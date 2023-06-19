中國民眾拒繳房貸，政府矢言「保交樓」一年後，多數爛尾樓仍未復工
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報導說，在爛尾樓的重災區昆明、貴陽、鄭州，約10名不同房地產界人士估算近2年購房的同事中買到「爛尾樓」的比重，答案普遍在一半以上。一家主要房企鄭州區域公司，買房員工中更是超過8成無法獲得如期交付。
（中央社）2022年7月，中國民眾針對爛尾樓掀起拒繳房貸風潮。歷經一年政府矢言「保交樓」後，媒體報導，大多數房地產項目仍然無法復工，主因紓困金有限，能符合申請資格的房企也不多。
中國官方從未公布全國的停工（或爛尾）建案數量。《經濟觀察報》引述建築業第三方資訊平台「百年建築網」對全國範圍內1114個項目的保交樓交付進度進行調研：截至5月底，華南、華北交付進度較好，比例達56％和40％；而西南和華中地區交付比例僅15％和16％。
報導說，在爛尾樓的重災區昆明、貴陽、鄭州，約10名不同房地產界人士估算近2年購房的同事中買到「爛尾樓」的比重，答案普遍在一半以上。一家主要房企鄭州區域公司，買房員工中更是超過8成無法獲得如期交付。
中國房市依賴高槓桿經營，2019年後房市走下坡，政府加強監管又使部分房地產公司的流動性出問題，因而留下了大量爛尾樓。
2022年7月，民眾發布聲明，不願再每月付房貸給停工已久、磚瓦不動的預售建案，引發了房地產和金融的危機，當年8月，中國央行、住建部等部委指導政策性銀行，透過專項借款方式支持保交樓，初期規模人民幣2000億元（約新台幣8600億元），目前各地已逐步發放第2期總額2000億元的紓困資金。
不過，房地產企業想拿到上述低利的紓困資金並不容易。
一名接近中國住建部的人士透露，在全國第一批申請項目匯總後發現，首批2000億元遠遠不夠，因此篩掉了可能帶有投資屬性的商住公寓類項目，優先保障住宅項目。
也有房企已經申請到專項借款，但由於事中審計發現資產價值不合格，被要求收回專項借款，項目遭遇2次停工。
一年下來，能透過專項借款完成交付的，多是主體架構已經基本完成，但幕牆、外立面、窗戶等裝飾工程未完成的建案。
想要獲得專項借款的房企，必須接受城投平台審計。審計部門發現部分建案問題很多，例如資產已經持續貶值，但先前該項目已經預申請到一批借款，於是城投平台只能要求企業追加抵押物，否則不敢放款。
今年第1季，鄭州召開穩定房地產專題會。一名參會房企人士透露，鄭州市長何雄在會上明確表示，「企業申請紓困資金不需要抵押物」。但在實際操作上，各區城投平台仍嚴卡抵押物品質。而已經出險的房企，在自救過程中竭力變賣資產，所剩優質資產已經很少。
去年11月，人行及銀保監會發布重量級的「金融16條」支持房地產政策，進一步積極服務保交樓金融，鼓勵金融機構提供配套融資支持。
然而，報導指出，能拿到專項借款的已經不多，還能得到配套融資的更少。銀行界人士說，商業銀行對金融16條有自己的考量，對貸款客戶展期要先做資產評估，「如果增值了還好辦，貶值了，還要追加抵押物。沒有人願意做這種吃力不討好、還高風險的項目。」
一名地方政府官員說：「單純依靠1000億級的紓困資金保交樓是不現實的」。兩個批次共4000億元的專項借款，約投放給400萬戶房源，但僅恆大一家，在全國範圍內的待交付房源就達到150萬戶，並且，爆雷房企不一定拿得出足額資產抵押，「房企最終要通過自身經營渡過危機。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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