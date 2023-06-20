「我們不要就這樣算了」：《人選之人》與#MeToo浪潮後，政治幕僚們的真心話

文：許佳琦

選舉攻防就是這樣子，有時候順風，有時候逆風，如果怕犯錯什麼都不做，我們不是就提前認輸了？——《人選之人—造浪者》

2024年1月，台灣將迎來總統大選。

今年4月底，台灣原創影集《人選之人—造浪者》在Netflix上映，在選舉剛開始暖身的台灣，旋即造成轟動。該劇描繪了台灣兩大虛構的政黨——「公平正義黨」與「民主和平黨」，上至總統候選人、下至基層幕僚，如何把握輿論浪潮，將自己政黨所屬的候選人推上總統大位。

由於該劇描繪了角色遭遇到的權勢騷擾、私密照外流等問題，在Netflix熱播一個多月後，5月底，台灣出現了一波性騷擾遭遇受害者的自述。

從民進黨前黨工開始的多篇自白文「為時已晚但也該被好好接住的求救信」、「讓我為自己勇敢一次」開始，多名政治工作者陸續出面陳述亦有類似遭遇，目前更已延燒到藝文界、學術界，共計至少累積十多起受害者自述串聯。這次浪潮，也被《CNN》稱為「從Netflix開始的台灣#Metoo運動」。

在這篇報導中，我們採訪了多位曾經歷過台灣總統大選、資歷超過5年、年齡介於25-45歲間的幕僚們，請他們匿名聊聊自己的真實工作經驗，他們如何看待政治工作者遭遇到的光明與黑暗，也討論曾遭遇的結構性騷擾問題。

政治場域中的性騷擾

在民進黨內工作的Sidney記得，五月底，第一位受害者發文時，隔天中午部門主管就召開了緊急會議。

Sidney從事政治工作超過10年。她目前任職於民進黨文宣部管理階層，曾協助該黨參與2012年、2016年、2020年總統大選。「可能是因為《人選之人》帶來的效應，從民進黨開始，也擴散到國民黨，現在藝文圈、學術圈都出現類似的事情（#MeToo指控）。」

以性騷擾案件的特性來説，許多受害者在往往驚嚇過度、或者由於騷擾者的權力關係，無法第一時間對外求助、因此許多指控案例都是發生在許多年前。再加上，性騷擾又是難以蒐證的行為，要求受害者走進司法程序，往往難以得到保障。

她提到，自己過去也曾有在工作場所遭到性騷擾的場合與經驗。「我之前跑組織的時候，會有一些喝酒場合，基本上我沒有被勸酒，但當大家喝開，身體距離就會變近。有些男生，平常跟你是有距離的，但在喝酒的情況下，身體距離會比平常近一點。」

或者即便是不喝酒的工作飯局，在交換名片的時候，也會受到一些言語傷害。「我已經是個公開的女同志，但還是有些長輩會説，你一定就是沒有跟男生交往、跟男生睡過，才會當女同志；又或者是出差，晚上開會，也會遇到男生跟你講説，你一個人睡會不會怕？要不要我陪你，常常會有這種話——這也導致很多年輕女性黨工會很兩難，一方面要拒絕他們，一方面卻又要拜託他們，很難幫自己捍衛什麼事情。」

她認為，最近這些在選前半年出面發聲的女性們，過去曾任職於民進黨，一定也是因為認同政黨的價值而加入，現在選擇説出來，勢必受到極大的心理壓力：「她們願意把故事寫出來，我想內心一定很焦灼、壓力也很大。因為在這時候公開，一定會變成政治攻防，不只敵對陣營會拿這件事情攻擊民進黨，甚至連我們的支持者，也一定會率先去質疑她們的説法，是不是別有用心。」

在五月底那次緊急會議上，會內有很多意見：「其中就有人提説，國民黨跟民眾黨明明有更多性騷擾、性侵案，我們要不要整理敵對陣營的案子、媒體報導過的東西，出來反擊？」

「但當時我們秘書長講了一句話，讓我印象很深刻，他説，要廝殺也不是不可以，但大家要知道我們如果這樣，會再傷害到那些女生。如果我們是為了轉移炮火，去攻擊別人，那也會傷害到國民黨或其他政黨裡面，我們不認識的那些女生。所以我們不要做。」

Sidney認為， 這波#MeToo運動的自述者們，「可能只是想要説出這件事，得到一個誠懇的道歉。所以對我來講，受害者感受是不容被否認的。性騷擾是不分領域、不分黨派的結構問題，因為它是一種性的壓制。我不覺得它是政治圈特有的現象。我個人沒辦法代表整個民進黨，但我會認為，不要讓她們繼續受到傷害，是當下最重要的事情。」

Vicky同樣曾任職於民進黨的文宣部門，她於2014年投入政治工作，協助2016年總統選舉，包括社群經營、文稿撰寫。不過Vicky現已離職到其他單位工作。

她從結構性角度，分析女性政治工作者可能面臨的問題。

「我覺得這就是一種『業力引爆』吧。」Vicky説，許多年輕的民進黨支持者、或政治工作者，當初都曾參與2014年的台灣反服貿運動，成為該世代的政治啓蒙，「但後來我們真的走入政治，卻發現黨內的主管對性別意識真的超級無感，很多人比我阿公阿嬤還糟糕，支持同志可以結婚、跟對員工性騷擾，對有些人來説好像不衝突。前者是一種拿到選票的價值，後者則是整個結構的問題。」

「我自己算是有個調適方式，例如當對方跟我開黃腔，我就會開回去。但這也很不健康。ＯＯ（某候選人）也是，投入選舉到現在，她一直很努力靠自己往上爬，卻一直被造謠説是『睡出來的』，我們要一直自我説服説不要計較，他們老了、改不了。」

「我們還算是活在中間的世代，當更小年紀的人投入政治工作看到這些，一定覺得非常荒謬，這些人到底在衝三小。他們的世代，性別越來越平權了，學校也教他們什麼是正確的性別觀念。他們就會很嚴厲地出來，指責對方説這樣是不行的，當然就會出現內部衝突，主管會覺得某某某是不是很難相處、怎麼碰一下就被點燃？但其實也是我們這個世代息事寧人，才縱容出這些人。」