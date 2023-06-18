烏軍摧毀俄軍赫爾松占領區重要彈藥庫，普亭警告北約恐被捲入戰爭

（中央社）烏克蘭奧德薩（Odesa）軍政總署發言人今（18）日表示，烏克蘭部隊摧毀了南部赫爾松（Kherson）地區俄羅斯占領的港口城鎮格尼奇斯克（Henichesk）附近一處「重要」彈藥庫。

路透社報導，奧德薩軍政總署發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在今天早晨發表的影片訊息中表示：「我國武裝部隊今天早晨在赫爾松地區暫時遭占領領土上的格尼奇斯克里科韋村（Rykove）給了重重一擊。」

「那邊有一座非常重要的彈藥庫，已經被摧毀了。」

《路透社》無法獨立證實這項消息。俄羅斯目前並未針對烏方聲稱的這起攻擊事件置評。

烏克蘭媒體公布影片，顯示遠處地平面上冒出大量濃煙，伴隨陣陣爆炸聲。

里科韋村距離烏克蘭南部瀕亞速海（Sea of Azov）城鎮格尼奇斯克約20公里。早在俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭之初，格尼奇斯克就遭俄軍占領至今。

西方援烏F-16 普亭警告北約有捲入戰爭危險

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天警告，如果北大西洋公約組織（NATO）成員繼續提供軍事武器給基輔，北約將有進一步捲入烏克蘭戰爭的「嚴重危險」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普亭16日在今年的「聖彼得堡國際經濟論壇」（SPIEF 2023）上說：「當然，北約正捲入烏克蘭戰爭。他們持續提供重型軍武給烏克蘭，現在還考慮提供戰機。」普亭指的應是北約部分成員計劃提供烏克蘭F-16戰機。

西方軍援烏克蘭重裝備方面，目前已有德國豹2（Leopard 2）、英國挑戰者2型（Challenger 2）主力戰車、美國布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）和史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）等。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）4月底時表示，北約盟國與夥伴已交付烏克蘭1500多部車輛及230輛坦克。

另根據克里姆林宮發布普亭在聖彼得堡的談話，普亭說俄羅斯在前線摧毀許多烏軍坦克，「包括豹式，毫無疑問，將來F-16也會有相同下場」。

他強調若屆時這些F-16從位於烏克蘭境外的基地對付俄國，俄軍將不得不考慮阻止相關攻擊，北約就有進一步捲入這場戰事的嚴重危險。

普亭表示，俄羅斯擁有的大量核武可「保證」俄國安全，還說俄羅斯擁有的核武數量超過北約國家。

根據「武器管制協會」（Arms Control Association）資料，截至2021年1月，俄羅斯擁有約6250枚核彈頭。美國擁有超過5500枚核彈頭，而另外兩個北約成員國英國和法國分別擁有約220枚和290枚核彈頭。

普亭在論壇時被問到俄烏戰事會否動用核武時表示，俄國完全有能力但沒有此必要，「因為敵方在前線並未成功」，而對方明知前線成功機率渺茫，所以百般設法想逼俄國動用核武讓情勢更複雜，俄國不會上當。

普亭說若烏克蘭持續越境攻擊毗連的俄國境內，俄方將考慮在烏克蘭境內建立緩衝地帶，「烏方很清楚屆時後果為何。」

拜登：烏克蘭如欲加入北約無捷徑可走

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國不會為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟做出特別安排。

法新社報導，拜登在華盛頓附近告訴媒體記者，「他們（烏克蘭）必須達到相同的標準，所以我們不會讓這件事（加入北約）變得更容易。」

北約領袖預定下（7）月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨（17）日在布魯塞爾表示，北約領導人打算在立陶宛與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行首次北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）會議。

史托騰柏格指出，本次會議將使基輔在談判桌上獲得更平等的地位，以「就安全問題進行磋商並做出決定」。

他還說，雖然北約將在峰會上強化與烏克蘭的政治關係，但不會討論基輔的成員身份。

他強調，「我們不會在維爾紐斯峰會上討論邀請烏克蘭加入的問題，而是將討論如何讓烏克蘭更接近北約。」

「我相信我們會找到適當的解決方案和共識。」

北約的東歐成員國一直推動為烏克蘭加入制定更完善的路線圖，但美國和德國等主要盟友一直不願突破2014年基輔有朝一日會加入的模糊承諾。

不過，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天表示，如果烏克蘭最終準備加入，可能會放寬部分成員國資格要求。

紐時：俄軍從錯誤中學習，烏軍反攻更棘手

（中央社）俄軍去（2022）年2月入侵烏克蘭以來曝露諸多戰力問題，但美國媒體指出在當前烏克蘭展開反攻之際，俄軍無論作戰準則、部隊協調和空中支援已見改進，恐讓整場戰爭更充滿變化。

「紐約時報」報導，一隊烏克蘭士兵離開裝甲運兵車僅幾分鐘後，前方林線就被俄軍砲火覆蓋，十多名前往加固戰壕工事的士兵因此受困數小時；一名士兵在任務報告裡憶稱「從沒看過這麼多火力，從如此多的位置發動攻擊」。

當時這場今（2023）年3月發生於烏東巴赫姆特（Bakhmut）的遭遇戰，烏軍1人喪生、9人受傷。任務報告稱俄軍「戰技與裝備均屬高水準」。