與臉書一樣為受歡迎的內容，劇情模仿短影音及影評，亦登上熱門貼文前十名。

推測Instagram互動率較高原因為：使用者按讚習慣的不同。相較臉書，Instagram使用者更傾向快速獲得資訊，在單一頁面停留的時間也較短，因此能夠讓人快速抓到重點並產生共鳴的貼文在Instagram上更為吃香。影劇類貼文剛好符合這樣的特性，可以透過劇照、演員照片作為吸睛元素，再以圖文、短影音進行包裝，進而達到高點讚率。

Photo Credit: QSearch 黑暗榮耀2的Instagram熱門貼文及來源

Netflix抽獎貼文帶動Instagram貼文互動率

演員成功提升《模仿犯》在Instagram的討論聲量

模仿犯播出後一個月內，總計有2538篇討論文章/影片。當中，臉書為議題討論度最高之媒介，而Instagram貼文平均留言數最多，為臉書三倍，YouTube四倍。

近一步探討原因，推測是Netflix發布的抽獎貼文拉高Instagram整體貼文平均留言數。而在貼文愛心數/讚數比較上，以Instagram貼文平均愛心數最高，為臉書貼文的六倍，YouTube的十倍。推測是該劇演員在Instagram上發文較活躍，吸引劇迷及粉絲按讚。

Photo Credit: QSearch 模仿犯各渠道聲量分析

進一步觀察臉書及Instagram熱門貼文，可以發現貼文來源以「劇組演員」及「新聞媒體」為主。吳慷仁可以說是《模仿犯》最佳代言人，在臉書十篇熱門貼文中佔據五篇，Instagram熱門貼文中，則可以看見同劇演員柯佳嬿、林心如及范少勳皆榜上有名。

雖然黑暗榮耀2及模仿犯皆由Netflix上映，但Netflix在模仿犯開播一個月內，發布之宣傳貼文只有11篇，相較黑暗榮耀的22篇貼文短少一半，在貼文形式上以劇照、演員採訪及劇中片段剪輯為主，較少梗圖等互動性強之貼文。

Photo Credit: QSearch 模仿犯臉書熱門貼文及來源

Photo Credit: QSearch 模仿犯Instagram熱門貼文及來源

民眾對於《重啟人生》劇情有感！熱門貼文以觀後感、影評為主

重啟人生播出期間，總計有694篇討論文章/影片，在平均留言數上，依舊是Instagram最高。針對各渠道進行聲量比較，發現與黑暗榮耀及模仿犯相同，臉書為議題討論度最高之媒介。而在貼文愛心數/讚數比較上，重啟人生以Instagram貼文平均愛心數最高，平均每篇貼文有530個愛心。

重啟人生各渠道聲量分析

觀察臉書及Instagram熱門貼文，可以發現貼文來源以「日劇評論」及「日本文化分享」粉絲專頁為主。KKTV作為《重啟人生》上映之串流平台，雖然在臉書中靠著海量戰術，以45篇貼文躋身熱門來源第一名，但在熱門貼文中僅上榜一篇，在Instagram上更是榜上無名。臉書及Instagram熱門貼文內容以#觀後感為主。