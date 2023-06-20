一波三折後布林肯終於訪問北京，美中雙方各自的政治盤算是什麼？

今年一月，美國媒體曾透露美國國務卿安東尼・布林肯（Anthony Blinken）將於2月初訪問中國，是他就任此職務的首次訪華之行，但隨即在二月被美方聲稱是「中國間諜氣球」飛入美國領空的意外事件打斷。當時美國總統拜登（Joe Biden）下令將氣球打了下來，美中兩國關係跌至冰點。

事隔數月，布林肯凖備再試一次，已在6月18日飛抵北京，展開為期兩天的訪問。許多分析人士認為，白宮希望借著此行重新穩固與北京的關係。但是，雙方之間的互信基礎薄弱，對許多議題的分歧極大。

此次白宮的願望能實現嗎？布林肯會與習近平碰上面嗎？北京中南海終於同意讓布林肯此刻來到北京，又希望得到什麼？

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對《BBC中文》表示，布林肯此行一則是為了讓北京放心，「更重要的是讓美國其他盟友放心」。他認為，美國對此行並沒有抱持很高的期望，原因是北京這段日子以來，對美國採取強硬的對抗姿態，沒有軟化雙方外交關係的打算。

他舉例說，不久前，北京不同意讓兩國國防部長在新加坡舉行的香格里拉對話會上舉行會談。因此，他認為，對華府來說，「若要大幅度修補美中關係，中國必然需要美國作出很大的妥協，此舉政治代價太高，白宮沒有意願，亦不會發生」。

美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）教授藍若思（ Elizabeth Freund Larus）也持類似看法。她告訴《BBC中文》，美中在台灣問題、美中貿易及烏克蘭戰爭等許多事情上分歧太多，此次布林肯的訪問，她預計雙方很難談出什麼很大的協議，或者關係有很大的突破。

不過，她強調，基於台海緊張局勢，為避免雙方在軍事上誤判，兩國恢復定期面對面的會議，以保持對話渠道暢通卻是十分重要。

美國國務卿布林肯於本月18日至19日訪問中國，他會是五年來首位訪中的美國國務卿。

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一波三折的訪問

在布林肯上任之際，美中關係已經跌至冰點，他就任後，美國延續前任總統川普（Donald Trump）強硬的對中政策，與中國競爭。不同的是，拜登以外交結盟各國盟友，試圖全方位地掣肘中國力量在全球的擴張。因此，布林肯上任後，首次訪問中國的消息一直引起全球矚目。

布林肯擔任國務卿後的首次訪中，可以說是一波三折，在拜登此次總統任期的後半段才敲定，有分析稱這也折射了美中關係是如何的不和睦。

事實上，自從二月的「間諜氣球事件」爆發，布林肯的訪中之行意外取消，兩國在許多外交事件上持續針鋒相對，包括在新加坡，北京不假辭色地拒絕與美國國防部部長舉行會晤。五月底，美國印太司令部發出聲明，批評中國解放軍一架殲-16戰機故意逼近美軍偵察機，製造危險，北京則強勢回應批評。

上周《華爾街日報》又報導，北京與美國鄰近島國古巴幾乎達成協議，建立「竊聽設施」搜集美東情資，再引關注及相互批評。與此同時，美國參議院外交關係委員會投票通過一項名為「結束中國的發展中國家地位法」的法案。

但白宮遏止中國的手段也沒有停歇。​美國商務部5月12日將43個實體列為出入口管制黑名單，理由是它們涉嫌招募西方機師培訓中國軍事人員或開發高超音速武器等，在這些實體中，有31個是中國實體。據此，中國外交部發言人汪文斌抨擊美方為了打壓中國「歇斯底里，不擇手段」。

6月16日，中國外交部發言人汪文斌評論布林肯到訪時指美國「不應幻想從實力地位出發和中國打交道，中方敦促美方同中方相向而行，推動中美關係逐步重回穩定發展軌道。」

在這些雙方你來我往的外交和軍事抗衡的舉動下，美國國務院也對此次布林肯的北京之行，沒有期待突破的願望，似乎在降低外界對於此行的「期望值」。

美國的盤算

就在布林肯飛往亞洲的前夕，正在東京訪問的美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）6月16日表示，美國並不預期國務卿布林肯訪問中國期間，與後者的關係會出現任何突破。

根據《路透社》報導，蘇利文還說，對美國來說，更重要的一場外交活動是印度總理莫迪（Narendra Modi）下周的訪美行程。

事實上，就在美中相繼證實布林肯訪中之行後，剛結束北京訪問之行的助理國務卿康達（Daniel Joseph Kritenbrink）就曾經在記者會表示，布林肯此行不是在美中相處的方式上求得突破或轉變，「而是帶著現實、自信的態度和真誠的希望，盡可能以最負責的方式管理美中之間的競逐」。

在美國國務院負責亞太事務的康達又說，美國不會期盼此次訪問能夠交出很多外交成果，但至少能降低誤判風險，避免美中雙方衝突，他預期布林肯此行會與重白宮申維護台海和平穩定的立場，也會同北京討論烏克蘭情勢。

與康達一同召開記者會的美國白宮國家安全會議印太事務協調員坎貝爾（Kurt Michael Campbell）則補充說，美中關係正進入密集外交時刻，期待在布林肯訪中後一段時間，兩國將迎來一系列「雙向訪問」。他強調，美國預期布林肯此次訪問，將強烈主張美中維繫軍事對話的必要性。

那麼，美國此行想要得到什麼呢？宋文笛在分析美國戰略時對《BBC中文》說，這次布林肯的訪問，美方希望達到的目標是「避免衝突」，「控管競爭」及「探索合作」三大方向。