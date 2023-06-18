《TVBS》民調：柯文哲33％逆轉藍綠奪冠、侯友宜墊底，黨團總召稱不可能「換侯」
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根據TVBS最新民調，民眾黨參選人柯文哲支持度33％，從一開始的第三名躍升至龍頭。民進黨總統參選人賴清德支持率為30%位居第二。國民黨參選人侯友宜支持度則僅有23%，位居末位。侯友宜今天表示，對於民調都給予尊重跟參考，會堅定自己的選舉節奏跟步調。
綜合《中央社》、《風傳媒》與《TVBS新聞網》報導，《TVBS民調中心》2024總統大選最新的民調結果出爐，民眾黨參選人柯文哲支持度提升至33％，從一開始的第三名躍升至龍頭。民進黨總統參選人賴清德支持率為30%位居第二。國民黨參選人侯友宜支持度則僅有23%，位居末位。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗則在昨（17）日表示，國民黨不可能「換侯」，更換候選人的機率是0。
各年齡支持度比較：柯文哲在20-49歲中支持度領先，賴清德在60歲以上選民支持度居冠
根據《TVBS民調中心》的調查，目前柯文哲在20至29歲中的支持度為58%，明顯高於賴清德的17%及侯友宜的12%。在30至39歲選民中，柯文哲支持度為55%、賴清德28%，侯友宜12%。40至49歲對柯文哲支持度增為36%，賴清德29%，侯友宜則減少至23%。
50至59歲對柯文哲支持度為27%，賴清德29%，侯友宜以34%領先；60歲以上選民對賴清德支持度增至38%，侯友宜27%，柯文哲13%。
各地區比較：北北基、中彰投膠著，柯文哲領跑桃竹苗、高屏澎，賴清德在雲嘉南領先
柯文哲支持度在桃竹苗、高屏澎地區皆呈現領先，在桃竹苗地區以40%支持度領先賴清德的30％與侯友宜的24％。在高雄、屏東、澎湖地區，柯文哲以35％領先賴清德的25%與侯友宜的21％。
賴清德則領跑雲嘉南地區，支持度增加為37%，領先侯友宜的26%及柯文哲的25%。
柯文哲與賴清德在北北基及中彰投地區支持度呈現膠著。北北基地區支持柯文哲、賴清德的比例皆為30%、侯友宜25%；中彰投地區支持賴清德支持度比例為34%、柯文哲32%、侯友宜17%。
柯文哲領先大學及研究所、賴清德領先高中職以下學歷民眾
在教育程度的比較上，學歷為大學及研究所的民眾對柯文哲支持度約為50%、賴清德25%，侯友宜則降至20%以下。
學歷在高中職的民眾中，有33%支持賴清德，28%支持侯友宜，26％支持柯文哲。國中以下民眾支持賴清德比例則為37%、侯友宜25%、柯文哲12%。
根據TVBS提供的新聞稿資料，本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2023年6月14日至6月16日晚上6:30至10:00，共接觸1237位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為157位，拒訪率為12.7%，最後成功訪問有效樣本1080位（市話542、手機538），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。
民調位居末位，侯友宜：堅定選舉節奏跟步調
（中央社）國民黨立委參選人羅智強拋「政黨輪替大聯盟」，引發棄侯保柯的討論。媒體最新民調顯示，民眾黨主席柯文哲支持度領先國民黨總統參選人侯友宜10個百分點。侯友宜今天表示，對於民調都給予尊重跟參考，會堅定自己的選舉節奏跟步調。
侯友宜今天上午在台北市政府前廣場出席「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，包括前國防部長伍世文、中央軍事院校校友總會理事長彭進明、退將陳廷寵、夏瀛洲以及國民黨軍系立委吳斯懷等人都出席。
國民黨立委參選人羅智強日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引發各界討論棄保議題，而根據《TVBS》最新民調顯示，侯友宜的支持度與柯文哲差距達10個百分點。侯友宜在接受媒體訪問時表示，面對所有的民調，他都給予尊重跟參考，會堅定自己的選舉節奏跟步調。
由於侯友宜日前赴政治大學參與「政治進入大學PLUS」活動，卻遭學生批評「答非所問」及「跳針」，侯友宜明（19）日將參加台大政治系學會舉辦的「校園總統馬拉松論壇」，引發關注。
侯友宜表示，相當重視跟學生的座談會，他會直接面對學生的問題，尤其學生最關心的青年議題，他也希望很清楚的向學生說明跟報告。他認為台灣的未來有青年朋友的參與，國家會更好，這段時間也謝謝同學給他很多機會，可以多了解、認識他如何面對國家未來的挑戰。
至於何時跟前高雄市長韓國瑜見面，侯友宜僅表示，昨天是韓國瑜的生日，他有跟韓國瑜通電話，祝福生日快樂，也聊到很多好朋友都非常關心兩人的近況。
針對中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧宣布將在福建建設「兩岸融合發展示範區」，侯友宜指出，希望以平等尊嚴友善的方式，促進兩岸對話與交流，讓兩岸建構互信的基礎，帶動兩岸和平發展。
新聞來源
- 侯友宜與韓國瑜合體時間 曾銘宗：很快了（中央社）
- 民調輸柯10個百分點 侯友宜：堅定選舉節奏跟步調（中央社）
- TVBS總統民調／柯文哲33%超車藍綠得第一 侯友宜23%淪老三（TVBS 新聞網）
- TVBS民調》柯文哲33%反超藍綠奪冠 賴清德高屏遭逆襲、侯友宜暴跌墊底（風傳媒）
延伸閱讀
- 「政黨輪替大聯盟」遭疑不挺侯，羅智強致歉不再倡議；連戰呼籲國民黨團結唯一支持侯友宜
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。