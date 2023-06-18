搶佔電動車市場：鴻海在印度設產線、墨西哥造零件，中國利用價格優勢進軍歐洲

鴻海攻電動車 劉揚偉：印度設產線、墨西哥製造零件

（中央社）鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團很快將在印度設立電動車製造產線，鴻海已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶。

劉揚偉日前接受英國廣播公司新聞網《BBC》專訪，6月17日《BBC》公布部分專訪影音內容，在接受《BBC》記者專訪過程中，劉揚偉也親自駕駛鴻海先前推出的Model C電動車款，載著《BBC》記者一同體驗。

劉揚偉指出，製造電動車和製造蘋果iPhone手機非常不一樣，「製造電動車更複雜」，一台標準型的電動車，內裝的零配件數量達上萬件，一支手機內裝零組件數量僅有600多件，兩者相差近20倍。

當《BBC》記者問及鴻海集團如何在美國特斯拉（Tesla）和中國比亞迪（BYD）等電動車大廠、以及傳統品牌車廠之間脫穎而出，劉揚偉表示，這些車廠銷售自身品牌車款，但鴻海集團不製造自身品牌車款，而採用「委託設計製造服務」（CDMS, Contract design and manufacturing service）的商業模式，上述品牌車廠，未來有可能也是鴻海集團的客戶群。

《BBC》記者追問特斯拉或比亞迪是否已是鴻海集團電動車客戶群，劉揚偉並未正面承認或否認，他僅笑說，「我沒指名哪一家」。

至於在全球哪些地區布局電動車生產線，劉揚偉指出，由於電動車體積大且重量重，若在一地製造再運往其他地區銷售「並不合理」，因此電動車生產在地化是趨勢，鴻海集團目前在美國俄亥俄州和泰國等地設立電動車製造基地。

他透露，很快地，鴻海集團將在印度設立電動車生產據點，集團已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶。

劉揚偉重申，鴻海集團目標要到2025年取得全球電動車至少5%市占率，並成為全球重要的電動車製造商之一，集團會緊抓電動車的發展機遇。

面對美中緊張關係，劉揚偉指出，全球多元化布局是集團策略之一，而美中潛在衝突，一直是他考量的重要因素。

《BBC》記者提到美國強調「降低中國風險」（de-risking from China）對鴻海集團的意涵，劉揚偉指出，鴻海與主要品牌客戶合作電子代工服務，這些客戶已從自身政府接收到「降低風險」的訊息，「這些客戶也會讓鴻海知道」。

劉揚偉說，鴻海集團部分客戶已採取降低風險的措施，例如部分客戶的特定產品產線已經挪移到墨西哥或越南，「但不是所有客戶已經採取相關措施」，要看客戶自身情況，若客戶產品牽涉到國家安全顧慮，就會成為第一階段移轉產能的焦點。

價格取勝，中國電動車廠開始搶占德國及歐洲車市

（中央社）德國雖是汽車製造大國，但德媒報導，中國車廠近來爭相打入德國市場，比亞迪、蔚來、小鵬、榮威等車廠紛紛加強在德國及歐洲市場的耕耘力度，比亞迪更延攬前賓士資深主管負責德國銷售業務。

《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，在中國汽車市場，比亞迪已經取代連續居冠15年的福斯（Volkswagen）位居銷量冠軍。

根據報導，曾在賓士（Mercedes-Benz）任職30年、目前投效比亞迪負責德國銷售業務的鮑里（Lars Pauly）日前表示，比亞迪計劃中期目標取得德國電動車5%至10%的市占率。比亞迪在德國的消費者業務今年初才啟動。

報導指出，鮑里並沒有說明所謂「中期目標」是多久以後。他說，比亞迪致力於提供消費者「可以得到的電動車型」，並且在其他廠商中長期內「不會活躍的價格區間」耕耘。這意味著，比亞迪在德國市場，將鎖定「對價格敏感」（較重視價格）的消費者。

除一般消費者，德國最大租車業Sixt宣布，今後6年內將採購10萬輛比亞迪電動汽車。比亞迪還計劃今（2023）年底前在歐洲新建工廠或收購現有生產線，選址包括德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利等國，以實現2025年在歐洲量產的計劃。

除了比亞迪，其他中國車廠也在積極拓展德國及歐洲市場。其中，上汽集團旗下的榮威，今年1至5月共在德國銷售6766輛，較去（2022）年同期大增1倍多；電動車廠蔚來的匈牙利廠在2022年9月投產，10月起在歐洲銷售；另一家電動車廠小鵬更早前已打入丹麥、瑞典、荷蘭、挪威等對電動車支持力度較大的歐洲國家。

業界人士分析指出，近20個中國汽車品牌很快就會陸續進入歐洲市場，擁有多種價位、級別的電動車型是其優勢。相形之下，包括德國車廠在內的歐洲車廠，通常只提供高檔電動車，且面臨零件或晶片缺乏導致生產不順等瓶頸。

據德國官方統計，今年1至5月，全德國共有近112萬輛新車上牌，比亞迪僅占165輛。而在2022年，蔚來、榮威等中國車廠在德國的市占率為0.9%，同年比亞迪全球汽車總銷量為55萬輛，其中44萬輛是在中國國內銷售。

報導引述德國車界人士指出，中國車廠在電池技術、自動駕駛技術方面具領先地位。但這些新興車廠能否在德國等成熟市場站穩腳跟，仍有疑問。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範