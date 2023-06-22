三大國籍航空聲量趨勢比較：星宇航空班機延誤事件靠張國煒逆轉風向？

文：林洧正

星宇航空因為班機延誤的事件再度佔據媒體版面，本次危機處理上，社群上的討論聲音非常熱烈，其中包含了檢討、鼓勵的內容，從分析中也發現董事長張國煒的後續處置，成功地獲得了正面的反應，QSearch也針對本次的聲量、討論面向進行分析，找出事件在社群發展的過程。

而除了今年的班機延誤、股價漲跌讓星宇獲得大眾關注之外，星宇在短短幾年的時間，在社群上的表現已經逐漸追上華航、長榮，社群平台的經營讓星宇創造話題性、營造品牌形象，張國煒要如何上演王子復仇記，星宇已經在社群操作上，找出自己的優勢與武器，慢慢逼近華航、長榮兩位傳統航空霸主。

三大國籍航空聲量趨勢，長榮、星宇高峰皆起因於爭議事件

Photo Credit: QSearch

在過去三個月的聲量上，台灣三家國籍的聲量多數時間都相差不遠，聲量較高的時間點都是因為爭議事件引起大量的討論，像是年初的長榮航勤罷工事件、星宇的股價討論與近期的星宇延誤事件，而華航僅有總統搭機出訪，而獲得部分的社群貼文提及，有較高的聲量討論。

星宇延誤討論早在PTT炸鍋，直至隔日媒體才大量報導

Photo Credit: QSearch

星宇航空的延誤資訊，在網路上最先引起討論的地方是從PTT開始，內容從班機轉降名古屋開始，留言討論持續到5/7晚上才停止，總計超過1500留言，而社群上則是從5/7早上媒體才開始大量出現相關貼文，並引爆整個討論社群聲量。

論壇大量討論夜宿狀況，Facebook最關心的航空規定問題

Photo Credit: QSearch FB文字雲

Photo Credit: QSearch 論壇文字雲

Photo Credit: QSearch 媒體文字雲

從最熱烈討論的FB、論壇、媒體的文字雲觀察，三個平台所聚焦的重點有些許差異，Facebook在討論宵禁、民航局相關的規定內容最為熱門，而網友主導內容的論壇則是比較關心夜宿機場的相關處理，在媒體上最聚焦關鍵字，最多提及的就是星宇與張國煒，其餘事件相關的關鍵字也都有出現。

張國煒親赴日本引起討論，成功在社群上獲得正面反應

Photo Credit: QSearch

從文字雲上，可以發現星宇董事長張國煒是事件的焦點之一，張國煒親赴日本道歉、處理延誤問題，在Facebook上就佔了延誤相關的聲量的4成，而媒體報導更是有超過6成都提及，可以看出董事長親自出面確實會得到更多的討論。

Photo Credit: QSearch

若進一步分析提及張國煒相關的熱門留言，按讚數前100名當中，有接近八成的留言都是對張國煒親赴日本與後續處理表示正面的回饋，多數的留言都提及「親自、誠意」的文字，可見社群上對於張國煒親自出面多數是採正面的回應。

星宇因爭議事件聲量衝上第一，無爭議下長榮聲量表現最佳

Photo Credit: QSearch

Photo Credit: QSearch

今年至今，星宇航空對比華航、長榮的社群討論，在Facebook與Instagram的聲量都有領先，不過有一部分的聲量都是來自於爭議事件，若扣除星宇與長榮今年的爭議事件，星宇在Facebook上的聲量就落於第二，而Instagram上的表現則影響不大，仍然有大幅的領先，代表除了爭議相關的事件之外，星宇在品牌上的經營也是有許多成果。

星宇KOL聲量雖落後，但多數皆為名人且宣傳效益高

Photo Credit: QSearch

在社群上的曝光、傳播內容，KOL所傳遞的資訊佔有很重要的影響力，從Facebook的熱門聲量來源來進行分析，在華航與長榮的航線數量上與長期耕耘的優勢下，KOL的數量與貼文數上，星宇離華航與長榮還有一小段差距，聲量總和上是長榮遙遙領先，星宇與華航的差距則是較小。

Photo Credit: QSearch

Photo Credit: QSearch

在聲量前20的粉專數量上可以發現，星宇多數都是藉由名人分享來獲得大量的聲量，而較為資深的華航與長榮，則是較多政治人物與贊助的運動選手會搭乘的選擇，旅遊作家的數量三者都有一定數量的內容分享。

若看聲量的總和數據，可以發現星宇在名人分享的內容上獲得更多的聲量，且多數的內容主軸都是聚焦在星宇的搭乘體驗或是資訊分享上，大量的曝光星宇硬體、服務、航點......等內容，在名人所帶來的外溢效益之下，對於品牌宣傳與服務的口碑上有著很大的幫助。

長榮則是透過長期贊助的運動員獲得聲量，像是戴資穎出國比賽的照片分享，不過內容的主軸就會落在運動員出國比賽上，航空公司僅是在文末提及而已，在宣傳服務內容上的成效就不及星宇，華航則是政治人物出訪的首選，內容形式也與長榮相仿，內容主軸並非在航空公司身上。

星宇在東南亞航線追上對手，靠聯名合作創造大量聲量領先

Photo Credit: QSearch

在文字雲當中，機票、餐點、聯名信用卡這三個主題內容在每家航空公司都有被提及，若比較這三個常見的討論內容，機票的討論多是銷售、票價優惠相關的內容，最多討論聲量的是長榮，在餐點的內容，星宇特調和胡同燒肉飛機餐獲得極高的討論，與玉山銀行的聯名卡也成功吸引到了許多討論，這兩個內容主題都是華航與長榮的聲量的兩倍以上。

Photo Credit: QSearch

對比三個航空公司航點重複的部分，在日本航點的部分星宇的討論聲量，離華航與長榮還有一段差距，不過在東南亞航點上，星宇雖然航點數量不及其餘兩間公司，但是也能夠創造足夠的社群討論聲量，甚至超越長榮的社群聲量表現。

Photo Credit: QSearch

星宇在社群上另外有一個創造話題性的重要武器，就是與其他品牌進行聯名合作，在這部分的聲量華航與長榮是望塵莫及，不僅是前面提及的餐點、信用卡聯名，在開通北美航線的同時也與NBA、MLB推出聯名備品，為新開通的北美航線爭取更多的討論聲量，另外也有與7-11的聯名鮮食、知名飯店集團的聯名套裝行程，都讓星宇靠著品牌合作成功地擴大品牌的討論度。

社群經營為星宇強項，FB、IG皆遙遙領先華航、長榮

星宇 華航 長榮 FB粉絲數 409,736 1,119,952 1,545,103 FB貼文數 94 89 73 影響力分數 46,781.7 11,685.8 15,945.6 平均影響力分數 497.7 131.3 218.4 IG粉絲數 123,957 65,137 79,123 IG貼文數 53 71 15 愛心數 230,389 69,134 33,238 平均愛心數 4,347.0 973.7 2,215.9

在分析市場對於三大國籍航空的反饋以外，企業經營的社群平台也是與乘客溝通重要的管道，星宇航空在Facebook與Instagram的表現，不管是在總體聲量或是平均表現都領先華航、長榮許多，且FB還是在粉絲數落後之下創造出優異的表現，星宇在這部分繳出更亮眼的成績，為他們持續鞏固、獲取乘客的關注。

由社群討論內容中驗證，星宇成功營造精品形象