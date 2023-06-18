搶佔電動車市場：鴻海在印度設產線、墨西哥造零件，中國利用價格優勢進軍歐洲
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鴻海集團將在印度設立電動車生產據點，集團已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶。劉揚偉重申，鴻海集團目標要到2025年取得全球電動車至少5%市占率，並成為全球重要的電動車製造商之一，集團會緊抓電動車的發展機遇。面對美中緊張關係，劉揚偉指出，全球多元化布局是集團策略之一，而美中潛在衝突，一直是他考量的重要因素。
鴻海攻電動車 劉揚偉：印度設產線、墨西哥製造零件
（中央社）鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團很快將在印度設立電動車製造產線，鴻海已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶。
劉揚偉日前接受英國廣播公司新聞網《BBC》專訪，6月17日《BBC》公布部分專訪影音內容，在接受《BBC》記者專訪過程中，劉揚偉也親自駕駛鴻海先前推出的Model C電動車款，載著《BBC》記者一同體驗。
劉揚偉指出，製造電動車和製造蘋果iPhone手機非常不一樣，「製造電動車更複雜」，一台標準型的電動車，內裝的零配件數量達上萬件，一支手機內裝零組件數量僅有600多件，兩者相差近20倍。
當《BBC》記者問及鴻海集團如何在美國特斯拉（Tesla）和中國比亞迪（BYD）等電動車大廠、以及傳統品牌車廠之間脫穎而出，劉揚偉表示，這些車廠銷售自身品牌車款，但鴻海集團不製造自身品牌車款，而採用「委託設計製造服務」（CDMS, Contract design and manufacturing service）的商業模式，上述品牌車廠，未來有可能也是鴻海集團的客戶群。
《BBC》記者追問特斯拉或比亞迪是否已是鴻海集團電動車客戶群，劉揚偉並未正面承認或否認，他僅笑說，「我沒指名哪一家」。
至於在全球哪些地區布局電動車生產線，劉揚偉指出，由於電動車體積大且重量重，若在一地製造再運往其他地區銷售「並不合理」，因此電動車生產在地化是趨勢，鴻海集團目前在美國俄亥俄州和泰國等地設立電動車製造基地。
他透露，很快地，鴻海集團將在印度設立電動車生產據點，集團已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶。
劉揚偉重申，鴻海集團目標要到2025年取得全球電動車至少5%市占率，並成為全球重要的電動車製造商之一，集團會緊抓電動車的發展機遇。
面對美中緊張關係，劉揚偉指出，全球多元化布局是集團策略之一，而美中潛在衝突，一直是他考量的重要因素。
《BBC》記者提到美國強調「降低中國風險」（de-risking from China）對鴻海集團的意涵，劉揚偉指出，鴻海與主要品牌客戶合作電子代工服務，這些客戶已從自身政府接收到「降低風險」的訊息，「這些客戶也會讓鴻海知道」。
劉揚偉說，鴻海集團部分客戶已採取降低風險的措施，例如部分客戶的特定產品產線已經挪移到墨西哥或越南，「但不是所有客戶已經採取相關措施」，要看客戶自身情況，若客戶產品牽涉到國家安全顧慮，就會成為第一階段移轉產能的焦點。
價格取勝，中國電動車廠開始搶占德國及歐洲車市
（中央社）德國雖是汽車製造大國，但德媒報導，中國車廠近來爭相打入德國市場，比亞迪、蔚來、小鵬、榮威等車廠紛紛加強在德國及歐洲市場的耕耘力度，比亞迪更延攬前賓士資深主管負責德國銷售業務。
《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，在中國汽車市場，比亞迪已經取代連續居冠15年的福斯（Volkswagen）位居銷量冠軍。
根據報導，曾在賓士（Mercedes-Benz）任職30年、目前投效比亞迪負責德國銷售業務的鮑里（Lars Pauly）日前表示，比亞迪計劃中期目標取得德國電動車5%至10%的市占率。比亞迪在德國的消費者業務今年初才啟動。
報導指出，鮑里並沒有說明所謂「中期目標」是多久以後。他說，比亞迪致力於提供消費者「可以得到的電動車型」，並且在其他廠商中長期內「不會活躍的價格區間」耕耘。這意味著，比亞迪在德國市場，將鎖定「對價格敏感」（較重視價格）的消費者。
除一般消費者，德國最大租車業Sixt宣布，今後6年內將採購10萬輛比亞迪電動汽車。比亞迪還計劃今（2023）年底前在歐洲新建工廠或收購現有生產線，選址包括德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利等國，以實現2025年在歐洲量產的計劃。
除了比亞迪，其他中國車廠也在積極拓展德國及歐洲市場。其中，上汽集團旗下的榮威，今年1至5月共在德國銷售6766輛，較去（2022）年同期大增1倍多；電動車廠蔚來的匈牙利廠在2022年9月投產，10月起在歐洲銷售；另一家電動車廠小鵬更早前已打入丹麥、瑞典、荷蘭、挪威等對電動車支持力度較大的歐洲國家。
業界人士分析指出，近20個中國汽車品牌很快就會陸續進入歐洲市場，擁有多種價位、級別的電動車型是其優勢。相形之下，包括德國車廠在內的歐洲車廠，通常只提供高檔電動車，且面臨零件或晶片缺乏導致生產不順等瓶頸。
據德國官方統計，今年1至5月，全德國共有近112萬輛新車上牌，比亞迪僅占165輛。而在2022年，蔚來、榮威等中國車廠在德國的市占率為0.9%，同年比亞迪全球汽車總銷量為55萬輛，其中44萬輛是在中國國內銷售。
報導引述德國車界人士指出，中國車廠在電池技術、自動駕駛技術方面具領先地位。但這些新興車廠能否在德國等成熟市場站穩腳跟，仍有疑問。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。