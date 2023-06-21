BBC訪邊境封鎖後的三名北韓平民：按規矩生活會餓死，嘗試逃跑會被處死，「我們就被困在這裡等死」

數月來，BBC一直秘密地與北韓境內的三個人聯絡。他們首次披露，政府三年多前封鎖邊境之後所發生的災難。饑餓、殘暴的鎮壓，想逃離卻苦無機會。

明淑蜷著身體盯著手機，拚了命想做成下一宗買賣。她是一個精明的生意人，以微少的供應量暗中向一些急需的人出售走私藥品，讓她勉強夠過日子。她已經被抓過一次，當時勉強交得起疏通費，才免於坐牢。

她幾乎沒錢再來這麼一次。不過，敲門聲隨時都有可能響起。她害怕的不僅是警察，還有她的鄰居。現在她幾乎不能相信任何人。事情本來並非如此，明淑的藥品生意原本很興旺。

但是在2020年1月27日，北韓驟然關閉國門以應對全球大流行疫情，不僅人員不能入境，連糧食和貨物都被擋在門外。原本就已經被禁止出境的國民，如今甚至被封閉在自己的城鎮裡。救援人員和外交人員都打包離開了。衛兵接到命令，任何靠近邊境的人員格殺勿論。這個世界上最孤立的國家，徹底變成一個資訊黑洞。

在金正恩的極權統治下，北韓被禁止與外界接觸。借助在該國境內有消息源網路的脫北者媒體《每日北韓》（Daily NK）幫助，BBC得以和三名北韓平民取得聯繫。他們迫切想向世界講述封關給他們生活帶來的災難性影響。他們明白，如果政府發現他們在向我們爆料，他們很可能會被處死。為了保護他們，我們只能部分地披露他們向我們講述的事情，但是他們的經歷提供了一個有關北韓國內狀況難得一見的圖景。

明淑

Photo Credit: BBC News

「我們的糧食狀況從來沒這麼糟糕過，」明淑告訴我們說。她和大多數北韓女性一樣，是家中的主要經濟來源。男人從強制性的政府工作得到的微薄工資基本上不值一提，這迫使他們的妻子要想出各種辦法來維持生計。

在封關前，明淑會以各種門路找到抗生素等急需藥物，將它們從中國偷運過來，之後再轉賣到自己的本地市場。她需要收買邊境衛隊人員，這部分佔去了她的一半多利潤，但是她接受這個遊戲規則。這令她能夠在與中國接壤的北部小鎮裡過上舒適的生活。

養家糊口的重擔一直給她沉重的壓力，但是現在這種壓力更令她不堪重負。要找到可賣的產品已經幾乎不可能了。有一次，拚死一搏的她想自己去偷運藥物，但是被抓到了，現在她時時受到密切監視。她試過轉而售賣北韓國產藥物，但是現在就連這個也很難找到，她的收入幾乎減半。

現在，她的丈夫和孩子們每天醒來，她會給他們凖備玉米早餐，吃白米飯的日子不再有了。她那些饑餓的鄰居都已經開始來敲門索要糧食，但是她不得不拒絕他們。「我們都活在生命的最邊緣了，」她說。

燦浩

在邊境的另一個鎮上，愣頭愣腦的建築工人燦浩一天早上很沮喪。「我想要人們知道，我後悔生在這個國家，」他這樣發洩道。

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他又是早早起床，幫妻子凖備開早市，然後自己去建築工地。他盡責地幫她搬著貨品，放好在攤位上，心裡很清楚，他是靠著她這盤小生意活著。他每天掙的4000北韓元——相當於4美元（3英鎊）——已經不夠買一公斤大米，而他一家已經很久沒有領到過政府的糧食配給，他都已經不再指望了。

他說，大多數北韓人買糧食的市場現在幾乎空空如也，大米、玉米和調料的價格都大漲。因為北韓生產的糧食不足以供應給國民，它要依賴進口。封鎖邊境使得政府切斷至關重要的糧食以及肥料和種植莊稼用的機器供應。

一開始，燦浩擔心自己可能會死於新冠，但是隨著時間推移，他開始擔心餓死，特別是他看著周圍的人死去之後。他那條村裡最先被餓死的是一個母親和她的孩子們。她當時已經病得不能工作。她的孩子們靠著乞討食物來盡量保住她的命，但到最後，三個人都死了。

然後就是一個因為違反隔離令而被判勞役的母親。她和兒子一起餓死。較近期，一個熟人的兒子因為營養不良而從軍隊裡被放出來了。燦浩記得，他的臉忽然腫脹，然後不到一個星期之內就死了。「我一想到我的孩子們，想到我們不得不永遠在這個沒有希望的地獄生活，就睡不著。」

之妍

幾百英里外，相對較富足一些的首都平壤，城市的河流兩邊排列著高樓。之妍坐地鐵上班。在又一個不眠之夜之後，她精疲力盡。

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她的兩個孩子還有丈夫都要靠她在食品店工作掙的錢生活。她曾經在店裡偷拿水果和蔬菜去市場上賣，還會賣丈夫從同事那裡收受的香菸，再用那些錢來買米。現在，她每次下班時袋子都要被徹底搜查，她丈夫也不再收到賄賂了。已經沒有人送得起任何東西。

「他們已經令任何事業都不再有可能，」她發愁道。之妍現在每天都假裝自己有三頓飯吃，但其實她只吃一頓。她能捱餓，好過被別人知道她窮。

她忘不了有一個星期，她被迫吃「糊菜」——就是把蔬菜和草混進粥裡攪成糊狀的食物。這種食物與北韓歷史上最黑暗的時期不可分割——1990年代毀滅性饑荒肆虐該國，造成多達300萬人死亡。

「我們都提前10天計劃怎樣活下去，然後再計劃後一個10天，想著如果我丈夫和我捱餓，至少我們還能餵飽孩子們，」之妍說。最近，她有兩天沒吃東西。「我以為我會在睡夢中死去，早上就醒不來那種，」她說。

雖然她自己過得很艱難，但是之妍還是看到其他人比她更差。現在乞丐更多了，她會停下來察看那些躺下的，然後通常會發現他們已經死了。有一天，她敲響鄰居的門，給他們送水，但沒有人答應。三天後當局派人來進屋時，發現全家都已經餓死。