《TVBS》民調：柯文哲33％逆轉藍綠奪冠、侯友宜墊底，黨團總召稱不可能「換侯」

綜合《中央社》、《風傳媒》與《TVBS新聞網》報導，《TVBS民調中心》2024總統大選最新的民調結果出爐，民眾黨參選人柯文哲支持度提升至33％，從一開始的第三名躍升至龍頭。民進黨總統參選人賴清德支持率為30%位居第二。國民黨參選人侯友宜支持度則僅有23%，位居末位。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則在昨（17）日表示，國民黨不可能「換侯」，更換候選人的機率是0。

各年齡支持度比較：柯文哲在20-49歲中支持度領先，賴清德在60歲以上選民支持度居冠

根據《TVBS民調中心》的調查，目前柯文哲在20至29歲中的支持度為58%，明顯高於賴清德的17%及侯友宜的12%。在30至39歲選民中，柯文哲支持度為55%、賴清德28%，侯友宜12%。40至49歲對柯文哲支持度增為36%，賴清德29%，侯友宜則減少至23%。

50至59歲對柯文哲支持度為27%，賴清德29%，侯友宜以34%領先；60歲以上選民對賴清德支持度增至38%，侯友宜27%，柯文哲13%。

各地區比較：北北基、中彰投膠著，柯文哲領跑桃竹苗、高屏澎，賴清德在雲嘉南領先

柯文哲支持度在桃竹苗、高屏澎地區皆呈現領先，在桃竹苗地區以40%支持度領先賴清德的30％與侯友宜的24％。在高雄、屏東、澎湖地區，柯文哲以35％領先賴清德的25%與侯友宜的21％。

賴清德則領跑雲嘉南地區，支持度增加為37%，領先侯友宜的26%及柯文哲的25%。

柯文哲與賴清德在北北基及中彰投地區支持度呈現膠著。北北基地區支持柯文哲、賴清德的比例皆為30%、侯友宜25%；中彰投地區支持賴清德支持度比例為34%、柯文哲32%、侯友宜17%。

柯文哲領先大學及研究所、賴清德領先高中職以下學歷民眾

在教育程度的比較上，學歷為大學及研究所的民眾對柯文哲支持度約為50%、賴清德25%，侯友宜則降至20%以下。

學歷在高中職的民眾中，有33%支持賴清德，28%支持侯友宜，26％支持柯文哲。國中以下民眾支持賴清德比例則為37%、侯友宜25%、柯文哲12%。

根據TVBS提供的新聞稿資料，本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2023年6月14日至6月16日晚上6:30至10:00，共接觸1237位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為157位，拒訪率為12.7%，最後成功訪問有效樣本1080位（市話542、手機538），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

民調位居末位，侯友宜：堅定選舉節奏跟步調

（中央社）國民黨立委參選人羅智強拋「政黨輪替大聯盟」，引發棄侯保柯的討論。媒體最新民調顯示，民眾黨主席柯文哲支持度領先國民黨總統參選人侯友宜10個百分點。侯友宜今天表示，對於民調都給予尊重跟參考，會堅定自己的選舉節奏跟步調。

侯友宜今天上午在台北市政府前廣場出席「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，包括前國防部長伍世文、中央軍事院校校友總會理事長彭進明、退將陳廷寵、夏瀛洲以及國民黨軍系立委吳斯懷等人都出席。

國民黨立委參選人羅智強日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引發各界討論棄保議題，而根據《TVBS》最新民調顯示，侯友宜的支持度與柯文哲差距達10個百分點。侯友宜在接受媒體訪問時表示，面對所有的民調，他都給予尊重跟參考，會堅定自己的選舉節奏跟步調。

由於侯友宜日前赴政治大學參與「政治進入大學PLUS」活動，卻遭學生批評「答非所問」及「跳針」，侯友宜明（19）日將參加台大政治系學會舉辦的「校園總統馬拉松論壇」，引發關注。

侯友宜表示，相當重視跟學生的座談會，他會直接面對學生的問題，尤其學生最關心的青年議題，他也希望很清楚的向學生說明跟報告。他認為台灣的未來有青年朋友的參與，國家會更好，這段時間也謝謝同學給他很多機會，可以多了解、認識他如何面對國家未來的挑戰。

至於何時跟前高雄市長韓國瑜見面，侯友宜僅表示，昨天是韓國瑜的生日，他有跟韓國瑜通電話，祝福生日快樂，也聊到很多好朋友都非常關心兩人的近況。

針對中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧宣布將在福建建設「兩岸融合發展示範區」，侯友宜指出，希望以平等尊嚴友善的方式，促進兩岸對話與交流，讓兩岸建構互信的基礎，帶動兩岸和平發展。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範