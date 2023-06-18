汐止童質譜BZD未檢出，衛福部依個資法逕行公布；賴清德：幼兒園是否餵彩虹藥水，新北市府應說明

汐止童質譜BZD未檢出 衛福部依個資法逕行公布

（中央社）新北汐止幼童BZD質譜分析結果出爐，但家長不同意公開。衛福部今（18）日表示，根據個資法，基於醫療、衛生或犯罪預防目的，有必要且資料經去識別化，逕行揭露結果為「未檢出」。

新北市板橋區某私立幼兒園日前發生教保員疑餵幼童安眠藥案，衛生福利部8日責成部立台北醫院，免費協助兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療，截至目前共73人做尿液檢查，其中56人檢驗結果為陰性、17人檢驗中。

另外1名汐止幼童檢出微量苯二氮平類（BZD），衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐16日表示，為釐清疑慮，已送台北榮總做質譜分析，一般約需時1週，但希望可以盡快在3天左右完成。

各界關注分析結果，林慶豐今天下午接受媒體聯訪時說明，16日送至北榮，採急件方式處理，17日晚間結果出爐，第一時間與家長溝通，對方不同意公布。

「家長至今仍不太同意。」林慶豐坦言，直到聯訪開始前，都持續溝通中，家長主要考量有3點，包括孩童正透過法務部系統進行毛髮檢驗、已進入司法程序以及涉及孩童個資。

雖然醫療法提到，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。此外，刑法也有相關規定不可洩漏。不過，林慶豐說，經詢問法務部，因個資法第6條第1項第4款有規定，公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防的目的，有必要且資料經去識別化，這次仍逕行公開，希望讓其他感到焦慮的家長安心，將持續與個案家長溝通。

林慶豐表示，這次由北榮專業團隊與儀器測試，檢驗結果確認是「未檢出」，報告中也是「未檢出」，這部分請家長放心。

至於「未檢出」是代表沒有用藥或是被代謝掉，林慶豐說，雖然已經過一段時間，因為是使用有疑慮的尿液樣本、同一檢體送驗，沒有時間差的問題，主要是針對當初有疑慮的部分進行質譜分析。

賴清德：幼兒園是否餵彩虹藥水，新北市府應說明

（中央社）新北市私幼疑餵藥案延燒，民進黨主席賴清德今天表示，重點還是在孩子身上，新北市政府應該要特別說明，家長所陳述與媒體所報導，有關孩子的戒斷症狀到底如何，這個是最重要的。

民進黨主席暨總統參選人賴清德下午出席台北市信賴台灣之友會成立大會，他在會前接受媒體聯訪時表示，民進黨肯定時代力量立委王婉諭與社福團體，在新北市府廣場發起的「不藥傷害我的孩子」活動。

Photo Credit: Patrick攝 「不藥傷害我的孩子」活動現場

針對新北市的餵藥事件，賴清德認為，重點還是在孩子身上，新北市政府應該要特別去說明，家長所陳述與媒體所報導，有關孩子的戒斷症狀到底如何，這個是最重要的。

他指出，據家長陳述與媒體報導，幼兒園有餵食孩子「彩虹藥水」，這事情是不是真的？若孩子已經有戒斷症狀，且幼兒園也確實餵食「彩虹藥水」，整個事情在處理時就會更清楚；若能公布孩子的真實情況重點，社會大眾知道後，也會對新北市政府目前的處理方式比較放心。

另外，前衛福部長陳時中出席台北市信賴之友會活動受訪表示，侯友宜說6月3日在第一時間就組成醫療團隊，但民眾最晚知道時間點是5月15日；醫療團隊本就存在、僅是做行政整合，快則一天、慢則3天就可處理，拖了18天還強調是第一時間，行政效率就讓人有點質疑。

媒體問到是否需要幼童全面篩檢，陳時中認為，全面普篩沒有必要，此事件應回歸專業，效率應該要快，3天就要把專業團隊組織起來；且毒物的種類很多，不可能全部在一個時間內突然做篩檢，沒有任何證據、就不會做普篩。

Photo Credit: Patrick攝 「不藥傷害我的孩子」活動現場

新北疑餵藥案，藍批政院政治操作擬杯葛施政報告

（中央社）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，嚴厲譴責行政院對新北市私幼疑餵藥案的冷眼旁觀，甚至進行政治操作，國民黨團不接受行政院長陳建仁下會期來立法院施政報告。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，幼兒園餵藥事件很清楚是家長投訴開始，國民黨想要政治操作、找代罪羔羊，顯然是忘了家長的憤怒與無力感。

新北市私幼疑餵藥案延燒，曾銘宗今天在國民黨立法院黨團記者室召開記者會時指出，餵藥案從5月15日發生，到新北市政府移送檢調查辦，已超過1個月，從行政院到衛福部，都沒有行使職權，等著看新北市政府笑話，這樣的政府，國民黨團實在看不下去。

曾銘宗表示，蔡政府從行政院、衛福部、NCC在餵藥事件中，發布假訊息、錯誤訊息和有害的訊息，行政院甚至冷眼旁觀，進行政治操作，國民黨團給予最嚴厲譴責。

他也預告，不接受陳建仁在下會期來立法院進行施政報告，請陳建仁不要發布假訊息，進行政治操作。

另外，曾銘宗說，餵藥事件的根本在於「藥物」從哪裡來，這是衛福部食藥署的權責，食藥署必須出來說清楚講明白。食藥署日前宣稱「苯巴比妥（Barbiturates）藥物查無流向不明」，但他質疑，有很多藥品都含有微量苯巴比妥，食藥署是否真的有查清楚。

曾銘宗指出，餵藥案移送檢調至今已過1個月，檢調也約談幼兒園院長、老師，為何到現在還不清不楚，國民黨團要求檢調依法行政，請儘速查明藥物來源。

對此，鄭運鵬接受《中央社》記者訪問時表示，幼兒園餵藥事件很清楚是家長投訴開始，現在國民黨總統參選人、新北市長侯友宜想要政治操作、找代罪羔羊，顯然是忘了幼兒家長的憤怒與無力感。

鄭運鵬指出，國民黨團如果要配合侯友宜做高政治低理智的杯葛手段，應該就是永遠的老三了。

孩童有狀況就送質譜分析？台大醫建議先就醫評估