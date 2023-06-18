高利率恐維持更長時間，台灣通膨推力為何？服務類CPI漲勢趨緩了嗎？解析一次看
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儘管央行預測，今年第4季CPI及核心CPI年增率可分別回落至1.95%及1.90%，降至2%的通膨警戒線之下，中央研究院經濟所研究員周雨田直言「太樂觀，我覺得很難」。考量房租仍是重要推力，加上疫後娛樂需求復甦，周雨田認為，偏高的通膨率恐怕得維持一段時間，今年底前很難看到降至2%以下。
（中央社）全球慢慢走出疫情陰影，生活邁向正常化，娛樂、聚餐活動愈來愈頻繁，不過央行示警，服務類價格居高、核心物價下跌不易，恐使主要央行維持高利率更長時間，高利率環境不利民間消費與投資成長，將抑制台灣出口動能回升。
美國聯準會去（2022）年以來激進升息的後座力持續發酵，全球終端需求明顯萎縮；今（2023）年6月聯準會終於按下暫停鍵，決議在連10次升息後暫時收手，以觀察一年多來政策緊縮效果。
台灣央行6月15日理監事會也跟進美國暫停升息腳步，宣布利率按兵不動，要花一些時間檢視緊縮貨幣政策的效果及影響，同時大幅下修台灣2023年經濟成長率至1.72%，較3月預測值2.21%大減0.49個百分點。
央行報告進一步指出，今年仍存在許多變數，恐抑制成長動能，須留意主要央行維持高利率水準的時間、中國大陸經濟復甦程度、供應鏈庫存調整完成時間、國際政經情勢變化，以及氣候變遷等5大不確定性。
央行強調，隨著疫後生活正常化，民眾消費主力轉向服務類，先進經濟體的餐飲及娛樂服務需求明顯升溫，加上人力成本上漲，導致服務類價格居高、核心物價下跌不易，主要央行可能因此維持高利率水準更長的時間。
央行認為，高利率環境不利民間消費與投資成長，可能進一步延緩全球經濟復甦步調，抑制台灣出口動能回升。
此外，供應鏈庫存調整完成時間，攸關台灣下半年經濟復甦動能。央行指出，由於供應鏈瓶頸期間重複下單以及疫後遠距紅利消失，去年第2季起，全球終端產品買氣趨緩，部分廠商開始調整庫存，直到今年上半年，各產業庫存去化程度不一，拖累國內經濟成長動能。
央行直言，供應鏈庫存調整完成的時間，將左右國內民間投資與經濟表現。
原本外界期待中國解封後經濟復甦，可以帶動需求回升，不過央行表示，中國第1季消費復甦緩慢，民間投資低迷，加上青年失業率仍高以及地方政府債務龐大等問題，景氣前景不確定性高，復甦動能不如原先預估，可能拖累全球經濟成長。
央行表示，全球景氣降溫且不確定性因素仍多，抑制台灣外需表現，而廠商持續庫存調整，也使民間投資偏向保守，國內外主要機構陸續下調今年台灣經濟成長率預測值，區間介於0.7%至2.31%之間，平均為1.63%。
台灣通膨推力為何？服務類CPI漲勢趨緩了嗎？解析一次看
（中央社）央行理監事會6月15日做出利率按兵不動決策，雖然符合市場預期，不過央行總裁楊金龍談及通膨則屢次提到「服務類價格具有僵固性」，且通膨發生質變。究竟這波物價在漲什麼、服務類又涵蓋哪些層面，彙整重點一次看懂。
央行於15日舉行第2季理監事會議，考量台灣面臨出口放緩、投資疲弱的經濟下行壓力，又有通膨居高的隱憂，央行理事一致同意做出暫停升息的決策，認為現階段宜「停看聽」，先觀望緊縮貨幣政策的累積效果及影響，並持續緊盯物價變化。
「我們（考量）還是以通膨為主」，楊金龍直言，央行暫停升息的決策，並非外界所言「相較通膨，更擔心經濟衰退」，而是國內通膨已緩步回降，只是推力從商品轉為服務，而且服務類價格具有僵固性、居高難下，通膨率才會持續偏高。
記者會上，楊金龍多次強調通膨結構轉變，細說服務類價格特性，也清楚表達央行立場「會審慎關注」。這波物價上漲有什麼不同，服務類價格又發生什麼事，讓央行嚴陣以待，不敢掉以輕心。
台灣通膨的推力改變了嗎？
根據主計總處統計，台灣消費者物價指數（CPI）年漲幅已經連續22個月超過2%的通膨警戒線，顯示通膨壓力明顯升高。
主計總處官員指出，若大致以2023年作為分界，在這之前，台灣物價上漲主要受到國際農工原料價格飆高，帶動一連串成本推升的物價漲勢；今年以來，通膨壓力來源轉為由房租、外食費、娛樂等服務價格推動。
主計總處官員補充，去年第4季邊境開放後，觀光旅遊等相關服務需求湧現，今年以來更明顯。
以今年5月物價統計為例，CPI年漲2.02%，其中商品類漲1.23%、服務類漲2.79%，對總指數影響分別為0.62與1.40個百分點，顯示服務類已成為推動這波物價上漲的主要力道。
央行指出，不只台灣，全球通膨壓力來源多從商品移轉至服務；隨著能源等大宗商品價格回降，各經濟體CPI商品類年增率趨降，疫後生活正常化則推升餐飲及娛樂服務需求，各經濟體服務類價格走升，服務類CPI因而成為通膨的主要推力。
服務類CPI是什麼，涵蓋哪些項目？
為了讓外界更詳細了解物價變動的情況，主計總處的物價統計有基本分類（食物、衣著、居住、交通及通訊、醫藥保健、教養娛樂、雜項）、商品性質別分類（商品類、服務類）、購買頻度（每月至少購買1次、每季至少購買1次、每季購買不到1次）、特殊分類（不含蔬果及能源，也就是核心CPI），以及所得層級別分類。
若按商品性質別分類，CPI可分為商品類、服務類兩大類，前者可再細分為非耐久性消費品（蔬菜、水果）、半耐久性消費品（衣服）及耐久性消費品（汽車、3C）。
服務類則包含外食費、衣著服務、居住服務、交通及通訊服務（計程車費）、教養娛樂服務（補習及學習費、電影票、旅館住宿費）、醫療服務、雜項服務（理容服務、嬰幼兒照顧服務）等類別。
服務類價格為何具有僵固性、居高難下？
央行解釋，服務類消費通常具有客製化性質，加上服務業多是勞力密集，人力成本較高，近期勞動市場又相當緊俏，缺工頻傳，導致薪資上漲，這些因素均使服務類價格不易回落。
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）