高利率恐維持更長時間，台灣通膨推力為何？服務類CPI漲勢趨緩了嗎？解析一次看

（中央社）全球慢慢走出疫情陰影，生活邁向正常化，娛樂、聚餐活動愈來愈頻繁，不過央行示警，服務類價格居高、核心物價下跌不易，恐使主要央行維持高利率更長時間，高利率環境不利民間消費與投資成長，將抑制台灣出口動能回升。

美國聯準會去（2022）年以來激進升息的後座力持續發酵，全球終端需求明顯萎縮；今（2023）年6月聯準會終於按下暫停鍵，決議在連10次升息後暫時收手，以觀察一年多來政策緊縮效果。

台灣央行6月15日理監事會也跟進美國暫停升息腳步，宣布利率按兵不動，要花一些時間檢視緊縮貨幣政策的效果及影響，同時大幅下修台灣2023年經濟成長率至1.72%，較3月預測值2.21%大減0.49個百分點。

央行報告進一步指出，今年仍存在許多變數，恐抑制成長動能，須留意主要央行維持高利率水準的時間、中國大陸經濟復甦程度、供應鏈庫存調整完成時間、國際政經情勢變化，以及氣候變遷等5大不確定性。

央行強調，隨著疫後生活正常化，民眾消費主力轉向服務類，先進經濟體的餐飲及娛樂服務需求明顯升溫，加上人力成本上漲，導致服務類價格居高、核心物價下跌不易，主要央行可能因此維持高利率水準更長的時間。

央行認為，高利率環境不利民間消費與投資成長，可能進一步延緩全球經濟復甦步調，抑制台灣出口動能回升。

此外，供應鏈庫存調整完成時間，攸關台灣下半年經濟復甦動能。央行指出，由於供應鏈瓶頸期間重複下單以及疫後遠距紅利消失，去年第2季起，全球終端產品買氣趨緩，部分廠商開始調整庫存，直到今年上半年，各產業庫存去化程度不一，拖累國內經濟成長動能。

央行直言，供應鏈庫存調整完成的時間，將左右國內民間投資與經濟表現。

原本外界期待中國解封後經濟復甦，可以帶動需求回升，不過央行表示，中國第1季消費復甦緩慢，民間投資低迷，加上青年失業率仍高以及地方政府債務龐大等問題，景氣前景不確定性高，復甦動能不如原先預估，可能拖累全球經濟成長。

央行表示，全球景氣降溫且不確定性因素仍多，抑制台灣外需表現，而廠商持續庫存調整，也使民間投資偏向保守，國內外主要機構陸續下調今年台灣經濟成長率預測值，區間介於0.7%至2.31%之間，平均為1.63%。

台灣通膨推力為何？服務類CPI漲勢趨緩了嗎？解析一次看

（中央社）央行理監事會6月15日做出利率按兵不動決策，雖然符合市場預期，不過央行總裁楊金龍談及通膨則屢次提到「服務類價格具有僵固性」，且通膨發生質變。究竟這波物價在漲什麼、服務類又涵蓋哪些層面，彙整重點一次看懂。

央行於15日舉行第2季理監事會議，考量台灣面臨出口放緩、投資疲弱的經濟下行壓力，又有通膨居高的隱憂，央行理事一致同意做出暫停升息的決策，認為現階段宜「停看聽」，先觀望緊縮貨幣政策的累積效果及影響，並持續緊盯物價變化。

「我們（考量）還是以通膨為主」，楊金龍直言，央行暫停升息的決策，並非外界所言「相較通膨，更擔心經濟衰退」，而是國內通膨已緩步回降，只是推力從商品轉為服務，而且服務類價格具有僵固性、居高難下，通膨率才會持續偏高。

記者會上，楊金龍多次強調通膨結構轉變，細說服務類價格特性，也清楚表達央行立場「會審慎關注」。這波物價上漲有什麼不同，服務類價格又發生什麼事，讓央行嚴陣以待，不敢掉以輕心。

台灣通膨的推力改變了嗎？

根據主計總處統計，台灣消費者物價指數（CPI）年漲幅已經連續22個月超過2%的通膨警戒線，顯示通膨壓力明顯升高。

主計總處官員指出，若大致以2023年作為分界，在這之前，台灣物價上漲主要受到國際農工原料價格飆高，帶動一連串成本推升的物價漲勢；今年以來，通膨壓力來源轉為由房租、外食費、娛樂等服務價格推動。

主計總處官員補充，去年第4季邊境開放後，觀光旅遊等相關服務需求湧現，今年以來更明顯。

以今年5月物價統計為例，CPI年漲2.02%，其中商品類漲1.23%、服務類漲2.79%，對總指數影響分別為0.62與1.40個百分點，顯示服務類已成為推動這波物價上漲的主要力道。

央行指出，不只台灣，全球通膨壓力來源多從商品移轉至服務；隨著能源等大宗商品價格回降，各經濟體CPI商品類年增率趨降，疫後生活正常化則推升餐飲及娛樂服務需求，各經濟體服務類價格走升，服務類CPI因而成為通膨的主要推力。

服務類CPI是什麼，涵蓋哪些項目？

為了讓外界更詳細了解物價變動的情況，主計總處的物價統計有基本分類（食物、衣著、居住、交通及通訊、醫藥保健、教養娛樂、雜項）、商品性質別分類（商品類、服務類）、購買頻度（每月至少購買1次、每季至少購買1次、每季購買不到1次）、特殊分類（不含蔬果及能源，也就是核心CPI），以及所得層級別分類。

若按商品性質別分類，CPI可分為商品類、服務類兩大類，前者可再細分為非耐久性消費品（蔬菜、水果）、半耐久性消費品（衣服）及耐久性消費品（汽車、3C）。

服務類則包含外食費、衣著服務、居住服務、交通及通訊服務（計程車費）、教養娛樂服務（補習及學習費、電影票、旅館住宿費）、醫療服務、雜項服務（理容服務、嬰幼兒照顧服務）等類別。

服務類價格為何具有僵固性、居高難下？

央行解釋，服務類消費通常具有客製化性質，加上服務業多是勞力密集，人力成本較高，近期勞動市場又相當緊俏，缺工頻傳，導致薪資上漲，這些因素均使服務類價格不易回落。