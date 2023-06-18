2023/06/18,
健康

吞嚥困難人士，「軟餐」該吃什麼？

吞嚥困難人士，「軟餐」該吃什麼？
Photo Credit: GettyImages

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家人吞嚥困難，該吃碎餐、糊餐？今日無法進食的食物，什麼時候吞嚥能力改善，可以再吃？

家人吞嚥困難，該吃碎餐、糊餐？今日無法進食的食物，什麼時候吞嚥能力改善，可以再吃？

香港對吞嚥困難人士膳食沒有劃一標準，坊間機構及產品各有準則，照顧者準備食物時不易──「碎餐」要有多碎？日本、香港、國際咁多種軟餐等級，點分？社聯與香港中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所合作，上月公佈以國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）為基礎的《照護食標準指引》

9個等級，可對照不同地區的常用標準，包括日本UDF、香港醫護規格、台灣飲食質地製備指引草案。方便照顧者選購照護食食品，也有助照顧者、醫護、院舍、言語治療師、廚師等持份者溝通，更精準地配合吞嚥困難人士的飲食需要。

指引還有數十款食材的烹調食譜及短片，詳述如何調整菜式的軟硬及黏稠度。例如蒸黃立倉、咕嚕肉、叉燒等家常小菜，也可製作出不同等級。

隨著病情及訓練，吞嚥能力會變化，例如只能吃3級流質食物的人士，經訓練後有機會可進食5級的「細碎及濕軟食品」。這需要更頻密的評估，才能貼近病人狀況。社聯建議提供資助，加強為吞嚥困難人士進行檢測及診斷，讓有需要人士更快、更易地診斷吞嚥問題，以擬定合適的治療及膳食方案。

社聯亦倡議政府及公營機構牽頭，醫管局、社署、醫務衛生局採納指引，例如更新醫院食物指引，為前線員工提供培訓，並向服務使用者介紹相關資訊，令社會各界達到共識；專業團體如言語治療師、飲食業、相關培訓院校，亦可推廣指引，讓成員更掌握照護食烹調及餵食技巧。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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