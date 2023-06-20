一波三折後布林肯終於訪問北京，美中雙方各自的政治盤算是什麼？
我們想讓你知道的是
目前任教台灣中山大學的國際關係學者沈旭暉則在個人網站評論稱，對習近平來說，北京需要布林肯訪中，去為國內一切下調的態勢進行大內宣，而拜登則為了美國總統大選，需要向華爾街金主交待不會對中脫鉤，但同時又對「脫鉤派」宣示自己將比川普更要「強硬」。
今年一月，美國媒體曾透露美國國務卿安東尼・布林肯（Anthony Blinken）將於2月初訪問中國，是他就任此職務的首次訪華之行，但隨即在二月被美方聲稱是「中國間諜氣球」飛入美國領空的意外事件打斷。當時美國總統拜登（Joe Biden）下令將氣球打了下來，美中兩國關係跌至冰點。
事隔數月，布林肯凖備再試一次，已在6月18日飛抵北京，展開為期兩天的訪問。許多分析人士認為，白宮希望借著此行重新穩固與北京的關係。但是，雙方之間的互信基礎薄弱，對許多議題的分歧極大。
此次白宮的願望能實現嗎？布林肯會與習近平碰上面嗎？北京中南海終於同意讓布林肯此刻來到北京，又希望得到什麼？
澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對《BBC中文》表示，布林肯此行一則是為了讓北京放心，「更重要的是讓美國其他盟友放心」。他認為，美國對此行並沒有抱持很高的期望，原因是北京這段日子以來，對美國採取強硬的對抗姿態，沒有軟化雙方外交關係的打算。
他舉例說，不久前，北京不同意讓兩國國防部長在新加坡舉行的香格里拉對話會上舉行會談。因此，他認為，對華府來說，「若要大幅度修補美中關係，中國必然需要美國作出很大的妥協，此舉政治代價太高，白宮沒有意願，亦不會發生」。
美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）教授藍若思（ Elizabeth Freund Larus）也持類似看法。她告訴《BBC中文》，美中在台灣問題、美中貿易及烏克蘭戰爭等許多事情上分歧太多，此次布林肯的訪問，她預計雙方很難談出什麼很大的協議，或者關係有很大的突破。
不過，她強調，基於台海緊張局勢，為避免雙方在軍事上誤判，兩國恢復定期面對面的會議，以保持對話渠道暢通卻是十分重要。
美國國務卿布林肯於本月18日至19日訪問中國，他會是五年來首位訪中的美國國務卿。
一波三折的訪問
在布林肯上任之際，美中關係已經跌至冰點，他就任後，美國延續前任總統川普（Donald Trump）強硬的對中政策，與中國競爭。不同的是，拜登以外交結盟各國盟友，試圖全方位地掣肘中國力量在全球的擴張。因此，布林肯上任後，首次訪問中國的消息一直引起全球矚目。
布林肯擔任國務卿後的首次訪中，可以說是一波三折，在拜登此次總統任期的後半段才敲定，有分析稱這也折射了美中關係是如何的不和睦。
事實上，自從二月的「間諜氣球事件」爆發，布林肯的訪中之行意外取消，兩國在許多外交事件上持續針鋒相對，包括在新加坡，北京不假辭色地拒絕與美國國防部部長舉行會晤。五月底，美國印太司令部發出聲明，批評中國解放軍一架殲-16戰機故意逼近美軍偵察機，製造危險，北京則強勢回應批評。
上周《華爾街日報》又報導，北京與美國鄰近島國古巴幾乎達成協議，建立「竊聽設施」搜集美東情資，再引關注及相互批評。與此同時，美國參議院外交關係委員會投票通過一項名為「結束中國的發展中國家地位法」的法案。
但白宮遏止中國的手段也沒有停歇。美國商務部5月12日將43個實體列為出入口管制黑名單，理由是它們涉嫌招募西方機師培訓中國軍事人員或開發高超音速武器等，在這些實體中，有31個是中國實體。據此，中國外交部發言人汪文斌抨擊美方為了打壓中國「歇斯底里，不擇手段」。
6月16日，中國外交部發言人汪文斌評論布林肯到訪時指美國「不應幻想從實力地位出發和中國打交道，中方敦促美方同中方相向而行，推動中美關係逐步重回穩定發展軌道。」
在這些雙方你來我往的外交和軍事抗衡的舉動下，美國國務院也對此次布林肯的北京之行，沒有期待突破的願望，似乎在降低外界對於此行的「期望值」。
美國的盤算
就在布林肯飛往亞洲的前夕，正在東京訪問的美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）6月16日表示，美國並不預期國務卿布林肯訪問中國期間，與後者的關係會出現任何突破。
根據《路透社》報導，蘇利文還說，對美國來說，更重要的一場外交活動是印度總理莫迪（Narendra Modi）下周的訪美行程。
事實上，就在美中相繼證實布林肯訪中之行後，剛結束北京訪問之行的助理國務卿康達（Daniel Joseph Kritenbrink）就曾經在記者會表示，布林肯此行不是在美中相處的方式上求得突破或轉變，「而是帶著現實、自信的態度和真誠的希望，盡可能以最負責的方式管理美中之間的競逐」。
在美國國務院負責亞太事務的康達又說，美國不會期盼此次訪問能夠交出很多外交成果，但至少能降低誤判風險，避免美中雙方衝突，他預期布林肯此行會與重白宮申維護台海和平穩定的立場，也會同北京討論烏克蘭情勢。
與康達一同召開記者會的美國白宮國家安全會議印太事務協調員坎貝爾（Kurt Michael Campbell）則補充說，美中關係正進入密集外交時刻，期待在布林肯訪中後一段時間，兩國將迎來一系列「雙向訪問」。他強調，美國預期布林肯此次訪問，將強烈主張美中維繫軍事對話的必要性。
那麼，美國此行想要得到什麼呢？宋文笛在分析美國戰略時對《BBC中文》說，這次布林肯的訪問，美方希望達到的目標是「避免衝突」，「控管競爭」及「探索合作」三大方向。
Tags：
新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。