烏軍摧毀俄軍赫爾松占領區重要彈藥庫，普亭警告北約恐被捲入戰爭
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儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國不會為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟做出特別安排。拜登在華盛頓附近告訴媒體記者，「他們（烏克蘭）必須達到相同的標準，所以我們不會讓這件事（加入北約）變得更容易。」普亭則警告，如果北約成員繼續提供軍事武器給基輔，北約將有進一步捲入烏克蘭戰爭的「嚴重危險」。
（中央社）烏克蘭奧德薩（Odesa）軍政總署發言人今（18）日表示，烏克蘭部隊摧毀了南部赫爾松（Kherson）地區俄羅斯占領的港口城鎮格尼奇斯克（Henichesk）附近一處「重要」彈藥庫。
路透社報導，奧德薩軍政總署發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在今天早晨發表的影片訊息中表示：「我國武裝部隊今天早晨在赫爾松地區暫時遭占領領土上的格尼奇斯克里科韋村（Rykove）給了重重一擊。」
「那邊有一座非常重要的彈藥庫，已經被摧毀了。」
《路透社》無法獨立證實這項消息。俄羅斯目前並未針對烏方聲稱的這起攻擊事件置評。
烏克蘭媒體公布影片，顯示遠處地平面上冒出大量濃煙，伴隨陣陣爆炸聲。
里科韋村距離烏克蘭南部瀕亞速海（Sea of Azov）城鎮格尼奇斯克約20公里。早在俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭之初，格尼奇斯克就遭俄軍占領至今。
西方援烏F-16 普亭警告北約有捲入戰爭危險
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天警告，如果北大西洋公約組織（NATO）成員繼續提供軍事武器給基輔，北約將有進一步捲入烏克蘭戰爭的「嚴重危險」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，普亭16日在今年的「聖彼得堡國際經濟論壇」（SPIEF 2023）上說：「當然，北約正捲入烏克蘭戰爭。他們持續提供重型軍武給烏克蘭，現在還考慮提供戰機。」普亭指的應是北約部分成員計劃提供烏克蘭F-16戰機。
西方軍援烏克蘭重裝備方面，目前已有德國豹2（Leopard 2）、英國挑戰者2型（Challenger 2）主力戰車、美國布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）和史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）等。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）4月底時表示，北約盟國與夥伴已交付烏克蘭1500多部車輛及230輛坦克。
另根據克里姆林宮發布普亭在聖彼得堡的談話，普亭說俄羅斯在前線摧毀許多烏軍坦克，「包括豹式，毫無疑問，將來F-16也會有相同下場」。
他強調若屆時這些F-16從位於烏克蘭境外的基地對付俄國，俄軍將不得不考慮阻止相關攻擊，北約就有進一步捲入這場戰事的嚴重危險。
普亭表示，俄羅斯擁有的大量核武可「保證」俄國安全，還說俄羅斯擁有的核武數量超過北約國家。
根據「武器管制協會」（Arms Control Association）資料，截至2021年1月，俄羅斯擁有約6250枚核彈頭。美國擁有超過5500枚核彈頭，而另外兩個北約成員國英國和法國分別擁有約220枚和290枚核彈頭。
普亭在論壇時被問到俄烏戰事會否動用核武時表示，俄國完全有能力但沒有此必要，「因為敵方在前線並未成功」，而對方明知前線成功機率渺茫，所以百般設法想逼俄國動用核武讓情勢更複雜，俄國不會上當。
普亭說若烏克蘭持續越境攻擊毗連的俄國境內，俄方將考慮在烏克蘭境內建立緩衝地帶，「烏方很清楚屆時後果為何。」
拜登：烏克蘭如欲加入北約無捷徑可走
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國不會為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟做出特別安排。
法新社報導，拜登在華盛頓附近告訴媒體記者，「他們（烏克蘭）必須達到相同的標準，所以我們不會讓這件事（加入北約）變得更容易。」
北約領袖預定下（7）月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨（17）日在布魯塞爾表示，北約領導人打算在立陶宛與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行首次北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）會議。
史托騰柏格指出，本次會議將使基輔在談判桌上獲得更平等的地位，以「就安全問題進行磋商並做出決定」。
他還說，雖然北約將在峰會上強化與烏克蘭的政治關係，但不會討論基輔的成員身份。
他強調，「我們不會在維爾紐斯峰會上討論邀請烏克蘭加入的問題，而是將討論如何讓烏克蘭更接近北約。」
「我相信我們會找到適當的解決方案和共識。」
北約的東歐成員國一直推動為烏克蘭加入制定更完善的路線圖，但美國和德國等主要盟友一直不願突破2014年基輔有朝一日會加入的模糊承諾。
不過，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天表示，如果烏克蘭最終準備加入，可能會放寬部分成員國資格要求。
紐時：俄軍從錯誤中學習，烏軍反攻更棘手
（中央社）俄軍去（2022）年2月入侵烏克蘭以來曝露諸多戰力問題，但美國媒體指出在當前烏克蘭展開反攻之際，俄軍無論作戰準則、部隊協調和空中支援已見改進，恐讓整場戰爭更充滿變化。
「紐約時報」報導，一隊烏克蘭士兵離開裝甲運兵車僅幾分鐘後，前方林線就被俄軍砲火覆蓋，十多名前往加固戰壕工事的士兵因此受困數小時；一名士兵在任務報告裡憶稱「從沒看過這麼多火力，從如此多的位置發動攻擊」。
當時這場今（2023）年3月發生於烏東巴赫姆特（Bakhmut）的遭遇戰，烏軍1人喪生、9人受傷。任務報告稱俄軍「戰技與裝備均屬高水準」。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。